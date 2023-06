El diario de Yoohoo es muy divertido,

están todas las aventuras que hemos tenido

y todos los amigos que hemos conocido.

¡Oh! Lemmee, ¡cuidado!

¡Ah! ¡Oh!

¡Oh! ¡Oh, Lemmee!

Lemmee, ¿estás bien?

Estoy bien.

¡Ah! ¡El diario!

¡No, no, no, no, no, no!

# Yoohoo al rescate.

# Una nueva misión vamos a explorar,

# con un montón de acción # y diversión.

# Viajar por el mundo # haciendo amigos,

# un viaje para soñar.

# Yoohoo al rescate, # Yoohoo al rescate.

# Pammee, Lemmee, Roodee, Chewoo

# y nuestro capitán Yoohoo.

# Yoohoo al rescate, # Yoohoo al rescate. #

(Música)

"EL LIBRO DE LA JIRAFA"

(Continúa la música)

(HABLA LENTO) Yoohoo, Lemmee, ¿qué...?

-¿Qué pasa, chicos?

-El diario se ha ido volando,

se ha caído y han desaparecido muchas páginas.

Sí, hemos buscado por todas partes y aún faltan muchas páginas.

Ha sido un accidente, Lemmee.

Aún así, no me puedo creer que hayamos perdido esas páginas,

han... desaparecido.

¡Oh! Me encanta el diario, es mi libro favorito.

No pasa nada, Lemmee.

Oye, tengo una idea.

Podrías escribir tú mismo las páginas que faltan,

quizá el diario sea incluso mejor aún.

¿Tú crees?

-¡Sí, qué divertido!

Estoy impaciente por leer el nuevo diario de Lemmee.

¡Eh, mirad!

Creo que eso es otra página del diario, voy a buscarla.

¡Oh! El diario tendrá que esperar, tenemos una nueva misión.

(Música)

(TODOS) ¡Enseguida volvemos!

-Tened... -Id con cuidado.

Seguiremos buscando las páginas que faltan del diario.

(Continúa la música)

Destino confirmado.

Vamos a ver a una jirafa que vive en Kenia.

Kenia, ¡allá vamos! ¡Yoohoo al rescate!

(TODOS) ¡Vámonos!

(Música)

Ya estamos. Bienvenidos a Kenia.

(Pitidos)

Y... ¿La jirafa que nos ha llamado?

También debería estar por aquí en algún sitio.

(Música)

¿Estáis buscando a una jirafa?

Sí, así es, ¿has visto alguna?

¿Quién ha preguntado eso?

¿Ha sido uno de nosotros? He sido yo y estoy aquí.

Mirad hacia arriba.

¡Ay! No te habíamos visto. Soy Yoohoo y esta es mi tripu.

No pasa nada, yo soy Gina. Encantada de conoceros a todos.

Bueno, ¿cómo podemos ayudarte, Gina?

Pues necesito ayuda para encontrar mi libro.

-¿Un libro? ¿Es uno de tus favoritos? -Sí, sí que lo es.

Es importante que recupere ese libro.

-¿Qué tipo de libro es?

-Es una guía de supervivencia para jirafas.

Veréis, mi hermana mayor me lo dio antes de irse de viaje.

Parece un libro muy importante.

¿Lo has perdido? ¿Se lo has dado a alguien por equivocación? O...

Yo estaba caminando con el libro.

(Música)

Cuando una águila me lo quitó de las manos y se fue volando.

Tiene mi libro en un nido muy alto.

Lo cogería yo misma, pero el árbol es demasiado alto.

Y el águila siempre está ahí, protegiendo el nido.

(Tripas)

¡Oh, oh! Lo siento.

Eso es mi barriga diciéndome que hace rato que no como nada.

Necesito mis hojas de acacia.

¿Eso no es un árbol de acacia?

¿Por qué no te comes esas hojas?

¡Ah! No puedo, tengo hambre pero no puedo comerme esas de ahí.

¿Por qué no? Todas las hojas son iguales, ¿no?

En realidad no. Esas hojas de acacia son muy amargas.

Pero las hojas que me dio mi hermana mayor estaban deliciosas.

Lemmee, quizá en el diario haya algo sobre las jirafas.

Voy a mirar.

(Música)

No, nada.

Quizá también haya perdido la página sobre las jirafas.

-En mi libro había un capítulo

sobre cómo encontrar las mejores hojas de acacia,

tendría que haberme fijado.

No te preocupes, Gina, entendemos nuestra misión:

recuperar el libro de tu hermana

para poder encontrar las mejores hojas que haya por aquí.

¡Genial! Gracias, Yoohoo.

Encontraremos tu libro y te lo traeremos.

¿Dónde está ese nido de águila?

Yo os llevo, ¡vamos!

(Música)

¿Veis ese camino entre los árboles?

Ese es el atajo que lleva al nido del águila.

¿Eh? No veo ningún camino, Gina.

Todos estamos... un poco más abajo que tú.

(Música)

¡Oh! Claro, por supuesto, vale, bueno. Confiad en mí.

Hay un atajo ahí delante.

-Debería escribir todo esto en el diario.

Las jirafas pueden ver a mucha distancia por su altura...

-¿Estás escribiendo sobre mí, Lemmee?

¡Oh, qué ilusión! ¡Voy a salir en un libro!

Cuidado, Gina, ¡una rama! ¡Uy!

¿Estás bien?

Estoy bien. Esto me pasa todo el rato.

-Se choca con las ramas debido a su altura.

-Te he escuchado. Eh... Quizá podrías saltarte esa parte.

Ahí está. Es el árbol donde está mi libro.

(Música)

El águila está durmiendo, mirad. Es nuestra oportunidad para subir.

Genial, vamos a por el libro.

(Música)

Vaya, está demasiado alto. Ni siquiera yo puedo alcanzarlo.

Tengo una idea.

(Música)

¡Bien! Ha conseguido el libro. ¡Toma ya!

(RÍEN)

(Música)

¡Au!

¡Oh!

(PÍA) ¡Oh!

¡Oh, no! El libro.

(TODOS) ¡No!

Oh, el libro no está aquí.

No lo veo por ninguna parte. Yo tampoco.

Siento haber causado tantos problemas.

No has causado ninguno, es una misión.

Te vamos a ayudar, lo conseguiremos, Gina.

¿Y sabes qué, Gina?

Creo que encontraremos el libro muy rápido con tu ayuda.

-¿Qué quieres decir? -Pues...

Que tienes un cuello muy largo y una muy buena vista, así que...

-¿Debería buscar el libro...?

¿Así?

(Música)

¡Eh! Lo estoy viendo. Mi libro ha aterrizado en un árbol de acacia.

(TODOS) Muy bien.

Dinos en qué dirección está, vamos a por él.

(Música)

Vale, el libro está justo ahí.

Pero está rodeado de muchas espinas.

(SUSPIRA) Ojalá mis brazos fueran más largos.

¡Qué buena idea!

Tenemos que fabricar unas pinzas largas para agarrar el libro,

nadie se pinchará con las espinas.

Ya sé a qué te refieres, un momento.

(Música)

Aquí lo tienes, Yoohoo.

Perfecto. Gracias, Roodee.

(Música)

Y... Aquí va, Gina, tu libro.

¡Bien!

Gracias, Yoohoo. Y gracias a todos mis nuevos amigos.

Busca cómo comer hojas de acacia.

¡Oh, sí! Buena idea.

(Música)

Pone que las hojas de acacia nuevas de la parte superior

son las que están buenas, y las de abajo tienen un sabor amargo.

¡Ajá! Es bueno saberlo.

Esto es para ti, Gina.

Para poder alcanzar más fácilmente las hojas de acacia

de la parte superior de los árboles.

¡Gracias! Las necesitaré hasta que crezca más.

Ahora es hora de merendar.

(Música)

Bueno... ¿Qué tal está?

-¡Está buenísima!

Sabe igual que las que me solía dar mi hermana:

superdulce. (TODOS) ¡Bien!

Eso es genial, Gina.

Bueno, es hora de que volvamos.

Antes de iros, quiero daros las gracias por todo:

por recuperar mi libro del nido, por ayudarme a encontrar hojas

y por regalarme estas pinzas increíbles.

Yoohoo y tripu, ¡sois los mejores!

¿Queréis un aperitivo para el viaje de vuelta?

Hojas dulces. (TODOS) Gracias, Gina.

Y una última cosa, es la hora de la foto.

(Música)

(TODOS) ¡El diario de Yoohoo!

(Continúa la música)

Hoy hemos conocido a una jirafa con manchas en el pelaje.

Las jirafas son los mamíferos más altos de todos.

Tienen el cuello y las patas superlargos.

Su largo cuello les permite comer hojas de la parte superior

de los árboles más altos.

Las jirafas solo comen plantas, en su mayoría, hojas de acacia.