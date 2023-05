¡Ay! Ay...

¿Qué ha sido eso?

¿Has visto cómo lo estás dejando todo, Chewoo?

¡Oh, no!

No me he dado cuenta. Lo siento.

No debes tirar basura.

Está bien, limpiémoslo todo, yo te ayudaré.

¡Gracias, Lora!

(Música alegre)

(RÍE)

¡Oh! ¡Qué bonita mariposa!

¡Ven aquí, mariposita! (RÍE)

¡Chewoo! ¡Vamos, vuelve!

¡Tenemos que recoger! ¿Recuerdas?

# ¡Yoohoo al rescate!

# Una nueva misión vamos a explorar.

# Con un montón de acción y diversión.

# Viajar por el mundo haciendo amigos.

# ¡Un viaje para soñar!

# ¡Yoohoo al rescate!

# ¡Yoohoo al rescate!

# ¡Pammee! ¡Lemmee!

# ¡Roodee! ¡Chewoo!

# ¡Y nuestro capitán: Yoohoo!

# ¡Yoohoo al rescate!

# ¡Yoohoo al rescate! #

"LOS HIPOPÓTAMOS SEDIENTOS"

Chewoo, ¿qué haces? ¿Eh?

¡Ven aquí, mariposita, juguemos! ¡Espera!

(Música alegre)

(TODOS) ¿Eh?

(RÍE)

(TODOS) ¡Oh!

¡Dejad de moveros, por favor!

¿Hay algún problema? ¿Qué pasa?

Pues que Chewoo ha ensuciado el bosque,

y justo cuando empezábamos a limpiarlo...

Estaba a punto de ponerme a limpiar.

De veras.

En cuanto hubiese terminado de jugar.

Pero yo necesitaba que me ayudaras, Chewoo.

Es divertido. La mariposa es muy divertida.

Y... tenía una cosa que contarme.

(TODOS) ¿Eh?

Eh...

Oh, me estaba contando algo sobre la fruta luminosa. ¡Mirad!

¡Muy bien, tenemos una nueva misión!

(Música alegre)

Oh. ¿Eh?

(TODOS) Oh. ¿Eh?

(Música alegre)

(TODOS) ¡Adiós!

Que tengáis un... -¡Buen viaje!

Eso.

(Música alegre)

¡Destino confirmado!

Unos hipopótamos, que viven en Tanzania,

tienen un problema.

¡Muy bien, nos vamos a Tanzania!

¡Yoohoo al rescate!

(TODOS) ¡Vámonos!

(Música de acción)

(Música suave)

¡Hipopótamos!

¿Dónde estáis? ¡Hipopótamos!

Eh, ¿qué son esos enormes...?

¡Son hipopótamos!

Parece que algo no va bien.

Ay... -¿Eh?

Hola, ¿qué tal?

¡Soy Yoohoo!

Hola, yo soy... Ay...

¡Hola, soy Tamoo!

¡Vaya, hola, Tamoo! ¡Encantado!

¿Quiénes son tus amigos?

¡Oh, sí, esta es Ann y este es Sam!

¿Va todo bien?

No, ya no queda agua en la balsa.

Por eso os hemos llamado.

¿A dónde ha ido todo el agua?

Esto es malo.

Los hipopótamos necesitan agua, por su delicada piel.

¡Exacto! Nuestra delicada piel.

Que ya empieza a picarme.

¡Y a mí! ¡Un montón!

¡Siento que me voy a desmayar!

¡Necesito agua!

Creo que os estáis deshidratando.

¿Deshidra qué?

Deshidratando.

Es cuando tienes sed mucho tiempo y necesitas beber agua.

¿Os gustaría probar otra cosa?

¿El qué?

Los cocos tienen agua dentro, ¡podemos bebernos su agua!

¿En serio? ¡Buena idea!

¡Me apunto!

(Música alegre)

(RÍE)

¡Aquí tenéis!

(AMBOS) ¡Gracias, Yoohoo!

¡Ah, qué refrescante!

¿Eh?

Tamoo, no puedes tirar las cáscaras así como así.

¿Por qué siempre tiras basura?

¿Por qué me miráis a mí? Por nada...

Esos eran los últimos cocos de ese árbol.

Necesitamos más agua, y pronto.

Ay, tienes razón, Pammee.

No podemos hacer nada sin agua.

¡No os preocupéis, yo os conseguiré agua!

¿Harías eso por nosotros?

Para encontrar agua en este lugar, nos ayudaría tener un guía,

que fuese inteligente y valiente.

¡Yo, yo! ¡Contado conmigo, soy inteligente y valiente!

¿En serio? ¿Tú vas a hacerles de guía?

Esperad, ¿qué necesitabais? ¿Un qué?

Sí, un guía que nos ayude a encontrar agua.

¿Yo? ¿Ser un guía para encontrar agua?

¡Genial! ¡Gracias, Tamoo!

(Música alegre)

Muy bien, guía, ¿estás listo para la misión?

Eh... Claro...

¡Hala, qué aeropatín más chulo! ¿Me lo dejas?

Pues claro, mientras vamos en busca de agua. ¡Vamos!

Ay, ay, ay...

¡Yuju, esto es superdivertido!

Lo sé.

¿Y si caminaras un rato, para variar, Tamoo?

Oh, de acuerdo.

¡Me encanta el senderismo!

¿Eh?

Ay...

¿Falta mucho para llegar al estanque, Pammee?

Debería estar al otro lado de esta colina.

¡Tengo sed, y estoy cansado!

¡No quiero caminar más!

(LLORA)

¡Eh, chicos, mirad esto!

¿Qué pasa? ¿Es un cactus?

Apuesto a que no sabías que un cactus contiene mucha agua.

¿Eh?

¡Bien! ¡Oh!

Ten, pruébalo.

¿Por qué estás plantando los cactus usados

si ya nos hemos bebido toda su agua?

Al cactus le pueden salir raíces de nuevo.

A veces mueren, pero de este modo,

sirven de comida para otras plantas de alrededor.

Es como reciclar.

¿Eh?

Chicos, me indica que hay un estanque cerca.

¡Propongo que nos pongamos de nuevo en marcha!

¡Al rescate!

¡Tamoo, vamos!

(Música suave)

(TODOS) ¡Guau!

¡Vaya, cuánta agua!

Así que el agua de aquí arriba

baja hasta el estanque de los hipopótamos.

Eh... Me pregunto por qué se ha secado su estanque.

Chicos, ¿qué es eso?

¡Algo está bloqueando el agua, y no deja que fluya colina abajo!

¡Dejadme ver!

Oh, no lo entiendo. ¿Qué es eso?

Parecen... cáscaras de coco.

Pero no son mis cáscaras, ¿verdad? Bueno...

Qué extraño, porque no veo ningún cocotero por aquí.

Alguien ha debido de tirarlas.

Estos son... Creo que estas son...

¿Quién haría algo así?

¡El culpable soy yo! ¡Yo las tiré al agua!

"Tiré las cáscaras después de comérmelos".

"Supongo que se han acumulado aquí".

Yo solo las tiraba por diversión.

No imaginé que...

¿Que acabarían todas aquí?

Peo así fue, lo que provocó que...

El estanque, más abajo, se secara.

Por mi culpa. Lo siento mucho.

Muy bien, lo primero que puedes hacer, Tamoo,

es sacar todas estas cáscaras.

(Música alegre)

Hacer esto, yo solo, es imposible.

¡Tardaré muchísimo!

Pero sí tiraste las cáscaras, ¿verdad?

Sin prisa y sin pausa, seguro que acabas.

Además de contar con nuestra ayuda.

¡CONI al rescate!

(Música alegre)

Tamoo, yo sacaré las cáscaras, con el cuerno de CONI.

Y tú, después, puedes apilarlas al otro lado del estanque.

¡A la orden, capitán Yoohoo!

(Música alegre)

¡Vuelve a haber agua!

Había más cáscaras de las que imaginaba.

Tamoo, ¿no estás contento?

Lancé muchas cáscaras.

Incluso muchas más que hoy.

Ay, he sido muy egoísta.

Debería disculparme con mis amigos.

(Música suave)

¿Así que eres responsable de que nuestro estanque se secara?

Sí, y no sabéis cuánto lo siento.

Lancé muchísimas cáscaras de coco.

Bueno, pues si lo sientes, tienes que prometer no tirar basura.

¿Solo eso? ¡Chicos, os prometo no volver a ensuciar nunca más!

Os he puesto en peligro, por mis malos hábitos.

¡No pasará más! Lo siento.

De acuerdo, disculpas aceptadas.

Gracias por ser sincero. ¿Sam?

Eh... Sí, hay una cosa más.

¿Eh?

Me apetece tomar un baño de barro.

Me pica todo el cuerpo.

¡De acuerdo! ¿A qué esperamos?

Hay una cosa más que hemos olvidado, Tamoo.

Se acabó empujarnos a Sam y a mí, todo el tiempo.

Y deja de intentar ser el primero para todo.

Somos un equipo, como Yoohoo y su equipo,

así que promételo.

¡Lo prometo! ¡No más empujones!

Vosotros iréis primero, pero antes...

¡Muchísimas gracias, equipo!

(AMBOS) ¡Gracias por todo, chicos!

No hay de qué, amigos.

Encantados de poder ayudar.

Disfrutad del agua.

(TODOS) ¡Ja!

Chicos, tras conocer a Tamoo, tengo algo que decir:

no volveré a ensuciar el bosque, con mis cáscaras de bellota.

¡Guay! ¿Lo prometes? ¡Lo prometo!

Toda la basura, al cubo de la basura.

"¡Me gusta tu promesa, Chewoo!"

"Espero que recojas todas las cáscaras de bellota

que tiraste, cuando vuelvas".

¡Muy bien, preparaos todos para el despegue!

¡Apretaos los cinturones!

(TODOS) ¡El diario de Yoohoo! ¡Ya!

Hoy hemos conocido a unos hipopótamos.

No pueden estar de pie mucho tiempo, porque pesan mucho.

"Además, su piel se seca y se escama

si están demasiado tiempo al sol".

"Por eso pasan la mayor parte del tiempo en el agua".

"Tienen patas palmeadas,

para poder moverse en el agua sin problema".