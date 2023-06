Victorious: Rock en la cárcel 1ª Parte

Subtitulado por TVE.

Y me llené todos los dedos. (RÍE) ¿Qué quieres almorzar?

Eh... Pues no sé... Hola, Festus.

-Hola, amigo, bienvenido al almuerzo.

¿Qué tienes hoy? -Veamos, tengo espagueti...

(ALEGRE) Oh. -Raviolis...

Me encantan los raviolis. (ENFADADO) -¡Deja que termine!

Vale, lo siento, sigue, termina.

-Es todo lo que hay: espagueti y raviolis.

Yo tomaré raviolis. Y yo.

(RÍE) -Ahora os lo traigo.

-Hola. ¿Qué hay de almorzar? Oh, tiene espagueti, raviolis...

-¡Oh! ¿Raviolis? ¡Deja que termine!

-Oh. Oh, hola, sólo quería recordaros

que me voy a Cancún con la familia de Beck

en Semana Santa y vosotros no tenéis

nada divertido que hacer.

-Entonces, ¿no tenéis nada que hacer durante las vacaciones?

No. -Ven por detrás del camión.

-Quiere que vayas detrás de su camión.

Ya lo sé.

(RÍE NERVIOSA)

¿Raviolis? -Como almohadas de pasta.

Bonito camión. -No me mientas.

Perdón.

-Escucha, ¿qué os parecería a tus amigos y a ti

hacer un viaje a mi país natal? Yerba.

(SORPRENDIDA) ¿"Yerba"?

-Es una isla muy exótica. ¿Como Hawái?

(IRÓNICO) -Claro, igualita.

Mi hermano dirige el mejor hotel de Yerba.

A mi gente le encanta los espectáculos norteamericanos,

con canciones y bailes.

Así que si tus amigos y tú cantáis y bailáis en el hotel,

mi hermano os conseguirá todo el viaje gratis.

Eso suena fenomenal.

-Apunta el número de teléfono

de mi hermano en Yerba. Vale.

-Tienes que marcar: 05... 05.

-631... 631.

-771... 771.

-81. 81.

-635... 635.

-752. 752.

-836... 836.

-37... 37.

-7434... ¡Venga ya, hombre!

VICTORIUS. ROCK EN LA CÁRCEL, PRIMERA PARTE

Llamé a su hermano, nada más llegar a casa,

y es verdad: Nos pagará los billetes de avión,

las habitaciones del hotel, la comida...

Sólo tenemos que actuar

una vez por noche. -Eso es muy divertido.

Y esa isla... Yerba.

Yerba. ¿Es un sitio guay? -Sí, Festus dijo como Hawái.

(ALEGRE) Hum... Oh, y entré la web oficial

de Yerba y mirad.

(CONTENTO) Fíjate. -Cuánta agua.

(SORPRENDIDA) -Un portátil.

Entonces, si vuestros padres dan el visto bueno, ¿os apuntáis?

Sí, claro. -Por supuesto.

Guay. Toma, mirad las fotos

del complejo. Vale.

(FURIOSA) No pienso volver a jugar

al minigolf con vosotros. -¿Lo prometes?

¿Qué ha pasado? -Trina ha fallado un par,

se ha enfadado y le ha tirado un palo de golf a su padre.

¡Noooo! He tirado el palo y papá se ha quedado quieto,

y ha dejado que le diera.

-Bueno...

(SERIO) Lo hemos pasado bien.

-Oh, cariño, te palpita.

Trina, ve a por hielo.

¡No, tengo que pintarme las uñas! -Pero...

Ooooh, sí que palpita.

-Sí. Sí, gracias, cielo.

(ALIVIADO) Ooooh. -Oye, ¿has hablado con tus amigos

de lo de Yerba? Sí, creo que vamos todos.

-Bien. Os lleváis a Trina.

No. -Sí.

-Os lleváis a Trina. Ni hablar.

-Te compramos un coche.

-El coche que quieras.

Si quieres, no la traigas de vuelta.

(SUSPIRA)

-Mi madre dice que Rex y yo podemos ir a Yerba,

pero tiene que acompañarnos un adulto.

Creía que tu madre se había ido. -Me ha dado otra oportunidad.

-Por supuesto que tenéis que ir con un adulto.

Si tengo 16 años. -Un adulto o no hay viaje.

(TRISTE) Papá... -No me repliques

mientras me palpita la nariz. (SUSPIRA)

-Eh... ¿Puedo tocarle la nariz palpitante?

-Lárgate. -Sí, señor.

¿Yerba? Sí, es una pequeña isla

frente a la costa de... -Oh, ya sé dónde está.

Estuve dos semanas en Yerba, cuando tenía 23 años.

Qué guay. ¿Y cómo es?

-No recuerdo nada de aquel viaje.

Bueno, ¿serás nuestro adulto acompañante?

-¿Adónde?

A la isla de Yerba. -Yerba...

Estuve dos semanas allí, cuando tenía 23 años.

Entonces, ¿vendrás con nosotros?

-Pues claro. (ALEGRE) ¡Bien!

-¿Y quiénes vamos? Pues iré yo,

André, Cat... (BECK) Entra.

¡No! ¡No quiero!

(BECK) Vamos. ¡Suelta!

-Se lo diremos los dos.

¿Qué pasa?

-Mi tía dice que no podemos ir a Cancún.

Ooooh... ¿Y eso?

-Se enteró de que llevaba a Jade. (SIKOWITZ SE CARCAJEA)

-Y hemos oído que os vais a Yerba.

Sí, nos vamos.

¿Quieres venir a Yerba con nosotros, Beck?

-Ah, encantado, gracias.

(ALEGRE) Hum.

¿Jade?

¿Quieres preguntarme algo?

(VOZ BAJA) ¿Puedo ir a Yerba?

(PENSATIVA) Hum...

Tal vez.

Pero antes,

tienes que darme un abrazo, ¿eh?

Hazlo.

(EMOCIONADA) Oh, ¿lo ves?

Darle un achuchón a Tori no es para tanto... Huy.

(DOLORIDA) Oye, no aprietes tanto. ¡Au!

Ay, por favor. ¡Ayudadme!

Nos vamos a Yerba. Posdata: Jade me ha hecho

daño en la columna. Estado: Dolorida.

Y estaba con una cosa de esas, cuando...

¿Este agujero es nuestro hotel?

Sí. Qué asco.

-Ya sé por qué no recordaba este sitio.

(CONTENTO) -Hola.

¿Cómo estáis, amigos?

(RÍE) ¿Quién es Tori "Viga"? Ah... Soy yo.

¿Es el hermano de Festus? -Sí, amiga, soy Sgrodis;

muy feliz de conocerte.

(ASPIRA CON FUERZA)

(PREOCUPADA) ¿Y eso?

-Es una costumbre yerbense.

¿Ves? Pone: "En Yerba, cuando la gente se saluda,

a menudo, se olisquean las manos como símbolo de amistad". (RÍE)

(ASPIRA CON FUERZA) (REX) Ooooh.

Oh... Así está bien.

-Bueno, ¿qué os parece el hotel?

(TODOS) Eh... Hombre... Ah... Bueno...

Es repugnante.

-¿Qué ha dicho?

Eh...

Este hotel no es como en la foto

que vimos en Internet.

-Oh, la foto, sí;

ahí está.

¿Y dónde está ese hotel?

-No sé; quizá en Cancún. (RÍE)

Ahora viene alguien a ayudar con las maletas.

(REX) Este sitio no me gusta un pelo.

-¿Festus dijo que este hotel era bonito?

Vale, esto es culpa mía. Sí que lo es.

¿Cómo iba yo a saber que...? -Hola, amigos, este es Kerploch;

él os llevará el equipaje.

Hola, estamos muy contentos de estar en tu país.

(LOS SODADOS PITAN Y LOS CHICOS GRITAN)

(GRITA) ¡Ah! ¿Pero qué pasa?

(LAS CHICAS GRITAN) -¡Le tenemos!

(KERPLOCH) ¡No, soltadme! ¿Por qué se lo llevan?

(KERPLOCH GRITA)

-¡No te resistas! (CAT) ¡Soltadle! ¡Haz algo!

(Gritos de Kerploch)

(SOLDADO) Toma.

(SUSPIRA)

(LLORA)

¿Hay otro botones para ayudarnos?

-Y aquí tienes.

Gracias.

Las llaves de las habitaciones.

Son destornilladores.

Lo sé.

Ha dicho que lo metamos en la cerradura y lo movamos.

-¿Y qué ha dicho de la piscina cubierta?

Pues... Ah... Por lo visto, este país está en guerra,

así que la piscina está actualmente llena de munición.

¿Y la playa de arena blanca?

-Eso. ¿Y la playa?

La han ocupado los rebeldes.

Ya. O sea, que antes de reservar el viaje, ¿se te olvidó informarte

de que era el peor país de la Tierra?

Sí.

-Jade, no seas tan...

Cascarrabias. Tengo todo el derecho

a ser casca... -Vale, ya está bien.

Vale, ya, una costumbre.

La cascarrabias está a punto de rabiar un poco más.

(LAS CHICAS YERBENSES RÍEN)

(FURIOSA) ¡Eh!

Quitad las manos del pelo de mi novio.

(AMBAS SISEAN)

(SISEA CON FUERZA)

A ver, Robbie y yo hemos visto las habitaciones

y yo no pienso dormir ahí. -Ni yo.

¿Qué les pasa a las habitaciones?

Podemos empezar con el extranjero que he encontrado en el armario.

-Y en mi retrete, había una granada.

(REX) Hay hoteles mejores en Norderich.

¡Ay! ¡Ay! (BECK) ¿Qué ha pasado?

(CAT) ¿Qué te pasa? Algo me ha mordido.

-Sí, parecía una polilla. ¿Estás bien?

-¿Qué ha pasado? -Una polilla

ha mordido a nuestro amigo.

-¿Era como así de grande y negra, como la noche?

-Sí. -Ah, era una polilla vampiro.

¿Y se va a poner bien?

-Por supuesto, mordisco de polilla vampiro

es muy buena suerte.

(ALIVIADO) Ah. -Espero, pero...

Aquí dice que la polilla vampiro puede matarte.

-Sí, pero si sobrevives, tienes muy buena suerte. (RÍE)

Yerba es horrible. A André le está saliendo un bulto

en el cuello y no podemos dormir. Estado: Preocupada.

(Explosiones y gritos)

¿Cómo puede dormir en plena guerra?

-No me gusta este hotel.

Oh, venga, chicas; sólo son bombas.

Ya sabéis, seguro que...

(Explosión cercana)

(CHILLAN ASUSTADAS)

(CHILLAN)

¿Pero qué...?

(ENFADADA) ¡Pero bueno!

¡Robbie! -Hola.

-No, me da miedo dormir solo.

¿Y qué pasa con André y Beck? -Me han hecho dormir en la bañera.

Y ahí hay un lagarto. -¿Un lagarto?

(ASUSTADA) Ay, Dios mío. Venga, no seáis críos;

que este sitio no sea tan cómodo como Estados Unidos,

(Disparos)

no significáis que tengáis que...

(KERPLOCH) ¡Escondedme, por favor! (CHILLAN)

(CHILLAN Y EL SOLDADO PITA)

(CHILLAN)

(CHILLAN)

(CHILLAN)

(KERPLOCH) ¡Ayudadme! (CHILLAN)

¡Nos vamos de este país! -Sí, nos vamos de aquí.

(Explosión cercana)

Corre, corre.

Vamos.

(Sirena de alarma y disparos)

(ENFADADA) ¡Eh! -Hola, amigas.

¿Quién quiere setas?

Nadie.

Nos vamos de este...

(Explosión)

(ELLAS CHILLAN)

¡Nos vamos de este país! ¡Ahora!

-Uh, uh, uh, amigas...

-Aquí están.

-A ver, ¿a qué viene tanto escándalo?

Queremos irnos a ca...

(PREOCUPADA) ¡Ay, Dios mío! Mirad a André.

¿Qué tiene en el cuello?

-Es de la polilla; cada vez es más grande.

(Disparos y explosiones lejanas)

(HABLA CON DIFICULTAD)

¿Qué dice?

-Creo que ha dicho:

"Ay. Uh. Ay. Ah". Ajá.

-Eh... Aquí porque la persona mordida por una polilla vampiro,

a menudo, sufre alucinaciones o alteraciones del lenguaje.

(HABLA CON DIFICULTAD)

Hola. Me acabo de despertar y me he encontrado

esto en el pecho. (ELLAS HACEN GESTOS DE ASCO)

-¿Está muerto? Ahora, sí.

Eh, André, ¿quién es tu amigo?

(DOLORIDO) Ah... Ah...

Denos nuestros billetes de vuelta, ¡ahora!

-¿Por qué queréis iros de Yerba?

-Nuestro amigo con alucinaciones. Ah... Ah... Oh...

Y un fugitivo se ha metido por nuestra ventana

y los soldados se lo han llevado a rastras.

-Y nuestra cama tiene bultos. -Vale, vale.

Siento mucho todos los problemas. Tomad.

(Explosiones en la lejanía)

Os invito a todos

a estas latas de salsa yerbana.

¿Eh? -¿Salsa yerbana?

-¿Hecha en la cárcel?

-Qué guay, ¿eh?

No queremos comernos su salsa de la cárcel.

¡Nos vamos de este país, ahora!

-Vosotros prometisteis cantar aquí

durante siete noches. -Pues me temo

que es una promesa que no van a poder cumplir.

(Explosión lejana)

(Alarma)

(Alarma)

(DEJA DE SONAR LA ALARMA) (ASUSTADA) O sea...

¿Qué queréis cantar mañana por la noche?

Parece que nos quedamos en Yerba.

El bulto del cuello de André es grande y blanducho.

(GESTO DE ASCO) Ag. Estado: Con morriña.

(Música electrónica)

(ROBBIE) Eh, ¿sabéis qué?

La salsa yerbana no está mal.

(Música electrónica)

(DESAFINADA) # Veamos salir el sol... #

(TRINA TARAREA MUY DESAFINADA)

¿En serio vas a permitir que tu hermana chille con nosotros?

Van a dejar su micrófono apagado.

(LA IMITA) Pues qué buena noticia.

Yo no hablo así.

Lo que tú digas.

Eh, oye, Sikowitz. -Dime, Vega.

¿Cómo vamos a hacer la actuación con André enfermo?

-Tranquila, está con un médico yerbano,

detrás de esa... Sábana sucia.

(Quejidos de André)

Bueno, vamos a ver cómo va.

(Gritos de dolor de André)

(SE QUEJA DE DOLOR)

Hola.

(ASPIRA CON FUERZA)

(ENFADADA) Eso no me gusta.

A ver, ¿dónde está el médico?

-Es él.

(CARRASPEA) Ese.

(EL NIÑO RÍE)

¿Qué? ¿El niño? Si tendrá 11 años.

-Casi 12.

-¿Cómo está, doctor? -Así, así.

(PREOCUPADA) Ese niño no es médico.

-No, pero es el hijo del médico.

¿Y dónde está el médico?

-Su hijo es lo mejor que hemos encontrado.

-¿Se va a poner bien André? -Puede. He puesto inyección.

Ahora, doy piruleta.

(SE DESPIDE EN SU IDIOMA)

(LE DESPIDE EN SU IDIOMA)

(PREOCUPADA) André, ¿podrás actuar esta noche?

Sí, creo que sí.

(TOSE)

(AMBAS) ¡Tori! ¡Tori!

-Adivina. El canciller de Yerba

va a venir a vernos actuar esta noche.

-¿En candi... qué? ¿Quién es el canciller

de Yerba? -Sí, ¿quién es?

-Eh... Nuestro canciller es como vuestro presidente.

-Mirad, sólo tiene un ojo.

(CAT RÍE NERVIOSA)

¿Qué le pasó en el otro ojo? -Eh... Dejó de funcionar

después de mordisco de polilla vampiro.

(ASUSTADO) ¡¿Qué?!

(RÍE) -Nada, amigo, olvídalo.

Come piruleta.

(ROBBIE) Queremos dar la bienvenida

a un invitado muy especial:

El canciller de este bonito país.

(Aplauso)

(BECK) Y ahora, presentamos a... -Trina Vega.

-André Harris. -Jade West.

-Cat Valentine. -Y Tori Vega.

(GRITA EUFÓRICO) -¡Guau!

(Música electrónica y aplauso)

(EN INGLÉS)

(Aplauso)

(EL CANCILLER GRITA DOLORIDO)

(Grito del canciller)

(EL CANCILLER GRITA DOLORIDO)

-¡Que paren la música! (LA MÚSICA DEJA DE SONAR)

-Tu zapato le ha dado al canciller. -¡En el ojo sano!

(ASUSTADA) Ah... Ah... (EL CANCILLER GRITA DOLORIDO)

Lo siento mucho; se ha salido volando y...

(UN OFICIAL GRITA EN SU IDIOMA) -¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga!

(CAT) ¡Pero déjenla! ¡No, esperen!

-Vamos. ¡Eh, que es mi hermana!

-¡No se la lleven! ¡Socorro!

-¿Adónde la llevan? -¡A la cárcel!

¿A la cárcel? (LOS DEMÁS) Oh.

¡Me he escapado! ¡Me he escapado!

(Pitidos de un soldado)

¡Me he escapado!

¡No, me han vuelto a coger!

¡Me han vuelto a coger!

¡Me han vuelto a coger! (GRITA)

(VOZ EN OFF) En el próximo episodio...

(FURIOSO) -¡Reconoce que hiciste a propósito!

¡No! Sólo fue un accidente zapateril.

-¡Culpable de los cargos! Ooooh.

-Cuatro años de prisión yerbana. ¡No, no, no!

¡Esperen, sólo fue un accidente zapateril!

¿Queréis sacarme de aquí,

por favor? Se intenta.

-Estaré en el camión de patos; allí detrás,

mañana, cuando oscurezca.

(TODAS) Cadera, cadera y giras los puños.

Cadera, cadera y gira los puños.

Ya sé cómo podemos escapar. (TODAS) Cadera...

(Música disco)