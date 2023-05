Yoohoo al rescate - El hogar perfecto para el oso de anteojos

(Música animada)

(Truenos)

(Música animada)

¡Vaya!

Hoy hay mucha niebla en Utopía.

Pammee, ¿eres tú?

Sí, Yoohoo, soy yo.

Buenos días.

¿Oíste los truenos anoche?

Sí, y también relámpagos.

Hasta daba un poco de miedo.

Pammee, Yoohoo, ¿sois vosotros?

Sí, estamos aquí, Chewoo. Sí que has madrugado.

He madrugado porque anoche apenas puede dormir por la tormenta.

Tuve mucho miedo. (TODOS) ¡Oh!

Eso... no ha sonado nada bien.

Algo ha debido pasar.

Pues comprobémoslo.

# Yoohoo al rescate.

# Una nueva misión vamos a explorar.

# Con un montón de acción y diversión.

# Viajar por el mundo haciendo amigos.

# Un viaje para soñar.

# Yoohoo al rescate.

# Yoohoo al rescate.

# ¡Pammee! ¡Leemee! ¡Roodee! ¡Chewoo!

# Y nuestro capitán...

# ¡Yoohoo!

# Yoohoo al rescate.

# Yoohoo al rescate. #

(Música animada

"EL HOGAR PERFECTO PARA EL OSO DE ANTEOJOS"

Chicos, ¿qué ha pasado?

Mirad lo que ha pasado.

Se ha roto una rama del árbol luminoso.

Pero aún más serio es

que la fruta luminosa está dejando de brillar.

(TODOS) ¡No!

Chicos, tenemos una nueva misión.

¡Ah!

(Música animada)

¡Oh!

(TODOS) ¡Oh!

(Continúa la música animada)

(TODOS) Adiós.

Que tengáis un... -Buen viaje.

(SLO) Eso.

(Música animada)

Destino confirmado.

Un oso de anteojos que vive en la cordillera de los Andes,

en Colombia, tiene un problema.

Muy bien. Pongamos rumbo a Colombia.

¡Yoohoo al rescate!

(TODOS) ¡Vámonos!

(Música animada)

Vaya, aquí también hay mucha niebla, tanta como en Utopía.

Estamos en el lugar correcto.

Me pregunto dónde está el oso de anteojos.

Seguro que está cerca.

Tripulación, echemos un vistazo.

Pero si apenas se puede ver nada.

¿Y si nos sujetamos por las colas?

Así nos mantendremos unidos. Qué buena idea.

Izquierda. Izquierda.

Izquierda. Izquierda.

Izquierda. Izquierda.

Mirad por dónde vais. (TODOS) ¡Ay!

Yoohoo, ¿estás bien?

Sí, gracias.

Vaya, he tropezado con un árbol.

Me pregunto qué le pasó a este árbol.

¿Quién anda ahí?

¡Ah! ¿Tú quién eres?

¡Oh! Sois vosotros.

¡Uy!

Hola, soy Ricky, el oso de anteojos.

Yo soy Yoohoo, el capitán.

Soy Pammee, la piloto.

Yo soy Chewoo, la fotógrafa.

Soy Leemee, el doctor.

Soy Roodee, el inventor.

(TODOS) Encantados de conocerte, Ricky.

¿Fuiste tú quien solicitó nuestra ayuda?

Fui yo. Veréis, mi casa se ha caído por culpa de la tormenta de anoche.

Oh. Donde vivimos también hubo una tormenta.

¿Dónde está tu casa?

Era esto.

Esto era mi casa.

Estaba en la copa del árbol.

¿En serio? No sabía que los osos vivierais en los árboles.

El oso de anteojos es distinto a los demás osos.

Viven en los árboles.

Es verdad.

Vaya, eso sí que es interesante.

Ricky, siento mucho que tu casa esté destruida.

No te preocupes, lo que importa es que habéis venido.

¿Me ayudaríais a buscar un árbol que sea mi casa?

Claro que te ayudaremos. Nosotros nos ocuparemos.

¡Genial! Gracias.

Tripulación. (TODOS) ¡A la orden!

(Música suave)

Ricky, ¿qué te parece este árbol?

Es demasiado bajo.

Me gusta que sean altos.

Ricky, ¿qué te parece este árbol tan alto?

¿Te gusta? El problema es que es muy delgado.

¡Uy! ¡Uy! ¡Uy!

¡Ay!

No creo que aguante mi peso.

Eh, Ricky.

¿Qué te parece este?

Es alto y grueso. Perfecto, ¿no?

Sí, pero tendría por vecinos a unos pájaros.

(PÍAN)

Son vecinos muy ruidosos.

Me gustaría algo más tranquilo.

Ay, Ricky, eres un tiquismiquis.

¿Yo? ¿Tiquismiquis?

Yo solo quiero un árbol alto y grueso en un bosque tranquilo.

¿Acaso pido demasiado?

No, no, no, no. Para nada.

No te preocupes, Ricky,

haremos lo que sea necesario hasta encontrarte el árbol perfecto.

¡Gracias, chicos!

Ricky, veamos si mi navegador nos ayuda a encontrarte

el árbol perfecto.

Si seguimos por aquí, nos encontraremos un bosque.

¿Y si lo visitamos?

Vale, a ver qué encontramos en el otro bosque, tripu.

Ni siquiera me veo los pies con esta niebla.

¡Ay! ¡Oh!

Pammee, ¿seguro que este es el camino?

Sí, estoy segura al 100 %.

(TODOS) ¿Eh?

(TODOS) ¡Hala!

¿Qué es eso? ¿Un barranco? ¡Oh!

Jamás había estado aquí antes.

El navegador apunta hacia el bosque que hay al otro lado.

¡Ah! Chicos, ahí hay un puente.

¿Ese puente colgante?

Está hecho con cuerdas.

No creo que pueda cruzarlo.

¿Qué hacemos?

No hay otro modo de cruzar.

Cruzar el puente es pan comido, Chewoo.

Apuesto a que puedo cruzarlo con los ojos cerrados.

Demuestras tener mucho valor, Leemee,

por eso creo que sería genial

que ayudaras a Chewoo a cruzar el puente.

¡Déjamelo a mí!

Yo iré delante con mi navegador

y Leemee irá justo detrás de Yoohoo para guiarte.

Y el resto seguirán detrás de Chewoo.

No os preocupéis por nada, yo la ayudaré a cruzar.

¡Vámonos, Chewoo!

Fijaos por dónde pisáis.

Tened mucho cuidado.

¡Oh, no!

Se balancea.

No puedo seguir.

Este puente da mucho miedo.

Chewoo, tenemos que ayudar a Ricky a buscar un nuevo hogar.

Venga, tú también quieres ayudar a Ricky, ¿verdad?

Pues será mejor que pise con mucho cuidado

ya que el puente se balancea y asusta a Chewoo.

¡Oh! Cuánto lo siento.

Iré con mucho cuidado.

(Música animada)

¡Ay! ¡Ay!

Tú puedes hacerlo, Chewoo. Paso a paso.

Este puente es más fuerte de lo que imaginas.

¿De veras?

¿Quieres verlo?

¡Es superfuerte!

(GRITA) ¡Ah!

¡Leemee! ¡Oh!

¡No! ¡Ah! ¡Uh!

Leemee, Chewoo, ¿estáis bien?

¿Me echáis una mano, por favor?

(TODOS) ¡Sujetaos fuerte, chicos!

(SE ESFUERZAN)

(TODOS) Salvados.

(RÍE)

¡Equipo, vamos a cruzar este puente!

(Música animada)

Vaya, he pasado mucho miedo.

Jamás volveré a cruzar un puente como ese.

(RÍE) La verdad, Leemee, me ha parecido superemocionante

y me encantaría volver a cruzar por ese puente...

¡ahora mismo!

Y yo. ¡Vamos! (RÍE)

Chicos, recordad que hemos venido para buscarle un árbol a Ricky,

para su casa. (AMBOS) ¡Oh, sí!

Vaya, bonito bosque.

Muy bien, busquemos un árbol.

¿Eh? ¡Ajá! -No.

¡Ah! ¡Oh!

(Música animada)

(TODOS) ¡Oh!

(RICKY) ¡Oh!

(TODOS) Oh.

¡Oh!

Este, este es el árbol que estaba buscando.

Genial.

Ayudemos a Ricky a construir su nuevo hogar.

¡Gracias! Necesitaremos troncos, hojas, ramas y ¡más troncos!

Yo me encargo de los troncos.

Yo me encargo de las hojas.

(Música animada)

Y bien, ¿qué te parece tu nueva casa, Ricky?

Esto es increíble. Estoy encantado con mi nueva casa.

Sois unos campeones.

Muchísimas gracias por vuestra ayuda.

Ricky, nos ha encantado ayudarte con tu casa.

Hagámonos una foto de celebración.

(RÍE)

(Pitidos)

Tenemos que volver a casa.

Gracias de nuevo.

Cada vez que esté en mi casa haciendo el oso

me acordaré de vosotros.

Espero que volváis a verme.

¡Oh! ¿Podemos volver a cruzar por ese puente colgante?

¡Ah!

No te preocupes, Leemee, esta vez voy yo delante.

(RÍEN)

Hace un día muy bonito.

La niebla se ha ido.

Y la fruta luminosa vuelve a estar bien.

Todo ha vuelto a la normalidad.

Esperemos que la vida de Ricky también sea normal

ahora que vive en su nueva casa.

¡Yuju! ¿Cómo ha ido vuestra aventura?

Divertida. Ayudamos a construir una casa espectacular para Ricky,

un oso de anteojos.

No hay...

Dice que no hay nada como el hogar.

Eso es verdad.

Yo ahora soy como Ricky en mi árbol.

(RÍEN)

(TODOS) El diario de Yoohoo. ¡Ya!

Hoy hemos conocido a un oso de anteojos.

Estos osos son más pequeños que los otros

y tienen el pelo blanco alrededor de los ojos, como unas gafas,

por eso tienen ese nombre.

A diferencia de otros osos, viven en nidos en lo alto de los árboles.