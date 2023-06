Victorious: Rock en la cárcel 2ª Parte

-Escucha, ¿qué os parecería a tus amigos y a ti

hacer un viaje a mi país natal: Hierba.

Nos pagará los billetes de avión, el hotel, la comida...

Sólo tenemos que actuar una vez por noche.

¿Y esa isla...? Hierba.

¿Es un sitio guay?

¿Este agujero es nuestro hotel?

¡Qué asco! ¡Nos vamos de este país ahora!

-Vosotros prometisteis cantar aquí durante siete noches.

El canciller de Hierba va a venir a vernos actuar esta noche.

Música pop.

(APLAUDEN Y JALEAN)

-¡¡¡Ah!!!

¡Lo siento mucho, se me ha salido volando y...!

-Vosotros callados y sin dar problemas, amigos.

-¿Dónde está Tori? Quiero ver a mi hermana.

-Ahora la traen. -¡Eh!

-Ah, ah, ah...

-Doctor, ¿cómo tiene el ojo? (HABLA EN SU IDIOMA)

(HABLAN EN SU IDIOMA)

(GRITA EN SU IDIOMA)

Campanadas.

¡Soltadme, sólo quiero darme una ducha!

¡Sólo una ducha!

-Tori Vega,

se te acusa de agredir a nuestro estimado canciller

de Hierba. Este juicio determinará

si eres inocente o... -¡Culpable!

¿Hacia dónde? -Por ahí.

-¿Por aquí? -A la derecha.

-¿Por ahí? -Por aquí.

-Bien, bien, bien.

¡Culpable! Esperen.

-¡Un momento!

Esta chica tiene derecho a un asesor legal.

-Muy bien. (HABLA EN SU IDIOMA)

¿Este es mi abogado? -Sí.

(HABLA EN SU IDIOMA) (SOLLOZA)

-El canciller de Hierba considera que esa mujer

es culpable de agresión a un globo ocular.

¿Es que el canciller está equivocado?

-No. No, no, no, no.

Es culpable. Culpable.

Uh...

Uh, uh...

¿Pueden ponerme otro abogado?

-¡Reconoce que lo hiciste a propósito!

No, sólo fue un accidente zapateril.

-¡Reconoce que lo hiciste a propósito

y tu castigo no será tan malo!

Pero es que no lo hice a propósito.

-¡Tu zapato fue a mi ojo!

Ya, pero es que... -¡Eres culpable!

¡Culpable de los cargos! Oh...

-Cuatro años de prisión hierbana. ¿Cuatro años?

-Venga ya. ¡Eso no es justo!

¡Mi abogado se ha ido a gatas!

-¡Ah! -¡Lleváosla!

¡No, no! -¡Un momento!

¡Fue un accidente zapateril!

VICTORIOUS, "ROCK EN LA CÁRCEL, SEGUNDA PARTE".

Hum...

Tú robas.

¡Ah!

¡Oye, en Estados Unidos no jugamos así!

-Cuidado,

es la que apuñaló al canciller en el ojo.

-Ah, ah... lo siento mucho. -Perdón.

¡Eso, salid corriendo!

Ajá. Ah...

Chis, Tori. Madre mía.

¡Chicos! Uh...

Hola, Tori. Oh...

Te he visto mejor.

¿Dónde está Sikowitz? -Está con Beck y Robbie.

Están llamando a papá y a mamá y al embajador norteamericano

y a unos abogados... ¿Y por qué no han llamado...?

Hum. André, ¿qué comes?

Sal.

¿Y por qué comes...? Uno de los síntomas del veneno

de polilla son las tremendas ganas de comer sal.

No soporto el sabor, pero no puedo parar.

¿Han intentado pegarte una paliza?

No. No veas la reputación que tengo.

Creen que soy la psicópata que apuñaló al canciller en el ojo.

-Lo eres. (GRITA EN SU IDIOMA)

Espera, ¿eso de allí son tíos? (GRITAN EN SU IDIOMA)

Ajá. Ay, madre, ¿esta cárcel es mixta?

Sí, pero una verja muy grande separa a los chicos de las chicas.

¿Y quieres decir que eso de allí es una chica?

-¿Y tú qué miras?

Yo, a una tía grande y tonta de la cárcel. ¿Y tú qué miras?

-¡Ah! Oh...

Yo hacer a gran chicazo enfadar. -¡Ah!

Ah, muy buena.

¡Oye, llámame para irnos de compras!

¿Tienes que cabrear a mis compañeras reclusas?

Pues sí, chica.

-Una vez, cuando mi hermano estaba en la cárcel

les dijo a los que mandaban que era vegetariano,

y le dieron comidas especiales.

¿O eso fue en un avión?

¿Queréis sacarme de aquí, por favor?

Se intenta. Todos hacemos lo que podemos.

-¡Eh, Vega!

-¿Juegas a las piedras?

Venga, vale.

-¿Cómo se juega a las piedras?

Yo qué sé. Ah...

-Canciller, los gobernantes norteamericanos vienen a verle.

-Que pasen. (GRITA EN SU IDIOMA)

-Hola.

-Ah... Canciller, venimos a suplicarle

que saque a Tori Vega de su inmunda prisión.

-No. Lo intentamos.

-Ah, ah.

Ah, señor... Hola, soy la hermana de Tori.

Y le prometo que es buena chica.

A ver, ¿es la hermana perfecta? No.

¿Es la chica más guapa y con más talento del mundo?

No, ni de lejos.

¿Es...? -¿En qué ayuda esto?

Mire, Tori no quería que se le saliera el zapato

y se le metiera en el ojo.

-Fue un accidente.

-Eh, ¿lo de la pecera es un calamar?

-¿Calamar? ¿Qué calamar?

-Está admirando su pulpo.

Ah, ¿así que es un pulpo? -Fue donado al canciller

por el príncipe de Gustavia. -Ah, cuando tenía diecinueve años

pasé un mes entero en Gustavia. -Es un hermoso país.

-Lo es, porque no recuerdo ni un minuto del viaje.

Vamos a ver, ¿podemos volver a lo de Tori?

-Por favor, libere a Tori. -Le prometemos

que nos iremos pitando.

(RESOPLA) Muy bien,

liberaré a Tori Vega.

¡Uh! Guay.

-Pero debéis prometerme que no volveréis a mi país

nunca más. -Ningún problema.

Eso está hecho. ¿Dónde hay que firmar?

Descargas eléctricas. -¡¡¡Ah!!!

¡Ah!

-Muy bien.

-¿Qué, qué pasa aquí? ¿Qué sucede?

-Nada.

-Canciller,

su...

su pulpo. -¡Dímelo!

-Está muerto, amigo.

-Tráemelo.

Oh, oh, oh...

Oh, oh, oh...

Oh, oh, oh...

-Huy...

-Oh, oh, oh...

¿Entonces vamos a por Tori o hay un autobús lanzadera

para traerla? (GRITA EN SU IDIOMA)

Silbato.

¡Eh, eh, eh!

Sirena.

(GRITAN)

-Oh, oh, oh...

Oh...

¿Asesinaste a su pulpo?

Gritos.

¡Oh!

Gritos.

¡Beck! -¡Sí!

Ten... tengo miedo.

-Ah.

Todo... irá bien.

Ya, pero ¿y si no salimos? ¿Qué vamos a...?

Oh... ¿Qué van a hacer esos tíos?

-Creo que van a tirarnos piedras.

¡Eh, ya os hemos dicho que no queremos

jugar a las piedras! Uh...

-Perdone, señor agente... -¿Qué quieres?

-¿Por qué me han puesto en el lado de las chicas?

Está claro que soy un chico.

-Demuéstralo.

-Me quedo en el lado de las chicas.

Me quedo en el lado de las chicas.

Ah, viene mujer grande y chunga, viene mujer grande y chunga.

Estupendo, es a la que llamaste grande y tonta el otro día.

¿Y a mí qué? Esa pava no me da miedo.

-¿Sigo pareciéndote estúpida?

Oye, escúchame, bonita, más vale que te des la vuelta

y te largues, porque te voy a...

Me gusta estar en el suelo.

Ah, Tori... Ah...

(HABLAN EN SU IDIOMA)

Es mi amiga.

Sí, estamos superunidas.

-Tienes suerte, americana.

Uh, uh...

No necesitaba ayuda. Te habría devorado.

No le habría gustado. -Hola.

Oh, Jade, estás hecha un asco.

Oh, no, ¿cómo voy a ganar el concurso de belleza

de la cárcel? ¿Es que hay uno?

-¿Dónde estabas? -Me he hecho de una banda

de la cárcel.

¿De qué hablas? -Pues un grupo de chicas

malísimas y duras dicen que soy muy mona

y divertida, y me han invitado a entrar en su pandilla.

¿Y has dicho que sí? -Ajá. Les he dicho

que haría camisetas especiales para todas.

(RÍE)

-¡Eh, vosotras!

¿Qué?

-¿Quién echa de menos a vuestro profe favorito?

¡Ah! ¡Sikowitz!

-Tenéis que fingir que soy un carcelero hierbano.

Vale. -Un carcelero.

¿De dónde has sacado ese traje?

-De la tienda de regalos del hotel.

(RÍE) Qué tontería, ¿no?

¿Quieres sacarnos de una vez? -Estoy en ello.

-¿Tienes algún plan? -Algo así.

Tengo un camión de patos.

Ha conocido a un granjero y me lo ha prestado

por cien swatkles.

-Me he hecho de una banda de la cárcel.

(RÍE) -Ay, Cat,

qué deliciosa mezcla de inocencia y bobería la tuya.

(RÍE)

(HABLAN EN SU IDIOMA)

¿Qué hacen hablando con ese carcelero?

-No sé, a lo mejor... -¡Eh!

Vamos... vamos a morir.

-Que no huelan tu miedo. Ya es tarde.

-¡Tú!

-¿Yo?

-¿Cómo te pones el pelo tan... esponjoso?

-¡Dínoslo! ¡Díselo, tío,

diles lo que quieren saber!

-Vale. Pues, para empezar,

hay que usar champú y acondicionador.

-Ah, acondicionador.

Ah, ah... -Bueno, tendré el camión

mañana por la noche y hay una carretera

justo detrás de ese edificio. Estaré ahí al caer la noche

en el camión, y cuando subáis atrás cruzaremos la frontera

por carretera y saldremos de este asqueroso país.

Pero ¿cómo salimos de la cárcel? -Venga ya,

¿es que tengo que pensarlo yo todo? Tengo el camión de patos.

-Oh, mirad, son mis amigas de la pandilla!

¡Esperad, chicas! (RÍE)

-Estaré en el camión de patos, allí detrás, mañana,

cuando oscurezca. Chao, chicos.

¡Sikowitz! ¡Espera!

-Vaya, se ha ido. ¿Cómo vamos a escaparnos

Música pop. de esta cárcel?

-Cadera, cadera y giras los puños. Eh, ¿qué está haciendo Cat?

-Cadera, cadera y giras los puños. Cadera, cadera y giras los puños.

(TODAS) Cadera, cadera y giras los puños.

Creo que ya sé cómo podemos escaparnos de aquí.

¿Cómo? Ahora vuelvo.

(TODAS) Cadera, cadera y giras los puños.

Eh, Shiva. (HABLA EN SU IDIOMA)

Todas esas reclusas te hacen caso, ¿verdad?

(HABLA EN SU IDIOMA) ¿Quieres salir de aquí?

(RÍE)

Eh, eh... -¿Qué, amiga?

Quiero ver al canciller. Voy a confesar la verdad.

-Muy bien, te llevaremos ante el canciller.

¿Podéis llevarme ahora? -¡Oh, ahora, sí, claro!

¡Dame la llave, dame la llave!

Dame la llave.

-¿Entonces reconoces que agrediste a mi ojo a propósito?

Sí, lo hice a propósito.

-Os lo dije, os dije que lo había hecho

a propósito.

Y para disculparme... -¿Sí?

¿Sí?

Mis amigos y yo con los demás reclusos interpretaremos

una canción mañana por la noche para usted, su familia

y todos los hierbanos que quiera invitar.

-¿Por qué haces esto? Ah...

Para disculparme y para... ¡Quita!

Y para homenajearle. ¿No le gustaría

ver un gran espectáculo norteamericano?

-¿Ver qué, si me has fastidiado el ojo que me quedaba?

¡Sólo veo negro, nada!

Por favor, déjenos demostrarle cuánto sentimos haberse cegado

y asesinado a su pulpo.

-Bueno, vale. Bien.

-¡Lleváosla de aquí! -¡Sí, canciller!

-¡Ya! -Oh, ya.

Ya.

-Hola, amigos, un aplauso para Tori Vega

y los chicos del Hollywood Arts.

Pueblo de Hierba, os dedicamos esta actuación

junto a vuestro estimado canciller. (APLAUDEN)

Es un tío... muy majo.

Música pop.

(APLAUDEN Y JALEAN)

(JALEAN)

(JALEAN)

(JALEAN)

(JALEAN)

(APLAUDEN Y JALEAN)

-¿Qué os ha parecido, amigos? (APLAUDEN)

Otra vez, venga esos aplausos para Tori Vega

y los chicos del Hollywood Arts.

(APLAUDEN Y JALEAN)

¡Tori Vega y los chicos del Hollywood Arts!

(APLAUDEN Y JALEAN)

-¡Se han ido! (TODOS) Oh...

-¡Encontradlos!

(GRITA EN SU IDIOMA)

Sirena. -¡Traedlos aquí!

(GRITA EN SU IDIOMA)

(GRITAN)

-¡Que no escapen!

-¡Daos prisa! ¡Corred, rápido!

Daos prisa. -Vamos.

¡Arriba, arriba! Ah, ah...

-Espera. ¿Quién es ese?

Es... una mujer.

-¡Arranca, vamos!

¡Corre, Sikowitz, corre!

-¡Sí! ¡Yuhu!