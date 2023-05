Yoohoo al rescate - Íbice, el gran alpinista

¡Oh! Chicos, mirad.

# Quiero saber dónde hay un platanero.

# Quiero que un plátano sea para ti y otro para mí. #

¡Encontramos el bananero!

(TODOS) ¡Sí, muy bien!

Soy capaz de comérmelos todos.

Y yo.

Y yo.

Y yo.

El primero en llegar, se lo queda.

(RÍE) Nos vemos.

# Yoohoo al rescate.

# Una nueva misión vamos a explorar.

# Con un montón de acción y diversión.

# Viajar por el mundo haciendo amigos.

# Un viaje para soñar.

# Yoohoo al rescate.

# Yoohoo al rescate.

# ¡Pammee! ¡Leemee! ¡Roodee! ¡Chewoo!

# Y nuestro capitán...

# ¡Yoohoo!

# Yoohoo al rescate.

# Yoohoo al rescate. #

(Música animada

"ÍBICE, EL GRAN ALPINISTA"

Eh, Yoohoo, espéranos.

Eh, eso no es justo.

¡Vaya!

(Música animada)

Un bananero auténtico.

Los sueños sí se hacen realidad.

(RÍE)

Yoohoo, chicos, chicos.

Los plátanos pueden esperar.

¿Ah? Pero mirad la fruta luminosa.

¡Vamos!

¡Oh, no!

¡Ah!

(Música animada)

¡Ah!

(TODOS) ¡Ah!

(Continúa la música animada)

(TODOS) Adiós.

Que tengáis un... -Buen viaje.

(SLO) Eso.

(Música animada)

Destino confirmado.

Al parecer un íbice alpino que vive en Italia tiene un problema.

Muy bien. ¡Vámonos a Italia!

¡Yoohoo al rescate!

(TODOS) ¡Vámonos!

(Música animada)

(KIX) Atención, reclutas. Oh. ¿Ah?

(KIX) Tenemos un problema.

(TODOS) ¡Oh!

¿Hay alguien?

Que alguien conteste.

(TODOS) ¿Eh?

Hola, ¿está usted bien?

Reclutas, han llegado justo a tiempo.

Sáquenme de aquí inmediatamente, es una orden.

¿Sabéis por qué me llama recluta?

¿Una orden?

No lo sé, pero está claro que el íbice necesita nuestra ayuda.

Creo que ya lo tengo.

Debe creer que está al mando y que nosotros somos sus reclutas,

así que sigámosle el juego.

Muy bien, señor íbice.

Los reclutas están aquí para lo que usted mande.

Ya era hora.

De acuerdo, sigan mis órdenes.

Sí, señor. Le sacaremos enseguida.

(TODOS) Sí, señor.

Y ahora, sáquenme de esta situación.

No muy fuerte, solo lo justo para conseguir el objetivo.

¿Listos, reclutas? (TODOS) Listos.

Con cuidado.

¡Con cuidado!

Con cuidado, me estáis rayando mi magnífica cornamenta.

¡Oh!

¡Oh! ¡Uy!

(SE QUEJAN)

(SE ESFUERZA)

No se mueve.

Está muy atascado, señor.

Eso ya lo sé.

¿Y qué vais a hacer al respecto?

Eh...

Ah...

¿Y si usamos esto?

¿Eso no es aceite de coco?

Sí.

Si le ponemos aceite en la cabeza, puede que se deslice mejor.

Muy bien. Vamos allá.

Eh, recluta, ¿eso es aceite?

Sí, señor. Intente sacar la cabeza ahora, señor.

(SE ESFUERZA)

(RÍE) ¿Se encuentra bien?

Tiene la cara de color rojo.

Es normal. Escúchenme.

Me llamo Kix, el de las pezuñas magníficas,

pero pueden llamarme Kix.

¿Cuáles son sus nombres?

Soy Yoohoo y estos son mis amigos.

¿Cómo acabó con la cabeza metida ahí?

(CHISTA) Baje la voz, recluta.

Esa es una información ultrasecreta.

Sí, claro, información ultrasecreta.

Supersecreta, Kix, digo, señor.

Verán, mis órdenes eran llevar a cabo una misión ultrasecreta.

¿Qué misión?

La he llamado: Operación Deliciosa.

¿Se refiere a una misión para comerse un pastel de plátano?

No, no y no.

Un pastel de plátano, ni se le acerca.

Lo que yo estoy buscando brilla, es dulce y delicioso.

Una vez en la boca, se derrite al instante.

(TODOS) Algodón de azúcar.

¿Así que el algodón de azúcar ya no está aquí, Kix?

Ahí mismo no. Ya no.

La verdad es que la misión ha sido un éxito.

Me lo comí todo.

¿Un éxito?

Pero si se le atascó la cabeza ahí dentro.

A veces las cosas no salen como uno quiere.

Díganme, ¿les gustaría participar en la Operación Deliciosa?

(TODOS) Sí, señor.

Genial. Sigan a Kix,

ese soy yo y mi magnífica cornamenta y pezuñas.

Conmigo probarán los mejores dulces de la Tierra.

Reclutas, ¡atención!

¡Alto! ¡Contemplen dulce!

¡Mirad arriba!

¿Dónde está?

Está por todas partes.

(TODOS) ¿Ah?

Puede que les... falle la vista.

¿Aquello es azúcar? No, es una roca.

¿Y eso? No, es un árbol.

¿Y esa montaña es de azúcar?

Llegó la hora de mostrarles mi magnificas pezuñas en acción.

(SE ESFUERZA)

(TODOS) ¡Ah!

¡Kix, ten cuidado!

No se preocupen por mí.

Mis magníficas pezuñas pueden con toda clase de montaña.

Muy bien, síganme hasta aquí, reclutas.

Primero yo, allá voy.

¿Cómo?

Tengo que conseguir un aeropatín como el de Yoohoo.

Lo ha hecho muy bien, recluta.

Es hora de cobrarse el premio.

Es todo suyo.

¿Ah?

¿Ese es el dulce del que nos has estado hablando?

Sí, el mejor dulce de todo el mundo.

Le encantará.

Es muy salado.

Kix, esto es sal.

¿Eh? ¿Sal?

Kix nos ha engañado.

Tranquilizaos, no creo que esa fuese su intención.

Pero Yoohoo ha dicho que es sal.

Pensadlo, para Kix la sal es como un caramelo.

Pero un plátano es dulce y la sal es salada, salada.

Sí, a Kix le gustan las cosas saladas

más que las cosas dulces.

(TODOS) ¡Vaya!

¡Hala, Kix!

Te has acabado toda la sal que había aquí.

Sí, y eso que acabo de empezar.

Llegó la hora de buscar más.

Ahí arriba.

Esa será mi siguiente parada.

Kix, escalar esa pared parece muy peligroso.

Yo no lo haría.

Va, no hay peligro para Kix y mis magníficas pezuñas.

¡Hala, cuánta sal!

Kix, no creo que debas subirte a esa roca.

Creo que ya es bastante alto.

No, no pasa nada.

¡Oh! ¡Oh!

¡Kix! ¡Oh!

¡No, cuidado!

(GRITA) ¡Oh!

¡Ah!

Kix, ¿estás bien?

Lo estoy. No pasa nada, no os preocupéis.

Aguanta, Kix. Ahora voy.

Solo estoy descansando mis magníficas pezuñas.

Aparte de eso, todo bien.

(TODOS) Aguanta, Kix.

Aguanta un poco. Tú puedes.

No puedo.

(GRITA) ¡Ah!

¡Uy!

¿Estás bien, Kix? Deja que te ayude.

¿Ayudarme a mí?

No, ya puedo yo solo, recluta.

Solo necesito sacar mi pezuña...

de debajo de ahí.

Kix, tu pezuña.

(SE ESFUERZA) Vamos. ¡Ay!

Creo que te la has lastimado.

Mi pezuña, mi magnifica pezuña.

Sí que duele un poco.

Yo solo quiero sacarla de ahí, aunque no sé cómo bajaré luego.

Estamos aquí para ayudarte. Yo me ocupo.

(Música animada)

Tened cuidado y hacedlo bien, reclutas.

No hay lugar para el error.

Una, dos, tres. ¡Empujad!

(SE ESFUERZAN)

Buen trabajo. ¡Soy libre, sí!

¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!

¡Ah! ¡Ah!

No puedo sostenerme sobre esta pata.

Jamás me había ocurrido esto antes.

Ahora sí, desafortunadamente.

Yo te avisé.

Ya, ya.

Muy bien, ¿y ahora cómo bajo de aquí?

(Música de tensión)

¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!

Tenemos que trazar un plan, y pronto.

Podríamos atar unas cuerdas para bajarle.

¿O usar el aeropatín?

¿Y si metemos a Kix en la mochila de Leemee y lo bajamos?

Kix no cabe en la mochila

y pesa demasiado para el aeropatín,

y las cuerdas pueden romperse.

¿Y cuál es el plan?

Podríamos colocar unos muelles en sus pezuñas.

(AMBOS) ¿Muelles?

Sí, los muelles absorberán el impacto cada vez que pise.

Creo que es una gran idea y fácil de dibujar, además.

(Música animada)

¿Muelles?

Me gustan, pero ¿cómo funcionan?

Tiene que saltar y ya verá qué bien.

¿Qué? ¿Saltar?

Reclutas, buscadme otra opción, ¡ahora!

Esta es la más rápida y la más segura.

¡Oh, no! Me da mucho miedo.

(AMBOS) Puede hacerlo, Kix.

Recuerde, es Kix.

Kix, el de las magníficas pezuñas.

Sí, soy Kix, Kix, el de las magníficas pezuñas.

Esta es la Operación Rescate.

A la de tres salte y caiga sobre sus patas.

Una, dos... ¡tres!

(GRITA) ¡Oh!

(TODOS) ¡Oh!

(GRITA) ¡Ah!

¡Oh!

Estos muelles... son...

¡alucinantes!

Puedo saltar para conseguir más dulce.

¡Guau! Un íbice que bota.

¡Guay!

(TODOS) Deténgase, Kix. ¡Su pezuña!

(RÍEN)

(TODOS) El diario de Yoohoo.

Hoy hemos conocido al íbice alpino.

Los íbices pueden escalar

las montañas más escarpadas con sus pezuñas.

Escalan montañas peligrosas en busca de sal.