LA TRIBU DEL DESAYUNO

(Música pop animada)

(IRÓNICO) Vaya forma más guay de pasar un sábado.

Jamás me habían castigado.

¡Qué nervios! Es porque nos hiciste llegar tarde.

¡Me estaba ahogando con una galleta salada!

¿Por qué te atragantas tanto, tío?

Déjale en paz. Si tiene la garganta estrecha...

¡Está en la media! (EL MUÑECO GRUÑE)

(Risas)

¿Quién nos va a vigilar? El subdirector.

Dickers.

(MARCIAL) Buenos días, piltrafillas.

(Risas)

El castigo es por ahí.

En la biblioteca.

Preparaos para el peor día de vuestras vidas.

(RÍE) -¡Bien, en el "insti" un sábado!

-¡A la biblioteca!

(TODOS) Sí, señor.

-Son las 7:06 de la mañana aquí, en Los Angeles.

Es decir, que en Australia es ayer.

(Risas)

¿O mañana?

(Risas)

¿Sabe que en Australia cuando tiras de la cadena el agua gira al revés?

¡Cierra el pico, "pelanas"!

Os vais a pasar aquí el día pensando en por qué estáis castigados.

(ESCUPE)

(Risas)

(EL MUÑECO RÍE)

A ver, los móviles. ¡Dádmelos!

-¿Por qué? -Porque estáis castigados.

-¿Y mandar mensajes? -No.

¿Y e-mails? ¡No!

¿Y jugar a los Gerbos Gruñones?

¡Me encantan los Gerbos Gruñones! Yo no he pasado del nivel 23.

¡Cierra el pico, "empanao"! ¿Podemos tomar empanada?

¡A callar!

¡Teléfonos!

(Risas)

Bueno.

Voy a poner la caja de los teléfonos aquí.

(SARDÓNICO) ¿Qué, princesa?

¿Qué plan hay para comer? Si tenéis hambre, so tarados,

aquí tenéis un plato lleno de atún.

(Risas)

Si los elementos perecederos no se conservan a menos de 34

o a más de 140... ¡Cállate ya, panoli!

(Risas)

Comeos el atún o moríos de hambre. No me importa un bledo.

Querrá decir que le importa un bledo.

¿Cómo dices? -Dice que no le importa un bledo.

Es decir, que sí le importa, aunque sea un poquito.

¡Que no!

-Entonces tendría que haber dicho: "me importa un bledo".

No lo ha dicho.

¡Es como el primer hombre en la Luna! "Un pequeño paso para el hombre".

Yo habría dicho: "¡Madre mía, estoy en la luna!"

(Risas)

-¡Ni una palabra más! Palabra.

Acabas de ganarte otro sábado castigada, West.

¿Eso es un buen premio? Te acabas de ganar otro más.

(CHILLA COMO UN RATÓN)

Le pido disculpas. Y van tres.

Tres sábados. Estaba pidiendo perdón.

Muy bien, uno para ti. ¿Por qué?

Pon otro. Yo no quería otro.

Van tres, ¿quieres ir a por el cuarto?

Pues no, la verdad. Van cuatro, ¿quieres cinco?

¡Sí! Muy bien, Vega, que sean cinco.

(SUSURRA) -Tori...

¡El sí lo ha dicho Jade!

(MUÑECO) Supongo que le da miedo cargarle uno a Robbie.

¿Sí? Tengo otro para ti, cuatro ojos.

(Risas)

¿Alguien más?

¿Eh? ¿Alguno?

El que juega con fuego

se acaba quemando.

(Risas)

(Música cadenciosa)

(GRITA) ¡Que le zurzan!

(Música cadenciosa)

¡Madre mía, estoy en la luna!

-¿Sabéis qué me apetece ahora mismo? ¿Tacos?

¿Cómo lo sabes? Te siento, chaval.

Unos tacos estarían de vicio ahora mismo.

Me apunto a los tacos. Sí, me encantan los tacos.

(Risas)

Mirad quién está muy calladita.

(Risas)

Es que no tengo mucha hambre. Cuéntales a todos la verdad.

Déjame en paz. ¿Qué pasa aquí?

(Risas)

Nuestra inmaculada amiguita Cat

no ha comido nunca tacos. No soy tan inmaculada.

Espera, ¿qué es inmaculada?

¿Eres... vegana?

(Risas)

Dejadlo ya, chicas. (MUÑECO) ¿Qué es un vegano?

-Una persona que no come carne. -¡A mí me encanta!

-¡Chist! -¡A mí no me "chist"!

Vamos, Cat,

dinos.

¿Has comido alguna vez tortilla de maíz?

Rellena de carne, lechuga,

queso rallado...

(Risas)

¡Oye!

Déjala en paz.

¿Qué harás si no? Igual me conecto a Internet

y te quito de amiga.

(Risas)

(DESAFIANTE) ¿Ah, sí? Dos clics.

Uno para quitarte

y otro para confirmar que de verdad quiero quitarte.

(Risas)

¿Cómo vamos a conseguir tacos?

(Risas)

Puedo pedirle a Trina que los compre y los deje en mi taquilla.

(LLORA) Te lo tienes muy creído, Tori.

(Risas)

¿Qué?

(Risas)

(Música de suspense)

(Puerta)

(Risas)

¡Vamos!

Vale.

(Risas)

¡Tacos! ¡La chica tiene tacos!

¡Son tacos!

(Risas)

¿A ti te parece bien?

(Música rock)

(Risas)

(Risas)

(Risas)

(Risas)

¡Hey, hey, hey!

El suelo está mojado.

No podemos correr por aquí, es muy peligroso.

(Risas)

Muy bien, Tori. ¡No podías pasar sin tu taco!

¡Estamos muertos!

¡No!

Solo yo.

(Risas)

Volved a la biblioteca. ¿Y tú qué?

Yo voy a distraer a Dickers. ¿Cómo?

(CANTA A VOZ EN GRITO)

(Risas)

(CANTA A VOZ EN GRITO)

(Risas)

¡Sí que te vas a acordar! ¡Te acordarás de mí toda tu vida!

(Risas)

Oiga... ¡Te la has buscado, Vega!

¿Por qué? Por salir de la biblioteca, pitillos.

(Risas)

Y por desafinar.

¡Vamos!

Iba corriendo y cantando a la vez. ¡Eso es muy difícil!

¡Cállate!

(Risas)

Es la última vez, Vega,

que corres por esos pasillos hablando de resplandores.

(Risas)

Lo siento. Vigila esa boca.

¿Qué he dicho? ¿Sabes dónde estarás en cinco años?

(SARDÓNICO) Vas a ser una gran estrella del pop.

Eso suena fenomenal. Muy bien, señorita popera.

A ver si esto hace pop.

¿Es una espinilla de brazo? Así es.

Adelante, popera. ¡Dale!

¡Haz pop en mi espinilla! (MOHÍN DE ASCO)

Te reto. ¡Sácala, vamos!

¡A por ella! ¡Hazlo, Vega! ¡Es repugnante, no quiero!

(Risas)

Lo que pensaba.

(Risas)

Perdona, quería matar esa mosca.

(Risas)

(Zumbido de mosca)

(Música de sintetizador)

(LEE) "Pasadizo secreto hacia la biblioteca".

(Risas)

¡Qué rico!

(Risas)

¿Qué me he perdido? (TODOS) ¡Hola, Tori!

¿Un taco? Sí.

¡Uf!

¡Sigue caliente! Estaban en los pantalones de Robbie.

(Risas)

¿Puedes no repetir eso?

¡Cat! No te comes tu taco.

(Risas)

(TITUBEA) Ya... es que estoy... muy nerviosa para comer.

¡Taco, bien!

(Risas)

Vegana. ¡Que no!

Cómete el taco si no eres vegana. ¿Por qué a veces eres tan mala?

Sí, ¿verdad? Solo soy sincera.

No como algunos.

(Risas)

¿Qué? ¿Por qué no te comes tú el taco?

Es que me estoy preparando.

(Risas)

A lo mejor tenemos otro vegano entre nosotros.

No soy vegano. Los he comido otras veces.

¿Los has comido aquí alguna vez?

Ah, has compartido un taco con Tori.

¿De qué estáis hablando? (DISIMULA) De nada.

(Risas)

Robbie intenta decirme que a veces

él y tú le dais al taco juntos.

(Risas)

Yo no he dicho eso. ¿Has mencionado a Tori o no?

Sí, pero porque no quería que Tori supiera que soy vegano.

¿Vale?

Oye, Robbie...

Si tú lo pruebas, yo también.

(Risas)

(Risas)

¡Chaval!

¡Este taco me ha puesto a cien!

(Música animada)

Creo que va a "corrabailar". (TODOS) -¡Sí!

¡Ja!

(LOS DEMÁS LO VITOREAN)

(CAT RÍE)

(RÍEN)

Dale salsa picante.

(TOSE)

(RÍE) Las tías no aguantan la salsa picante.

(TODOS RÍEN)

(Risas)

¿Vamos a ser como nuestros padres?

(Risas)

Cuando te haces vieja

el culo te cuelga.

(Risas)

Y no encuentras los pantalones.

(Risas)

A veces me agobio un poco. Ya sabéis, con la música.

Mi primo J. J. siempre me dice que tengo que ser el número uno.

(Risas)

Yo le diría: "Tío, no me rayes", pero me trae a clase en coche.

Me quedaría sin transporte.

Yo tengo una habilidad oculta. (LLORA)

Te lo tienes muy creído, Tori.

(Risas)

Sí. ¿Qué habilidad?

Sí, a verla. (TODOS) ¡Enséñanosla!

Vale, os la enseñaré.

No puedo creer que esté haciendo esto.

(Risas)

(Risas)

(TODOS RÍEN)

(Un aplauso)

(SARDÓNICA) Sí que es habilidoso.

(Risas)

¿Te enseñó a hacerlo tu papá?

¿Tu padre sabe disparar una flecha con los pies?

(Risas)

Lo siento, ¿me he perdido algo?¿

¡Venga, dispara otra flecha!

(CON RABIA) ¡Cállate!

Enséñanos lo que te enseñó tu padre del tiro con arco podar.

¡Que te calles! ¡Mi padre no hace nada con los pies!

¡Yo no tengo la culpa! ¡Parad!

Somos adolescentes, todos sentimos demasiada presión.

(Risas)

(RISA BOBALICONA)

(Risas)

(TODOS RÍEN)

(RÍE) ¡Tienes a Robbie encima!

(RÍEN TODOS)

(PEDORRETA)

(Música pop animada)

(Risas)

Estarás mejor sin esos rizos negros.

A mí me gustan los rizos negros.

(Risas)

¿Por qué os portáis tan bien conmigo?

Porque nos dejas.

(Risas)

¡Eh, ahí no!

(Música pop animada)

(Gritos de admiración)

(Risas)

(Risas)

(Risas)

(Música pop animada)

Hasta el sábado que viene.

(Música pop animada)

(Risas)

(Risas)

(MUÑECO) "Querido Sr. Dickers, adiós de parte de todos:

una marioneta, una futura estrella del pop,

un músico, un actor,

un pardillo con el pelo temporalmente liso,

una amante de las tijeras... (CAT) ...y yo.

(MUÑECO) Cat, no pueden verte. Ah, soy Cat. ¡Adiós!

(MUÑECO) Con cariño, la tribu del desayuno,

aunque no hayamos desayunado nunca juntos".

(Risas)