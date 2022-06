Tori la zombie

Subtitulado por Teletexto-iRTVE.

-¿Listos? Acción.

¡No, no lo sé!

-¡Oh! ¡Venga, mujer!

¿Por qué no admites que estás enamorada de mí?

¿Por qué estás tú enamorado de mí?

-Porque... ¡eres hermosa! Mira tu cara a la luz de esta luna.

No puedo.

-Sí puedes. Uno...

no puede mirarse su propia cara, es imposible.

-¡Pues cásate conmigo y te compraré miles de espejos!

¡Pero son muchos!

-Mi padre es millonario.

Puedo darte todo lo que siempre has querido. Y...

soy muy guapo.

Eh... Sí...

-Piénsalo.

-Y luces...

¡No lo sé!

-Tranquila. No pasa nada.

Te mereces una respuesta. -Puedo esperar.

Por ti esperaría miles de años.

¡Pero son muchos!

-Sé que soy pobre. No tengo mucho que ofrecer pero...

Te amo.

¿Porque soy guapa?

-No te amo porque seas guapa.

Eres guapa porque te amo.

Jo...

Música disco.

¿A qué viene la música disco?

-¡Lo siento, me he equivocado!

¡No! ¡Hace quince años, tu madre se equivocó al darte a luz!

-Bueno, vamos a hacer un descanso.

Tori, Beck, lo habéis hecho muy bien,

lo digo en serio. Gracias.

-¿Y yo, qué tal? -Los hay peores.

-Eh, chicos, callaos un momento. -¿Qué pasa?

Un e-mail del director. ¿Que dice...?

A todos los alumnos que participan en nuestra producción

"Uptown, downtown": Sophia Michelle estará

en Los Ángeles el fin de semana del 17 y asistirá personalmente

a vuestra función de inauguración.

(TODOS) ¡Oh! ¡Qué guay!

-Madre mía.

¿Quién es Sophia Michelle? ¡Oh, no!

-¿Es posible que no la conozcas?

¿Qué? Es la protagonista

y ni siquiera sabe quién es Sophia Michelle.

Espera. ¿Es la que hace los anuncios

del cepillo de pelo vibrador? -¡Me encanta ese cepillo!

-Mira la tapa de tu guión.

¡Ah! Sophia Michelle escribió esta obra.

¡Anda...!

-Es la mejor dramaturga de Broadway.

-A ver. Sabíamos que tenía que quedar muy bien.

Ahora, tiene que quedar perfecta.

No vamos a decepcionar a Sophia Michelle.

-¿Y seguro que quieres a Robbie en la obra?

-¡Soy bueno! -¿En qué?

-Tengo que tomarme otro calmante.

(PONE MÚSICA DISCO)

¡Pírate ya con la disco!

-¡La disco no se pira nunca!

VICTORIOUS

Timbre.

¡Cat!

¿Cat?

Eh, ¿has visto a Cat? (GRITA)

-Maquillaje de efectos especiales.

Oh...

Pues, es especial y...

sí, me ha hecho efecto.

Oye, Cat. -Hola, Tori.

¿Almorzamos? Eh... Sí.

Un segundo... Ya casi he terminado con mi tarea.

Uh. ¿Qué tarea es esa?

-Transformar una cara humana en un monstruo aterrador.

¿Quieres verlo? ¡Atérrame!

-¿No da miedo?

No... ¡Está monísimo!

-¡Vaya, hombre! ¡Me has puesto mono!

¡Eres lo peor!

-¡Volveré a intentarlo después de clase!

-¡No, no! ¡No quiero saber nada de ti!

¡No, espera! ¡No puedes...! -¡Paso de ti!

-Ah...

Es el tercer modelo que me deja. ¡Voy a catear... Caracterización!

Eh... ¿Qué tal un sobresaliente en comida?

-¡Espera!

No... -Sólo necesito...

No, no pienso ser tu modelo. -Pero si no le transformo la cara

a alguien en un monstruo, suspenderé esta asignatura.

Y si yo no me zampo un sándwich, suspenderé en no morirse de hambre.

-Venga. Lo haremos esta noche, o mañana, cuando te venga bien.

Actúo en una obra. Tengo mi papel y cinco canciones...

-¡Tori...! ¡Cat...!

-Tienes que hacerlo, di que sí... No voy a hacerlo, no quiero...

¡Vale, lo haré! -¡Genial!

Pero invítame a comer. -Oh...

Vamos.

Sándwich de pavo: ¡Bien! Maquillaje de monstruo: ¿Por qué?

Estado de ánimo: Nerviosa.

(CANTA)

(RÍE) Canta como una vieja cantante de jazz.

¿Por qué? Para divertirme.

(CARRASPEA) (CANTA CON VOZ RONCA)

-(CANTA CON VOZ MÁS RONCA) -(CANTA CON VOZ MÁS RONCA)

Como un hombre: (CANTA CON VOZ RONCA)

(CANTA CON VOZ RONCA)

Ya me he divertido.

(RÍE) Son casi las ocho. ¿No tienes hambre?

Sí. ¿Voy a por una pizza? ¡Sí, guay! Una grande de pepperoni.

Timbre. ¡Voy!

-A caracterizarse.

Hola, Cat.

-¿Dónde me pongo? En la cocina.

-¡Oh! ¡Me encantan las cocinas!

Hola, André. Hola, pelirrojilla.

-¿Qué has querido decir con eso?

Eh... No sé. Pelirrojilla. Eres pequeña y pelirroja.

-¡Ah, qué creativo! Ahora, con Tori.

¿Terminamos con lo de la caracterización de monstruo?

-Claro, vamos a empezar.

¿Me va a ayudar André?

Pregúntaselo. -André, ¿quieres ayudarme

a caracterizar a Tori de monstruo? ¡Adiós!

-A lo mejor, tiene que ir al baño.

¿En mi jardín?

-Bueno, mi hermano, a veces... ¡A caracterizarse!

-¿Preparada? Sí. Enséñamelo.

Hala, mírame. Estoy horrenda.

-¡Oh! ¿Lo dices en serio?

Sí, parezco una zombi. -¡Bien, no soy una inútil!

Oh, vamos a asustar a mi hermana. -Vale.

¡Trina, ven a ver una cosa!

¿Es para mí?

Sí, claro.

¿Dónde está Tori?

¡Ah! ¿Me han traído mi cepillo vibrador?

¡Ah!

Pero bueno, ¿cómo es que no te has asustado?

He visto a la abuela desnuda. Ya nada puede asustarme.

-Venga, déjame hacerte unas fotos.

Vale. Quiero zumo de manzana.

Pues... sírvetelo.

Vale, ya lo hago yo.

-Ven, ponte a la luz. Vale.

¡Ah!

Eh... ¿Para qué es esto?

-Es pegamento. Ya. ¿Pero por qué está

con tus cosas de maquillaje? ¿Qué pasa?

Es pegamento Grizzly, es como un cemento industrial.

¿Qué?

Cat...

Dime que no has usado esto en la cara de Tori.

-Eh...

¡Ay! ¡Trae aquí!

Para uso industrial únicamente. Evitar el contacto con la piel.

¡Cat! -¡Lo siento!

¿Por qué no has usado Dermaglue?

-Se me terminó y cogí éste de la caja de herramientas.

¡Cat! ¿Tú estás loca?

¿Se va a quitar? ¡Yo qué sé!

¿Y no leíste la etiqueta? -Es que me distrajo

el dibujo del osito, tan mono...

Míralo, tan esponjoso y... ¡Cat!

¡Eh! -¡Lo siento!

Ay. Vale.

¡Vale, vale, vale!

Esto no va a funcionar. -Ah, ah.

Chicas, mañana protagonizo un gran musical

y se supone que mi personaje es guapa.

Pues, no estás nada guapa.

¡Porque estaba ayudando a esta loca!

(CAT GRITA) ¡Ah!

Mira. En último extremo, puedes aplazar la obra.

¡No, no puedo! Viene Sophia Michelle a verla.

-¡Hala, qué emocionante!

¡Pues, no! -¿Por qué no?

¡Porque soy una zombi...! -¡Ah!

(DISCUTEN A LA VEZ)

¡Traigo pizza!

(DISCUTEN A LA VEZ)

¡Adiós!

(DISCUTEN A LA VEZ)

-Sí, en su piel.

Sí. Pegamento Grizzly.

¡No se quita! ¡Y me pica la nariz y no puedo rascarme!

¿Con quién hablas? Con el médico. Chis.

¿Y tú, con quién? -Con el fabricante. Chis.

No. No, no lo entiende. Lo tiene por toda la cara.

¿Entonces, la tengo que llevar a Urgencias?

-¡No leí la etiqueta, no haga que me sienta mal!

Vale. Se lo diré a Tori. ¿Qué, qué, qué?

Eh... Oiga, ya que está al teléfono,

¿necesitaría el permiso de mis padres para

una operación de estética menor? Trina...

Cuelga. Tengo que dejarle.

¿Qué ha dicho? Que tengo que tener dieciocho...

¡De mí!

¿Puede quitarme esta porquería de la cara?

¡Ah! No.

¡Ah! ¿Le has dicho que mañana protagonizo una obra

de Sophia Michelle, que ella va a estar presente y tengo

que estar guapa y no parecer un muerto viviente que quiere

comerse los sesos del personal? Ah...

-¿En serio, lo hacen? ¿Hacen, qué? ¿Qué hacen?

-Un disolvente seguro para la piel.

¿Dónde puedo comprarlo? -No lo sé.

¡Pues pregunta al hombre! -Es una mujer.

Pregúntale.

-Hola, soy Cat.

Sí.

Eh... ¿Dónde puedo comprar el disolvente?

Ajá.

Ajá.

Ajá.

Vale, adiós.

¿Y bien? -No lo venden en las tiendas.

Pero, entonces...

-Hay que ir a Industrias Grizzly y comprarlo.

Vale. ¿Dónde está Grizzly? -En Bakersfield.

¿Bakersfield? Sólo está a dos horas de aquí.

Si quieres, te llevo mañana. ¿Cuándo? Tengo clase hasta las 3,

después el último ensayo y la obra. -Tranquilízate.

Después de clase, yo iré con Trina a Bakersfield, lo compraremos,

volveremos y te quitaremos el maquillaje antes de la función.

Vale, vale. Eso ya está.

Timbre. ¡Oh! ¿Quién es?

¿Qué? (LAS NIÑAS GRITAN)

¡Esperad! ¡Quiero galletas!

Acabo de hacer gritar a dos niñas y se han ido corriendo

con sus galletas. Estado de ánimo: Deprimida.

(CANTAN)

-¡Cinco, seis, siete, ocho!

(APLAUDEN)

-Ha sido la bomba.

Excepto Robbie. ¿Te pasa algo con los pantalones?

-No. ¿Por qué, bailaba raro?

-Eh... No, ha estado genial.

Id a beber agua.

Hidrataos y descansad para la función. Tori.

Sí. ¿Qué pasa? -Tu cara. Sigue horrible.

Ya, pero mi hermana y Cat ya están volviendo con el disolvente.

-¿Estás segura? Sí... Totalmente, sí.

-Bueno.

Ay...

-Eh...

A lo mejor, deberías parar para ponerte el brillo de labios.

Y tú, hablar menos.

-¡Eso me dice mi padre!

Bocina. ¡Cállate! (TOCA LA BOCINA)

¡Sí, yo también tengo bocina! (TOCA REPETIDAMENTE)

Móvil. -Oh, creo que es tu teléfono.

Ya. Búscalo.

-Vale.

Venga, venga, venga.

Móvil. Debajo del asiento.

-No seas mandona.

(HACE SONAR LA BOCINA)

¡Ten cuidado!

-¡Lo encontré!

Pues, cógelo.

-Hola, teléfono de Trina.

¿Estáis volviendo ya? Dime que ya venís con el disolvente.

-¿Quién llama? ¡Soy Tori!

-¡Ah, hola, Tori! Pon el manos libres.

-Vale, vale.

Tori, estás en manos libres. Trina también va en el coche.

¿Dónde estáis?

Tranquila, ya llegamos a la fábrica.

¿La fa...? ¿Aún no habéis llegado? ¡La función empieza en dos horas!

Llegaremos.

-¡Mira, escarabajo azul!

¡Tía!

-¡Ay!

Bocina. ¡Cállate! (TOCA LA BOCINA)

Como no volváis antes de que empiece la obra

y tenga que salir a escena como una zombi,

¡os pondré los ojos morados...!

Te quiero, abuela. Gracias por la colcha.

¿Colcha?

Bocina. ¡Que te calles! (TOCA LA BOCINA)

Nunca mandes a Trina y a Cat a hacer nada.

Estado de ánimo: Desesperada.

-Oh. Hola, señorita Michelle. Soy Marty, el director.

Encantado de conocerla. -Sophia.

-Yo soy Lane, súper fan.

-Aquí viene nuestra dramaturga.

-Dios mío. Es Sophia Michelle.

-¡Tori!

Aún no han vuelto con el disolvente.

-Salimos en dos minutos y sigues espantosa.

¿Hago yo la prota?

-No. No tenemos a nadie más para hacer tu papel.

Estamos en el interior. Quítese el pañuelo.

-Haz algo. ¿Qué quiere que...?

¡Ah!

Móvil.

-Hola, Tori. ¿Dónde estáis? ¿Y mi disolvente?

-Ah. Lo tenemos aquí.

Pon el manos libres. -Vale, vale.

-Tori, estás en manos libres. Trina también está en el coche.

¡Qué pasa, hermanita!

Empiezan en noventa segundos y sigo teniendo cara de monstruo.

¿Por qué no estáis aquí?

-Es que hemos tenido una emergencia.

¿Qué clase de emergencia?

-Eh... ¿Una cremosa y riquísima?

¿Habéis parado a por un helado? ¡Qué remedio!

-¡Había un Freezer Queen en Bakersfield!

¿A qué distancias estáis? A unos... cuarenta minutos.

Sirena.

¿Una hora, tal vez?

-Voy en mi avión privado, de camino a Barcelona,

cuando le digo al piloto: "¡He cambiado de opinión!

¡Gira a la izquierda, nos vamos a Praga!".

(RÍE)

Eres demasiado. -¿A que sí?

Eh, eh, eh. ¡Oye, tú! -¿Sí, señor?

-Esas maletas me han costado carísimas.

¡No las cojas de cualquier manera!

-Lo siento, es que... -Eh, eh, eh. Fíjate en la chica

que viene hacia aquí. -¡Madre mía! Es...

Preciosa.

-Guapísima.

(MURMURAN)

(AMBAS) Eres la bomba y sabes cómo me molas.

-Y estás total. -Contigo soy el más guay.

(AMBAS) ¡Y para! Para...

Vaya.

-Suéltalo y muévete despacio.

(AMBAS) ¿O... qué?

-Hueles a fruta...

Canta lo siguiente. -No puedo.

¿Por qué no? -Es una guarrada.

-¡Di que te casarás conmigo!

Perdona, pero a las mujeres no nos gusta que nos griten

cuando nos piden matrimonio. -¡Oh, venga ya!

¡Soy rico, soy atractivo, tengo nueve barcos!

¡No te portes como una niña estúpida!

Espera, tengo una cosita para ti. -¿Qué?

¡Esto! -¡Oh...!

(RÍEN Y APLAUDEN)

(CANTA UNA BALADA)

(CANTA)

(CHASCA LOS DEDOS)

(CANTA)

-Te hemos traído un helado.

¡Oh!

¡Quitadme este pringue de la cara! Vale.

-¡Quitádselo! ¡Vale!

-Deprisa.

¡Vamos, vamos, vamos! -Vamos.

Vamos, vamos. Vale.

Deprisa, que me espera la función. -Vale.

(TODAS) ¡Ya, ya!

(GRITAN)

(CANTA)

(APLAUDEN Y ACLAMAN)

(APLAUDEN Y ACLAMAN)

-Adelante. -Bueno.

Ha sido una interpretación interesante.

Cuando escribí esta obra, nunca imaginé a Penny

como una horrible zombi durante casi toda ella.

(RÍE NERVIOSA)

-Vaya, no me quedan pastillas.

Verá, puedo... -No hay nada que explicar.

Lo he entendido todo.

¿Ah, sí? ¿En serio?

Lo ha entendido.

¿Qué ha entendido?

-El mensaje de lo que es realmente bonito.

Dos jóvenes enamorados de una chica con la cara horrenda

enfatiza la verdadera idea de la obra,

que es la esencia sobre la belleza, la belleza interior.

(TODOS) ¡Sí!

¡Claro que sí! ¡Eso es!

Nos alegra que le haya gustado. -Sí.

¿Le ha gustado mi interpretación, señorita Michelle?

-Llego tarde a coger el avión.

¿No iba a estar en Los Ángeles una semana?

-Sí. Bueno, adiós.

-Adiós. -Enhorabuena a todos.

Pero antes de que os vayáis, sólo un par de...

Música disco.

-¡No os resistáis!

(TODOS) ¡Uh!

-¿Yo? Soy Beck.

¿Esto? Es Slap.

Si de verdad estás enfadado, no podré pelearme contigo.

Pero me vengaré de tal forma, que estarás triste mucho tiempo.

-¿Te ha gustado? ¿Eh?

