Pika's Pine cone collection

Keeping it fresh for the baby okapi

128035

Yoohoo al rescate en inglés

6499502

Keeping it fresh for the baby okapi

La tripulación viaja al Congo para ayudar a una mamá Okapi a encontrar a su hijo Rusty. Al parecer a Rusty le gustan los sitios y las cosas nuevas así que para hacerle volver la tripulación decide hacer un camino más divertido y una casa más entretenida.

12 min, 13 sec

13-07-2023 01:00:00

en

http://www.rtve.es/api/videos/6499502/relacionados/relacionados-por-idioma

https://www.rtve.es/infantil/serie/yoohoo-rescate-ingles/video/keeping-it-fresh-for-the-baby-okapi/6499502/

https://www.rtve.es/v/6499502/

Yoohoo al rescate en inglés - Keeping it fresh for the baby okapi