Caballeros de luz 1ª Parte

Allura. ¡Ah!

Allura.

Allura.

(Música de tensión)

Allura.

(Continúa la música)

¡Allura!

¡Ah!

Allura, ¿estás bien?

¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy?

"CABALLEROS DE LUZ, PRIMERA PARTE"

A partir del día despejado te habías desmayado.

Llevas durmiendo dos quintantes, la entidad ha desaparecido.

¿Has hecho...?

Hice lo que había que hacer.

No.

¿Lo que había que hacer? ¿De qué estás hablando?

Esta entidad se conecta con Honerva de alguna manera,

creo que podemos usarla.

¿Usarla? Yo...

Ag.

Le juré a tu padre que cuidaría de ti,

pero me temo que le he fallado.

Este es el camino de la oscuridad.

Es el camino para derrotar a Honerva.

¿Queríais verme?

Hemos estado trabajando en algo y queríamos informarte.

Sabemos cómo encontrar a Honerva.

(Música)

La entidad me ha unido a Honerva, la conexión está ahí,

tanto si la usamos, como si no.

Creo que si los paladines se conectan

usando la conciencia compartida de Voltron

podríamos viajar a través del vacío y entrar en la mente de Honerva.

Eso en teoría podría darnos acceso a su ubicación física,

y también a información clave para derrotarla.

-Considerando lo que pasó la última vez, eso podría ser útil.

Honerva es capaz de crear cómares galácticos,

agujeros de gusano, robobestias...

Y Lotor y su monstruo están ahí fuera,

ella es la mayor amenaza a la que se ha enfrentado el universo,

y no tenemos otra pista.

Podrían pasar vidas antes de que se presentase otra oportunidad,

creemos que vale la pena el riesgo.

Pasé mucho tiempo en el vacío infinito,

tuve que utilizar todas mis fuerzas para no perder la cordura.

Y si os enfrentáis a Honerva en el vacío, ella ganará.

Pero si encontráis una pista que pueda ayudarnos a derrotar

a Honerva y a Lotor, nos daría ventaja en el combate.

No me gusta la idea de usar a Allura así.

Nos enfrentamos a poderes que no entendemos

y que han arruinado vidas, es... es peligroso.

Lance, somos los paladines de Voltron,

no hay nadie más capacitado para enfrentarse a esto,

debemos hacerlo nosotros.

(Música épica)

Lo haremos.

Además, el equipo tiene un tirador experto que lo protege.

Sabía que ese apodo se popularizaría algún día.

Hacía mucho que no estábamos los siete solos en una sala.

Pues que no sea la última vez.

(Música acción)

(RESOPLA)

¡Ah!

(Música dramática)

¡Ah, ah!

"Allura, ¿estás bien?".

Perfectamente.

No parece muy justo que ganara con un brazo robótico.

-Casi todos tenían un brazo robótico,

el último tío tenía dos.

(Música)

Los leones van a despegar, poned a la Atlas en alerta.

Iverson, activa las armas.

Veronica, asegura los sistemas de escudos.

¿Alerta máxima, qué pasa?

Debemos ser precavidos, la Atlas debe estar preparada

para cualquier cosa.

(Música épica)

Es hora de comenzar.

(Continúa la música)

(Música dramática)

(CON ECO) ¿Y ahora qué, Allura, sientes alguna cosa?

(CON ECO) Debemos ir hacia esa luz.

(CON ECO) Parece muy lejana. ¿Cómo lo sabes?

(CON ECO) La entidad me empuja hacia ella.

(Música dramática)

¿Qué lugar es este?

Es como si pudiese escuchar los pensamientos del universo.

¿Recordáis que los olkari me explicaron

que todo está formado por la misma energía?

Creo que esto tiene algo que ver.

-¿O sea, que los pensamientos

están entrelazados por una conexión cósmica?

Sí, pero nosotros somos los pensamientos

en el interior de una red de los pensamientos.

Me levantáis dolor de cabeza.

Sí, creo que estoy con Lance.

Si estamos...

(GRITAN)

(Música dramática)

¡Ah!

(Continúa la música)

Estoy detectando fluctuaciones en el rastro de energía de Voltron,

deberíamos hacer algo. Esperar.

(RESPIRA AGITADAMENTE)

¿Qué ha sido eso?

Me he sentido como si me tirasen un cubo de agua.

Ha sido Honerva. ¿Qué?

La entidad que llevo en mi interior está conectada a ella.

¿Por qué lo hemos sentido?

Debe de ser porque estamos conectados a través de Voltron.

Sí.

La conexión psíquica entre nosotros la comparte también Honerva,

cuanto más nos acercamos a ella, más se fortalece la conexión.

Esto es demasiado peligroso:

Honerva usará esa conexión para encontrarnos, para encontrarte a ti.

No, así es como la encontraremos nosotros,

pero primero debo aprender a utilizar esta energía para hacerlo.

No tienes que hacer esto sola, estamos juntos en esto.

Tal vez si nos concentramos podamos sentir su energía,

y seguirla hasta su origen.

Vamos a concentrarnos.

(Música tensión)

(Música)

¡Esto es genial!

(Continúa la música)

Siento algo, como una energía en mi interior.

Es la entidad.

Esta sensación es... es como...

Como si te embargase una sensación oscura.

Es como si tirase de nosotros una soga unida a nuestras almas.

(Música)

Nos estamos acercando.

(Música tensión)

Por aquí.

(Continúa la música)

(Continúa la música)

¿Esta es la mente de Honerva?

Está al otro lado de este muro.

(Voces)

¡Ah, ah!

-¿Qué es esto?

Parecen...

las almas que Honerva ha...

derrotado y corrompido.

Es horrible.

(Música triste)

Por supuesto tendremos que ir al otro lado de... ¡Oh!

(GRITA)

¡Allura!

(Música dramática)

(GRITAN)

(GRITA)

(SE ESFUERZA)

¡Ah, ah!

¡No!

(GRITA FURIOSO)

(GRUÑE)

(RESPIRA AGITADAMENTE)

¿Chicos, dónde estoy?

Chicos, ¿me recibís?

¡Chicos!

¿Equipo, podéis oírme?

(Música tensión)

¡Ah!

¡Ah!

-¡Ah!

¿Hola, hay alguien?

(GRITA FURIOSO)

¡Equipo, han cortado nuestra conexión!

(GRITA FURIOSO)

¡Ah, ah!

¡Paladines, responded!

¿Por qué no podéis oírme?

(GRITA FURIOSA)

¡Ah!

(GRITA FURIOSO)

Tiene que haber una forma de entrar.

No lo siento.

No siento ni a mi león.

¡Ah, ah, ah, ah!

¡Ah!

¡Ah!

(Música dramática)

¡Ah!

¡Paladines!

(Música dramática)

¡No nos harás daño nunca más!

(Chillidos)

(GRITA)

(RUGEN)

(Música dramática)

(TODOS) ¡Ah!

Esto es una trampa horrible

y lo pagarás muy caro.

(GRITA FURIOSA)

¡Acabaré con esto!

(RUGE)

Vuestras armaduras.

-Son increíbles.

-Seremos una fuerza a tener en cuenta con este armamento.

-Esto estira, ¿verdad?

-Sí, Gyrgan, se adapta al paladín que lo lleva.

-¿Cuándo dejarás de sorprendernos, Alfor?

-Me alegra que lo menciones, tengo un elemento más para cada uno.

(Música intriga)

-¿Qué son?

-Yo las llamo bayards, cada una ha sido creada

con un pequeño fragmento del núcleo del cometa.

-Con todo este poder...

vamos a ser imparables.

(Música triunfal)

-Pueden convertirse en armas poderosas,

pero también son una llave para unir la esencia de un paladín con su león.

Pero solo funcionará mientras luchemos juntos, como un solo ser.

Para defender el universo.

(TODOS) Para defender el universo.

(Música)

Eres tú de verdad.

Es tu alma, Honerva te ha...

-Atrapado aquí dentro.

Por favor, no quiero luchar contra ti.

Por favor, recuerda quién eres.

Blaytz, por favor.

(Música dramática)

(GRITA)

(GRUÑE)

(SE ESFUERZA)

(RUGEN)

(Música dramática)

No os engañéis, Zarkon viene hacia aquí.

-Usaremos los leones para luchar hasta el final.

-No sé si podremos ganar este combate,

Voltron no puede caer en sus manos.

Utilizaremos a nuestros leones para frenar al León Negro,

cuando terminemos los enviaremos lo más lejos posible.

Coran, tú y el castillo de leones os llevaréis al León Negro.

-¿Me apartarás de tu lado en la hora final?

-No, te voy a enviar con mi hija,

te confío lo más valioso para mí en todo el universo, Coran.

(Música emotiva)

(EMOCIONADO) -Es un grandísimo honor.

-Está decidido: entraremos en combate juntos una última vez.

-Para defender el universo.

(TODOS) Para defender el universo.

(Gemidos)

-¿Eh?

¿Dónde estoy?

-Estás en el vacío,

a las puertas de la mente de Honerva.

Sé que parece una locura, pero es verdad.

-¿Las visiones de los leones son reales?

-¿De verdad que han pasado 10 000 años?

-Pues sí.

-Me entristece enormemente descubrir que Zarkon

causó tal destrucción en nuestra ausencia.

-Pero no completa, Voltron ha vuelto a formarse,

y los paladines vuelan juntos de nuevo.

Siempre he creído que de esa unidad emana su verdadero poder,

y que la unidad solo puede nacer del amor.

-No te imaginas el alivio que siente mi corazón al saber

que alguien tan conectado al mundo que le rodea pilota el León Verde.

Mi raza considera la observación el atributo más admirable,

es la génesis de la inteligencia.

Y en tu caso, es un don desbordante.

Las capacidades infinitas de tu mente eclipsan la pequeñez de tu tamaño,

el León Verde no podría haber encontrado un paladín mejor.

La gente a menudo me despreciaba porque era diferente,

pero el León Azul reconoció algo en mí,

algo que los demás no veían:

vio una grandeza interior que ni siquiera yo veía.

Tú, Allura, también llevas la grandeza en tu interior.

Te pareces muchísimo a tu padre, y en cambio, eres muy diferente.

Eres una persona extraordinaria, gracias por salvarnos.

A través del vínculo con el león

he sentido el amor que profesas a mi hija.

Yo también he sentido el tuyo.

Como paladines, nos enfrentamos a muchas misiones por el cosmos,

pero el viaje más extraordinario es el de la vida,

y la pregunta más importante es con quién emprender ese viaje,

me alegra que mi hija te haya elegido a ti.

(Música épica)

(GIME AGOTADO)

Ah, ah.

Por favor.

(Rugido)

(Rugidos)

(Música triunfal)

Habéis vuelto.

(Rugido)

(Música triunfal)

Estáis todos bien.

Espera, ellos son...

Sí, los paladines originales.

-Allura.

Qué apropiado que encuentre lo que más ilumina mi ser

en el lugar más oscuro.

Todo lo que he hecho ha sido para ganar tu orgullo.

Sus almas estaban atrapadas en la magia oscura,

al acercarnos a la conciencia de Honerva,

la conexión las atrajo hacia nosotros.

Qué pasada, ¿verdad?

-Pero la hemos usado para liberarlos,

los leones crearon un puente al compartir los recuerdos de todos.

(GRITAN)

(Música dramática)

¡Ah! ¿Qué te ocurre?

La conexión con Honerva crece, estamos muy cerca de ella.

¿Tienes una entidad oscura en tu interior?

¿No sabes lo peligroso que es?

Fue lo que causó el fin de Honerva y de Zarkon.

Conozco los peligros.

Pero ahora tengo el poder para detener a Honerva,

tú tuviste que tomar una decisión difícil,

la de separarnos de los leones;

yo también tenía que tomar una difícil decisión.

No temeré usar el poder que poseo ahora.

(Música tensión)

Debemos continuar.

¿Pero cómo atravesamos ese muro?

Es...

es como si sintiese sus pensamientos,

el camino para pasar es el de la oscuridad.

Honerva se volvió loca, se obsesionó con la oscuridad y el poder.

Y ahora debemos penetrar en su mente.

(Música épica)

