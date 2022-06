(Música cabecera)

VOLTRON, DEFENSOR LEGENDARIO

"DÍA DESPEJADO"

"Tavo, quiero darte las gracias por hablar conmigo".

"Perdóname, princesa, pero no tenemos mucho tiempo".

¿Perdón? Por favor...

En cuanto Honerva descubra que estoy hablado contigo se acabará todo.

Ve más despacio. ¿Qué intentas...? Escúchame,

ahora que tiene a Lotor lo usará para destruirlo todo.

¡Ah, ah!

¡Tavo!

¡Quietos!

Estoy sintiendo algo.

(Música intriga)

¡Salid de ahí ahora!

¡Invertid la polaridad cuando la sala esté vacía!

"El prisma debería estabilizar el objeto extraño".

Este equipo utiliza el cristal de la nave

para hacer funcionar la cápsula de vacío.

Se diseñó para contener enfermedades, pero debería servirnos

hasta que encontremos una solución más permanente.

Gracias. Esa... cosa... es como si estuviese...

comunicándose conmigo. Sea lo que sea,

es lo que usa Honerva para conectarse con los alteanos.

Tal vez deberías descansar. Que nadie se acerque a eso

hasta que averigüemos qué es exactamente.

¿Allura? Ah...

Tienes razón, será mejor dejarlo.

Capitán, estoy captando una señal anormal del planeta Drazan

en el sector Z-3. Frecuencia de comunicación,

debemos averiguar qué pasa. A la orden.

Les habla Takashi Shirogane de la...

"Vaya... Pero si es la coalición de Voltron nada menos

y yo que pensaba que tendríais miedo de dar la cara

después de haberos cargado el último Día Despejado".

-Sí, lo siento. Eso fue culpa mía.

Detectamos mucha actividad en la superficie.

¿Estáis en peligro? "Todo lo contrario".

(RÍE) "Estamos celebrando el día despejado".

¡Un momento! ¿El día no era dentro de cuatro movimientos?

"La dilatación del tiempo es ahora mismo,

así que a no ser que queráis hacerme perder más tiempo,

tengo que dejaros ya". ¿Seguro que esta celebración

no es peligrosa? En este sector,

ha habido mucha actividad hostil.

(RÍE) "Oh, ya estamos... Es lo que veía venir.

De hecho, acabo de decírselo a mi mujer.

Le he dicho: 'Ya lo verás. No los conoces como yo los conozco.

Prometen que van a venir, le dices a todo el mundo

que Voltron va a venir al Día Despejado,

todo el mundo se emociona... ¡y Voltron no aparece!

Y te quedas con las dos patas delanteras...

¡atoradas en las rocas!'". No queremos estropear nada,

pero nos preocupa... "¡Vamos a celebrar el Día Despejado

y se acabó! Y si tanto os preocupa nuestra seguridad,

¿por qué no venís a protegernos a todos hoy?".

Verónica, comunícalo a toda la Atlas.

Nos vamos al Día Despejado.

¿Seguro que no quieres bajar a la fiesta?

No creo que el Mira aquí intente comernos.

Seguro.

No me encuentro bien, sobre todo,

después de lo de Tavo. Necesito descansar.

Ya...

Podría quedarme contigo y hacerte compañía.

Por favor, ve a divertirte. Podrías ganar un premio para mí.

¿Algo... bonito? ¡Sí! De acuerdo.

Ganar premios es una de mis especialidades.

Soy un tirador espectacular.

"Quiero que aprovechéis el día para divertiros.

La celebración termina dentro de cinco vargas.

Recordemos que, mientras la Atlas patrulla los cielos,

nosotros seremos sus ojos y oídos. Atentos a cualquier actividad,

confían en nosotros".

(Estruendos)

(Música circense)

He movido algunos hilos y os he conseguido fichas gratis

del Día Despejado. Usadlas para jugar, comer, atracciones...

-¿Dónde está Allura? Prefiere quedarse a descansar,

tengo que encontrar algo que le guste para llevárselo.

Qué detallista eres, Lance. Te ayudaré.

-Ya somos tres. Que no se os olvide

por qué estamos aquí... Para proporcionar seguridad

al evento. Ya, pues...

yo voy a buscar la zona de videojuegos

para asegurarme de que es segura, sí. Ah, yo también.

¡Ya somos tres!

-¡Ah! ¡Esperadme!

Keith, relájate. Ve a divertirte.

Si no ofrecemos protección, para qué hemos venido.

La moral está muy baja después de lo que pasó en Orian.

Quién sabe... Tal vez unas horas en la fiesta

nos ayuden a recuperar fuerzas.

(Música intriga)

Lance, ¿qué estás haciendo aquí? Creía que habías ido a la fiesta.

Es una flor muy bonita. ¿Dónde estaba?

Me la dio Colleen. Es un guillomo alteano auténtico.

Creía que se había extinguido.

"Tú deberías saber mejor que nadie que nada...

se extingue realmente".

(Música dramática)

Me alegro de volver a verte, princesa.

¿Cómo? ¿Cómo puedes estar aquí dentro?

¿Sabes? Los antiguos creían que toda la vida comenzaba

con una flor de guillomo alteano.

Creí que te alegrarías de verme.

¿Qué estás haciendo aquí? Exijo saberlo.

Tú y yo deseamos la misma cosa, ambos queremos destruir a Agar.

¿Agar?

Agar ya no existe, ahora es Honerva.

Cierto... Pero aunque yo empezase a llamar a esta flor amapola,

tú y yo seguiríamos sabiendo qué es realmente.

La bruja puede cambiarse el nombre, pero siempre será una bruja.

Sea como fuere, es demasiado poderosa.

No puedo hacer nada contra sus habilidades.

Estás muy equivocada, todo lo que necesitas está aquí.

¿De qué hablas?

Esta entidad contiene el poder que buscas.

Es una forma de energía antigua anterior al propio tiempo,

ha surgido del campo de quintaesencia.

Las entidades como esta le dieron a Agar la capacidad

para conquistar mundos y controlar el universo

durante 10 000 años. Ella es consciente

de la fuerza que le proporciona y la usa.

Si te fusionas con la entidad,

los poderes que obtendrás podrán derrotar a la bruja.

(VOZ LEJANA) Allura... ¡Madre!

"Cuánto me alegro de que hayas venido,

has llegado justo a tiempo". ¿Justo a tiempo? ¿Para qué?

"Para salvarnos.

Solo tú puedes protegernos".

(Música tensión)

(Estruendo)

(Continúa la música)

Ah...

"Estoy muy orgullosa de ti".

(JADEA)

(CHILLAN)

No pasa nada, solo ha sido un sueño.

"Soy Coran, Coran, el que no dice la verdad.

Coge ese mazo y arréame un tortazo antes de que falte a la verdad.

Si me pegas con arrecio, ganarás un gran premio".

-¡Sí!

-Ah, no. -Ah, ah.

(Música intriga)

Mira quién ha decidido hacer acto de presencia.

Yo también me alegro de verte. Me he finado que el León Azul

no ha venido, no pasa nada. No podemos esperar que Voltron

cumpla al pie de la letra sus promesas.

¿Qué estáis haciendo aquí? Es el concurso de pulsos,

no es para personas como tú. Oh, ¿y eso? ¿Por mi brazo?

(RÍE) No... Porque los pulsos son para los jóvenes y los fuertes.

Tú eres viejo, como yo. Esos chavales te partirán

por la mitad con brazo mecánico o sin él.

¿Es tarde para apuntarse? Uh... Seguro que podemos hacer algo.

(GRITA)

(Aplausos)

¡Buen trabajo! Una puntuación respetable.

Nada mal. Ahora, nuestro siguiente concursante

en la competición Llamada de Yalmor. Recibamos con un aplauso...

¡a Coran!

(Toses)

Muy bien. Hazlo como te enseñó papá.

(Música tensión)

(GRITA)

(Fanfarria)

(Aplausos)

Ah...

Hola, ¿habéis visto algo sospechoso por ahí?

Bueno, hay un tío raro que anda por ahí molestando a la gente

preguntando si alguien ha visto algo sospechoso.

Vale, buen comienzo. ¿Y habéis podido ver...?

Soy yo, ¿verdad?

(RÍEN)

¡Hola, hola! ¿Qué pasa, Keith?

¿Haciendo amigos? Guay. Oye, me alegra ver

que bajas un poco la guardia. No estaba haciendo amigos.

Siguiente... ¡Vamos! Estáis atrasando la cola. ¡Venga!

¿La cola? ¿La cola de qué?

(MURMURAN)

(AMBOS) ¡Ah!

Oh, no... No lo entiendes, no me gustan las atracciones.

-¿Y para qué hacíais cola? No sabíamos que era una cola.

Pues mala suerte. No saquéis las manos ni los pies de la boca.

Si los extendéis, los perderéis. A pasarlo bomba cavando.

-Ay...

# Lo nuestro es trabajar, # esta mina hay que cavar

# hasta que el día # esté despejado. #

(RÍE) ¡Esto es fantástico!

# Despe... depejado. # Celebramos que esté...

# despe... despejado. #

-Ah.

(MEGAFONÍA) "Disculpad todas las molestias.

En 1 tick esperamos recuperar la normalidad,

mientras tanto, no os mováis de vuestro vehículo minero.

Y recordad, a pasarlo bomba cavando".

# Despe... depejado. #

Tengo que salir de aquí.

(RÍE) Oh...

Voltron no tiene un León Morado. ¿Quieres jugar?

Solo tienes que meter una anilla por alguno de los palos

y ganar algo para alguien especial. ¿Tienes leones azules?

Fui el paladín del León Azul y ahora lo es mi novia,

así que es algo que nos une. Ah, no me digas...

Déjame ver... Resulta que tengo aquí un felino volador mecánico

azul único, edición coleccionista. ¡Perfecto! ¿Cuánto es?

Solo nos han dado 10 de estas. Oh, maravilloso.

10 fichas es justo lo que cuesta jugar una partida.

¿Estas anillas encojen? Oh, no, amigo.

Es solo que parecen más pequeñas en tus poderosas manos masculinas.

Ah, ah.

Uh... Por qué poquito. ¿Quieres probar otra vez?

Oh... Este juego está amañado y, además, ya no me quedan fichas.

Bueno, tal vez podamos hacer un trato.

-¿Cuál es el mejor premio que tienes? -Todos los premios

son los mejores premios y todo el mundo vuelve a casa

habiendo ganado. -Vale...

Pero... imagina que quisiese darle el premio a una princesa.

-¿A una princesa? Echa un ojo.

-¡Me lo llevo! -Claro que sí.

Pero necesitaremos el doble de tiques de los que tienes.

-Pero es que no tengo más fichas. -Bien, en ese caso,

tendrás que coger una pala y usarla para salir del agujero

en que te has metido solita.

-Encontraré la manera de conseguir más tiques.

(Música feria)

(Timbre)

(Fanfarria)

Ah... Que gane el mejor. Cómo que él.

Ah.

Ah, ah.

(Silbato)

(Música acción)

¡Ah!

(Aplausos)

¡Papá, no tengo más fichas! -Ya... Eso es lo que pasa

cuando se gasta sin... -¡Papá!

-Vale... ¿Cuántas fichas necesitas? -¿Cuántas tienes?

-Tendrás que ganártelas. Quiero una foto de la familia.

-Me haré la foto, pero yo elijo la ropa.

-Yo... un complemento y tienes que sonreír.

-¡Media sonrisa!

-Tenemos un trato, señorita.

-Decimos... "Día Despejado".

(A LA VEZ) ¡Día Despejado!

Quiero otra foto, Katie no está sonriendo.

-¡Lo siento! ¡Tengo que hacer cosas de paladines!

Ha estado aquí todo el tiempo. Todo lo que necesitas.

La capacidad que estabas buscando está a tu alcance.

Adelante, Allura. Libérala.

(Música tensión)

No puedo.

No quiero.

No te hará daño.

La entidad te ayudará, nos salvará a todos.

Cógela. No...

No, esto no es real.

Solo tú puedes salvarnos a todos.

Libera la entidad.

Vuelve a casa, a Altea. Únete.

(Música intriga)

(RÍE) ¡Sígueme!

# Lo nuestro es trabajar, # en esta vida hay que cavar...

# hasta que el día esté despejado. #

(TAREA)

(MEGAFONÍA) "Parece que todo está en orden.

Os pedimos disculpas por el retraso. Recordad, a pasarlo bomba cavando".

Ah... Por fin.

(Estruendo)

# Despe... depejado. # Despe... despejado. #

¡Se acabó! Me largo de aquí.

¿Te vienes? ¿Podemos volver?

Quiero ver cómo acaba. Oh, tío... De acuerdo, espera.

Ah... ¿Dónde estamos?

-Señoras y señores cavadores, aquí estamos.

Solo quedan dos participantes en el Campeonato de Llamada al Yalmor.

¿Quién será nuestro campeón?

Ese es... ¿Coran?

(GRITA)

(Aplausos)

Ha hecho la técnica flogariana, es buena, es muy buena.

-¡Guau! ¡Un blácmor y dos drugis! Esa puntuación

será difícil de superar.

(GRITA)

(Aplausos)

Ha sido genial.

-¡Tres blácmores! El primer premio al mejor del día es para...

¡Coran Hieronymus Wimbleton Smythe!

Y este es el último. Aquí tienes.

-Cómo brilla. Bonito trofeo.

Mirad lo que he conseguido.

Me ha traído de cabeza ganarlo.

¿Dónde está Shiro?

(Aplausos, vítores)

Cavadores y cavadoras,

¿estáis preparados para coronar al campeón de pulso?

(Aplausos)

Primero... os presento a nuestro aspirante...

el antiguo paladín de Voltron y, ahora mismo, capitán de la IGF Atlas.

Llega desde un planeta diminuto del que nadie ha oído hablar.

¡Es Shiro!

(Abucheos)

Y nuestro vigente campeón, que no necesita presentación...

Un aplauso para... ¡el Guardián!

(Música tensión)

¡Tú!

-¿Amigo tuyo? No exactamente.

Tú y tus pequeños amiguitos me arrebatasteis mi modo de vida.

Tenías prisionero a un inocente para ayudar al Imperio galra,

volvería a hacerlo sin dudar.

Mira, sé que he hecho cosas malas.

La verdad es que... creía que me habíais arruinado la vida;

pero, en realidad, me la salvasteis. Cuando dejé de trabajar

para los galra, toqué fondo. Entonces, descubrí

los campeonatos de pulsos y esto me ha ayudado a darme cuenta

de los que es realmente importante.

Ganar o perder. Gracias.

Ahora, que empiece el espectáculo.

(GRUÑEN)

(Música acción)

(GRITAN)

¡Tú puedes, Shiro!

(GRUÑE)

(GRITA)

(Aplausos)

(RÍEN)

Eres un tío legal, Shiro.

(Música animada)

Ah, Allura.

Allura, ¿te encuentras bien?

(Música créditos)