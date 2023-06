-¡Eh!

No lo entiendes, se trata de la mejor comida china que hay.

Tienen unos rollitos de primavera buenísimos.

-Oh, una vez, cuando era pequeña, me tomé un rollito de primavera

con una salsa genial, era...

dulce, pero también era agria.

Ay, ¿cómo se llamaba?

Uh... ¿Salsa agridulce?

-No...

¿No?

¡Hola, Beck!

-¿Sí, qué pasa?

Después de clase, ¡ay, Dios mío!

Después de clase vamos a ir a una pasada de chino

que he descubierto, ¿te vienes?

-A lo mejor, si encuentro a Jade.

¿Dónde está? -No sé, se ha pirado

las dos últimas clases.

¿Sigue enfadada? -Oh, sí.

-¿Por qué está enfadada? -¿Te acuerdas de su obra,

"Deseos desde el pozo"? -Ajá.

-Quería que se representara aquí y no le han dejado.

¿Por qué no? A los profes les parece

muy rara e inquietante.

-¿Qué tiene de malo lo inquietante?

Ah... Llevas la bragueta abierta.

-Ya lo sé.

-¡La hemos encontrado!

-¿Dónde? -Estaba en el armario del conserje.

-Hola.

¿Qué estás haciendo?

Cortar un cubo de basura grande.

-¿Has cortado todo el cubo de basura del conserje?

Tiene otro.

Jade, he leído tu obra y me parece muy buena.

No soy amiga tuya.

¡Bueno!

Pero si el instituto no me deja hacer mi obra,

¿qué más da si es buena?

-¿Por qué no produces la obra tú misma?

¿Sabes el dinero que costaría?

-No...

¿Ha cortado ese cubo entero sólo con unas tijeras?

¿Cuánto crees que costaría producir tu obra?

Eh... No sé. Dos o tres mil dólares.

Entonces, no será tan difícil que alguien ponga el dinero.

¿Me buscarías a alguien que pusiera el dinero para producirla?

Quería decir que... ¡Oye!

¿No ha dicho: "no será tan difícil que alguien ponga el dinero"?

-Sí, pero... -Ya, pero era una forma de hablar.

Entonces lo harás, ¿verdad?

¡Claro!

Bien.

-¡Oh!

¡Salsa agridulce!

(RÍE) ¡Eso es lo que yo te he dicho!

¡Chicos!

¿Me dais tres mil pavos para producir la obra de Jade?

-Oh, oh... -¡Ah!

(CANTA EN INGLÉS)

Zampando comida china con André y Robbie. Eh...

¿Alguien me da, por favor, 3000 dólares para la obra de Jade?

Me siento llena.

A ver, mi galleta dice...

Aquel que no tiene razón, a menudo está equivocado.

¿Qué?

Pues...

La mía dice:

socorro, estoy secuestrado en una fábrica de galletas chinas.

¡Está muy bien!

-¿Quieres leerla? -¡Sí!

(CARRASPEA) Dice...

Robbie nunca será amado por una mujer.

-¿Qué?

Eso es mentira. -La galleta ha hablado.

Volvamos a la obra de Jade. (AMBOS) Oh.

Espera que encuentre a alguien que lo pague todo.

Pues ninguno tenemos ese dinero.

¿Y el dinero de tu "Bat Mitzvah"?

-Primero, fue un "Bar MItzvah",

¡soy un chico!

-Teóricamente.

-Y ya me gasté todo lo que me quedaba

en pantalones y maquillaje masculino.

-¿Todo está bien?

Eh... (TODOS) Sí.

-Bueno, si tú lo dices...

-¡Oh! Una chaqueta de HA, ¿sois alumnos del Hollywood Arts?

Sí, señora. Así es.

-Oh, mi hija hizo una prueba para estudiar allí,

pero le dijeron que no tenía talento y era insoportable.

Oh, lo siento. -Menuda faena.

Una pena. -Bua, bua.

Tráiganos la cuenta. -Claro.

¿Nadie quiere nada más? Tres mil dólares

para representar la obra de una amargada.

-¿Qué obra? ¡Ah! No, era una broma.

¿Cuánto se debe?

-Si a mí me gusta mucho el teatro.

Háblame de la obra.

La escribió una compañera. -Trata de una niña

que se cae a un pozo y se ahoga en sus propias lágrimas.

(RÍE) -Es que me parto.

¡Estás enfermo, Rex!

-¿Qué te pasa, tío? ¡Estábamos unidos!

-Vale, yo financiaré la obra de vuestra amiga amargada.

¿Por qué?

-Porque me encanta la interpretación y el teatro

y puede que algún día, si os hacéis famosos,

acabéis en mi pared de los famosos.

Venid a verla. ¡Venid!

Por aquí. Y traed al muñeco.

-No es un muñeco.

-Oh, ¿veis a los famosos?

¡Mola!

¿Todos esos famosos

han comido aquí? -¡Oh, sí!

¡Ahí va! Angelina Jolie. -Ajá, pidió la sopa "wan-tun"

y luego intentó adoptar a mi hija. (RÍE)

¡Madre mía! Acaban de darme 3000 dólares para la obra

de Jade. Y Robbie usa maquillaje masculino. ¡Uh!

Me siento abrumada.

¡Vamos, vamos, vamos!

-¡Hala!

¡Qué teatro más chulo! ¿A que sí?

Y esa señora del restaurante a quien apenas conoces,

¿va a pagar este sitio?

Lo va a pagar todo, ¡toda la obra! Los tres mil enteritos.

-Te ha hecho un gran favor.

¿Eh? ¿Me quieres? ¿A que sí?

¡Venga, dale a Tori un achuchón!

Te daré un golpecito cariñoso

como si fuéramos amigas. Acepto.

Vale.

Bueno, tengo mucho trabajo que hacer. Tengo que pedirle

a Sinjin que me ayude la ambientación, a lo mejor Robbie

puede encargarse de las luces. -¡Hola!

Hola.

-¡Mira, si es Tori Vega, la de los pómulos bonitos!

¿Qué tal? Jade, esta es la señora Lee, del Wok Star.

Encantada de conocerla.

-¿Es nuestra dramaturga? La misma.

Soy Jade. Este es mi novio, Beck.

-¡Soy el novio!

Y... Oiga, no sé cómo decirle lo alucinante que es

que vaya a pagar todo esto. -¡Oh, eso es lo de menos!

Estoy contenta de que puedas hacer tu obra.

Pues gracias, estoy deseando que la lea.

-Ya la he leído. Anoche le di un ejemplar.

-La leí en la bañera.

Oh, ¿y le gustó? -¡Me encantó!

¿En serio? -¡Qué bien!

¡Genial! -Sí, sólo tengo algunas notas.

¿Qué tipo de notas? -Ya sabes...

Ideas para mejorar la obra.

Para animarla un poquito.

(RÍE) Ay, madre.

Eh...

¿Quiere cambiar mi obra?

-Bueno, tengo que irme a...

-Es muy guapo.

Como un pequeño poni.

¿Y qué cambios

quiere hacerle a mi obra?

Jade. -Pues...

¿Qué tal si cuando la niña se cae al pozo

canta una canción mientras llega al fondo?

No es un musical.

¡Pero podría serlo!

Pero no lo es.

¿Quién canta mientras se está cayendo al fondo de un pozo?

-Batman.

No creo que Batman cante.

-Mira, sólo intento ayudar.

No tienes que rasgarte las vestiduras.

¡Se las voy a rasgar a usted! ¡Muy bien!

Yo creo que podemos solucionar

esto sin necesidad de rasgarnos nada.

No necesito ideas de nadie. -Pues necesitas mi dinero,

así que debes escuchar mis sugerencias.

Sí, hombre. Jade.

-Claro que sí. Que no.

Jade. -Que sí.

Señora. ¡Jade!

¿A que cobra? -¿A que no cobras tú mi dinero?

Oiga, yo no tengo...

¿Estás loca? Yo no, ella.

Va a pagar toda tu obra. No necesito sus aportaciones.

Te aguantas, así funciona este mundillo.

¡Pues qué mal! Ya lo sé.

¿Quieres el dinero de esa señora o no?

Sí. Pues pórtate bien.

Entonces, eh...

canta una canción

mientras cae al pozo.

Podría funcionar.

-No, no.

Si no te gusta la idea no tienes por qué hacerlo.

¿Ah, no? -No.

-¿Mamá? -¡Oh, estás aquí!

Anda, ven.

Chicas, esta es mi hija Daisy.

Diles hola. -Hola.

-¡Más fuerte! -¡Hola!

Hola. ¿Qué hay?

-Daisy va a hacer un papel importante en tu obra.

Ah, ah, ah... (RÍE)

Hala, qué gran idea.

-Di gracias. -Gracias.

-¡Más fuerte! -¡Gracias!

-¿Es esto lo que quieres, nana?

He sido buena toda mi vida

y ahora estoy atrapada en este pozo.

¡Y es probable que no salga nunca!

(LLORA)

No llores. No llores niñita,

desde el fondo de ese pozo

al que te caíste sin secretos que contar.

No tienes que llorar,

si crees que puedes volar, lo harás.

Saldrás volando de ese pozo.

-¡Sí! ¡Buenísimo!

¡Lo ha bordado!

¡Oh! ¡Ah!

-Eh... Lo siento, me he liado. ¿Ahora mi personaje puede volar?

¡No!

-¿Y por qué me dice mi ángel

que puedo salir volando de este pozo?

Porque la madre del ángel es una...

Una mujer que paga esta obra.

-Así es.

¡Vuelve a cantarla, Daisy!

No llores, no llores niñita...

-Hola, Jade.

Estaba trabajando en la ambientación del pozo

y he encontrado dos tipos de musgo.

Se parecen a tu pelo.

-Gracias.

Este es musgo rojo de Kentucky y este viene de...

¡Vete! -¡Oh!

Oye, sólo intenta mejorar tu obra. ¿Y...?

Que ahora se ha hecho pis en los pantalones.

No soy responsable de la vejiga de Sinjin ni de que no la controle.

¿Por qué eres tan cría?

Vale, no puedes hacer tu obra exactamente como querías,

pero puedes hacerla. Ajá.

¿Y cómo le explico eso...?

¿Qué?

Dímelo.

Pon la muñeca.

Uh.

He invitado a mi padre

a venir a ver mi obra en el estreno.

¿Y...?

Me odia.

Oh. Pero...

¿Por qué iba nadie

a odiarte?

No entiende a la gente creativa.

Cree que querer ser

actriz, o escritora, o directora es estúpido.

Así que le he invitado a mi obra porque creía que iba a ser buena

y conseguir, por fin, que me respetara un poco.

Pero tú dejas que esa tía la convierta en un chiste

que va a hacer pensar a mi padre que tenía toda la razón

sobre que mis sueños son ridículos.

¡Muchas gracias por arruinarme la vida!

Uh. Padres.

Gracias, eso me ayuda a ver las cosas con perspectiva.

Uh.

Oh.

¿Y después? Me agradeció el arruinarle la vida.

Si te dio las gracias...

-Dame una.

Dos.

-¿Qué hace Trina?

Ponerme aguacate en la cara para que tenga un brillo natural.

-Yo uso maquillaje masculino.

-Creo que sería mejor que no fueras contándolo.

-A ver, el padre de Jade sólo viene a ver la obra

la primera noche, ¿no? Sí.

Ajá. -Sí.

-¿Y por qué no la hacemos como la escribió Jade esa primera noche?

Porque la señora Lee quiere que se haga a su manera.

-¿Pero y si no está?

Creo que Cat ha dicho algo muy inteligente.

-Lo siento.

¡No, está bien! Venga, venga, ¿cómo impedimos que vaya

a la obra la noche del estreno?

(AMBOS) Ah...

-¡Oh, bingo!

-¿Tienes un plan? -No, es que no me gusta

este juego, prefiero el bingo.

-Oh.

Esperad. La señora Lee está obsesionada con los famosos.

¿Y...?

Si entrara un famoso en su restaurante

antes de empezar la obra...

O...

Un falso famoso.

A mi hermana parece que le ha explotado un aguacate

en la cara. La verdad es que eso molaría mucho.

Me siento malvada.

Hola. ¿Qué? ¡Qué!

¿Quieres calmarte? Perdona, es que estoy atacada.

No hay nada de qué preocuparse.

-Chicas, me estaba vistiendo

y se me ha caído el sujetador al váter.

¡No hay de qué preocuparse!

¡Yo no hablo así! -¿Qué hago con mi suj...? Ah, vale.

Ve a prepararte.

-Gracias.

Es muy maja, pero a veces me pregunto...

¡Ahí está, ahí está, ahí está!

¿Quién? Mi padre.

Vaya.

Parece... Parece... ¿Qué, que me odia a muerte?

Iba a decir frío y crítico. Eso también.

Oye, no te agobies.

Tu obra va a salir como tú querías y nos vamos a asegurar

de que la señora Lee no llegue nunca.

Vale, ¿y qué hacemos con su hija, Daisy?

¡Tranquila! Está allí arriba

en su arnés esperando su entrada que no va a llegar.

-Preparada.

-Pronto tus deseos se harán realidad.

Guay.

-Tu vida estará llena de decepciones.

Ya, claro.

-Tío, la señora Lee ya se va. ¿Dónde están?

-He mandado un mensaje a André

pero esto... -Aquí vienen, aquí vienen. Venga.

¿Esa es Jackie Bonet? -Jackie Bonet.

-¡Madre mía, es ella! Somos fans. ¡Eh, eh, eh, eh!

-Vale, vale. A ver, chicos. Comportaos.

-¿Quién es?

-¿Ella?

-¿No sabe quién es?

-Eh, eh... Puede que la haya visto antes.

-Es Jackie Bonet.

-¿Jackie Bonet?

-Protagoniza un peliculón con Taylor Malone.

-¡Ah, ya!

Eh... Perdone, ¿podría hacerme una foto

con usted para mi pared de los famosos?

Se hará una foto con usted encantada,

cuando haya cenado.

-Pero tengo que irme al teatro ahora mismo.

Come rápido. -Oh, pero...

¡Vaya por Dios!

¿Y ahora qué hago?

-Tiene que hacerse una foto con Jackie Bonet.

-Nunca come dos veces en el mismo restaurante.

-Sí, yo también lo he oído.

-Está bien.

Esperaré a que termine la cena de las narices.

-¿Cómo ha podido pasarme esto?

Mi abuela siempre decía que si era buena persona

sólo podían pasarme cosas buenas.

¿Crees que a tu padre le gusta?

No lo sé.

Nunca le había visto así.

-He sido buena toda mi vida y ahora estoy atrapada

en este pozo, ¡y quizá no salga nunca!

(LLORA)

-Hola.

-Vamos, Jackie Bonet,

llevas más de una hora comiendo.

¿Cuándo voy a poder hacerme una foto contigo?

¡Pronto!

Usted...

-Uh.

Come más despacio.

-Oh, oh.

¡Se acabó! Yo me marcho.

-Oh, oh.

¡Oh, no! A Jackie Bonet le está dando un jamacuco en el corazón.

¡Oh! ¡Uh! ¡Ah!

Oh. ¡Oh!

Uh. -¡Vaya por Dios!

Yo me voy.

-¡Eh, no puede irse! -¡Más vale que haga algo!

-Sí, voy a hacer algo.

Prepara la cámara. Oh.

Uh. -Dispara.

Oh. -Eh...

-¡Espere! ¿Qué pasa con Jackie Bonet?

-Arrastra el cadáver hasta el contenedor,

¡y no digas nada a nadie!

-Vamos, Ariel, respira, ¡respira!

La señora Lee viene hacia aquí. Demasiado tarde.

-Demasiado tarde.

-¿Cómo está?

-Se ha ido. -¿Qué?

-¿Papá?

Aplausos. (PÚBLICO) ¡Bien!

-Enhorabuena. Gracias.

-Buen trabajo.

Sí, vale.

Papá.

-Jade.

¡Diga si le ha gustado o no!

-¿Es amiga tuya? Ajá.

¿Y... Mi obra?

-Me ha parecido magnífica.

Gracias.

¿Algo más?

-¿Puedes quitarte esas joyas de la cara?

No.

-Adiós. Adiós.

Bueno.

¿Era lo que querías? Ajá.

Nunca le había visto tan contento.

Venga,

dale un achuchón a Tori.

-¡Oh! ¿Me la he perdido?

¡Oh! (LLORA)

¡Me la he perdido!

No pada nada. Véala mañana por la noche.

Su hija volverá a volar y a cantar. Igual que esta noche.

-Oh, ¿ha estado maravillosa mi niña?

¡Oh, sí! ¡Sensacional!

-¡Oh!

-Estoy preparada.

¿Mamá?

¿Mamá?