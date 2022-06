Yoohoo al rescate - El cuervo hawaiano cumple su sueño

(Música suave)

Ayer llegamos a tres, hoy tenemos que llegar a cinco.

(A LA VEZ) Estamos listos. Uno...

(RÍE) Lo siento.

No pasa nada, intentémoslo de nuevo.

(A LA VEZ) Uno.

Oh, lo siento.

(GRUÑE)

Roodee, intenta girar la cuerda así.

Lemmee, tú deberías saltar así.

Chicos, ¿qué os parece si os cambiáis el sitio?

# Yoohoo al rescate.

# Una nueva misión vamos a explorar,

# con un montón de acción # y diversión.

# Viajar por el mundo # haciendo amigos,

# un viaje para soñar.

# Yoohoo al rescate, # Yoohoo al rescate.

# Pammee, Lemmee, Roodee, Chewoo

# y nuestro capitán Yoohoo.

# Yoohoo al rescate, # Yoohoo al rescate. #

(Música)

"EL CUERVO HAWAIANO CUMPLE SU SUEÑO"

(Continúa la música)

Siete, ocho, nueve...

¡Chicos, hay una emergencia!

(A LA VEZ) ¿Eh? ¿Qué ha pasado?

La fruta luminosa está... ¡Mirad!

(Música suspense)

(A LA VEZ) ¡Oh!

Rápido, chicos, tenemos una nueva misión.

(Música animada)

Destino confirmado.

Parece que un cuervo hawaiano que vive en Hawái

necesita nuestra ayuda.

Hawái, allá vamos. ¡Yoohoo al rescate!

(A LA VEZ) Vámonos.

(Música animada)

Bienvenidos a Hawái.

Vamos hacia ese bosque y a visitar algunos valles.

¿Allí es donde vive el cuervo hawaiano?

(Teléfono)

Sí, estoy bastante segura. Un momento...

¡Ah! Probemos en esa dirección. Vamos al bosque.

(Música suave)

Hola. ¡Oh! Qué susto.

Lo siento. ¿Eres el cuervo hawaiano que nos ha llamado?

Sí, sí, sí... ¿Yoohoo?

El mismo. Hola. Esta es la tripu.

¡Hola! Yo me llamo Alu.

Encantado. Bueno, Alu, ¿en qué podemos ayudarte?

Pues...

(A LA VEZ) ¡Ah!

Estos son... utensilios de cocina, ¿verdad?

Sí, mi sueño es convertirme en un gran cocinero,

pero no tengo los utensilios necesarios para ser un chef.

Ajá. ¿Ah?

Lo que necesitas son utensilios nuevos, ¿no?

Sí, sí, sí. ¿Podéis ayudarme?

Por supuesto que podemos, Alu.

(Música animada)

¡Guau! Gracias.

Ahora puedo poner en práctica mis habilidades culinarias.

Me alegro de que te gusten, Alu.

Bueno, el trabajo está hecho, deberíamos ir volviendo.

No, esperad, dejad que cocine para vosotros.

Además, vuestra opinión me ayudará mucho también.

Yo tengo hambre.

Cocínanos algo y te daremos nuestra opinión.

Trato hecho.

(RÍEN)

(A LA VEZ) Vale, suena genial.

(A LA VEZ) ¡Ah!

¡Espera!

Ahora sí, es perfecto.

¿Puedo comérmelo ahora? Hum... ¡"Bon appétit"!

Que significa "buen provecho".

¡Esperad! Lo siento, me da pena

ver cómo mis perfectas obras maestras de comida desaparecen.

Me gustaría poderles echar un último vistazo.

Déjame hacerles una foto.

¡Uh! ¡Ya está!

Ahora a comer. Eh, eh.

¡Comed, disfrutad! Puedo hacer más.

Ah...

¡Mm!

(Música emocionante)

(Para la música)

Bueno, ¿qué tal?

Nunca habíais comido algo así, ¿verdad?

Ah... No.

Nunca habíamos comido algo así, desde luego.

¡Bien! Lo sabía.

(A LA VEZ) ¿Ah?

(RÍE INCÓMODO) Ya estoy lleno, así que...

-¡No, no, no! No, no tenéis que dejar de comer.

Por favor, comedlo todo, insisto.

Mirad, he hecho montones de comida para todos.

(A LA VEZ) ¿Ah?

Ah...

(SUSPIRA)

(MUERDE)

(Música animada)

(A LA VEZ) ¡Oh!

¡Uy!

(A LA VEZ) ¡Guau!

(Continúa la música)

(A LA VEZ) ¡Oh!

(A LA VEZ) ¡Ah!

(A LA VEZ) ¡Guau!

Esto no es lo más sorprendente.

Ya veréis, lo que más os va a sorprender es su sabor.

¿Eh?

(Continúa la música)

(A LA VEZ) ¡Oh! ¡Ah!

Os presento esta pizza perfecta de corteza crujiente

con mi salsa de tomate especial y queso curado.

Después de esto no querréis comer otras pizzas.

Ninguna será tan buena. "Bon appétit".

¡Mm!

(A LA VEZ) ¡Ah! Tiene una pinta increíble.

Ah... Solo espero que también sepa bien.

¡Mm! Ah...

(A LA VEZ) ¿Mm?

Bueno, ¿y bien? No os esperabais eso, ¿eh?

Está deliciosa, ¿verdad? Ah.

Desde luego, no me esperaba esto.

Bien, voy a hacer otro plato para vosotros.

Chewoo, ¿tienes frío? ¿Por qué estás temblando tanto?

Me da miedo el próximo plato que nos va a traer de comer Alu.

No te preocupes.

Sea lo que sea, no puede ser peor que esa pizza.

Siento haberos hecho esperar tanto rato.

¡Tachán!

¡Qué pasada!

Sí, sí, sabía que os sorprendería.

He puesto todo mi corazón en este plato.

¡Fotos, por favor!

Es precioso. Casi parece una escultura.

Es fruta, así que tiene que estar buena, ¿verdad?

(TODOS) ¡Sí!

-"Bon appétit".

Bueno, ¿qué os parece? (TOSE)

Alu, ¿qué le...? (TOSE)

¿Qué le has puesto a esto?

He aderezado a la fruta con una salsa especial que me he inventado.

La salsa lleva un poco de pimienta y chile en polvo.

¿Queréis más?

¿Cómo puede saber así la fruta? ¿Así, cómo?

¿Te encanta? Lo siento, Alu, pero es horrible.

Sí, siento decírtelo, pero la verdad es que todo sabía mal.

Oh... ¿Qué? ¿De verdad?

(TODOS) Lo siento, Alu.

-No me lo puedo creer.

Otros amigos también me dijeron que mi comida no estaba buena.

Pensé: "Bueno, qué sabrán ellos". Por eso os pedí vuestra opinión.

Oh, entonces supongo que es verdad, mi comida sabe horrible.

¿Sabéis qué?

He intentado muchas cosas diferentes en mi vida, pero siempre he fallado.

No soy bueno en nada. (SOLLOZA)

¡Nada!

Podrías comer platos deliciosos e investigar cómo se hacen.

¿Qué te parece? Bien.

Pero no puedo saborear nada. (TODOS) ¿Qué?

¿No puedes? ¿Entonces cómo has estado cocinando?

Pues me lo estaba inventando. Imaginándome cómo sabría...

-Ah, ya veo.

Eso explica por qué tus platos eran tan... diferentes.

Alu, tengo curiosidad.

¿Por qué decidiste que querías ser chef?

Porque me gusta mucho hacer cosas.

Bueno, creo que eres bueno con las manualidades.

Mirad las fotos de los platos, son preciosos.

(SABOREA)

¡Guau! Tienes razón.

Oye, tengo una idea.

Alu, ¿por qué no haces esculturas de comida?

¿Esculturas de comida? Interesante, nunca lo había pensado.

(Música animada)

Yoohoo y tripu, os presento la primera obra de arte

de Alu el escultor.

¡Tachán!

(TODOS) ¡Guau! (RÍEN)

-Gracias, chicos.

Por fin he encontrado algo que me gusta y en lo que soy bueno.

No se me habría ocurrido si no me lo hubierais dicho,

así que muchas gracias a todos. (RÍE)

Gracias a ti, Alu.

Estamos muy contentos de haber ayudado.

Hay tantas cosas que quiero hacer ahora.

Una naranja hecha de calabaza, una calabaza hecha de naranja.

¿No suena genial? (TODOS) ¡Sí, ve a por ello!

Para recordar este momento para siempre

vamos a hacernos una foto de grupo.

(TODOS) ¡El diario de Yoohoo!

Hoy hemos conocido a un cuervo hawaiano.

Los cuervos hawaianos viven en la isla de Hawái

y son muy inteligentes.

Saben usar herramientas para construir cosas simples.