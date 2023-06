(Música)

¡Bien! Mi barquito está flotando en el río.

¿Qué?

¿Barquito, adónde vas?

¡Eh!

(SORPRENDIDA)

¡No, vuelve aquí, barquito!

# Yoohoo al rescate.

# Una nueva misión vamos a explorar,

# con un montón de acción # y diversión.

# Viajar por el mundo # haciendo amigos,

# un viaje para soñar.

# Yoohoo al rescate, # Yoohoo al rescate.

# Pamme, Lemmee, Roodee, Chewoo

# y nuestro capitán Yoohoo.

# Yoohoo al rescate, # Yoohoo al rescate. #

"LA JOYA DEL CAIMÁN"

Chewoo, ¿qué te pasa? -¿Qué te pasa, Chewoo?

¿Qué ha pasado?

Mi barquito hoja se ha hundido en el río.

Era un barquito precioso, pero...

Yo te haré uno mejor. -No te preocupes, Chewoo.

Sloh te va a hacer un barquito hoja mejor.

¿De verdad? Sí.

¡Qué pasa! ¡Ya está aquí Yoohoo!

¡Oh, oh! ¡Ay!

Oh...

Ah... ¡Ay!

Hoja, sí. Sloh, Yoohoo, ¿estáis bien?

Sí, pero... Oh... -¿Qué? ¡Oh!

A la fruta luminosa le pasa algo. Yoohoo, tenéis que daros prisa.

(Música)

(A LA VEZ) ¡Enseguida volvemos! -Chewoo, nosotros...

-Tened cuidado. Y Chewoo, cuando vuelvas, hacemos el barquito.

Destino confirmado.

Tenemos que ir a ver a un caimán que vive cerca del delta

del río Misisipi en Nueva Orleans, Estados Unidos.

¿Nueva Orleans? ¡Allá vamos!

¡Yoohoo al rescate! (TODOS) ¡Vámonos!

(Música)

Ya estamos. El río Misisipi de Nueva Orleans.

A ver si encontramos al caimán que nos ha llamado.

(Música)

Hola, chicos.

Soy Alice, la caimán a la que estáis buscando.

Hola, Alice. Yo soy Yoohoo.

Hola, encantada de conoceros.

Os he llamado porque he perdido mi collar en el río.

¿Podéis ayudarme a encontrarlo? ¿Un collar? Vale.

¿Y cómo es?

Está hecho de conchas rosas y la del medio tiene forma de corazón.

¡Qué collar tan bonito! ¿Sí, verdad?

Fue un regalo de cumpleaños que he llevado puesto hasta ahora.

Pero ahora lo he perdido. Puede que se lo haya llevado el río.

No te preocupes, Alice.

Nuestra tripu lo encontrará enseguida.

(A LA VEZ) Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos.

-¿Qué estáis haciendo, chicos? -Estamos calentando.

Si vamos a nadar para encontrar el collar, tenemos que estar listos.

(RÍE) -¡Qué buena idea! Sí, ¿verdad, Alice?

Vale, tripu. Ya estamos listos para nadar.

¡Vamos a encontrar el collar de Alice!

(A LA VEZ) ¡Vamos, genial!

Por aquí es por donde he perdido mi collar.

Vale, va bien saberlo. Vamos a empezar a buscar por aquí.

Voy a sumergirme. Ahora vuelvo. ¡Esperadme!

El collar no está aquí.

Yo tampoco veo el collar. ¿Y vosotros, chicos?

¿Veis algo? No, no he visto nada.

¿Y si nos adentramos un poco más en el río?

¡Buena idea, vamos allá!

(Música)

Aquí tampoco está. ¿Dónde puede estar mi collar?

Alice, ¿estás bien?

¿Por qué te estás rascando el cuerpo?

No lo sé. Es que todo me pica mucho.

-Espera. Lo sabía.

El agua está salada,

lo que significa que ahora estamos en el océano y no en el río.

¿Qué? ¿Esto es un océano?

Sí, y el océano no es bueno para la piel de Alice.

Los caimanes viven en aguas dulces.

Entonces tenemos que darnos prisa y llevarte de vuelta al río enseguida.

No, no voy a volver hasta que encuentre mi collar.

Como doctor, creo que habría que volver antes de que Alice se enferme.

Salgamos del agua y pensemos en un nuevo plan para encontrarlo.

(Música)

¡Ah, ya sé lo que podemos hacer!

Podemos construir una balsa para navegar por el río y el océano

y encontrar el collar.

¡Sí, así Alice no tendrá que nadar en el océano!

Yo fabricaré remos. Podemos usarlos para pescar el collar.

¡Otra idea genial! Vale, vamos a construir la balsa.

Necesitamos algunos materiales.

(Música)

(RÍEN)

¡Ya está todo! Buen trabajo, chicos.

Estoy seguro de que encontraremos el collar con esta balsa tan robusta.

Seguro que sí. ¿Listos para navegar por el océano?

(A LA VEZ) ¡Allá vamos!

Alice, ¿te sigue picando el cuerpo? -Ahora ya estoy mejor.

Gracias a ti, doctor Lemmee.

¡Mirad, viene una ola gigante! Remad todos con fuerza.

(GRITAN)

Lemmee, agárrate a mi cola.

(Música)

¿Estáis todos bien? ¡Sí!

Menos mal que el mar se ha calmado.

Mirad, creo que esa gaviota tiene el collar de Alice.

¿En serio? ¡Vamos a seguirla!

¡Espera, gaviota, por favor!

Mirad. No es el collar, chicos. Lo siento.

De verdad pensaba que era el collar.

(SUSPIRA) Nunca voy a encontrarlo, ¿verdad?

No te preocupes, Alice, no nos vamos a rendir.

Bueno, hemos encontrado muchas cosas, pero ni rastro del collar.

¡Oh, creo que lo tengo! Mirad.

¿De verdad? Vamos a pescarlo.

No, eso es una llave.

Me pregunto quién la habrá perdido. -¡Ah, creo que tengo algo!

(BOSTEZA) ¿Quién me ha golpeado? -Lo siento mucho, señor Ballena.

Estábamos intentando encontrar un collar que pertenece a nuestra amiga.

-Pues deberíais tener más cuidado con ese remo.

Me habéis dado en la cabeza.

Bueno, ¿qué decíais que estabais buscando?

Estamos buscando una cosa que pertenece a Alice.

Fue un regalo de cumpleaños. Mola.

Debe de ser un regalo muy especial. -Sí, me lo regaló mi madre.

Me da miedo no encontrarlo. -Oh, sé lo que es eso.

Yo también he perdido algo. La llave de mi cofre del tesoro.

¡Una llave! ¿No será esta, por casualidad?

Oh, vaya. ¡Sí, es esta!

Parece que es mi día de suerte.

Gracias.

Por cierto, señor Ballena, ¿no habrá visto usted un collar?

Pues... Ahora que lo dices, sí que he visto uno,

uno de color rosa con una concha de corazón en el medio.

-¡Ese, ese, ese es mi collar! ¿Sabe dónde está?

-Por supuesto que sí.

Lo vi flotando por aquí y lo puse en mi cofre del tesoro.

Y ahora que tengo mi llave y he encontrado al dueño,

os lo devolveré.

Un momento, por favor, enseguida vuelvo.

¿Crees que por fin lo hemos encontrado?

Muchísimas gracias, amigos.

-¿Es este de aquí? -Sí. Es este.

Oh, muchas gracias, señor Ballena. Es nuestro día de suerte.

Es hora de volver a casa.

Eh, tripu, mis nuevos amigos. Tengo algo para vosotros.

Los he hecho yo misma. ¡Oh!

¡Oh! ¡Oh!

¡Oh! ¡Oh!

Oh, es precioso. Gracias, Alice.

Poneos todos alrededor de Alice. Es hora de la foto.

(A LA VEZ) ¡Vale!

¡El diario de Yoohoo!

Tanto los cocodrilos como los caimanes viven en el agua.

Hoy hemos conocido a un caimán.

Los caimanes tienen el hocico ancho y redondeado,

y aunque pueden hacerse muy grandes, suelen ser animales algo tímidos.

Los caimanes tienen una cola muy fuerte

que los hace ser muy buenos nadadores.

Viven en pantanos, ríos o lagos, pero no en el mar.