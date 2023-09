Tori va a los Platino 2ª Parte

¡Rápido, vamos a verlo! No sé. ¿Y si entra Tori?

Yo no me preocuparía. Ha faltado toda la semana.

(MUÑECO) Sí, porque se cree superfenomenal.

-¡Sikowitz, Cat tiene Bibble!

¡Cat! -No es mío, es de un amigo.

¡Pero lo necesito! O sea, mi amigo lo necesita.

(Risas)

Cat, toma.

¿Qué es esto? Un chicle.

Si tienes mono de Bibble, lo masticas y verás que bien.

Lo desenvuelves... ¡Sé cómo se come un chicle!

(Risas)

Bueno, ¡vamos allá!

"Disculpe, señorita.

No hay que molestarse tanto por una... (GIME MOLESTO)

(Risas)

Esto es decepcionante. E impactante.

Es "decepactante".

Y graciosísimo. Y "decepactantesísimo".

(Risas)

Sí.

(CON BOCA LLENA) Tori tiene un gran problema.

Es increíble que lo de ser famosa se le haya subido a la cabeza.

Me figuro que se habrá dejado llevar por...

Y... (DUDA)

En 1827, la televisión fue inventada

por TV Smith.

Y por eso tenemos aquí este televisor

y por cierto no lo estábamos viendo.

Ya sé que estabais viendo el vídeo del restaurante.

(TODOS LO NIEGAN)

¿Podemos olvidarlo, por favor?

Buena suerte. Es el N. 1 en SplashFace.

Sí, todo el mundo sabe en qué te estás convirtiendo.

¡No me estoy convir...! Es que...

(MUÑECO) ¿Qué es?

(SUSPIRA) Complicado.

¿Niegas haber cambiado tu forma de vestir?

¡No! ¿Y el numerito del restaurante?

No, lo monté, pero...

(BURLONA) Pero, pero...

Parece que alguien padece "peroítis".

(Risas)

(MUÑECO) Debería ir a un médico "peroísta".

-Yo conozco uno.

(Risas)

Cat, será mejor que dejes los chicles.

No me digas lo que debo hacer.

(Risas)

André.

Tú estabas en el restaurante con Tori. ¿Qué pasó?

Cuando la camarera trajo la ensalada a Tori no le gustó

y se dijeron cosas, se volcaron mesas...

Y un hombre que caminó por la Luna tuvo "ravioli" en los pantalones.

¡Pero no es justo!

¿Cómo no va a ser justa la verdad?

(Timbre)

(Murmullos)

Esperad. Pero...

Cat... (HABLA CON LA BOCA LLENA)

Tú no crees que soy odiosa e insoportable, ¿verdad?

Pues...

(MASCULLA)

(Risas)

Tienes que sacarte el chicle de la boca.

(Risas)

Adiós.

(SUSPIRA) Me lo merezco.

(Risas)

VICTORIOUS

¿Qué es eso?

Un cuenco de mayonesa. ¿Para qué?

He leído que si metes la cara en mayonesa diez minutos

te pones más guapa.

(Timbre)

¡Tori, soy Beck!

(NERVIOSA) ¡Beck!

(EXCLAMA)

Hola, Beck. No sabía que ibas a venir.

-Tienes un poco de...

-¡Ahora vuelvo!

(Risas)

(SUSPIRA)

¿Sabes?

Para estar a punto de abrir la gala de los premios Platino

no se te ve muy contenta. No lo estoy.

¿Por qué?

(SE QUEJA) Es que yo no quiero ser...

Ojalá pudiera deciros a todos que...

(GIME)

¿Que todo es un montaje?

¿Que te hacen vestirte y portarte como una imbécil?

¿Cómo lo sabías? Porque eres Tori.

No te comportarías así a menos que te obligaran.

No te imaginas la alegría que me da que sepas la verdad.

Pero yo no te lo he dicho.

Nunca he dicho que fingía, lo has adivinado.

Vale. Tori, ¿por qué no paras?

Porque si no sigo haciendo de estrella del "rock" odiosa

puede que me excluyan de la gala.

La gala es en dos días. No pueden despedirte.

No sé yo. Tengo miedo.

Escucha, dile a Mason Thornesmith que no vas a seguir su jueguecito.

Pero... El mundo necesita ver cómo eres.

Maravillosa.

(GRITA) -¿Quién quiere tarta?

¡Hola! Tengo que irme.

Hasta luego

Adiós. Vale.

(BOSTEZA)

No lo entiendo, ¿qué haces?

Pues darte un masaje de manos. ¡Pues para!

(Risas)

Eh... hola. Hola, Cat.

Hola. ¿Quién es este?

Es Oliver. Lo han contratado mis padres para que no coma Bibble.

¿Es tu "Bibblegilante"? Así es.

(Risas)

Yo también tenía un problema con el Bibble.

Ahora ayudo a otros. -¿No puedo tomar un poquito?

-No, guapa, no puedes.

Sí que puede tomar un poco. Toma, para matar el gusanillo.

¡Ah!

¡No hay Bibble para Cat!

-No hay Bibble para Cat.

(Risas)

(RÍE) Haberle masajeado la mano.

(Risas)

No hagas que estás nerviosa. ¡Es que estoy supernerviosa!

Para.

Mason llegará en cualquier momento

para grabarme abofeteando al mensajero.

Vale, pues le explicas... -¡Tori!

¡Pero, Tori! Hola, Mason.

¿Cómo que hola? ¿Por qué vas vestida de mojigata?

(Risas)

¿Le mandaste el traje de medusa, con los tentáculos?

-Sí, lo juro. -¿Y el vestido?

¿Y por qué no llevas el gorro de carne? ¿Se lo mandaste?

-Sí, lo juro por mi vida.

-Tori no quiere ponerse su traje de medusa ni su gorro de carne.

-Escúchame, jovencita. Tenemos un trato.

Mire, no quiero ser su marioneta. No quiero llevar ropa ridícula

y no quiero ser mala.

Ni volcar mesas ni echar "ravioli" en los pantalones de exastronautas.

(Risas)

Se te olvida una. ¿Cuál?

Tampoco vas a cantar en los premios Platino. ¡Despedida!

-Son mañana por la tarde. -Ya lo sé.

¡Beck! No podrá sustituir a Tori.

-¿No? No me digas.

Ah, sí, tú.

Me mandaste una audición genial, si no recuerdo mal.

-Gracias.

-¿Te gustaría cantar en la apertura

de los premios Platino mañana?

-Venga ya. -Por supuesto.

-Pues ven, tenemos mucho de que hablar.

-¿Ves?

O sea, claro que me da pena no actuar en la gala,

pero estoy orgullosa de haberle plantado cara...

(Risas)

¿De verdad eso sirve para algo?

Dicen que la mostaza evita las espinillas.

(Risas)

(Timbre)

-¡Ay, Dios, gente!

(GIME Y EXCLAMA)

Hola. Hola, te traigo un regalo.

¿Un perro de peluche?

No, un perro de peluche especial. Observa.

(EL PERRO RÍE)

Da mucho miedo.

(RÍE)

Es un juguete bestial, ¿eh?

¡Ah, ya voy!

(Timbre)

Hola, chicos. Pasad.

Gracias. Te traigo una planta.

Y yo un soplador de hojas de chocolate.

¿Eso es chocolate? Sí, pruébalo.

¡No!

Chicos, mirad:

No sabéis como os agradezco que vengáis a animarme,

pero estoy bien. (EL PERRO RÍE)

Lo siento, no sé cómo funciona este perrito.

¡Apágalo!

(RÍE) Vale.

Déjame a mí.

(EL PERRO RÍE)

(EL PERRO GIME)

(Risas)

Cat quiere "videochatear" contigo.

"Hola". (LA SALUDAN)

"¿Os acordáis de Oliver?"

"Hola a todos".

Cat, ¿dónde estás?

(DISIMULA) "Estoy en la bañera".

(TARAREA)

No estás en la bañera.

"Estamos en los camerinos del teatro Boomerang".

Cat, no hace falta que mientas.

No pasa nada si estás ayudando a Jade con la actuación.

"¿No estás enfadada conmigo?" Seguro.

"Bien. Tráeme Bibble".

"Eres mi única esperanza". -"No hay Bibble".

-¡Oliver!

"Cat, no pienso llevarte Bibble. ¿Algo más?

"No.

Ah, Jade dice que estáis todos invitados a verla".

Ah. No, gracias.

¿Vosotros queréis ir a verla? ¿Verla ensayar para los premios?

No... No, qué va.

Hemos venido a hacerte compañía.

Si queréis podéis ir. (LOS DOS) ¡Gracias!

¡Ah!

¡Espera, tu perro está en el congelador!

¿Tellevas mi soplador de hojas de chocolate?

(PROTESTA)

(Risas)

¿No puedo tomar solo un puñado? -La respuesta es no.

-¡Pero es que...! Cat.

Ah, hola. Coge esto.

Mason quiere que me pruebe la azul. ¿No le gusta esta?

-A mí me parece bonita.

(Risas)

Vete a por la azul.

Vamos, Oliver.

-Antes hemos ido a por la roja. -Qué dura es la vida.

(BECK) "Estaba mejor calladito". "No, tenías razón".

Si voy a tener éxito

quiero que sea por mi talento, no por ponerme gorros de carne.

"¿Y no puedes ser famosa y llevar un gorro de carne?

(Risas)

En serio, o de lo que quieras. Lo que te salga del gorro.

"¿Lo que me salga del gorro?" "Lo que te salga".

Así de fácil.

Entonces...

Sí.

(DUDA)

Oh... serás...

(Risas)

Perdona. No, perdona tú.

No pretendía. No, claro que no, tú...

¿Y por qué no podemos besarnos?

Porque no. Por Jade.

"Jade y yo hemos cortado". "Pero besar al ex de tu amiga"...

"¿Desde cuándo sois Jade y tú amigas?

La semana pasada te quitó la hamburguesa

y se la frotó contra el pie.

(Risas)

¿Qué?

Jo, mi carne con pie.

Y te ha quitado el puesto en la gala de los premios Platino.

"Mira, supongo que Jade y yo no somos realmente amigas,

pero somos medio amigas. Creo.

Y besar a su exnovio...

No se le hace eso a una amiga.

Ya estamos aquí. -Traemos la falda azul.

(Risas)

(TÉCNICO) "Probando, probando".

-En directo en 12 minutos.

-¿Qué es lo que no entiendes?

-¿Por qué no me dejas oler un poco de Bibble?

-No puedes olerlo. Huele muy bien. Es bueno.

(Risas)

¿Qué pasa, Cat? Hola, pelirroja.

Hola. ¿Dónde está Jade?

No puedes hablar con ella, está preparándose.

-Sí, estás divina.

-Os llevo a vuestros asientos.

-Me pido el pasillo. -Vale, de acuerdo. Si me das Bibble.

-¡No! (CAT) ¡Porras!

-Voy por unos imperdibles para sujetarte mejor esto.

Gracias.

¡Vaya! Qué pasada de traje.

Parezco una idiota.

Una idiota... muy rosa.

(Risas)

Con una... cosa en la cabeza.

(Risas)

Gracias.

No esperaba verte aquí.

Bueno, todos querían venir a aplaudirte,

así que yo también he venido.

Y estás mucho más guapa de lo que habría estado yo.

(Risas)

Esto no está bien.

Ya, te queda un poco prieto... No.

No el traje, esto... Yo.

No te... Esta tenía que ser tu noche.

Era tu gran oportunidad y que salga yo ahí y...

¿Y...?

Esto no se le hace a una amiga.

Ni siquiera a ti.

(Risas)

¡Quince segundos!

¿Preparado? -Esperando mi entrada.

Rick, ¿te has enterado del cambio de guion?

¿Cambio de guion? No.

Ah, qué gente. Trae, anda.

Que te vaya bien.

Y a ti.

-¿Alguien por aquí tiene Bibble?

(Risas)

-No. Tienes que dejar de pedirlo.

(EXCLAMA) -¡Pero cuesta!

(Risas)

-En directo en cinco, cuatro, tres, dos...

-Bienvenidos a la XXXIV edición de los premios Platino.

En directo desde el teatro Boomerang de Hollywood.

(Aplausos)

¡Jade estará emocionadísima!

(MUÑECO) ¿Me compras un perrito? -¡Chist!

¡Y allá vamos!

-Señores, en la que es su primera actuación en directo

para todo el mundo, demos la bienvenida a Tori Vega!

-Pero ¿qué demonios...?

-¿Qué hace ella ahí? ¿Sabes quién es esa?

¿Esa es Tori?

¡Sí, es Tori! ¡Ay, mi madre!

¡Bien, Tori!

-¡Tenía que ser Jade! ¿Qué hace ella ahí arriba?

¡Ella no tenía que estar ahí!

(Música pop)

-Cambio de guion. Mira lo que hago con tu cambio.

-Qué buena.

(Vítores)

(Vítores)

-Os dije que era fantástica.

-Pero si la despidió.

-Despedido.

-Entendido.

(El público da palmas)

(Aclamación)

(CAT) -¡Bien, Tori!

(ANIMAN)

(GRITA)

¡Muy bien, Tori!

(BECK) ¡Qué rock tan guay!

(Sirenas de policía)

-No se lo puedes contar a nadie.

-Ni tú tampoco.

(Risas)

-A que está rico este Bibble. -¡Riquísimo!