Victomas-falsas

-Christopher Cane presenta:

"Una velada con Victorious".

-Buenas noches y bienvenidos.

Me llamo Christopher Cane y soy actor.

(APLAUDEN)

-La mayoría me conoceréis como Rex, el descarado compañero de Robbie,

de la serie de televisión "Victorious".

(APLAUDEN) -Esta noche voy a entrevistar

a mis compañeros de reparto, incluida la magnífica protagonista

de la serie, la señorita Victoria Justice.

(APLAUDEN Y JALEAN) -Veréis algunas de sus meteduras

de pata más desternillantes y alguna que otra travesura

detrás de las cámaras. Pero, antes, un regalo especial.

¡Echad un vistazo a mi primera prueba para "Victorious"!

(Aplausos) -¿Puedes decirme

dónde está la clase del señor Sikowitz?

-Encontrarás al señor Sikowitz siguiendo el pasillo,

gira a la izquierda en la fuente de agua...

-Espera, espera, espera un momento.

-Dime. -¿Puedes repetirlo?

Pero con más carácter. ¿Y puedes poner un acento

menos formal, más de la calle?

-Ja, ¿más de la calle?

De acuerdo, lo intentaré.

(TOSE) ¿Sikowitz? Sigue el pasillo,

gira a la izquierda a la fuente de agua, segunda puerta

a tu derecha.

(Risotada) ¿Por ahí vamos bien?

-Sí, perfecto, perfecto.

-Aquella tarde me ofrecieron el papel de Rex,

que acepté de buena gana.

Después me reuní con un fantástico grupo de actores.

Vais a conocer a uno de ellos. (TOSE) Empezó a destacar

como Simba niño en la versión de Broadway de "El rey león".

Continuó con memorables apariciones como artista invitado

en "iCarly" y otras series de menor relevancia.

Hoy lo conocemos mejor como André Harris,

el sensible músico y mejor amigo por excelencia

de Tori en la serie "Victorious".

¡Un fuerte aplauso a Leon Thomas!

(APLAUDEN Y JALEAN)

-Me alegro de verte, Leon. Lo mismo digo.

-Cuéntame un secreto. ¿Un secreto?

-Lo que sea. Vale, pues... Ah, a veces

le echo mostaza a la pizza. -No sigas.

Es verdad. -Bárbaro.

Dime, ¿interpretar a André en "Victorious" supone un desafío?

La verdad es que a veces puede ser muy...

-Veamos algunos de tus patinazos. ¿Perdón?

-Tus patinazos. Cuando estás actuando

y metes la pata de forma graciosa. Claro, ¿cómo no?

-No te estaba pidiendo permiso.

(Aplausos) Vamos a verlos.

A ver, gente, si encontramos una S y una H... Espera.

¿Y si encontramos...? A ver, gente, si encontramos

una S y una H ganaremos un pri... un concierto de Kesha.

Vaya, casi lo tenía. A ver, gente, si encontramos

una S y una H ganaremos un concierto.

¿Ves?, me he puesto nervioso.

¿O qué...?

(RÍE) ¿Desde el principio?

Vamos a ir todos al plató y caer...

-Corten.

Vamos a ir todos al plató y ver...

-Otra vez, vamos allá. Sí.

Uh... (RÍE)

¿Otra vez? ¡Otra vez!

No estaba preparado. Lo siento, tío.

Hola. (TOSE)

-Y corten. No tenía que hablar.

Vale. (RÍE)

No es diveo... Ah...

No, ¿en serio? Te he chafado, macho.

Te he chafado. Oh, me ha llegado al alma.

(RÍE)

(RÍE) -Fantástico.

¿Zumo de manzana? No, gracias.

-¿No te apetece un zumito? Ahora no, estoy bien.

-Bien, cuéntame más sobre "Victorious".

Pues recuerdo una vez que estaba haciendo una escena

con Victoria y Ariana, y teníamos...

-Me hace mucha ilusión charlar con nuestra siguiente invitada.

Ella interpreta a una chica muy desagradable en "Victorious".

(RÍE) Aún recuerdo cuando conocí a Elizabeth.

Fue en nuestra última prueba, y me preguntó si sabía dónde estaba

el aseo de señoras.

Anteriormente había tenido la suerte de verla actuar

en Broadway, en el musical "Thirteen".

(Aplausos) Ahora da vida a Jade West,

una malvada piedra en el zapato de Tori Vega.

(Risas) Con vosotros, Elizabeth,

o, si me lo permitís, Liz Gillies.

(APLAUDEN Y JALEAN)

Gracias por esa bonita presentación.

-Si fueras un bote de champú, ¿a qué olerías?

¿A... a qué olería? -Sí.

En un mundo perfecto, ¿a qué hueles?

Ah... no sé, puede que a una mezcla de vainilla y menta.

-No. ¿No?

-Olerías a lila y a nueces tostadas.

Ah... vale, eso también mola.

-Hablemos de calcetines. ¿Calcetines?

-¿Deberían parecerse más a los guantes con manguitas

para meter cada dedo? Eh... no.

Para mí los calcetines normales están muy bien.

-¿Vemos tus tomas falsas? Ah, vale.

Sí, claro, ¿las tienes aquí agrupadas?

-Sí, las verás conmigo si miras a esta pantalla

de alta definición? Vale.

(Aplausos)

Sabéis que no podéis cantar aquí. (AMBAS) -¿Y quién quiere cantar?

(RÍEN) Se me ha ido. Ya me acuerdo.

Tengo que cuidar a Trina. ¿Quieres quedarte aquí a cuitar...?

(RÍE) ¿Quieres quedarte aquí a duicar...?

(RÍE) Lo siento.

¿Quieres quedarte aquí y to...? ¿Puedo ver la frase?

Lo siento mucho. Me siento fatal, lo siento.

(RÍEN)

Pues ya sabes lo que se siente cuando alguien planea algo

y después llegas y lo estropeas. (RÍEN)

-Vamos. Vale.

(BALBUCEA)

(RÍE) Es un trabalenguas.

(RÍE) ¡Ha perdido sus tijeras!

¡Ay, Dios!

Pero ¿qué haces? ¡Ah!

Eh... Madre mía...

(RÍEN)

(APLAUDEN)

-Vaya, Liz, parece que incluso una actriz profesional como tú

se equivoca a veces con los diálogos.

Ah... todo el reparto de "Victorious" es bastante bueno

en cuanto a aprenderse su papel, pero a veces...

-Y ahora conozcamos a alguien muy interesante.

Ah... -Interpreta a ese actor atractivo

que no ha perdido encanto juvenil en "Victorious".

Nació en Canadá. Vale.

-Pero enseguida se escapó y se vino a Estados Unidos,

donde se centró en su sueño de convertirse en un campeón

de artes marciales. Pero tras ser brutalmente derrotado

docenas de veces, decidió probar suerte

en la interpretación, y no tardó en conseguir el papel

de Beck Oliver en "Victorious". Demos la bienvenida

a Adam Jogia. -Un placer estar aquí.

(APLAUDEN Y JALEAN) -Vaya, en vista de tu buen aspecto

me atrevo a decir que me superas en atractivo.

(Risas) (RÍE)

-Es broma, es broma.

Dime, Adam, ¿qué clase de apellido es Jogia?

-Pues es una... historia muy interesante.

-Ya lo creo.

Dime una cosa, si pudieras tener un superpoder,

¿elegirías la capacidad de volar o la de montar el bicicleta?

-Pues, ah...

Ya sé montar en bici. -Pues ya has elegido.

-En realidad no he elegido... -Voy a enseñarle al público

tus patinazos. -¿Qué?

-Tus patinazos. -Ah, de "Victorious".

(RÍE) -Hombre, no van a ser tus patinazos en la bañera.

Por favor, procura no hablar. Vamos a verlos.

(Aplausos)

-Buenas noches. -Bienvenidos al "Hollywood Arts".

Perdón. -¡Corten!

¿No te regaló nada por tu cumpleaños?

-Sí, un vaso de limonada, una lata de...

(RÍE)

-No sigo tu lógica de tío guay.

-A las chicas le gustan los tíos que van en... ¿Cuál es mi frase?

Me han dicho que algunos os vais a Cancún, ¿no?

He oído que algunos. Hierba.

-Hierba, hierba. ¿Y está el helado?

Sí, ¿no has comprado más? -No, mirad el pa...

Mirad.

¿Y el helado? Sí, ¿no has comprado más?

-No, mirad la última actuali...

Actualización. Tranquila, déjame a mí.

Si no me cayera con estos tacones...

Eh, ah...

(RÍE)

(Aplausos)

-Caray, pues sí que metes mucho la pata.

(RÍE) -¿Zumo de manzana?

-No, gracias. -Háblame de interpretación.

-Ah... como actor, por mucho que te prepares

nunca sabes... -¿Quién quiere conocer a alguien

muy especial? La siguiente jovencita

es tan divertida como pizpireta.

Con su estridente pelo rojo casi puede verse a esta chica

desde un helicóptero.

Su personaje de "Victorious" es fantástico, y a menudo

algo cortito de entendederas.

Pero en la vida real es más lista que el hambre

y rebosa de talento.

Hablo de la encantadora pelirroja...

¡Ariana Grande!

(Aplausos) Oh...

Ah...

Perdona, no soy Ariana Grande. (RÍE)

-Está claro.

¿Quieres avisar a Ariana, por favor?

Es que me... me han dicho que ahora iba yo

y Ariana aún no está lista.

-Pues entonces supongo que la esperaremos.

Ah... mientras esperamos a lo mejor te gustaría

entrevistarme. -Ah...

Está bien.

Esta es Vainilla Monet. Daniella Monet.

-Eso. Da vida a Trina en "Victorious".

Sí, yo hago de Trina, la hermana mayor de Tori.

-Háblame de Ariana.

Ah... pues muy divertido trabajar con ella, porque es...

-Pregunta.

Vale. -Te sientas en la cama

por la noche y piensas: "¿A que sería genial

que yo, Daniella Monet, fuera en realidad Ariana Grande?

No, estoy muy contenta en mi piel.

-¿En serio? Sí, oye, si quieres vemos

mis tomas falsas de "Victorious".

-En fin, es tan buena forma de matar el tiempo

como cualquier otra.

Vamos allá.

(Aplausos) A partir de ahora

llamaré a esta ciudad... ¡Chicago!

He escupido.

Lo sé, tendría que haber seguido, pero es que eran babas, ¿sabes?

No, no, no, no, en serio, cantaré o bailaré o...

puedo ir en la cachoza. Eh... carroza.

Puedo ir delante, y... Lo siento.

He intentado seguir.

¡Botas Factimy, me las he comprado en Simon's de rebajas!

¡Ah!

Perdón, o sea, no voy a parar.

Hola, ¿me das cita a las cinco para una pi...?

(RÍE)

Oye, estoy convencida de que voy a gatar.

Dadadadadadá. -¡Corten!

Lo siento. Lo intenté, pero entonces

llamó a la azafata que llamó al comisario de a bordo

y después me echaron de clase.

¿Y a mí qué si has terminado? Oye, niño, no me des patadas.

-A eso no se puede contestar.

Ha sido culpa mía.

(RÍE)

Ah...

Te ha llamado la atención un niño de nueve años.

(APLAUDEN)

-Bueno, ¿por qué no nos vamos a publicidad?

Pero no os vayáis, porque en un instante volveré

con muchas más fascinantes estrellas de "Victorious",

entre ellas Adriana Grande, Matt Benet y incomparable

Victoria Justice. (APLAUDEN Y JALEAN)

(Aplausos) -Y aquí estamos de nuevo.

Ya estamos, ¿no? -Sí, señor.

-Estupendo.

Hasta ahora hemos conocido a varios de los intérpretes

de "Victorious", y ahora ha llegado el momento

de conocer a una de mis favoritas y seguro que también

de las vuestras. Con vosotros, la incomparable

y pelirrojísima Ariana Grande.

(Aplausos)

-Hola, Rex. -Hola, hermosa.

(RÍE) -Caray, qué vestido más increíble.

¿Es un Christ Gengor original? -Ah... pues sí.

-Hum... ¿Cuánto te ha costado? -La verdad es que no lo sé.

-Venga. ¿Unos mil? ¿Han sido mil dólares?

-No creo que cueste tanto.

-Sí, claro que sí. ¿Zumo de manzana?

-No, gracias. -Pues qué tonta.

¿Tú también procedes del teatro de Broadway?

-Sí, estaba en el reparto original del musical de Broadway "Thirteen",

con Liz Gillies. -Las patatas fritas,

¿lisas u onduladas?

-Pues me gustan las gajo. -¡¿He dicho patatas gajo?!

-No, pero he pensado que... -¡No te he preguntado

lo que piensas, he dicho que si te gustan

las patatas lisas u onduladas!

Perdóname.

-Tranquilo. -Es que tengo problemas personales.

-Lo entiendo perfectamente.

-Ah...

¿Quieres que veamos tus tomas falsas?

-Vale.

(Aplausos) -Vamos allá.

-Jade David, toma 1. Mirad el disfraz que he hecho.

Soy co... iba a decir que soy como una pastorcilla.

Lo siento. -Atrás, volvemos a la 1.

-Puf, puf. (RÍE)

¿Qué...? Se me ha olvidado todo. -Y corten.

-Iba a decir: "No se lo digas a nadie".

Yo, André, Robbie y Cat. Hala, Cat soy yo.

Sí, y así Jade podría hacer tu personaje.

-¡Papel, papel, papel! -Sí, eh...

-Papel. Oh...

Ah, sí, y así Jade podría hacer tu personaje.

-¡Papel! -Madre mía...

-Sí, y así Jade podría hacer tu personaje.

-¡Papel! -Mira que soy bruta.

Ah, así Jade podría hacer tu personaje.

¡Papel!

¿Puedo repetirlo?

(RÍE) -¡Tori! ¡Uh!

(RÍEN)

-Y corten. (RÍEN)

-Qué horror. Ay...

(APLAUDEN Y JALEAN)

-Al contrario de lo que piensa mucha gente, mi siguiente invitado

no es Andy Sumber. (RÍE)

Basta con mirar su nómina para saberlo.

(Risas) (RÍE)

-Sin embargo, el actor que estáis a punto de conocer

posee muchos talentos.

No sólo es un maestro de la comedia,

sino que también toca la guitarra y sopla la armónica como nadie.

(Risas) Bien, aquí está,

un extraño jovencito que desde luego ha tenido mano

(Risas) en mi éxito.

(RÍE) Matthew Bennett.

(APLAUDEN Y JALEAN)

-¿Qué tal? -Muy bien, muy bien.

Bueno, supongo que esta es la primera vez

que el público nos ve juntos, pero separados, por así decirlo.

-Ya te digo. -Por favor, no digas eso.

Me saca de quicio una barbaridad.

(Risas) -Pe... perdona.

-Sí, a ver, en "Victorious" mi personaje, Rex, es a menudo

maleducado e insultón con tu personaje, Robbie.

-No... sí, sí. -Pero en la vida real

Matthew y yo somos muy buenos amigos.

-Eh... no, en la vida real también eres muy borde.

-Oh, si... -No, es verdad.

-Pues si lo soy es porque tú eres idiota.

(Risas)

-Entendido. -¿Cuál es tu tentempié favorito,

idiota? -Ah...

(Risas) Las... palomitas.

(CON VOZ IDIOTIZADA) Las palomitas.

-No me hagas burla. -¿A no, Matthew?

¿De verdad que no?

(Risas) -¿Podemos ver mis tomas falsas?

-Vamos.

(Aplausos)

-Tu vida será una decepción... -¡Corten!

-No era esa frase, ¿no?

Beck hará de... hará de un inglés con acento pre...

Gracias por recibirnos en su maravilloso hogar.

Pero dese las gracias usted mismo, porque sin usted

nada de esto sería posible. Sin usted... algo, sueños.

¡América! Voy a repetir esto.

Sí, gracias pro recibirnos en su maravilloso hogar.

Pero dese las gracias usted mismo, porque si cree en sus sueños

puede hacer el mundo realidad. (RÍE)

-¿Qué? (RÍE)

Aquí empieza a hacer calor.

-Vamos a pegar un... ¡¡¡Ah, no!!!

¡No, no! ¡No!

-Paramos.

-Toma ya, menudo pringue.

-¿Eres de por aquí o... sí?

¿Hum? Oh... (RÍE)

(Aplausos) -Caray, eres un desastre.

-E... ese último no era yo. -Claro que sí.

-No, era Michael Reid. Interpreta a Sinjin.

-¿Y qué diferencia hay? -Que no soy yo.

-Vete, por favor.

(Risas)

Bueno, a mi siguiente invitada la conoce todo el que tenga ojos

y fosas nasales.

(Risas) Es capaz de poner el mundo

en marcha con una sonrisa.

Puede coger un día anodino y convertirlo en una rica ensalada

(Risas) de cangrejo.

Gente del mundo y de Wisconsin, os presento a la pusilánime

señorita Victoria Justice.

(APLAUDEN Y JALEAN)

Hola.

-Dios santo, estás guapísima.

(Risas) Anda ya, Christopher.

-Mira qué mofletitos más divinos.

(Risas) (RÍE) Vale, me estás avergonzando.

-Sí, soy un chico malo, ¿verdad?

(Risas) (RÍE)

-¿Zumo de manzana? Sí. Gracias, me apetece mucho.

-Lo siento, ya no queda más.

(Risas)

Ah... vale.

-¿Hacías de Lola en "Zoey 101"? Sí.

-No lo veía nunca.

(Risas) Oh, pues era una buena serie.

-Si fueras una fruta, ¿querrías que te hicieran rodajas o zumo?

(Risas) No sé.

¿Zumo? -¡Pues claro!

Al fin alguien que se entera.

(Risas) Bien, voy a decir una palabra

y tú dices lo primero que te venga a tu hermosa y femenina cabeza.

(Risas) Vale. Qué divertido.

-Estoy enamorado de ti.

(Risas) Ah... Creía que me ibas a decir

una palabra y... -No hablo en broma,

hablo muy en serio.

(Risas) Pienso en ti día y noche.

(Risas) Ah... mira, ahora mismo

no me interesa salir con nadie.

-No estoy sugiriendo que salgamos, estoy hablando de pasar el resto

de nuestras vidas juntos, tonta.

(Risas) Pues...

-¡No juegues con mis sentimientos!

(Risas)

¿Tú no estás casado? -Sí.

(Risas) Que llamen a mi abogado.

He terminado con mi mujer. La voy a cambiar.

(Risas) Oye...

-¿Sí, dime, mi amor?

(Risas) Olvídalo.

-Pues claro,

me he... puesto en evidencia.

Sí, un poco.

-¿Cómo he podido dejar que esto saliera al aire?

(Risas) Hum...

-Pero me sentiría mejor si me dieras un beso.

(Risas) Déjalo.

-¿Quieres decir "sigue"? ¡No!

(Risas) -¿Quieres decir "sí"?

En serio. -Estás de broma.

(Risas) ¡Tío!

-Bueno, vale.

¿Repasamos tus meteduras de pata?

Ah... sí. -Pues giremos la cabeza.

(Aplausos)

-¡Corten! Lo siento, no he podido

hacerlo girar.

Dale, muchacha. (TOSE)

(Tuba)

(RÍE)

# De repente lo tengo claro.

# Claro. # Claro.

# Claro. #

No. Yo... no puedo. Me ha entrado la risa.

(RÍEN)

Trina se moría por tener una... bla, bla.

Oye, si puedo conseguir un... Esta frase no me sale.

Y si no creen... Eh...

Me gustaría que... beee.

(BALBUCEA)

Blu.

Repetimos. He hablado en otro idioma.

¡Qué guay!

-¡Corten!

Vale. ¿Entro otra vez? -Sí.

Vale.

(APLAUDEN)

-Ah, pues se acabó el programa.

(Risas) Gracias por acompañarme

entre bambalinas para ver el funcionamiento interno

de la serie "Victorious". (APLAUDEN Y JALEAN)

-Y, ahora, como habréis oído decir a mi álter ego Rex en la serie:

¡Eh, que yo soy un tío independiente!

(Risas)

Buenas noches.

(APLAUDEN Y JALEAN)

¡Jo, menudo ritmo!

# (BEATBOXING) # -¡Venga, Leon!

¡Leon! ¡Sigue el ritmo!

-¿Por qué no para? -Se ha puesto el fonendoscopio

y no te oye. ¿Qué? Ah, vale.

(RÍEN) -A ver, Leon...

¿Sí, señor? -Para empezar,