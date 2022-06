(Música cabecera)

VOLTRON, DEFENSOR LEGENDARIO

"GÉNESIS"

(Música suspense)

Tenemos confirmación de que las bestias de Honerva

han aterrizado en los planetas Sanook, VeXilum, Siiz

y seguimos recibiendo más transmisiones.

-Eso concuerda con los informes que estoy recibiendo.

Los rastros de agujero de gusano de Olkarion

indican las direcciones de las robobestias.

¡Estaban buscando el momento adecuado!

Pretenden atacar múltiples frentes a la vez.

¿Qué hacemos? Mantener la calma.

Coran, marca los planetas donde han aterrizado

y, Veronica, necesitamos actualización

a medida que aparezcan. A la orden.

Tengo otro informe de Sanook.

Las robobestias están cubiertas

por algún tipo de... escudo de partículas.

¿No están atacando el planeta?

Todavía no.

-Durante eones, nuestro pueblo ha sufrido.

Nos han expulsado de nuestro hogar.

Esos malditos galra nos han vuelto locos.

Hemos sacrificado mucho.

Todos habéis sacrificado mucho.

Pero Lotor entregó más que ninguno

y hoy su más ardiente deseo se va a cumplir.

(Música tensión)

Los galra pagarán lo que le han hecho al pueblo de Altea.

El final de todo aquel que se ha atrevido

a enfrentarse a nosotros se acerca.

Es hora de comenzar.

(Música tensión)

(Gritos)

Que la luz de Lotor os guíe.

-Los planetas informan de actividad.

Las robobestias absorben quintaesencia.

-Tenemos que salvar a la mayor cantidad de población posible.

Tendremos que ir por orden. Separemos a los leones.

Un león no puede con una robobestia.

No, pero puede entretenerla, ganar tiempo.

Yo digo que ataquemos y usemos los agujeros de gusano

pasa saltar entre objetivos.

No, ataquemos Orian directamente.

Creo que sé lo que está haciendo Honerva.

Ella puede crear agujeros de gusano

y esos agujeros emanan de Orian.

Usó una robobestia para robar los Cubos de Olkari

que pueden reproducir e intensificar la energía a distancia.

Y esas robobestias están armadas con Komares

capaces de transmitir enormes cantidades de quintaesencia.

Honerva concentrará energía procedente de todo el universo

en Orian.

Quiere crear un Komar muchísimo más grande

de lo que hayamos visto nunca,

algo que podría drenar la quintaesencia

de toda una galaxia.

No...

-¡Es monstruosa!

-Pero ¿para qué demonios necesitará tanta energía?

No lo sé, pero debemos actuar ya.

La única forma de detenerlos es ir directamente a Orian.

Pues será eso lo que haga Voltron.

La Atlas también irá,

pero no podemos esperar por la coalición.

Contactad con Matt,

decidle que los rebeldes evacúen los planetas ocupados

y que no esperen ayuda.

Entonces estamos de acuerdo,

es hora de comenzar el asalto a Orian.

(Música acción)

"¿Estamos todos listos?". "En posición".

El universo se enfrenta a la mayor amenaza de su historia.

Honerva ha explotado a un pueblo vulnerable, mi pueblo,

y lo ha plegado a su voluntad.

Los ha convencido para que piloten sus abominaciones

y cometan maldades.

Y ahora ha construido un arma

con capacidad para destruir toda una galaxia.

Hoy arriesgamos nuestras vidas por un bien mayor.

Somos los únicos que podemos detenerla

y defender el universo.

Es hora de poner fin a esta guerra.

(Música tensión)

¿Todo el mundo está viendo eso?

-Matt, ¿qué está pasando?

-No lo sé, pero salvaremos a todos los que podamos.

(Música tensión)

Sam, tenemos interferencias. ¿Puedes eliminarlas?

"Estoy en ello".

Esta interferencia es multifase. ¿Qué ha causado algo así?

-Espera, ¿de qué color son tus calcetines?

-¿Qué? Pero ¿qué importa eso?

-¡No me has contestado! ¿Por qué no me contestas?

Hay un 99 % de posibilidades

de que las interferencias se deban a un evento

que acabe con la realidad.

-¿Por culpa de mis calcetines?

-Debemos modificar la cámara de resonancia

hacia una superposición.

-Bien pensado. Eso aislará los isótopos antimateria mutados.

-¡Y, por favor, ponte unos calcetines verdes!

-La Atlas no podrá avanzar mucho más debido a la radiación.

¡Ahí están! ¡Los Cubos de Olkari!

-No capto ningún rastro de energía, no están activos.

-Estoy captando algo. Procede del agujero blanco.

La guardiana.

(Música tensión)

¡No! ¿Dónde está la guardiana?

No tenemos tiempo para estas robobestias.

¿Podéis abrir un camino? Os ayudaremos.

Tripulación de la Atlas, secuencia de transformación.

(Música acción)

Bien, Voltron, todo vuestro.

Buena suerte. Buena suerte a ti también.

Cedo el mando a Allura.

(Música acción)

Voltron ha salido.

Concentrémonos en neutralizar a las robobestias.

Luego atacaremos los cubos para detener el proceso.

(Música tensión)

¡Cuidado, detrás de nosotros!

Tenemos que irnos.

(Música tensión)

(GRITA)

(RUGE)

¡La guardiana! ¡Está absorbiendo su quintaesencia!

(GRITA)

(RUGE)

¡No!

¡Ha destruido a la guardiana!

Tenemos que detener a esa bruja ya.

Es Voltron. ¡Defended a nuestra diosa!

(Música tensión)

¡Se acercan dos robobestias!

¡Formad espadas!

(Música acción)

Energía de escudo al 43 %.

¡Ah! 36.

No conseguiremos superar su bloqueo. ¿Cuál es el plan?

Desplegaremos los MFE, necesitamos su precisión.

"Pilotos, atacad los puntos débiles de su pectoral con los cañones".

(TODOS) A la orden.

Tened cuidado, debemos cubrirlos para que puedan acercarse.

Estamos en medio de un combate. -Tenemos que salir de aquí.

-¡No! -Confiad en mí.

(Pitidos)

Tenemos una violación de seguridad en el bloque de celdas 2-1-4.

Zethrid y los galra han escapado de sus celdas.

Parece que se están dirigiendo hacia el puente.

¡No hay tiempo para esto!

¡Ah! ¡Realizando maniobras evasivas!

-¡Hay una sobrecarga en el muelle arsenal tres!

-¡Señor, Zethrid ya casi está aquí!

(GRUÑE)

¡Preparaos para el ataque!

(Música tensión)

Venimos a ayudar.

¿Qué? ¿Cómo os habéis escapado?

Soy un olkari. Vuestra seguridad es de pena.

¡Uy!

-Sé que no confiáis en mí,

pero nos enfrentamos a una muerte segura.

¡Dejad que os ayudemos!

Vale.

Gran trabajo fusionando la tecnología terrestre

con la magia alteana.

(GRUÑE)

(Música tensión)

¡Me han dado! ¡Me han dado, me han dado!

¡Recuperando los sistemas!

(Música tensión)

Ha funcionado. Pilotos, os cubrimos.

Kinkade, ayuda a Rizavi a volver a la Atlas sana y salva.

Griffin y Leifsdottir,

aprovechad para centraros en el cristal de la robobestias.

"A la orden".

(Música tensión)

"MFE, a mi señal.

Tres, dos, uno".

¡Sí! ¡Oh, sí!

Fantástico. ¡Bien!

-¡Sí!

(Música tensión)

(GRITAN)

(JADEA)

¿Eh?

¿Qué...? ¿Qué está pasando?

Espera, ¿ahí abajo hay gente?

Según mis lecturas, estamos viendo otras realidades.

¿Qué?

Tiene que haber algún tipo de ruptura en el tejido temporal.

La esencia de las realidades se está filtrando.

Honerva está rompiendo las líneas temporales.

¡Causará daños irreparables a la realidad!

(TODOS) ¡Ah!

(Música tensión)

Hunk. "Te sigo".

¡Ah!

(Música acción)

Vamos allá.

(GRITAN)

(GRITA)

(Música suave)

(GRUÑE)

Pero ¿qué ha pasado?

-No lo sé. En mi vida había visto nada igual.

-Reiniciaré el oscilador teramagnético.

-Espera, ¿te has cambiado los calcetines?

-¿Qué? Creía que bromeabas.

-¡Oh, no, creo que acaba de alcanzarnos un derrame del tiempo!

-¿Derrame del tiempo?

-Es un desgarro en el tejido de esta realidad.

Los pulsos de quintaesencia están desasociando

las moléculas sincronizadas del cristal de energía de la nave.

-¿Y cómo lo arreglamos?

-Para empezar, quítate los calcetines.

(Música tensión)

Todo el mundo está sano y salvo. Salgamos de aquí.

(Música tensión)

(GRITA)

¡Ah!

(Música tensión)

Este era el plan de Honerva desde el principio.

¿Cómo?

¿Ha vuelto...?

No puedo... ¡No!

¡Paladines, atacad!

¡Ah, ah!

(Música acción)

¡Lotor! -Lotor ha regresado.

(GRUÑE)

(GRITAN)

¡No!

Algo no encaja.

(TOSE)

Debemos movernos.

"¿Me recibe alguien?".

(Música suspense)

Azul, por favor, contesta.

¡Ah!

Es hora de acabar.

(Pitidos)

¡Allura!

(GRITA)

El León Rojo se mueve. -Espera, ¡no te acerques!

(Música tensión)

Sal de ahí ahora.

-¿Lotor? ¡Ah!

-No.

-Quieto.

(GRITA)

(Silencio)

(CON ECO) La hija descarriada de Altea.

(Música suspense)

Ni se te ocurra mencionar Altea.

Esto solo es el principio.

Únete a mí y a nuestro pueblo.

Juntas regresaremos a Altea.

No podemos regresar, fue destruido por tu culpa.

Piensa en tu padre.

Yo conocía bien a Alfor.

Esto es lo que él habría querido.

Únete a mí y a los alteanos. Nunca.

No podrás retenerme para siempre.

Y, una vez que me hayas soltado, acabaré contigo.

Acabarás también con tus amigos.

Yo soy lo único que puede mantener a mi hijo a raya.

Únete al bando correcto de esta guerra.

¡Ah! ¡Ah!

(Música emotiva)

(Pitidos)

Capitán, Sam ha vuelto a conectar a la Altas.

Traed a los MFE a bordo.

(Música tensión)

"Paladines, ¿estáis ahí?".

¡Ah!

Paladines, contestad.

"Tenemos que salir de aquí o moriremos todos".

¡Allura!

Vuelvo a moverme. ¿Pidge? ¿Hunk?

¡Ah! Estoy aquí.

-El amarillo al habla.

En marcha.

El agujero se está cerrando.

Nos quedaremos atrapados para siempre.

(Música tensión)

La energía del agujero está creando un pico de gravedad,

no podremos alcanzar la velocidad de huida.

-Nuestra única esperanza de escapar es vía agujero de gusano.

¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Minutos? ¿Segundos?

Es imposible saberlo con estos picos.

Coran, posición de intercepción. Ajustando ritmo.

Sam, necesito hasta el último átomo de energía.

"Extrayéndola de todos los sistemas".

Vendrán.

(Pitidos)

Está a punto de cerrarse. -¡Ahí están!

¡Coran, agujero de gusano ahora!

(Música tensión)

Pero ¿qué ha pasado aquí?

Hemos fracasado.

Y todas las realidades lo pagarán caro.

