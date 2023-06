Camellos, los mensajeros de desierto

Hoy tengo la sensación de que me olvido de algo importante.

Chewoo, ¿qué haces aquí?

Te estaba buscando por todas partes.

¿Ah, sí? ¿Por qué?

Porque Sloh quiere enseñarte una cosa.

Sloh, ¿qué es esto?

(HABLA LENTO) Ábrelo.

¡Ah!

¡Guau, la caja se mueve!

# Cumpleaños feliz,

# cumpleaños feliz.

# Te deseamos todos...

# cumpleaños feliz. #

Oh.

¡Qué bonito!

(A LA VEZ) ¡Felicidades, Chewoo!

# Yoohoo al rescate.

# Una nueva misión vamos a explorar,

# con un montón de acción # y diversión.

# Viajar por el mundo # haciendo amigos,

# un viaje para soñar.

# Yoohoo al rescate, # Yoohoo al rescate.

# Pammee, Lemmee, Roodee, Chewoo

# y nuestro capitán Yoohoo.

# Yoohoo al rescate, # Yoohoo al rescate. #

(Música)

"CAMELLOS LOS MENSAJEROS DEL DESIERTO"

¡Ah!

¿Cómo sabíais que mi cumpleaños era hoy?

Cómo no lo íbamos a saber.

Siempre apuntamos los cumples de nuestros amigos

en el calendario.

¿Ah, sí?

¿De verdad te habías olvidado de tu cumpleaños, Chewoo?

No te preocupes, Chewoo,

nunca podrás olvidar tu cumpleaños mientras tus amigos lo recuerden.

¡Es verdad!

Venga, Chewoo, ahora tienes que abrir tus regalos.

¡Bien!

Creo que quiero abrir el regalo de Sloh primero.

Creo que...

-Sloh dice que tendrás que esperar.

(A LA VEZ) ¿Qué? ¿Por qué?

-Dice que el árbol luminoso os está llamando.

(Música)

¡Ah!

¿Mm?

(A LA VEZ) ¡Ah!

(Continúa la música)

(A LA VEZ) Adiós.

-Que tengáis... -Buen viaje.

(Música)

(Música)

Destino confirmado.

Parece que un camello que vive en Mongolia

necesita nuestra ayuda.

Mongolia, allá vamos.

¡Yoohoo al rescate!

(A LA VEZ) ¡Vámonos!

(TOSEN)

¿Qué es toda esta arena?

¿Ah?

Chicos, hay algo o alguien viniendo hacia nosotros.

Hola, amigo.

¿Eh?

¿Eres Yoohoo?

Sí, ese soy yo.

Soy Yoohoo y estos son mis amigos, la tripu.

Oh, genial.

Me alegro mucho de que estéis aquí.

Yo soy Hampi.

Hola, Hampi.

¿Estás bien?

¿Te ayudamos?

Pues es que...

-Ya sé lo que necesita.

Es difícil caminar por esta arena, ¿eh?

-La verdad es que no.

Gracias a estas enormes patas de camello,

no tengo ningún problema para caminar.

La razón por la que os he llamado es...

Déjame adivinar.

¿Es porque te molesta mucho toda esta arena

que se te pega en la cara?

No, no te creas,

tengo las pestañas muy largas y puedo cerrar la nariz,

así que la arena no es problema para los camellos.

Mirad.

Ah, ya lo tengo.

Tienes hambre, ¿verdad?

Y seguro que también tienes sed. En absoluto.

Puedo pasarme mucho tiempo sin comer ni beber.

Mis jorobas están llenas de nutrientes.

Mm...

Será mejor que sea Hampi el que nos cuente

por qué nos ha llamado.

Gracias, Yoohoo.

Os he llamado porque he perdido todo el correo

que llevaba en mi carro.

Un momento, ¿qué es eso?

Ah.

Eso es el sonido de una tormenta de arena.

¡Buah!

¡Todos a correr!

(GRITAN) ¡Ah!

(Música acción)

Estoy mareado.

Yo también.

Eso ha sido peligroso.

¿Estáis todos bien?

¿Hampi?

Estoy bien.

Era una tormenta muy arenosa

y aún no he resuelto mi problema.

He perdido mi correo.

Y es importante, ¿verdad?

¿O el correo se puede reemplazar?

Ni hablar, es muy importante.

Yo soy el cartero.

Hay muchas criaturas que dependen de mí

y están esperando su correo.

Si no puedo entregarlo a tiempo, será una desilusión.

No te preocupes,

te ayudaremos a encontrar todo el correo.

Pero no sé dónde puede estar.

¿Crees que podemos encontrarlo?

¡Por supuesto!

Somos Yoohoo y la tripu.

Nosotros nos ocupamos.

(Música)

He encontrado un paquete.

(Alarma)

(Continúa la música)

Ya hemos encontrado todo, ¿Hampi?

Casi,

creo que aún no hemos encontrado el paquete especial.

¿El paquete especial?

Estoy muy seguro de que es un regalo de cumpleaños,

así que es muy especial.

Imaginaos que la que cumple años no recibe su regalo a tiempo.

Se pondría muy triste.

Y la persona que le haya enviado el regalo

también se pondría triste.

Sí, sería un día muy malo para todos,

así que tenemos que encontrar ese paquete.

Oye, Yoohoo no ha vuelto todavía.

Mm...

¿Lo habrá encontrado él?

¿Ah?

¡Sí! Otro paquete.

¡Oh!

¿Qué?

Oh.

Mm...

Mm...

¿Mm?

Muy bien, caja, voy a atraparte.

(HACE ESFUERZO)

¿Ah?

¿Dónde está?

(Música)

Mm...

¡Ah!

Oh.

Oh, se me ha escapado otra vez.

¿Qué es eso?

¿Una caja que se mueve?

¿Estás seguro, Yoohoo?

Lo digo en serio. Mirad.

Yoohoo tiene razón, la caja se está moviendo.

¿Qué hay dentro de la caja?

Eso no lo sé,

pero lo que sí sé es que no debería moverse.

Mm...

¿Cómo podemos hacer para que la caja venga a nosotros?

Yoohoo, tengo una idea.

Roodee, Lemmee, Chewoo y yo rodearemos la caja.

¿Y luego?

Entonces, Yoohoo se pondrá justo encima de la caja

con su aeropatín y lanzará una red.

Pero no tenemos ninguna red.

Roodee puede encargarse de eso.

¿Verdad, Roodee?

Por supuesto.

Marchando.

Es un gran plan, Pammee.

¡Manos a la obra!

(Música)

Mm...

(RÍE)

¡Ah!

Te tengo.

¡Yoohoo, ahora!

Rápido, coged la caja.

-Oh, qué poco ha faltado.

¿El regalo es un escorpión?

Preguntémosle.

¿Qué estabas haciendo en la caja?

No, no me lo recuerdes.

De repente, se formó la tormenta de arena de la nada

y quedé atrapado en esta caja cuando intentaba alejarme.

¿Y qué ha pasado con el regalo?

¿Regalo?

¿Qué regalo?

Hampi ha perdido un regalo de cumpleaños

que tenía que entregar.

El regalo debería estar en esta caja.

Ah, creo que sé lo que estáis buscando.

Seguidme. Por ahí.

(Música)

¡Parad!

El regalo tiene que estar justo ahí.

Mm...

Lo veo.

¿Ah?

Un momento, pero si se parece a ti, Hampi.

(RÍEN) Es verdad.

Es idéntico.

Oye, no se parece a mí.

Es solo un juguete muy común.

Volviendo a lo importante, Hampi,

este es el último paquete perdido, ¿verdad?

Sí, tienes razón. Gracias a todos.

Ahora tengo que llegar al pueblo antes del atardecer

para poder entregar todos estos paquetes.

Vaya, el pueblo está bastante lejos,

tardaremos un montón en llegar.

No te preocupes, conozco este desierto,

cogeremos un atajo.

Vamos a dar una vuelta en trineo.

¿En trineo?

¿Un trineo en la arena?

Suena divertido.

Que gane el más rápido.

Preparados,

listos,

ya.

(GRITAN) ¡Yuju!

(Timbre)

¿Quién es?

-Hola, tu amigo te ha enviado esta caja.

-¡Guau!

¡Qué guay!

(Sonido muñeco)

Mi amigo se ha acordado de mi cumpleaños.

-Me alegro mucho por ti. Feliz cumpleaños.

-Gracias.

(A LA VEZ) ¡Feliz cumpleaños!

Chicos, me acabo de acordar,

mi cumpleaños aún no ha terminado.

Seguiremos celebrándolo en casa.

¡Genial!

Oye, antes de irnos, ¿qué tal si nos hacemos una foto?

(A LA VEZ) ¡El diario de Yoohoo!

Hoy hemos conocido a un camello.

Los camellos cruzan el desierto

con sus jorobas repletas de nutrientes,

principalmente agua para poder aguantar mucho tiempo

sin comida.

Tienen las pestañas largas y pueden cerrar sus fosas nasales,