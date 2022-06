VOLTRON, DEFENSOR LEGENDARIO

"RENCOR"

¿Quién es una buena chica? ¿Tú? ¡Sí!

Hace años tuve un perro como este.

La pobre Sully me seguía a todas partes.

En cuanto me daba la vuelta,

allí estaba, sonriendo con su sonrisa babosa.

Lo que a veces era un problema.

Una vez la pisé, resbalé con su baba y me empotré contra la nevera.

Sí, por eso ahora hago estos ruidos.

(Huesos crujiendo)

¿Por eso le cuesta hacer dominadas?

No. Eso es porque estoy viejo y gordo.

Y controle esa insubordinación. -Sí, señor.

¿Al perro le pasó algo?

Nada, afortunadamente.

Aquel perro significaba mucho para mí.

Sé cómo se siente.

Mis hermanos adoptaban todos los animales que encontraban.

Una vez tuvimos un gato. Lo llamábamos Flash.

Los odiaba a todos, menos a mí. Era listo.

¿Y tú qué, Acxa, tuviste alguna mascota?

Yo nunca tuve una criatura de compañía.

Pero mi compañera Narti estaba unida a un gato inmortal, Kova.

Aquel gato le daba la oportunidad de experimentar el mundo.

Oh. Eso es... genial.

Hasta que Lotor mató a Narti

y tuvimos que abandonar al animal en nuestra nave destruida

para poder escapar.

(MEGAFONÍA) "Tripulación, preséntense en el puente".

Hay una transmisión de los Paladines.

Adelante, Allura.

"Atlas, hemos localizado una robobestia aldeana.

¿Habéis encontrado una?

¿Y dónde está? ¿La habéis atrapado?

"Desgraciadamente llegamos tarde.

Atacó a los olkari y robó parte de un cubo armamentístico.

¿Olkarion está bien?

"No, Olkarion ha desaparecido". No.

La pérdida de Olkarion ha sido devastadora.

Pero hemos logrado obtener una información vital.

Hemos averiguado que viajan a través de agujeros de gusano

y dejan tras de sí rastros de energía.

"Pidge ha creado un programa

para identificar los rastros y determinar su ubicación".

"Os estamos enviando las lecturas del programa de Pidge".

O sea, ¿que todo eso son robobestias?

(PIDGE) "No es seguro, pero podrían serlo".

"Hay más. Tras estudiar el mapa, hemos constatado

que todos los rastros irradian desde el mismo epicentro: Oriande".

Espera. ¿Honerva podría estar en Oriande?

Creía que solo los aldeanos dignos podían viajar allí.

¿Es posible que tenga la marca?

(HUNK) "Ignoramos muchas cosas. Debemos elaborar un plan".

(CORAN) La nebulosa de Baltuf sería un buen lugar de encuentro.

Envíanos las coordenadas. Nos vemos pronto.

¡Acxa! Siéntate aquí.

Bueno, ¿cómo conociste a los Paladines?

Conocí a Keith estando atrapada en el estómago de un weblum.

Me salvó la vida.

¿Y qué hacías en un... estómago?

Recoger escaultrita para ayudar a Lotor a conquistar el universo.

Una vez me quedé atrapada en un parque de bolas.

Dime, ¿qué te parece la tripulación?

Seguro que para ti es una dinámica diferente,

dado que no intentamos matarnos unos a otros.

Supongo, pero los galra tienen una expresión.

"El combate es la luz abrasadora que quema las imperfecciones".

Me parece que el buen rollo de esta mesa se ha cortado un poco.

Sobre todo por tus raíces galra.

Sí, definitivamente...

se ha cortado.

"Atlas, hemos tenido dificultades técnicas. Tardaremos".

Recibido. ¿Cuánto? "Lo estamos evaluando.

Puede que unas horas. Os avisaremos".

Recibido.

(PIDGE) "Ya estamos llegando. Está justo ahí".

(HUNK) "¿A nadie le extraña que Shiro cambie el punto de encuentro?"

"Detecto lecturas elevadas de CO2 y bajas de oxígeno.

Necesitaremos los trajes para respirar".

Yo no pienso salir. Han llegado.

"Atlas, ya os vemos".

¡Paladines, despegad inmediatamente"

¡Es una trampa!

¡Es como cuando nos atraparon aquellos piratas!

¡Pues parece que va a pasar otra vez!

¡Eyección de emergencia!

(PIDGE) "¡Atlas, contestad!". (HUNK) "¡Nos atacan!".

(PIDGE) "¡No reciben nuestras comunicaciones!".

(HUNK) Ha paralizado los leones.

(PIDGE) Nos han tendido una trampa. Pero ¿quién?

Chicos, tenemos compañía, y se acerca rápido.

(HUNK) ¡Debemos despistarlos! ¿Podemos despistarlos?

(PIDGE) Sí, tengo una idea.

¡Necesito un minuto! ¡Te conseguiré tiempo!

¡Listo! No deberían poder detectarnos.

¡Pues salgamos de aquí!

(Pitidos electrónicos)

¡No, no, no!

Necesitamos atraer su atención. (PIDGE) Me encargo.

¡Eh, buen trabajo, Keith! Iba a hacerlo yo, pero genial.

Creo que podré hackearlo.

Esto es tecnología galra,

pero parece modificado con elementos de Olkari.

El microfilamento está modulado individualmente

antes de pasar por el atenuador.

¡Guau! -Bueno, es maravilloso, ¿eh?

¡Sí! -Y mira, modulado individualmente,

no doblemente. -¡Cállate, Hunk!

Esta cosa se ha conectado al protocolo de las claves

de nuestros trajes y bayards. ¿Cómo han hecho eso?

No lo sé. Solo un genio podría hacerlo.

¿Y no podemos apagar los trajes? Negativo.

Y si este dron tenía nuestro protocolo,

lo tienen el crucero y su tripulación.

Para no se detectados, debemos deshacernos de trajes y bayards.

¿Quitarnos la protección en este lugar?

¿Alguien ha leído la atmósfera? Oxígeno bajo, CO2 alto...

No duraremos. Unas horas máximo. Necesitamos nuestros trajes.

En realidad aguantaremos más tiempo sin ellos.

Con los trajes, nos freirán con sus plastas.

y sin ellos, intentaremos sobrevivir

antes de morir por el aire envenenado.

(HOMBRE) "Os envío las últimas coordenadas del dron".

-Iremos a por ellos.

-¿Y por qué tenemos que ir? Pondrá en peligro la operación.

Ya tenemos los leones. Los Paladines no tienen valor.

(ZETHRID) Para mí sí lo tienen. Iremos a por ellos.

-Pero... -Estoy al mando,

y no permitiré que se me cuestione.

Harás lo que te diga

o pasarás el resto de tus miserables días en este planeta.

¿Has entendido bien? -Sí, capitana.

No dejéis que esos leones se muevan.

"Nadie los tocará hasta que la caza haya terminado".

Sí, capitana. -"Y aseguraos

de que la Atlas no se mueva". -Recibido.

"Keith, ¿tenéis hora de llegada?".

"Estamos a punto de ponernos en marcha.

Os daremos una hora de llegada pronto".

(Disparos)

Sé que tu confianza en mí es limitada,

pero tu presencia constante es agotadora.

Si tienes algún problema, solucionémoslo.

Acxa, no es que no confíe en ti. -¿Entonces qué es?

La verdad, solo quería conocerte un poco.

¿Espiándome en el campo de tiro?

Yo no te estaba espiando.

Siempre soy consciente de todo lo que me rodea.

Escucha, siento muchísimo haberte seguido por ahí,

pero es que pensé que querrías una amiga.

Sé que algunas veces cuesta encajar en un grupo.

Ya llevo toda la vida sin encajar. Estoy acostumbrada.

Ya. -Siempre me han marginado.

Nací y me crie en la guerra.

La única manera de sobrevivir era ser peor que mis enemigos.

No me importa en absoluto lo que hayas hecho en el pasado.

Tú eres mucho más que eso.

Pero algunos solo ven a la galra.

Y yo lo entiendo.

A veces incluso yo dudo de la capacidad de mi pueblo para cambiar.

Pero cuando elegiste unirte a la coalición,

te convertiste en una prueba de que sí es posible.

Supongo que me gustaría conocer a la Acxa que ha cambiado de vida.

Tengo la sensación de que me caería bien.

Han abandonado sus trajes. ¿Cómo los seguiremos?

-Los cazaremos a la antigua usanza.

(PIDGE) ¿Seguro que estaban por aquí?

Todo me parece igual.

Lo que daría por un GPS ahora mismo...

No podemos entrar en pánico.

Hemos confiado demasiado en la tecnología.

Concentrémonos si queremos salir de aquí.

Vale, me he perdido.

(HUNK) ¿Y qué hacemos? Los leones están por ahí.

¿Cómo lo sabes? ¿Tienes un escáner en la manga?

No, me fijé en el volcán.

Estaba a la izquierda al entrar.

Si lo pones a la derecha, tienes la salida.

¡Eres un genio!

Oh, vaya. Enhorabuena, Lance. -No nos emocionemos tanto.

¡Eh!

¿Más drones? No. ¡Mirad!

Se han separado. No perdáis su rastro.

A por ellos.

-"Seguimos el rastro de cuatro de los Paladines".

(ZETHRID) ¿Qué cuatro?

-"La aldeana, el grande, la pequeña y el que grita.

Se han quitado la armadura para despistarnos,

pero los encontraremos". -Bien.

El que busco se ha ido por aquí.

"Disculpas por el retraso. Hemos tenido un contratiempo.

Os llamaré más tarde".

¿Va todo bien por ahí, Keith? ¿Necesitáis ayuda de la Atlas?

"No necesitamos asistencia. Lance lo arreglará".

Claro, Lance, el genio de la navegación.

"Afirmativo".

¿Cuánto retraso llevan? -Deberían haber llegado ya.

Aquí hay algo raro. -Mirad esto.

Parece que su frecuencia está conectada a un señuelo.

Estoy interceptándolo.

"¡Atlas, ayuda!".

(Voces de paladines superpuestas)

"¡Es una trampa!". ¡Todos a sus puestos!

¡Inmediatamente!

¿Creías que me había olvidado de ti, paladina pequeñita?

"¡Vas a pagar por todo lo que me hiciste!".

(HUNK Y PIDGE JADEAN)

Démonos prisa. Los tenemos detrás.

El CO2 nos está envenenando y no sabemos el camino.

No podemos correr más.

Vale. ¿Y qué hacemos?

Tenemos que defendernos.

Esta vez tu hermano no está aquí para ayudarte.

Y he mejorado desde la última vez que nos vimos.

(HUNK) ¡Muy bien, buen trabajo!

¡Los leones! ¡Por aquí!

(Jadeos)

Muy bien.

Si lo del volcán no falla,

los leones deberían estar al otro lado de...

¡Allura, sal de aquí! ¡Vete!

Parece que se ha ido.

No te preocupes, nosotros la encontraremos.

Gracias.

¡La Atlas!

Ese protocolo fantasma emite desde aquí.

Dispárale un pulso electromagnético.

(AMBOS RÍEN)

(AMBOS TOSEN)

Escuadrón Zeta, contesta.

Escuadrón Eco, contesta.

Cuartel general, contesta.

El cuartel general no responde y los piratas están desconectados.

No me alisté para esto.

(ZETHRID) Bueno, ahora sí.

Una capacidad para el hackeo muy sofisticada, impresionante.

Me gusta encontrar gente a mi nivel.

Sí, es fantástico. ¿Dónde está tu líder?

No lo sé. Perdí su señal cuando nos atacasteis.

Pero seguro que está por ahí cazando al paladín al que llamáis Keith.

¿Y quién es tu líder exactamente?

¿Eh?

¿Zethrid?

¡Tú me arrebataste a Ezor!

No me queda claro. ¿Qué crees que he hecho?

(JADEA)

Me lo arrebataste todo,

y ahora, mi cara ¡será la última que veas!

¿Alguien la tiene a tiro?

-"Es muy arriesgado!.

(ACXA) ¡Zethrid!

No lo hagas.

Sabía que vendrías. Ahora sentirás lo que sentí yo.

Se acabó. Estás rodeada.

¿Crees que eso me detendrá, Acxa?

No me importa morir. Ezor ya no está.

Zethrid, sé bien que sufres.

Ezor también sufría.

Por eso te tuvo que dejar.

No podía seguir soportando toda esa ira.

¡Calla!

No. Escúchame.

Recuerda cómo nos conocimos.

Todas estábamos llenas de odio e ira.

Mestizas rechazadas por los galra.

Lotor nos utilizó.

Nos arrastró por un camino doloroso,

un ciclo interminable de destrucción y pérdida.

Es tu oportunidad de romper el ciclo, conmigo, con Ezor.

Ella quiere que dejes la ira atrás.

He ido demasiado lejos. ¡Nunca volverá a aceptarme!

¡Espera, por favor! No dejes que la ira te controle.

Lo único que me queda...

¡es la venganza!

(Potencia cargando)

(ZETHRID GIME)

(ZETHRID) Pierdes el tiempo, Acxa.

Sé que estás enfadada, pero no renunciaré a salvarte.

Y sé que hay alguien más que siente lo mismo.