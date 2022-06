VOLTRON, DEFENSOR LEGENDARIO

"DÍA 47"

(Sonidos cámara)

(Pitidos)

Hola, soy el teniente Ryan Kinkade, piloto de MFE.

Son las 6:00, es el día 47

y este es un recorrido diario a bordo de la IGF Atlas.

(Sonidos electrónicos)

Anoche desempaqueté mi equipo de vídeo

y decidí hacer un documental. (ESCUPE)

Parece raro, pero antes de que la Tierra fuese atacada,

no iba a ninguna parte sin mi cámara.

En casa me preguntaban por qué me gustaba grabar.

Y también por qué hablaba tan poquito.

Yo siempre contestaba: "Ah".

28, 29, 30...

-¿Estás grabando? ¿Por qué? -Kinkade siempre ha sido...

Alguien que se siente más cómodo observando

y reflexionando sobre la vida.

En realidad, ser piloto era su segunda opción.

-Es cierto, aprendí a disparar una cámara

antes que disparar un rifle.

Filmar es una parte de algo más grande

que compone la imagen de quién soy.

(Toses)

(Alarma)

Uhm...

(Sonidos cámara)

(Música tensión)

¿Ya estás grabando otro documental, Kinkade?

Por favor, dime que será más emocionante que el proyecto

que hiciste para la clase de Biología sobre la levadura.

-Era sobre el proceso de la fermentación.

La levadura convierte los hidratos de carbono...

-¡Me aburro! Oye, si este documental será cómo nos recordará la historia,

lo haremos más emocionante. ¿Cuántas cámaras tienes?

¿Qué presupuesto tienes? ¿Tienes bombas de humo?

-Uhm...

Vale, listo. -Bueno, contadnos qué hacemos aquí.

-Bien, a ver, la Atlas se dirige hacia el sistema Grei-Aye,

donde hemos identificado los restos de una robobestia.

-¡Oh! Es bastante peligroso, ¿verdad?

-¿Hace falta que explique que esa robobestia

fue una de las que usó Honerva en sus rituales?

-No, no hace falta. -Vale.

Eh, en cuanto la Atlas llegue a la órbita del planeta,

los otros paladines y yo descenderemos a la superficie

para dar con la robobestia y encontrar a su piloto.

(RESOPLA) -Ah, vale...

¡Keith! ¿Por qué no nos hablas de los peligros de esta misión?

Bueno... Toda misión tiene peligros inherentes

y en esta deberemos ser especialmente diligentes.

Aunque la robobestia esté desactivada,

podría ser peligrosa y si el piloto que esperamos encontrar

resulta ser hostil... Veréis que tenemos múltiples frentes.

¡Eh, chicos! ¿Qué pasa? ¿Es para una peli?

¡Mola! ¿Puedo salir? No, espera, es una peli de acción, ¿verdad?

No quiero salir.

-Hunk, estamos intentando hacer una entrevista.

-¡Oh, perdón! Sí, lo siento, venía a ver si queríais probar

una nueva receta.

Es el primer intento, la versión final llegará muy pronto.

(GRUÑE) ¡No, Bae Bae! ¡No es para ti!

(JADEA IMPACIENTE)

Siento haberte gritado. Después te daré comida.

-¿Cómo lo has hecho? ¿Podríamos grabarte?

-Bueno... Sí, sí, será genial. Siempre he querido tener

un programa de cocina. -¿Qué? ¡No!

Keith nos estaba hablando de los peligros de la misión,

no haremos un programa de cocina. -Pero a mí me gusta.

(REFUNFUÑA) -Es como si quisieses que fuese aburrido.

-¡Oh! En primer lugar, cocinar no es aburrido, ¿vale?

Y estrecha lazos. Los mejores momentos de mi vida

los he pasado cocinando. ¿Se ha acabado la entrevista o...?

¡No! Mira, ahora las estrellas se impacientan.

(MEGAFONÍA) -"Todo el mundo a sus puestos de combate inmediatamente".

(Golpe, alarma)

(MEGAFONÍA) "Repito, acudan a sus puestos de combate.

Esto no es un simulacro".

-¡La cámara! -Déjala, tenemos que irnos.

-¡Pero esto es oro puro! (GRITAN)

¡Vamos!

"Pilotos de MFE, diríjanse a los hangares Alfa Bravo,

despliegue de cazas en cinco. Paladines, al lanzamiento".

(Continúa la alarma)

(OLFATEA)

(Jadeos)

(Música suave)

(Música tensión)

¿De dónde ha salido eso? Verónica, quiero verlo.

¡Ha aparecido de la nada! ¡Iverson, vuelo en cuanto podamos!

¡Lo tenemos en el punto de mira!

Espera, no. Lo hemos perdido. ¡El objetivo ha desaparecido!

(Golpes, alarma)

La radiación electromagnética de este planeta

está sobrecargando nuestros radares. Voltron, ¿hay contacto visual?

Repito. Voltron, ¿hay contacto visual?

(TELECOMUNICADOR) Todavía no, vamos a entrar. Seguid ahí.

¡Ah! ¡Aquí dentro no se ve nada!

Afirmativo, también tenemos visibilidad cero.

Necesitamos ver. A la orden, intentaremos algo.

Escanear biometría. Contacto conseguido.

(Golpe)

Recargando todos los cañones. Sensores desconectados.

¿Qué es esa cosa? ¡Es enorme! ¡Iverson, abre fuego!

Impacto directo. Vuelve a por otro disparo.

Preparad escudo. A la orden.

(Golpes)

No se qué ha pasado, pero ya no tenemos gravedad.

Pasa al sistema de flaxum. -No puedo hacerlo, es rojo.

-¿Es una de tus manías de probabilidades y realidades?

(MEGAFONÍA) "A toda la tripulación, a sus puestos

y prepárense para la transformación de la Atlas".

(Alarma)

(Jadeos)

(Continúa la alarma)

¡Hola! ¿Qué haces aquí fuera? ¿Y qué tienes en la boca? A ver...

¿Una cámara? Vamos, bonito.

"A toda la tripulación, prepárense para la secuencia

de transformación". Oh, no...

"En 5, 4, 3, 2, 1".

(Pitidos, golpes)

(Pitidos)

Cámara cargada, listos para grabar.

Ahora mismo son las 9:00. Acabamos de experimentar

un pequeño contratiempo a bordo del Atlas, pero ya ha pasado.

En el futuro esperamos poder evitar planetas gaseosos ocupados.

(Música tranquila)

¡Eh, Seok Jin! ¿A dónde vas? -Transporto muestras a la Tierra.

El comandante Holt cree que podrían ayudar allí abajo.

-No habían podido elegir a una persona mejor.

Cuídate, tío.

(Continúa la música)

Eh, Seok Jin.

Te echaremos de menos.

(Grifo, agua corriendo)

¡Oh! Estás aquí. Dime que estuvo grabando durante el ataque.

¡Fue superintenso! ¡Este documental quedará genial!

Creo que la lectura de nuestro rumbo

era 92254739.275.

Espera, no. Era 9.265, sí.

Ese era el rumbo, la lectura que teníamos en el despliegue.

(IMITA RONQUIDOS) (ALGUIEN CHISTA)

Los equipos varían de tamaño. Solemos usar unidades de tres personas,

pero no es extraño contar con cuatro o cinco

o incluso con unidades de seis. Las de siete son raras, pero...

Podría pasar.

-Vale, me encanta todo lo que me cuentas,

pero a ver si suena un poco menos como si estuvieses informando

a tu oficial y más como si le contases a un amigo

una historia emocionante. ¿Lo entiendes?

-Sí. Lo entiendo. -Vale, bien.

Háblanos sobre tu última misión.

-Nuestra última misión tuvo lugar en el planeta K-V Exus.

Las hojas se dividieron en equipos de tres, cuatro personas

y escoltamos a 12 naves de rescate a la superficie.

Creo recordar que la lectura de nuestro rumbo era 359.222...

-¡Gracias, de verdad! Vale, lo tenemos.

-No había terminado. -Sí, lo has clavado, sí.

(SUSURRA) Hay que encontrar a alguien más emocionante.

-Entonces, la Atlas dispara con todo lo que tiene.

(IMITA DISPAROS)

Y no olvidéis que el agujero blanco sigue girando junto a nosotros

sin parar. (IMITA AGUJERO BLANCO)

¡Oh, no! ¡Está a punto de cerrarse!

Mientras tanto, no una, sino dos. ¡Sí, dos robobestias nos atacan!

Shiro grita las órdenes: "Coran, acércate más,

¡Iverson, abre fuego!". (IMITA DISPAROS)

Los rayos de quintaesencia convergen desde todos los puntos de la galaxia.

(IMITA DISPAROS) (IMITA ROBOBESTIA)

¡Oh! Imaginaos qué momento.

-Bienvenidos a la sala de máquinas. Esto es una mínima parte

de todo lo que se necesita para que la nave funcione.

(Pitidos)

Slav, tú has creado tecnología increíble. ¿Qué opinas de la Atlas?

-Respeto a todos los ingenieros que extrapolan para la transmutación,

¡pero me habría gustado que estuviese escrito en alteano!

-Lo ha comentado unas cuantas veces. -¿Y qué estás haciendo ahora?

Nos disponemos a ajustar el generador de gravedad,

que sufrió un aumento durante el último combate.

-Sí, el generador de gravedad es un sistema de fluidos.

Dependiendo de las necesidades específicas de la posición,

requiere una recalibración de vez en cuando.

Bien, ajustando generador de gravedad a 0.12.

-Recibido. Ajustando. (GRITAN)

¿Qué has pulsado? -No lo sé. ¿Cuál decías que era el 2?

No entiendo estos símbolos raros a los que llamáis "números".

Eh, grandullón, empújame hacia allí.

(GRITAN)

Oh, no, directamente sobre una palanca.

-Raritos...

-Es bonita, ¿verdad? Es un guillomo alteano,

el primero que florece en casi 10 000 años.

He conseguido cultivarlos secuenciando el código genético

de una planta similar. Quiero regalársela a Allura.

Aquí hay fertilizantes, hay emulsión de pez, permicompost,

excrementos de Kaltenecker, caca reciclada de primera calidad.

Y esta es la estación de iluminación.

Me gusta decir que el sistema es literalmente de otro mundo.

(RÍE) Porque estamos... Bueno, en una nave.

-¿Me dejas un momentito?

(Interferencias)

(Música heavy)

Bienvenidos a la agricultura espacial extrema,

donde tenemos plantas, cultivos y superfertilizantes,

todo bajo el mismo techo. Ella es Colleen Holt,

la genio de la botánica que está detrás de todo.

(Continúa la música)

Me han gustado las plantas toda mi vida.

He investigado mucho, pero sé que todavía me queda.

Supongo... Que me gusta... El reto.

Lo siento, ¿a dónde se supone que debo mirar?

-Sin Colleen la vida a bordo de esta nave podría desaparecer.

Una mala cosecha, la introducción de una plaga foránea y se acabó todo.

-Solo me gustan las plantas. -Oh, lo siento.

¿Interrumpo algo otra vez? Solo venía a preguntarle a Colleen

si tiene un tipo de levadura muy concreto.

-¿Levadura? ¿Para qué? -Oh, no...

-Para mi próxima receta. Ya tengo el relleno,

pero aún no me he decidido por la masa dulce.

-Bueno, tengo tantas que podrías volverte loco.

Tengo AB-972, S2-88C...

Hasta tengo O unilateralis, pero mejor no tocarla.

-¿Estás grabando esto? -Desgraciadamente sí.

Ahora son las 12:00.

Acaban de informarnos de que estamos en el sistema estelar Grei-Aye.

Los paladines descenderán a la superficie del planeta

en cualquier momento.

Lance, ¿cómo te sientes ante la misión que se avecina?

¡Ah, hola! Me siento bien, supongo. Un poco tenso.

¡Tal vez muy tenso! ¡No lo sé! ¿Por qué me haces esa pregunta?

Lo que Lance intenta decir es que estará bien.

Todos lo estaremos. Nos vamos.

(Motor)

Nos dirigimos hacia la sala de situación,

desde donde seguirnos a los paladines en tiempo real.

-Por cierto. Sabes que no podremos entrar

en esa sala con la cámara, ¿verdad?

-¿Quién lo dice?

-Adelante, Pidge, ¿nos recibes? -Sí, acabamos de bajar la superficie.

Es el lugar del accidente.

La robobestia parece desactivada, como decían las informaciones.

El piloto debería estar cerca.

(Motor)

¡Paladines, preparaos para el ataque!

¡No sabía que podía hacer eso! ¡A cubierto!

(GRITAN)

Paladines, informad, os hemos perdido.

Puente, derribad esa nave ahora. Sí, capitán.

Ajustando parámetros de largo alcance.

(Disparos)

Está a tiro.

¡Voladla!

(Ruido fuerte)

Impacto directo.

¡Buen disparo, Atlas! Gracias por la cobertura.

Puente, todos alerta.

(RESPIRA AGITADAMENTE)

Permaneced ahí, nos acercamos a la nave.

Chicos, parece que aquí dentro no hay ningún piloto.

Eh, chicos, venid aquí.

Keith ha encontrado algo, ¡vamos!

(RESPIRA AGITADAMENTE)

Dadme un segundo, estoy reconfigurando

la frecuencia isométrica de la barrera.

Listo, está hecho.

(Pitidos)

Atlas, hemos alcanzado nuestro objetivo.

(Gritos de júbilo)

Buen trabajo, equipo.

Acabamos de saber que los paladines han vuelto de su misión.

Echemos un vistazo a ese nuevo piloto alteano.

(Intercomunicadores en otro idioma)

Es el sexto piloto alteano que recuperamos

de las robobestias agotadas abandonadas

cuando Honerva escapó de Oriande. Allura lo intenta,

pero todavía no ha conseguido sacarles información.

(Objetivo cámara)

(Pitidos, puerta abriéndose)

El comandante Shirogane os necesita en el puente.

Nosotros os relevaremos. -Sí, teniente.

(Pitidos)

¡Ah! Ahí está.

Porras, nos hemos perdido al principio.

Cabo, por favor. Tú y yo nos hemos criado y crecido juntos.

Debes confiar en mí. Solo queremos ayudarte.

Nos dijeron que eras una traidora y ahora veo que eso es verdad.

Ya estoy cansada de hablar, estoy cansada de todos.

¡Ah!

(GRITA) ¿Qué haces? (CHISTA) -Tengo una idea.

¿Algo?

Nada, es como los demás, un auténtico seguidor de Honerva

y nada de lo que yo le diga va a funcionar.

Vaya, lo siento. No, yo lo siento.

Estos alteanos son la clave para desvelar el plan de Honerva.

Son mi pueblo, pero no hablan conmigo.

Ni te imaginas lo que se siente cuando averiguas

después de 10 000 años que no eres la única superviviente,

pero todos te rechazan.

No puedo, pero sueño con que puedo hacer algo para cambiar eso por ti.

Has sufrido más de lo que nadie debería sufrir en mil vidas,

pero no te rindes. A pesar de tu dolor, nos inspiras.

Y por eso me enamoré de ti.

(Música suave)

No, eso es privado. -¡Kinkade! ¿Qué estás haciendo?

¡Era el toque romántico!

-Por favor, no toques eso. -Ah, perdón.

-Dime, Romelle, ¿conoces a estos alteanos de la colonia?

-Sí, viví con ellos muchos decathebes, son buena gente.

-¿Qué puede haberles llevado a unirse a Honerva?

-No lo sé, pero debéis entender que mi pueblo

estuvo al borde del exterminio. Tienen miedo.

Y esta Honerva ha convertido ese miedo en agresividad.

Si hubiese alguna forma de llegar a su corazón...

Nunca había visto nada igual.

Todos esos tentáculos eran asquerosos.

(Bullicio)

Oh, hola, llegáis a tiempo.

Estado a punto de añadir la levadura que me dio Colleen.

(GRUÑE, LADRA) ¡No, Bae Bae! ¡Perro malo!

(Objetivo cámara)

(Pitidos)

En primer lugar, gracias por hacer esto.

No hay de qué.

Empezaremos por los alteanos que están a bordo.

¿Qué pasa con ellos? Están en el bando equivocado

y se niegan a hablar conmigo. No hay nada más que decir.

O sea que te sientes frustrada. ¡Sí, eso es!

Oriande ha sido destruido, Lotor ha vuelto

y no somos capaces de encontrar a Honerva.

Está ahí fuera, ahora mismo, planeando algo, preparándose

y haciéndose más fuerte. ¡Y nosotros estamos aquí,

volando en círculos, buscando líneas de Fraunhofer que no aparecen

y escaneando los rastros de agujeros que no existen!

¿Crees que encontraremos a Honverva?

No.

Creo que nos encontrará ella.

Vale, ha sido un día largo, pero he terminado.

-¿Qué es eso? -Es un auténtico postre alteano.

Quiero dárselo a los alteanos. Coran me ha ayudado,

pero creo que sus recuerdos eran un poco confusos,

así que, bueno, he improvisado, no pasa nada.

-¿Has hecho esto para ellos? ¿Por qué?

Bueno, no lo sé, porque la comida suele recordarnos buenos momentos.

Por eso he preparado un postre.

Cuando comes postre estás contento, ¿verdad? Quién sabe.

Quizá les ayude a recordar algún momento y les haga sonreír.

Algo anterior a la guerra.

Puede ayudarnos a construir una relación. Solo es mi opinión.

Por favor, comed. Mirad. Está bueno.

¡Mm! En serio.

(Música suave)

¿Lo has hecho tú? Me recuerda a mi casa.

-Bueno, me ha ayudado alguien nacido y criado en Altea.

(TODOS) -¡Oh!

-Y ya sé, ya sé que no queréis hablar con ellos,

pero Allura y Coran saben más sobre vuestra tierra que nadie.

Estuvieron en Altea hasta el último día.

Se habrían quedado y muerto para protegerlo

si Alfor no les hubiese ordenado marcharse.

-He oído que Altea era uno de los lugares más hermosos del universo.

(Continúa la música)

¿Tus alteanos te han hablado de los manantiales que había

en las afueras de la capital?

Cuenta la leyenda que aquellos acantilados

eran más hermosos que todas las estrellas juntas.

-Nunca me han hablado de ellos, pero estoy seguro

de que les encantaría charlar.

(Continúa la música)

Soy el teniente Ryan Kinkade, piloto de MFE.

Ahora son las 23 horas.

El día 47 a bordo de la Atlas ha concluido oficialmente.

(Música créditos)