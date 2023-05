Yoohoo al rescate - La carrera de los guepardos

(Música animada)

Chewoo, no pises la línea. Acabo de pintarla.

¿Eh?

¿Por qué pintas líneas en el suelo?

¡Uh! ¿Va a haber una carrera?

Sí, Roodee, Leemee y Yoohoo van a correr,

y quieren que yo haga de árbitro.

¿En serio? ¿Cuál es el premio para el primero?

¡Oh! Pues creo que llegar primero es el mejor premio.

Bueno, si tú lo dices.

Se me ha ocurrido una idea, ¿y si te ayudo con la carrera?

Podría ponerme en la línea de llegada.

(Música animada)

Me pregunto quién quedará primero en la carrera.

# Yoohoo al rescate.

# Una nueva misión vamos a explorar.

# Con un montón de acción y diversión.

# Viajar por el mundo haciendo amigos.

# Un viaje para soñar.

# Yoohoo al rescate.

# Yoohoo al rescate.

# ¡Pammee! ¡Leemee! ¡Roodee! ¡Chewoo!

# Y nuestro capitán...

# ¡Yoohoo!

# Yoohoo al rescate.

# Yoohoo al rescate. #

(Música animada

"LA CARRERA DE LOS GUEPARDOS"

Bien. ¿Estáis todos listos? (TODOS) ¡Sí!

Preparados, listos...

Yoohoo, cuidado con la línea.

¡Ya!

Yoohoo, allá voy.

Leemee, tómate tu tiempo.

¿Qué? ¿Voy el último?

¡A correr!

¡Sí!

¡Yoohoo es el ganador!

Enhorabuena, Yoohoo.

Ha sido una carrera muy disputada.

Muy bien, Leemee. Muy bien, Roodee.

(Aplausos)

¿Qué hago? Lo he visto todo.

Slo, ¿crees que debería decirles lo que he visto?

No, dale tiempo a Yoohoo.

Seguro que lo admite.

Vale. Chicos, hay una cosa que debo deciros.

Yoohoo, mira.

Tenemos una nueva misión.

(Música suave)

(Música animada)

¡Oh!

(TODOS) ¡Oh!

(Continúa la música animada)

(TODOS) Adiós.

Que tengáis un... -Buen viaje.

(SLO) Eso.

(Música animada)

Destino confirmado.

Unos guepardos que viven en el desierto de Kalahari,

en Namibia, nos necesitan.

Muy bien. Vámonos a Namibia.

¡Yoohoo al rescate!

(TODOS) ¡Vámonos!

(Continúa la música animada)

(TODOS) ¡Oh!

¿Por qué me haces la zancadilla?

¿Quién, yo? ¿Cuándo?

¿Y tú por qué me cortaste el paso?

¿Que yo te corté el paso? Fuiste tú quien me lo cortó a mí.

Oh, oh. ¿Sabes qué? Yo lo vi todo.

Saliste antes que nosotros. Eso no es justo.

¿Qué? Eso no es verdad. Tú no has visto nada.

(GRUÑE)

(GRUÑE)

(GRUÑE)

Chicos, está visto que no somos capaces

de saber quién queda primero.

Necesitamos que alguien haga de árbitro imparcial.

Sí, y por eso he llamado a alguien para que venga y haga de árbitro.

Llegará muy pronto.

(Música animada)

Muy bien. Buscaremos a los guepardos que nos han llamado.

Estoy seguro que andarán por aquí.

(GRITA) ¡Au!

¿Qué ha pasado, Yoohoo?

¿Has pisado una judía?

(GRITA) ¡Ay! ¡Ay! ¡Au! ¡Oh!

¡Ay!

¡Ay! Ya estás bien.

Esa era la última espina.

No te preocupes, no es serio,

pero intenta no poner todo tu peso sobre esa pata.

De acuerdo. Gracias, Leemee.

Chicos, venid aquí.

Mirad qué campo más grande.

¡Oh! ¿Ah?

(TODOS) ¡Uh!

Será divertidísimo correr por él.

Tranquilízate, Roodee. Recuerda que estamos aquí

para ayudar a unos guepardos que nos necesitan.

Chicos, creo que acabo de ver a los guepardos.

¡Vamos! (ASIENTEN)

Echemos una carrera. Esperad, equipo.

Tú no puedes ser como yo.

Soy Yoohoo. Y yo soy Leemee.

Yo soy Chewoo. Soy Pammee.

Y yo soy Roodee.

Hola, yo me llamo Spoty.

Soy Bolt.

Yo me llamo Chase.

Al parecer necesitáis un árbitro, pues aquí estamos.

Sí, los tres queremos hacer una carrera.

Quien quede primero, se convertirá en el líder de nuestro grupo.

Pero como solo somos tres, no podemos ser siempre justos.

¡Ajá! Ya lo pillo.

Seremos los árbitros. Sí, nosotros nos ocupamos.

Los corredores empezarán aquí, en la línea salida,

y algunos de nosotros, los árbitros, también estaremos aquí,

en la línea de salida.

El resto estará aquí, en la línea de llegada.

Cada uno se ocupará de una cosa.

(ASIENTE)

Leemee será el médico, por si alguien se hace daño.

Chewoo sacará fotos de la entrega de premios.

Yo puedo ser el árbitro principal o...

Yoohoo, tú puedes ser el árbitro principal.

No, está bien. Tú puedes ser el árbitro principal, Pammee,

y estaba pensando que, tal vez,

yo también podría participar en la carrera.

Soy un corredor muy rápido.

¿Os importaría que yo también participara en la carrera?

Es por diversión.

(TODOS) ¿Qué?

Creo que podría ser divertido, ¿qué os parece?

Yo también. Yo también quiero correr.

Sí, y yo.

¿De verdad queréis correr con nosotros?

¿Sabéis que somos guepardos y que somos muy rápidos?

Pues si alguno de vosotros gana, será el líder de los guepardos.

(RÍEN)

A ver quién gana.

Uno no tiene la oportunidad de correr en una pista tan ancha

y contra unos corredores tan buenos todos los días.

Pero Yoohoo, acabas de hacerte daño en la pata, ¿podrás correr?

No creo que debas, Yoohoo.

Órdenes del médico.

No deberías correr, si estás lesionado.

Puede que por esta vez sea mejor que no corras.

Está bien. Puede que tengáis razón.

Lo mejor será que no corra y ayude al árbitro.

Buena idea. ¿Y si mientras corréis, intento hacer un montón de fotos?

Muy bien. Empecemos la gran carrera.

(TODOS) ¡Sí!

Dais tres vueltas y el primero en cruzar la línea de llegada, gana.

¡Que gane el mejor!

Muy bien. Llegó la hora. A sus marcas.

Preparados... ¡Espera!

Atención, salida anulada.

Bolt, estabas pisando la línea.

Eso no es verdad.

¿Lo ves? Ah... Perdón.

Primer aviso. Si vuelves a pisarla, se te descalificará.

Corredores a la línea de salida. Muy bien.

Corramos sin hacer trampas.

Preparados...

listos...

¡ya! ¡Bien!

(Música de acción)

¡Ah!

¡Ah!

¿Te encuentras bien?

Sí, estoy bien. Gracias. Seguro que puedo seguir corriendo.

(GRITA) ¡Au!

Para, creo que te lastimaste una pata al caer.

No, puedo seguir corriendo.

¡Au!

¿Qué le pasa?

¿Se ha hecho daño?

Tú sigue corriendo, ya me ocupo yo de Chase.

De acuerdo, Leemee. Gracias.

¿Me podrías pasar esa venda?

Solo queda una vuelta, Bolt.

(AMBOS) Ya queda poco. Un poco más. ¡Corred!

¡Ah! -¡Au!

Ay. -Oh.

(TODOS) ¡Oh, no!

(AMBOS) ¡Levántate, tú puedes!

(AMBAS) ¡Bolt, levanta!

(AMBOS) ¡Vamos, tú puedes!

(Música de acción)

¿Eh?

¡Ah!

Spoty, ¿qué haces? Deberías correr.

¡Oh, vaya!

¡Qué guay!

¡Sois los mejores!

Y que lo digas. Los mejores.

Un poquito más, chicos.

(AMBOS) ¡Uh!

Gracias, chicos, por vuestra deportividad.

Es la mejor carrera que he visto jamás.

Yo solo quería ganar y ahora sí sé lo que es competir.

Ahora lo entiendo.

Hay que competir sin hacer trampa y admitir si te has equivocado.

Espera, ¿qué es lo que has dicho?

Oh, nada, nada.

Gracias, Spoty.

No, tropezaste por mi culpa.

Chicos, por cumplir con el reglamento y jugar limpio,

yo digo que cada uno de vosotros sois vencedores.

¡Yuju!

Pammee tiene razón, todos sois campeones.

(TODOS) ¡Sí!

(RÍEN)

¿Eh? Eh, chicos, mirad allí.

Oh, pero...

(TODOS) ¡Roodee! ¡Roodee! ¡Roodee!

Roodee, tú también ganas por no darte por vencido.

(TODOS) ¡Roodee! ¡Roodee!

Tengo curiosidad, ¿quién va a ser el líder de los guepardos?

Pues...

(AMBOS) Spoty.

No, no, todos somos líderes.

(RÍEN)

Oh, olvidé darle esta foto a los guepardos.

Oh. Eh...

¡Oh!

Yoohoo, ¿qué decías antes sobre la carrera?

Algo sobre que entendías...

(SUSPIRA) Cuando hicimos la carrera antes,

pisé la línea de salida de la pista. Nora me avisó de ello,

pero entonces empezó la carrera y gané,

pero no fue justo. Me equivoqué. Lo siento mucho, chicos.

¿Es verdad?

Sí, y siento mucho no habéroslo contado cuando ocurrió.

No importa, al menos has admitido tu error.

Sí. Una carrera tiene que ser justa,

eso está claro.