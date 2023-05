¡Oh! Hola, flor morada.

Hola, flor roja.

Qué cosita más bonita.

Hola, flor amarilla.

Qué bien te sienta el amarillo.

¡Oh! Hola, flor morada.

¡Me encantan tus pétalos morados!

Hola, Pammee.

Hola, Yoohoo, ¿cómo estás?

Bien. Quería preguntarte, ¿les hablas?

¿Crees que te escuchan?

Sí.

Si les hablas, y les dices que son preciosas,

crecerán bonitas.

A veces incluso me responden.

¿En serio? Me cuesta creerlo.

Hablo en serio, Yoohoo. Presta atención.

Eh... Solo oigo un zumbido.

¿Eh?

¡Ay!

# ¡Yoohoo al rescate!

# Una nueva misión vamos a explorar.

# Con un montón de acción y diversión.

# Viajar por el mundo haciendo amigos.

# ¡Un viaje para soñar!

# ¡Yoohoo al rescate!

# ¡Yoohoo al rescate!

# ¡Pammee! ¡Lemmee!

# ¡Roodee! ¡Chewoo!

# ¡Y nuestro capitán: Yoohoo!

# ¡Yoohoo al rescate!

# ¡Yoohoo al rescate! #

"EL GRAN AMIGO DEL BÚFALO"

Ay, ay, ay...

¡Vaya, las amigas de las flores!

¡Hola, abejas!

Oh, no, no me gustan las abejas,

su zumbido me pone muy nervioso.

¿Eh?

¡Eh, abejas, que no soy una flor!

Puede que huelas a dulce miel, Yoohoo.

Me comí un plátano cubierto de miel, para desayunar,

pero eso no significa que esté cubierto de miel.

¡Ay, iros, por favor!

¡Abejitas, dejadme en paz, por favor!

¿Eh? ¿Eh?

¡Uf! ¡Ah!

Yoohoo, no creo que tengas nada ahí dentro.

Las abejas no pueden vivir ahí.

No hay abejas a tu alrededor.

(RÍE) Puede que no vivan dentro de mi oreja,

pero es raro, sigo oyendo: "Bzzz, bzzz, bzzz".

¿Y si intentaras ponerte esto?

¿Eh? ¿Eh?

Sigo oyendo el zumbido. (RÍE)

En fin, me alegro de no ser una flor,

no soportaría escuchar el zumbido de abejas todo el tiempo.

Las flores ayudan a hacer miel.

Sí, Slo tiene razón.

Las flores ayudan a las abejas a hacer miel.

Las abejas vuelan por todas partes, llevando el polen de las flores.

Así es como crecen nuevas flores bonitas.

Dependen de... -¡Eso es!

Las abejas y las flores dependen unas de otras,

como yo y Slo, ¿verdad, Slo?

Sí.

¡Oh, chicos!

Chicos, la fruta luminosa está oscureciendo.

¡Tenéis una nueva misión!

(Música alegre)

Oh. ¿Eh?

(TODOS) Oh. ¿Eh?

(Música alegre)

(TODOS) ¡Adiós!

Que tengáis un... -¡Buen viaje!

Eso.

(Música alegre)

¡Destino confirmado!

Un búfalo, que vive en la sabana, en Zambia, tiene un problema.

¡Muy bien, vámonos a Zambia!

(TODOS) ¡Vámonos, tripu!

(Música de acción)

(Música suave)

¿Hola? ¿Dónde estás, búfalo?

¿No os parece que Yoohoo se comporta de forma extraña

desde el zumbido?

No, creo que solo está buscando al búfalo.

Parece haberse olvidado del zumbido, no se lo recuerdes.

No queremos que vuelva a escuchar ese zumbido.

Estoy recibiendo una señal que viene de allí.

(Música alegre)

Hola, soy Yoohoo.

Una pregunta, ¿eres quien nos ha llamado?

Ajá.

Pues somos la tripulación. ¡Soy Pammee!

Yo soy Lemmee. Yo me llamo Roodee.

Y yo soy Chewoo, un placer conocerte.

Hola, chicos, soy Stompy.

¿Cómo podemos ayudarte, Stompy?

Es verdad que os llamé, pero ahora que estáis aquí,

no sé so podréis ayudarme.

Pues tienes pinta de necesitar ayuda.

¿Podrías contarnos cuál es el problema?

¿Por qué llamaste?

Me pica la espalda, pero no alcanzo a rascármela.

Yo podría ayudarte con eso.

¡Ajá!

(Música alegre)

¿El palo te alivia el picor?

Bueno, el picor se ha ido, pero...

Stompy, ¿estás llorando?

No, no estoy llorando.

Bueno, sí lo estoy, no lo sé.

Stompy, ¿te ha ocurrido algo triste?

¿Podemos ayudar?

No, no estoy triste.

Bueno, puede que un poquito triste.

Siento que estés tan triste.

¿Podemos ayudar o prefieres estar solo?

¡Por favor no os vayáis!

Si me dejáis me sentiré muy solo.

No imaginé que la echaría tanto de menos.

Me encantaría volver a verla de nuevo,

pero no la encuentro por ninguna parte.

(TODOS) ¿Quién es ella?

Es mi amiga, y se llama Eggy.

Eggy es una pequeña garza boyera

con un pico amarillo y una cola amarilla.

Solía sentarse a mi espalda y cazaba los bichos

o me rascaba donde me picaba.

¿Y por qué te ha dejado Eggy?

Le dije que me dejara en paz.

¿Por qué le dirías algo así a tu amiga?

"Veréis, es que a Eggy le gusta hablar mucho".

"El otro día me estaba hablando en la oreja todo el día,

y yo estaba de mal humor".

"Así que le dije que se fuera".

Yo te comprendo, Stompy, me pasa igual.

Un ruido constante en la oreja puede ser muy molesto.

Me equivoqué, ahora que Eggy ha dejado de hablarme,

me siento muy solo y vacío.

Me gustaría charlar con ella de nuestras cosas,

como solíamos hacer.

¡Vayamos a buscar a Eggy ahora mismo!

Es que le dije que me dejara en paz.

¿Me perdonará?

Seguro que si te disculpas con ella

y le dices cómo te sientes, de corazón, volverá.

¿Dónde crees que podemos encontrar a Eggy?

Suele estar en la copa de un árbol muy grande, o en la sabana.

Yo iré con Lemmee y con Roodee a la sabana.

Stompy, Chewoo y Pammee, id a esta zona

cercana al gran árbol baobab.

(TODOS) ¡Vamos!

(Música de intriga)

¡Ese pájaro sentado en el baobab, esa es Eggy!

Muy bien, vamos. ¡Eh, esperad!

Aún no sé qué voy a decirle.

Cuéntale cómo te sientes realmente, como hiciste con nosotros antes.

Bueno, la verdad es que no sé si yo...

Stompy... ¿Eh?

Nos dijiste que querías volver a charlar con ella.

¡Espera, no te vayas! ¡Vuelve!

Hola, ¿me habéis llamado?

Hola, soy Pammee. Tu amigo Stompy quiere decirte algo.

Hola.

Hola. Aunque no creo que seamos amigos,

porque no nos conocemos.

¿Qué? ¿En serio no puedes hablar?

(LLORA)

No entiendo nada.

¿No dijo Stompy que era un pajarito con el pico amarillo?

Sí, coincide con la descripción de Stompy.

¡Vamos allá! ¡Sí!

(Música alegre)

¡Oh! ¡Eh, espera!

¡Tenemos que hablar contigo!

¿Conmigo?

Sí, somos amigos de Stompy.

Te echa mucho de menos. Quiere que vuelvas.

No sé de qué me estáis hablando.

Me he encontrado con otros animales que me han contado lo mismo.

No tengo ningún amigo llamado Stompy.

(TODOS) ¿Qué?

Espera, ¿qué?

¡Eres un pajarito blanco, de pico amarillo!

Lo sé, y tengo prisa.

He de irme. Adiós.

¡Espera, Eggy!

¿Eh?

¿Qué me has llamado?

¡Eggy!

¡Ajá! A quien buscáis es a Eggy.

Sí, así es. Espera, ¿tú no eres Eggy?

No, esa es mi hermana.

Es a ella a quien buscáis. Somos gemelas.

(TODOS) Oh, ¿gemelas?

Por eso estábamos confundidos.

No estés triste, Stompy.

No, no tengo nada que hacer, Eggy ni siquiera me reconoce.

¿Y si intentas disculparte con ella de nuevo?

Ni siquiera sé qué puedo decir para disculparme.

Bueno, tal vez debería decir: "Eggy, lo siento mucho,

siento haberte dicho que me dejaras en paz".

Un amigo no debería decirle eso a su amigo.

Perdona, Eggy.

¡Eh, chicos, os hemos estado buscando!

¡Eggy! ¿Eh?

¿Eggy? ¿Pero cómo es que sois dos?

Dime, Stompy,

¿quieres intentar adivinar quién de las dos es Eggy?

Eh, tú tienes el pico amarillo.

Tú también tienes el pico amarillo.

Las dos sois iguales. Qué difícil.

¡La cola amarilla!

¡Tú eres Eggy, mi mejor amiga!

¡Lo soy! ¡Soy yo, tu colegui!

¡Correcto!

(Música alegre)

De hecho somos gemelas,

solo que tenemos colas de color diferente. Yo soy Eggrid.

(TODOS) ¡Hola, Eggrid!

¡Ahora lo veo! Aunque os parecéis muchísimo.

Eggrid, eras tú la que conocimos antes.

Eso quiere decir que no me evitaste.

Pues claro que no te evité.

Pero heriste mis sentimientos un poco,

cuando me dijiste que me fuera y te dejara en paz.

Ay, lo siento mucho, Eggy, fue un mal momento.

De ahora en adelante mediré mis palabras.

Disculpa aceptada.

Pero la próxima vez que desees estar a solas,

no dudes en decírmelo.

¡Gracias! Así lo haré.

¡Amigos de nuevo!

¡Eso se merece una foto!

¿Estáis listos? ¡Sonreíd!

¿Crees que han vuelto?

¿A quién esperas?

Espero que las abejas hayan vuelto,

después de haberles dicho que se fueran.

No te preocupes, las abejas volverán,

no pueden vivir sin las flores.

Y las flores no pueden vivir sin ellas.

¡Claro, sí, volverán por las flores!

¿Eh?

¡Ay!

¡Ay, esperad!

¡Recordad que no soy una flor!