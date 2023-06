Wi-Fi en el cielo

Subtitulado por Teletexto-iRTVE.

(MEGAFONÍA) No abandonen sus asientos mientras esté

encendida la señal del cinturón. Eh.

Tori. Oye...

¿Qué? ¿Esto es pollo?

(OLFATEA)

Creo que podría ser piña.

O parte de un dedo.

¡Ah! Da asco la comida de los aviones, es asquerosa.

¿Y qué hace esto ahora en mi mesita?

Porque ya he terminado.

Golpes. ¡Y a mí qué! Quédate tu basura...

Eh, niño, te he dicho que no me des patadas al asiento.

(DA PATADAS AL ASIENTO) -¿Y...? ¡Que pares!

-No eres la reina de este avión.

Disculpe, ¿puede hacer algo con su hijo?

(TRANQUILO) -¿Quieres dejar de darle patadas?

-No.

Mira que hay gente mal educada.

Ya lo sé.

(MEGAFONÍA) Les habla el capitán Stubi, les pedimos disculpa

de nuevo por el retraso sufrido. Llegaremos a Los Ángeles

Pitido. sobre las 23:14 horas.

Espera, ¿qué hora ha dicho? A las 23:14.

Oh, vaya, tres horas y media tarde. ¿Qué más te da?

Quedé con André, Beck y Cat para escribir un guión

que hay entregar. ¿A qué profesor?

Gradstein. ¡Uh! Hueso duro.

No jorobes. ¿Y qué significa jorobar?

Según André es poner chepa a alguien.

-Aquí está su bebida. -Ah, gracias.

-¿Le traigo algo más? Eh... Perdone.

-¿Sí? ¿Este avión tiene Wi-Fi?

-No, pero sí acceso inalámbrico a Internet.

Eso es el Wi-Fi.

-No te hagas la listilla.

¿Qué haces? Ver si André está conectado

y trabajar por videochat. Muy lista.

A lo mejor podéis... (DA PATADAS)

¿Me has vuelto a dar patadas? -Pregúntaselo a tu culo.

(EL NIÑO DA PATADAS) Como no pares se lo diré

a la azafata. -¡Uuuuh! Eres una bruja mala.

Ojalá fuera una bruja porque sacaría la escoba y te...

Trina, siéntate.

Llanto de niño.

Bien, André está conectado. Necesito más aire.

Tienes una espinilla en la axila. No saques ese tema.

Tori vega, ¿qué pasa? Hola, estoy en el aire.

¿Estás en el aire? Pues yo que tú me metía

en el avión. (RÍE A CARCAJADAS)

Ya, estás volando.

Y no aterrizo hasta después de la 11.

¡Pero tenemos que escribir el guión!

Ya lo sé, ¿lo hacemos por videochat?

Sí, voy a avisar a Cat y Beck para que se conecten.

Guay. Oye, ¿me la explotas?

¡No! La semana pasada te presté

mi jersey verde.

¿Y por eso tengo que explotártela? Sí, somos hermanas...

Si tú tuvieras una espinilla en el sobaco...

(EL NIÑO DA PATADAS) ¡Que no me des patadas!

-¡Que no me des patadas!

-Los postres.

¿Qué es esto?

-Yo que sé, ¿flan?

¡Uh! Tiene pelusa.

(RÍE) Como tu espinilla.

(RÍE)

(RÍE) ¡Uuuuh!

Qué largo.

¡Eh! Tori... ¡Ah! ¿Has localizado a Cat y Beck?

Sí, ya van a conectarse. Bien, ¿dónde estás?

En casa de mi abuela. ¿En casa de tu abuela?

Es que tiene un reloj digital y le aterra

que los números no dejen de cambiar.

¿No es lo que hacen los relojes? Yo solo sé que cuando llegué

estaba escondida bajo la cama. ¿La sacaste?

Ajá. Pero a base de mantequilla.

Alarma mensaje. ¡Oh! Aquí está Cat.

Sí, ya lo veo. Déjame invitarla.

Oye, ¿te vas a comer el flan?

¿Te has comido el tuyo?

Sí, quitándole la capa de pelusas no está malo.

(ASQUEADA) Ah... Todo tuyo.

-¡Hola! ¿Qué hay, pelirrojilla?

Hola, Cat. -André...

Un segundo, ¿qué pasa, abuela?

-¡Los números de mi reloj han vuelto a cambiar!

Es un reloj, abuela, los números tienen que cambiar.

-¿Y qué hay de mi mantequilla?

Mañana iré a comprarte más al súper.

Cristales. (LA ABUELA GRITA) ¡Aaah!

¡Ah! -¿Qué ha sido eso?

Mi abuela ha gritado. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado?

¡Qué sé yo! Creo que se vio en el espejo.

(LA ABUELA) -¡André, hay otra yo en la pared!

No pasa nada, abuela, preséntate a ella,

seguro que es maja.

Alarma de mensaje. -Beck conectado.

Oh, sí. Solicitando.

(EL NIÑO LE DA UNA PATADA) ¡Ah!

¿Qué? Ese crío me he vuelto a dar

una patada al asiento y me he pellizcado el ojo.

-No te he dado una patada. ¡Hombre, que no!

-¿Qué tal espinilla del sobaco?

(FURIOSA) ¡Esto es el colmo!

¡Aaah! Trina... ¡Trina!

¡Que es un niño! Ya, y estoy a punto

de mandarlo al hospital.

-¿Queríais verme la cara?

¿Qué hay, tío? Hola.

-Hola, Beck.

¿Tienes un perro en brazos? -Oh, mira qué cachorrito.

-Sí, es mono, ¿eh? Monísimo.

¿Es tuyo? -No, se lo cuido a mi vecina,

está en el ensayo de animadoras.

¿Eres vecino de una animadora? -Sí.

¡Hay que ver! Yo soy vecino de un viejo cojo

que me tira limones.

-Bueno, ¿qué pasa? El avión de Tori se retrasa.

No llego hasta casi media noche.

-Pero tenemos que escribir el guión para Gradstein.

Sí, pero vamos a hacerlo por videochat.

-¡Ah! Muy bien. Bueno, escribo yo.

Cat, lee lo que hay que hacer. -Vale, vale.

Dice...

(LEE) Escribe un guión de una escena entre siete

y diez páginas, la escena debe ser de misterio. ¡Uuuh!

De al menos tres personajes y con una sorpresa en la trama.

-Vale. Está chupado.

¿Ideas? -¿Os cuentos un chiste gracioso?

¿Un chiste?

-Sí, escuchad, a ver; ¿qué le dijo un niño muerto

en el cementerio?

¿Qué? -Oye, ¿quieres gusanitos?

(RÍE)

¿Lo pilláis? Porque los niños comen gusanitos.

Creo que la gracia está en que los muertos crían gusanos.

(RÍE) -¡Ahí va! Si es más gracioso aún.

Risas de Cat.

Volvamos al guión.

¡Eh! ¿Y si escribimos sobre un niño que se mete en su armario

Alerta mensaje. a buscar algo y...?

¡Oh! ¿Qué... ? ¿Qué ha pasado?

Robbie pide entrar en el chat.

-Hola. Hola.

-¿Qué pasa? ¿Qué hay, Rob?

-Hola, Robbie, ¿qué le dice un niño muerto

a otro niño muerto...? -¿Quieres gusanitos?

Me lo contaste ayer.

-¡Uh, uh!

-Escuchad, necesito vuestra ayuda. -Necesitas ayuda profesional.

-Tampoco es eso.

Robbie... Tenemos que hacer un guión

que hay que entregar por la mañana. -Solo será un segundo.

-A ver, ¿qué problema tienes?

-El viernes, en clase, le pregunté a Rex si quería ir al cine

el domingo por la noche, ¿verdadero o falso?

-Dijiste: "¿Te apetece ver una peli el domingo por la noche?".

Y yo te contesté: "Parece un plan". -¡Exacto! Y es domingo por la noche

y Rex dice que tiene otros planes. -Y los tengo.

-¿Por qué hiciste otros planes si quedaste conmigo?

Chicos. -Yo no dije que fuera a ir al cine

contigo, dije: "Parece un plan".

¡No me llamaste para confirmar!

Me voy por un refresco.

-Robbie, Rex, solucionarlo solitos.

Adiós, Robbie. -¡No! No nos echéis del chat.

¡No, no!

(SUSPIRA) Bueno, volvamos al guión.

-¡Eh! ¿Y si escribimos sobre un jirafa que aprende a amar?

-¿Una jirafa? Eso no mola.

No...

Sigamos con el niño en el armario. Vale, estaba pensando que el niño

vuelve del colegio, busca algo y se mete en el armario

y puede haber una puertecita secreta al fondo del...

(CAT RÍE)

¡Cat...! ¿Pero qué haces? -He pinchado en arco iris.

¡Aaah!

¿Quieres parar? Hay hacer el trabajo de clase.

-Perdón. ¡Ah! ¿Por dónde íbamos?

El crío se mete en el armario... ¡Sí!

Y podría no ser un niño normal; que lo hubieran creado

unos científicos en un laboratorio del gobierno...

Alerta mensaje. ¿Quién es?

-Eh... Jade, veré qué quiere.

¡Oh!

-Estamos con un trabajo que hay que entregar mañana...

¿Dónde has estado?

-En casa, ¿por qué?

Te dejé un mensaje de voz y no me has llamado.

-Eh... Estoy con un trabajo. ¿Quieres cortar conmigo?

-No, ¿por qué crees que quiero cortar contigo?

¿Por qué tienes ese animal?

-Es de mi vecina.

Su vecina la animadora.

¿Animadora?

-¿Por qué has dicho eso?

Perdón.

-¿Sabes lo que tienen las animadoras?

(SUSURRA) Brío.

¿Brío?

-¿Ha dicho brío?

¿Por qué le haces favores a una animadora,

y qué hace ella por ti?

-No es lo que crees, solo... Voy para allá.

-No... No hace falta que...

Bueno, hasta ahora no tenemos nada. Así que estaría bien escribir

un poco, ¿vale? -¡Mirad!

Estoy en un calidoscopio, ¡uuuh!

¡Oh! ¿Cómo lo hace?

-Pincha en efectos, abajo a la izquierda.

¡No es momento para efectos! (ALEGRE) -¡Uuuh!

Eh, miradme a mí. Me estáis poniendo dolor de cabeza.

André. -¡Eeeh!

Me estoy mareando, miradme. Estoy dando vueltas.

-Hala, ¿qué efecto es ese? -Es girar como las agujas

del reloj? ¿Para qué se lo dices?

(CAT Y BECK RÍEN) ¡Así no podemos avanzar!

¡Allá voy! -¡Aah!

André, quiero que te centres y que te fijes en...

Estoy girando, no puedo centrarme en nada.

(BECK) -¡Aaah! -¡Ah! Soy la princesa Rotación.

(LOS TRES GRITAN) ¡Aah! ¡Tenemos trabajo!

No voy a quedarme viendo cómo giráis como un reloj.

-¡Ya la habéis oído! ¿Listos?

¡Hacia la izquierda! -¡Bien!

(RÍEN) -Ahora vamos hacia atrás.

Pero... ¡No me refería a eso! -Mirad cómo retrocedo en el tiempo.

¿Desde cuándo soy yo la adulta? ¿Qué sé yo?

(EL NIÑA DA PATADAS) ¡Para!

-Oblígame. Verás cómo te obligo, chaval...

¡Chicos! Cómo no te estés quieto...

¡Dejadlo ya! ¡No os pongáis a hacer el tonto!

¡Cómo no te estés quieto te voy a...!

Estoy a 30 mil pies de altura haciendo los deberes.

¡Socorro! Estado de ánimo: Volando voy.

(TRINA TARAREA) Tic, tic, pac, tiquitititará.

Pac, tic, tac, tatatatá...

A ver... Y el niño grita...

(CANTA) ¡Ah! Hum, hum...

¿Quieres parar?

(GRITA) ¿Qué?

(ENFADADA) ¡Deja de bailar como una mema!

Y el niño grita...

¿Qué? ¿Qué tal...?

"Mamá, ¡hay un ser maligno en mi armario!

¡Maliiiiigno!

Venga, vale, ¿cómo se escribe malignoooo?

-Con cuatro "i" y tres "o".

Vale.

Venga... La madre entra en el armario

y ve que la cara de su hijo se la está comiendo un...

-¡Mirad!

Ahora soy un pastel de cerezas.

(RÍE) Soy Cereza Girl, no me comáis la nariz.

Cat, tenemos que hacer un guión de 10 páginas;

vamos por la tercera y no estás ayudando...

(GRITA) ¿Quieres no ponerte como una cría?

(CAT LLORA)

-Ya estamos.

Oye, no... No quería gritarte.

No llores. Me siento frustrada y...

(AGOBIADA) ¡Aah!

¿Qué ha pasado? He hecho llorar a Cat

y se ha desconectado.

Hay que tener más tacto con los sentimientos de la gente.

(EL NIÑO GOLPEA A TRINA)

¡Que no me des patadas, enano de mierda!

-Calla, vieja bruja.

(AMBOS RÍEN)

¿Va a consentir que su hijo me hable así?

-Tengo que ir a mear.

(GRITA) ¡Que mee a gusto!

¿Por dónde vamos en el guión?

Por la página 3: "Mamá, hay un ser maligno

en mi armario! Maliiignooo".

Ah, sí. Vale, ¿qué tal si ahora el armario

empieza a convertirse como en la guarida de un...?

Alerta mensaje. ¿Es Robbie otra vez?

Quiere reengancharse a nuestro chat.

-¡Uuuh! Recházalo.

Rechazado.

¿Adónde vas? Al solarium, ¿adónde voy a ir?

Pues a mear.

El padre del enano está en el baño.

No voy al de atrás, voy al servicio de primera clase.

No te van a dejar. Sí, aparta.

-¡Aah! Oye, ¿qué era eso?

El culo de Trina.

(AMBOS TIENEN UN REPELUCO) ¡Uf! Qué horror.

-Tu hermana es una friqui.

Sí, ya lo sé.

-Pero está buena.

¿Has dicho que mi hermana está buena?

-Sí, pero tú más.

¡Ah!

¡Uf!

Oye, ¿quién es tu nuevo novio? No haces gracia, André.

Golpes. ¿Qué es ese ruido?

¡Abre la puerta!

¿Esa es Jade? -Sí.

¡Estoy ocupado con un trabajo de clase!

(GOLPEA LA PUERTA) Tengo que hablar contigo.

-Está cerrado con llave.

Estruendo.

Ya no está cerrado.

¿Tiene llave?

-No, tiene pie.

¿Qué pasa aquí?

-¡Has abierto de una patada!

Suelta el perro y háblame de esa animadora

que tienes de vecina. -No pienso soltarlo.

¿Ah, no?

-Si quieres conocer a la animadora, viene ahora a por él.

Pues la esperaré.

-Como quieras.

A ver, ¿podemos seguir ya con el guión?

Sí, vamos a terminar ya.

-El niño en el armario, se le come la cara,

Alerta. la madre entra y...

¡Oh, otra solicitud de videochat!

¿Quién es ahora?

Alguien llamada Lilestefani21.

-¿Quién es? Yo que sé, voy a ver.

-Holaaa.

¡Robbie! Tío...

-Ah, pero bueno... ¿Te has creado un nombre falso?

-El verdadero lo habéis rechazado.

¿Y por qué Lilestefanie21?

-Lilestefanie20 estaba pillado.

¿Qué? ¿No había un nombre de chico?

-Dice mucho de él, ¿no?

-Oye, ¿no estáis de acuerdo en que si alguien dice que irá

contigo al cine el domingo debería mantener su compromiso

y no dejarme colgado?

-¿Qué ha pasado con Robbie? Mi dedo.

-¡Aah!

-Se ruega a los pasajeros... Quita....

-¡Aaah! ¡Ha vuelto!

¿Quieres dejar de mover el culo ante mis amigos?

Adivina a quien acabo de conocer.

(SUSPIRA) ¿A quién? A Perez Hilton.

¡Anda ya! Lo juro, fila 1, asiento B.

Dime que no molestaste a Perez Hilton.

¡Qué remedio!

¡Trina!

¿Te das cuenta del poder que tiene en Hollywood?

Puede hacerme famosa en un pispás.

¿Has hablado con él?

Lo intenté, pero llamó la azafata,

que con el comisario de abordo,

me han acompañado a clase turista.

¿Y por qué sonríes tanto?

¡Tengo su cámara!

¿Por qué? (CONTENTA) Mañana le mandaré

un e-mail y en agradecimiento escribirá sobre mí en su blog

y me haré famosa.

¿Qué ha sido de lo de hacerte famosa por tu talento?

El talento no tiene nada que ver con ser famosa.

Alerta mensaje. (ENFADADA) ¡Oh! ¿Y ahora quién?

Alguien quiere entrar en nuestro chat.

-Será otra vez Robbie. ¡Ah!

¿Cuál es su apodo? Don Pantalones Pitillo.

Ah, ese es Sinjin.

-Hola, chicos.

¿Estáis videochateando?

¿Qué necesitas? Porque estamos ocupadísimos.

-¿Estás en un avión? Sí, estoy en un avión.

-¿Y tienen Wi-Fi?

No, tengo el cable más largo del mundo colgando por la ventana.

-No, esas ventanas no se abren.

Eh, un momento.

Sinjin. -Hola, Jade.

¿De dónde has sacado esa lámpara?

-Ah... De la tienda de lámparas.

Es igualita que la que tengo en el estudio, en mi casa.

-Oh... ¡Qué raro! ¿Estás en mi casa?

¡Llévate tu ordenador!

(SINJIN) -No se lo digas a mi madre.

Bueno, no aceptamos más solicitudes de chat, ¿vale?

Bien. -De acuerdo.

(ABUELA DE ANDRÉ) André, no hables solo.

Abuela, no estoy hablando solo, hablo con Tori y Beck.

-Mentira, no están aquí.

Ya lo sé, estoy hablando por Internet, ¿ves?

Hola, señora Harris. -¿Qué tal?

-¡No entiendo esto! Abuela...

(GRITA) -¡Aaah!

(ASUSTADA) ¡Ah!

¡Ah, abuela! Ve a sentarte en tu sillón.

Solo soy yo, señora Harris.

-¡Déjame en paz!

¡Ah!

-Solo quedamos tú y yo.

Y yo.

Ah, mejor suspendemos y acabamos con esto.

-No, venga, podemos terminarlo nosotros.

¿De verdad quieres?

Llaman a la puerta. -¿Por qué no intentamos...?

Ah, ¿y ahora qué? ¿Es tu amiga la animadora?

-¡Pasa! ¡Sí, pasa!

Ladridos. -Hola, Beck.

-Hola, Aly.

Jade, esta es mi vecina Aly.

Aly, esta es mi novia Jade.

-Encantada.

Hola, Aly.

-Gracias por cuidar de Chispas. -De nada, pequeña.

(SUSURRA) -Tu novia es muy guapa.

(SUSURRA) -Lo sé.

(ALY) -Adiós. -Hasta luego.

Vaya, Jade, parece que tienes competencia.

-¿Quieres disculparte? No me dijiste que tenía nueve años.

-No me diste la oportunidad. No le des la vuelta a tu favor.

¡Eh! -No le doy la vuelta...

Beck... (HABLAN A LA VEZ)

Oye... ¿Podéis pelearos luego?

Tú no te metas. Necesito a Beck para escri...

¿Qué vas a hacer ahora?

Voy a escribir el guión yo sola.

Faltan 62 minutos para aterrizar y si tecleo muy rápido

lo termino antes... -¡Tú!

¡Ah, Perez! ¡Ah!

Madre mía, es Perez Hilton.

-Me has robado la cámara.

No, que va. -Sí, la tienes en la mano.

Se la daré si escribe sobre mí. -No, esto no es así,

dame mi cámara. Venga.

¡Trina! ¡No lo entiende!

-Dame mi cámara. Dásela.

Déjeme cantar... -Dame mi...

¡Suéltala! ¡Dios mío!

Mira a quien tengo encima, está aquí, ¡encima de mi regazo!

-Cantas de pena, quiero mi cámara. (GRITA) Eres la razón de que no

me de miedo... ¡Suéltale!

-Cantas de pena... Lo tengo en vídeo...

-No cante... ¡Aaah!

Ahora, es importante... ¡Trina!

-¡Déjame en paz! ¡Deja de acosar a Perez Hilton!

-¡Ah! Te quiero...

Los siento, no sabe cuánto... -¡Aaah!

Perdónela. (HILTON) -¡Loca!