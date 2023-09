Victori-si

(Voces animadas)

¡Hola! ¿Qué hay? Muy buenas. Escuchad todos.

¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Chist!

Antes de que digáis nada, anoche no vi American Boys.

Ah, pues... ¡Calla!

Lo grabé y voy a verlo cuando llegue a casa.

Vale, pero... (GRITA) ¡Ah...!

He visto todos los programas de los últimos cuatro meses,

que nadie me diga quién ganó anoche. Por favor.

Ganó Sebastián. ¡No! ¡Pero bueno!

Lo siento, no he podido contenerme.

Ya estoy aquí. ¿Qué tal?

¿Queréis hablar de mi ropa?

Es un... (GRITANDO) ¡Pajelehoocho!

Un Pajele... ¿qué? Pajelehoocho.

Es un pijama, un vaquero, una sudadera, un poncho...

(GRITANDO) ¡El Pajelehoocho!

Creo que he visto el anuncio.

Aquí lo tengo.

A ver. A ver, a ver.

(ORDENADOR) "¿Te sientes incómodo con tu ropa?"

"¿Quieres llevar algo cómodo que te haga sentir normal y popular?"

-"Eso es imposible!"

(ORDENADOR) "¡Cállate!" "-¿Pero cómo...?"

-"Es el Pajelehoocho."

"Es un pijama, un vaquero, una sudadera, un poncho..."

"Es el... ¡Pajelehoocho!"

"-¿Es un Pajelehoocho?"

"-Pues claro" (TODAS GRITAN) "¡Oh! ¡Ah!"

(ORDENADOR) "Es el... ¡Pajelehoocho!"

(RÍE) -Y entré en la web Pajelehoocho.com.

Y el envío era gratis si compraba un montón.

Cat... ¡Son 144!

¿Has comprado 144 Pajelehoochos?

¡Envío gratis!

("Make It Shine")

(Sigue la canción)

La idea es preparar una escena.

Subirnos a un autobús...

y representarla para los pasajeros durante el trayecto.

¿Eh? ¿Eh?

¿Actuar para los pasajeros? (MUÑECO) ¿En Los Ángeles?

Claro. Ya veréis como lo agradecen. Sí, apuñalándonos con unas tijeras.

Espera, ¿no es un payaso famoso?

No quiero actuar en un autobús. No va con André.

¿No queréis hacer teatro-bus en directo?

(TODOS) No, yo no. -Muy bien... ¡Ah!

A ver qué tal esto: el musical de Broadway, Annie...

¡bajo el agua!

Yo no quiero actuar en el agua, se me arruga la piel.

No queremos hacer una obra bajo el agua.

Ni en un autobús cutre.

(TODOS ASIENTEN)

-Ya veo, ni en el autobús, ni bajo el agua.

¿Y si nos tumbamos y enterramos la cara en la moqueta?

(ININTELIGIBLE)

¿Qué ha dicho? (M) Creo que:

(M) La madre de Robbie le echa insecticida en los calzoncillos.

¡Rex! A mi madre le preocupa que tenga cucarachas.

Creo que Sikowitz está triste.

-No estoy triste. Solo decepcionado.

¿Por qué? Porque solo sois unos aguafiestas.

Eso sois, un puñado de quejicas.

-¡Oh! Yo conozco a un viejo que se llama Aguafiestas.

Y su mujer le dice: "Aguafiestas, ¿quieres comer tortitas en una nave?"

-Nadie sabe nunca de qué hablas.

-Je, je. Te huele el aliento a hombres.

-Oh, oh.

¿Por qué te mosqueas? Os diré por qué.

¡Cuando empezasteis derrochabais ilusión

y entusiasmo! Queríais aprender a ser actores.

Ahora, no queréis hacer nada.

Casi es mejor que lo deje.

(DRAMATIZANDO) Debería salir por esta puerta y no volver.

Vuestro profesor preferido se va para siempre.

Vale, no te vayas. Es que...

¿Qué quieres que hagamos? Que seáis más abiertos.

Os habéis acostumbrado a decir que no.

Os reto a pasar el resto del día diciendo que sí.

-¿A todo? -Eso mismo.

(M) ¡Me apunto! Jade, dame un beso en la boca. Ja, ja.

Ah, ah, ah.

No tenéis que decir que sí a dar besos ni a nada peligroso o ilegal.

Pero a todo lo demás, decid que sí.

¿Os atrevéis?

De acuerdo. (TODOS) Sí.

¡Eh! Tengo 144 Pajelehoochos de sobra.

¿Quién quiere un supercómodo y...? ¡Esperad, esperad!

¡Robbie! ¿Te pones uno?

Cat, yo... Ejem, ejem.

¡Sí!

Son 19,95. ¡Envío gratis!

"¿Quién quiere un Pajelehoocho? ¡Envío gratis! Estado: cómoda."

-Hola, ¡chicos! Sí, salgo en ese programa: Divertísimo.

Un exitazo en México. -Pues qué bien.

-Venga, ¡chao!

Ojalá la gente no me diera la lata solo por ser una estrella.

¿Por qué iban a darte la lata si ni siquiera se emite aquí?

¿Te refieres a Divertísimo? ¡No lo digas más!

¿Te da envidia? No.

Lo entendería, es un programa de calidad con actores de primera.

¿Cuándo me tras una grabación? Tori, vive tu vida.

-¡Hola, André! (SE ASUSTA) ¡Ay!

Hola, Posey. ¿Puedo pedirte algo?

Necesito ayuda con una canción. Pues, buena suerte.

¡Qué fuerza tienes! Tomo mucho zumo de tomate.

¿A ti te gusta? Creo que a nadie.

¿Ibas a algún sitio? Sí, he tomado un bollo, y...

Posey, ¿ibas a pedirle algo?

-¿Me ayudas con la canción? Por favor.

Yo...

Sí. Sí, te ayudo.

Excelente.

-He reservado la sala de música, nos vemos allí.

Sí... ¿Te llevo un zumo de tomate?

Sí.

¿También te lo ha restregado? ¿Divertísimo?

Sí, lo ha comentado...

¿Qué haces esta tarde? Voy a engañar a mi novia.

¿Engañarla? Más o menos.

Ya sabes que tiene que decir sí. No sé si quiero enterarme...

No, no, escucha.

¿Sabes que me gustan las carreras? No.

Pues sí, y Jade se niega a venir, dice que es una bobada.

Estoy con ella.

Esta noche hay una carrera y Jade va a ir.

Ah, por lo de Sikowitz. Sí, tiene que decir que sí.

Ya... Muy listo. Hola, Tori.

¿Te acuerdas que esta noche iba a ayudarte a hacer pizza?

(DUDA) Eh... Pues no, la verdad. Pues me lo pediste.

Quiero que te acuerdes. ¿Quieres acordarte, por favor?

¡Sí, me acuerdo! ¡Guay! Me paso a las siete.

Yo iba a pedirte... ¡Ya tengo planes!

Ahora tendré que ir a la carrera solo.

-¿Una carrera?

-Sí... -Mi semáforo se ha puesto verde.

-¿Qué? -¿Cuántas entradas tienes?

-Dos, pero... -¿Puedo ir contigo?

-Claro, iremos juntos. -¡Qué guay!

Caballeros, arranquen sus Sinjins.

¿Eso son Pajelehoochos?

-Sí. Sí.

"Lucho contra una masa gigante. ¡Y voy perdiendo!

Estado: Pegotefóbica."

Oye...

Ha salido mucha masa... ¿Me has leído bien la receta?

Sí, he dicho dos tazas de harina. ¡Has dicho dos quilos!

Oh... Eran dos tazas.

¡Ah! Qué bien.

¿Quieres mover el culo y ayudarme con la pizza?

Oh, creo que es para mí. ¿Quién es?

La pizza. Son 16,50.

¿Por qué has pedido pizza si la estamos haciendo?

Sabía que te saldría mal.

¿Me das veinte dólares?

¡No! No te doy... Espera, ¿has dicho no?

Esto...

Porque si estuviera Sikowitz diría: "¡Mira qué aguafiestas!"

Así que te lo repito: ¿Me das veinte dólares?

¡Ay! Trae, anda.

(ACENTO CHINO) Gracias. Sois muy guapas, a lo mejor...

(Portazo)

Hola, chicas. Lo siento, no puedo quedarme.

Bien. Sí, tengo que ir al estudio

donde se rueda el programa en el que trabajo. Se llama...

Divertísimo. Ya lo sabemos.

Es un éxito, televisión de calidad y estrellas de primera.

¡Y salgo en él!

¿Me has traído algún capítulo para que pueda verlo?

Ah... ¿Qué?

Me duele el hombro. ¿Tengo algo?

¡Puaj! ¡Oh!

Es una espinilla... ¿O un volcán?

(VOZ AGUDA) ¿Tengo una espinilla? La más asquerosa que he visto.

Pues me duele, ¡haced algo!

Jade... ¿Quieres sacarle la espinilla a Trina, por favor?

¡No! Ni hablar de... Oh, no, no, no, no...

Pero mira qué quejica y llorona, eres una aguafiestas.

¡No puedes hacerme sacarle la...!

Hicimos un trato con Sikowitz. ¿Digo a todos que no has cumplido?

¿Queréis explotarme la espinilla? ¿Lo haces tú, Jade?

Sí.

Oh... ¡Ah! Qué gusto.

Hasta luego.

Ja, ja ¿Qué pasa?

¡Se me ha metido pringue en el ojo!

¿Escuchas la canción en la que he trabajado?

Eh... Qué remedio. Pero antes un traguito de zumo.

Mmm... ¿Un sorbo?

No, eh... Sí.

Está mejor caliente.

Mmm... Mmm...

Vale, escucha.

(CANTA) "Nací en una furgo con una madre que se llamaba Donna

y mi padre Pan."

Perdona, he tenido que parar. No, para todo lo que quieras.

Todavía no somos muy amigos pero te haré una pregunta personal.

¿Por qué?

Es que... A veces me dicen que...

¡Los pies me huelen raro! ¿Los hueles y me dices qué opinas?

(VOZ DE SIKOWITZ) "Os reto a que digáis a todo que sí. Sí, sí."

Te oleré los pies. Gracias.

(INSPIRA) ¡Ah!

¡Puaj!

(CANTA) "Mi padre dejó a mi madre y se llevó todo el dinero."

Je, je, je.

Al principio me parecían ridículos.

Ah, ¿sí? Sí, pero ahora son comodísimos.

¿Sabes por qué? Sí, porque son pijamas...

Son vaqueros. Son mallas.

Son sudaderas. son ponchos.

Son los... (AMBOS) ¡Pajelehoochos!

(AMBOS RÍEN)

¡Eh! -Quietos ahí.

¡Buenas! ¡Hola!

-¿Eso son Pajelehoochos?

-Ajá. -Los he visto en la tele.

-Tengo 142 más en casa.

-¿Ah, sí? -Pues dadnos esos.

-¿Qué? ¿Nuestros Pajelehoochos?

Eso he dicho.

Lo siento pero debajo solo llevamos la ropa interior.

Espera. Recuerda que tenemos que decir sí a todo.

Si se llevan... ¿Nos dais vuestros Pajelehoochos?

(AMBOS) Sí.

Me siento normal. -Y yo popular.

(AMBOS) ¡Pajelehoochos!

¿Cómo vamos a casa? Yo qué sé...

No podemos ir en ropa interior. ¡No me digas!

(SUSPIRA) ¿Qué vamos a hacer?

Pues... podríamos quedarnos aquí y enrollarnos.

Ja, ja, ja, ja. Qué asco.

-Podría decirse que la necesidad de velocidad me empezó a los doce.

¡Míralos! -¡Deben de ir a dos-cientos!

-198. Buen ojo, colega.

Cuando cumplí los doce, hice con mi tío un coche de carreras.

-¡No fastidies! Yo también.

(Aplausos)

-¡Toma!

Algo pasa en los boxes. Ojalá lo viera.

-Toma. -¿Prismáticos?

-Nunca voy a una carrera sin ellos.

-¡Cómo molan! -Están bien para mirar los coches...

¡y a las chicas!

-Ja, ja. ¿Sabes, Sinjin? -Dime.

-No sabía si quedar contigo, pero eres divertido.

-Pues, ¡chócala!

-"Mi puño acaba de tocar el de Sinjin.

Noche rara. Estado: flipado."

¿Podemos ver otra cosa? ¿No te gusta Famosos bajo el agua?

No, te hacen creer que se ahogarán pero nunca se ahogan.

(SUSPIRA) A ver qué ponen.

Ve a "Canales". ¡No soy tan inútil!

No, no, no, rollo.

Noticias no. No. Espera, ¡vuelve!

Vuelve. ¿Por qué?

Que vuelvas. Vuelve. Ahí.

El canal latino. ¡Oh! ¡Divertísimo! ¡El de Trina!

Creía que no lo emitían. Eso dijo.

¡Pues, ponlo! ¡Que no soy tan inútil!

(TV) "No me comáis, no me comáis!"

"No me comáis."

¿De eso presumía?

¡Dijo que era televisión de calidad con actores de primera!

Si es un trozo de queso gigante...

¡Será trolera!

¿En qué estudio rueda? En Hollywood Bronson. ¿Por?

¿Qué tal si le hacemos una visita?

Por supuesto.

(CANTA) "Mientras corríamos por la carretera..."

"con un ciervo muerto en el maletero..."

"Dije: Oye, niño, ¡no me escupas!"

"¡Pero siempre supe que lo harías!"

Y esta es otra.

Compongo mogollón. Todo country. ¡Todo country!

Tengo siete más si quieres oírlas.

No te gustaba el zumo de tomate.

Si bebo bastante igual me mata.

Ja, ja. Qué gracioso.

Venga.

Voy con la siguiente, a menos que quieras irte.

No, adelante, toca... ¿Qué?

¿Qué me has dicho? Que si quieres irte...

¡Sí, sí! Oh, sí. Ja, ja, ja.

¡Sí...! Es mi nueva canción, que se llama "Sí". Ja, ja, ja.

De mi nuevo álbum titulado "André ya se va", ja, ja. Adiós.

¿Podemos llegar a casa así? Sí, es todo cuesta abajo.

Pues... no vamos muy deprisa. Ya lo sé.

¿Parecerá más rápido gritando yupi?

Intentémoslo.

(AMBOS) ¡Yupi! ¡Yupi!

(CANTAN) ¡Ella es el almuerzo!

-Corten.

(ACENTO MEXICANO) Cinco minutos.

-Muy buen trabajo. Fenomenal. -Gracias.

Genial, qué gran escena, Trina.

Televisión de calidad, sí, señor.

Actores de primera. ¿Qué hacéis aquí? ¡Iros!

¡No! queremos verte actuar. ¿Logra escapar la señorita Queso?

Trina, ¿son amigas tuyas?

-No, son mi malvada hermana y su amiga la borde.

Oye, no me llames amiga suya.

Pues sois muy guapas. (AMBAS) Gracias.

Estamos de visita. Vamos a rodar otra escena.

¿Quieres salir con Trina?

-¿Por qué ella? Gracias, pero preferiría no...

Oh, no, no. El trato con Sikowitz. ¡No quiero actuar!

Tienes que hacerlo, ¡que sí! Que te digo que no.

Sí, saldré en la siguiente escena. ¡Estupendo!

¿Puede salir ella también?

(LAS TRES) ¡Oh...! No me comáis.

-Sí, sí, a comer. ¡Eso es!

(LAS TRES) ¡Ah...!