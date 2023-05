The bat sisters and the starry night

Yoohoo al rescate en inglés

The bat sisters and the starry night

La tripulación viaja a Indonesia en ayuda de un murciélago preocupado por su hermanita, Balú, que ha desaparecido, cuando la estaba enseñando a volar en la noche. El equipo encuentra a Balú, que confiesa que tiene miedo a la noche debido a todos los ruidos aterradores.

22-05-2023 01:00:00

Yoohoo al rescate en inglés - The bat sisters and the starry night