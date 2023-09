Tori va a los Platino 1ª Parte

Trasfondo.

Tras... fondo.

Trasfondo.

¿Por qué repites la palabra? Excelente pregunta.

En series de televisión y películas los guiones suelen ser pésimos.

(TODOS) Es verdad. -Sí.

Ya te digo.

Y los buenos actores deben crear su propio trasfondo,

una persona para el personaje.

¿Quién es la persona que interpreto? ¿De dónde viene?

¿De qué es esta mancha?

-La policía encontró una mancha en el coche de mi hermano.

(Risas)

¿Qué clase de mancha?

No lo saben. Se van a llevar el asiento al laboratorio.

(Risas)

Casi mejor hablamos de trasfondos.

¡Muy bien! Echemos un vistazo a esta interpretación mía

en una serie titulada "City Bus Nights".

Ahí estoy, como estrella invitada en el papel de Loogie.

(Risas)

Y para mi trasfondo...

-Hola, siento interrumpir. -¿Qué pasa, chaval?

-Mason Thornesmith está dando una rueda de prensa

sobre los premios Platino de la música.

(TODOS EXCLAMAN) Lo ponen en TheSlap.

¡Ponlo en la tele!

¡Está bien!

Vamos a ver... "W"..."W"...

-¡Venga!

-"El año pasado los premios Platino de la música

tuvieron más de 200 millones de espectadores en el mundo.

"Y este año me hace mucha ilusión anunciar

que los premios Platino

comenzarán con la actuación de alguien totalmente desconocido".

-Qué pasada. -¿Lo estáis viendo?

¿Estáis viendo la rueda de prensa?

-"A partir de ahora arranca la búsqueda

a nivel mundial de un joven nuevo talento

que abrirá la gala con una canción propia

y se convertirá en la sensación musical de la noche".

"Por favor, esperad para las preguntas".

"Un poco de paciencia. Durante las próximas 48 horas

podéis subir los vídeos con vuestras audiciones

a "SuperstarBam.com".

-¡Sí, sí! ¡Esta es la mía! ¡Callaos!

-"Así que todos los jóvenes artistas

que os veáis con potencial de superestrellas

mostradnos vuestro arte".

¡Qué pasada! Espera, André...

A ver, a ver, tranquilos. No os alborotéis.

¡Sentaos!

Ya trabajaréis en las audiciones para los premios Platino luego.

Vale. Sí, vale.

Bueno, estaba hablando del trasfondo.

Cuando interpreté a Loogie hice una lista de rasgos

del personaje con las letras de su nombre.

Con la "l" de lánguido...

Así que pensé que sería...

(Risas)

Podéis salir.

VICTORIOUS

(CANTA EN INGLÉS)

¿Qué pasa aquí?

¡Oh! ¡Corta, corta! ¡Corta!

Me has fastidiado la toma.

¿Qué es todo esto?

Pues mi prueba para enviar a los premios Platino.

¡Oh!

(Risas)

Yo le ayudo a grabarla y ella me ayudará a grabar la mía.

(Risas)

¿Podemos beber agua?

-¿Habéis traído agua? -No.

-Entonces no.

(Risas)

Oye, ¿me ayudas a pensar una canción para mi prueba?

No. Es una competición.

Y yo voy lo que se dice a por todas.

Trina dice que da igual la canción que elijas.

Sí. Porque de lo que se trata es de deslumbrar,

de ser una artista atractiva. Yo hasta me cambiaré el nombre.

¿Por cuál?

P-Zazz.

(Risas)

Espera. Eso es una medicina para que la gente no moje la cama.

No, eso es Pee-zol y no es muy eficaz.

(Risas)

Eso he oído.

(CANTA EN INGLÉS)

-¿Qué he hecho yo para merecer esta tortura?

Bueno, ya no lo aguanto más. "Clic".

(CANTA EN INGLÉS)

Bien. No.

Puede.

(CANTA ESTILO POP)

-Muy cursi.

(CANTA ESTILO JAZZ)

(Aplausos)

-Excelente.

(CANTA ESTILO SOUL)

(Aplausos)

¡Oh, sí!

(CANTA ESTILO ROMÁNTICO)

-Penoso.

(CANTAN A CORO)

-Siguiente.

(CANTA ESTILO INDESCRIPTIBLE)

(CANTA CANCIÓN MELANCÓLICA)

Me gusta.

-"¿Qué te parece esto?"

"¿Qué te parece esto?" -Este no lo entiendo.

(EL MUÑECO CANTA)

(CANTA CANCIÓN ANTICUADA)

(TARAREA)

(CANTA CANCIÓN ROMÁNTICA)

(Vítores)

"Anoche llegué por los pelos a mandar la prueba.

Ahora estoy en el insti. Agotada y necesito comer.

Estado: con sueño y hambre".

¡Ay, madre!

¿Qué pasa?

Que anoche no cené ni he desayunado y estoy que me caigo.

Pues eso no mola.

Toma, llevo un bocata en la mochila.

¿Un bocata? Oh, mi reino por un bocata.

Tómalo.

(Risas)

Vaya. Tengo hambre.

Lo masticas como si fuera tu trabajo.

-¡Allí! ¡Ahí está Tori!

La del bocata enorme.

-Ahí está mi chica.

-¿Qué pasa? (COHIBIDA) Hola.

Tori Vega.

(HABLA CON LA BOCA LLENA)

Échalo aquí, anda. Venga.

(Risas)

¡Dios, está caliente!

-¿Has terminado?

Tori Vega, ¿te gustaría cantar en los premios Platino

de este año? ¡Sí! ¡Madre mía, sí, sí!

¿Qué tiene en la cara? -Parece mostaza.

Vamos a hacer otra toma. Limpiadle la cara.

Volvemos, fuera. Venga, venga.

¡Eh, oye, oye, lo conseguiste!

¡Lo conseguí! (GRITA)

¡Voy a cantar en la apertura de los premios Platino!

Ya lo sé.

¿Quieres acabarte el bocata?

(Risas)

(GRITA) Pasas de...

¡Vale! ¡Vale!

(CHILLA CELEBRANDO)

Dime. -Ha llegado Tori Vega.

-¡Genial! Bien, bien. -Viene con unos amigos.

-¡Vaya por Dios!

Bien, ya nos desharemos de ellos. Diles que pasen.

-Pasad, chicos.

-¡Tori, Tori, Tori Vega!

Ven aquí, querida. Hola, Sr. Thornesmith.

Oh, venga ya, nada de eso. Llámame Mason.

Oh, Mason. Veo que has traído amigas.

Qué majas.

¿Qué tal? Hola, Mason.

-¿Vosotras no enviasteis audiciones?

Sí, la mía no la eligió, prefirió la de Tori.

Vaya, tenemos a una descarada.

Sí, tengo mucha cara.

La mía tampoco la eligió.

-Ya. Pues...

Hola, aquí estoy. Perdón.

¿Dónde estabas? Es que he ido al baño,

abro la puerta y me encuentro a Bruno Mars.

(EXCLAMAN)

Y digo: "¡Bruno Mars, eres uno de mis ídolos!"

Y él dice: "Gracias, pero estoy en el retrete. ¿Cierras?"

Yo digo: "Claro". Y cierro.

Y Bruno Mars dice: "Digo que si puedes salir

y después cerrar la puerta". (CAT RÍE)

Y yo digo: "Sé que eres famoso..." Oye, oye, déjalo ya.

(Risas)

¿Por qué no os ponéis cómodos?

-Vale. Buena idea.

Dime, Tori,

¿estás preparada para cantar en la gala de los premios Platino?

Claro, pero también estoy muy nerviosa.

Come Bibble.

¿Qué es Bibble? Un aperitivo británico.

-¿Nunca habéis comido Bibble?

Eso es pecado. -No lo entiendo.

-Pues probad el Bibble. Ahí hay Bibble y ahí y ahí.

-Vamos. A ver cómo sabe esto.

¿Ajá?

(SE RELAME) ¿Ah que sí?

Es muy agradable en la boca.

(RÍE) Me gusta.

-Pues os cuento. Marshall, llévales a Barney's Bibble

y cómprales un saco de 5 kilos de Bibble a cada uno.

Muy amable. No hace falta.

No, insisto. Invito yo. Id en la "limu".

-¿...sina?

-En efecto. Andando, venga.

Qué remedio. Si insiste...

Tori, Tori, tú no.

Tú y yo tenemos que hablar. Siéntate.

Vale, me siento.

Tu sueño de ser estrella se va a cumplir,

está a punto de hacerse realidad tu gran sueño.

Porque yo lo voy a hacer realidad para ti.

¡Hala! (RÍE)

¡Qué guay! ¿Qué canción canto?

Me la refanfinfla. Ah, genial.

¿Cómo?

Tori, todo gira en torno a ti.

En realidad se trata de que yo te reconvierta en algo maravilloso.

(Risas)

¿Quiere reconvertirme? ¿Tienes sed?

¿Te ha dado sed mi Bibble?

Sí, un poco. ¿Sí? Whyneth.

Ah, gracias.

¿Qué es esto?

Es zumo con sabor a cítrico, lo hace mi abuela Minsy,

me lo ha mandado desde Londres. Pruébalo.

¡Hala! Vale.

¡Oh! (RÍE)

(Risas)

(SE RELAME) Bien, Minsy.

(Risas)

Está rico, ¿eh? Sí, riquísimo.

Eso no es zumo cítrico de Minsy.

¿Eh?

Acabas de beber agua de atún.

(TOSE) ¿Qué?

Pero fingías que te gustaba porque pretendes caerme bien

y que me gustes. El zumo de atún te ha horrorizado,

pero has hecho teatro.

¿De verdad ha exprimido un atún?

Verás, el público quiere ver personalidad, mucho carácter.

La música... pues vale.

-Mason dice que debemos crear una imagen para ti.

O sea, que queréis hacerme como un cambio de imagen.

Sí.

-Pero no debes decirle a nadie que vamos a hacerlo.

¿A mis padres y amigos podré decírselo?

Por supuesto. -No, no esto es demasiado gordo,

no confíes en nadie.

-Solo en nosotros. -Exacto.

-Y nunca te diremos nada que no sea verdad.

(Risas)

A partir de ahora.

(Risas)

"Hoy llevo un estilismo nuevo.

Es... ¿diferente?

Estado: ¿a la última?"

(Timbre)

Hola.

¿Qué tal?

(Risas)

¡Hala, Tori! Hola, Cat.

Qué guapa. Gracias.

¿Qué llevas ahí?

Es mi saco de Bibble.

Pesa mucho y lo he puesto en un carro.

¿Y tenías que traerlo todo al insti?

¡No puedo evitarlo!

Está buenísimo.

(Risas)

Es increíble que Mason os comprara tanto.

Este no es el saco que me compró.

¿Qué? Ese ya me lo he comido.

Volví y compré dos sacos más.

Creo que tengo un problema.

Claro, es que está muy bueno.

¡No lo toques!

(Risas)

Es mi Bibble.

(Risas)

¡Oh! Lo siento, ¿hoy había que venir con ropa ridícula?

Oye, todos los alumnos de Hollywood Arts

pueden vestirse todo lo ridículamente que quieran.

(Risas)

Una vez por Halloween me disfracé de mi madre

y todos se rieron de mí.

-No era Halloween era un martes de julio.

-¡Estaba experimentando!

(Risas)

Cat, eso es mucho Bibble.

No lo mires, es todo para mí.

No seas rácana, dale un puñado de Bibble.

¡No!

(Risas)

¿Y por qué vas vestida así?

No es que esté mal, pero... ¿por qué?

(DUDA)

Porque sí.

Porque ahora se cree una gran estrella.

No me creo...

Es que hoy se me ha ocurrido ponerme algo diferente.

No tiene nada que ver con los premios Platino.

(TOSIENDO) Mentirosa.

Pero bueno, Jade.

Esa no es forma de llamar mentirosa a Tori tosiendo.

Se hace así. Mentirosa. Mentirosa.

Intentadlo todos.

Señor, yo no miento.

¿Vale?

Soy la Tori de siempre en un día cualquiera.

Así que haced el favor...

(FOTÓGRAFOS) ¡Tori! ¡Tori! ¿Qué?

¡Vosotros, "paparazzi", fuera! ¡Salid de aquí!

-¡Es la voz de Plancton!

-No, no soy la...

Quiero decir:

"Tengo que encontrar la fórmula de las cangreburguers!

-Una foto a Plancton y a Tori.

-Claro, ¿qué tal así?

¿Así -Eso es, gracias.

-Una más. Estupendo.

-Mason, tu cita de las 16:00. -Ah.

Hola. Tori, llegas pronto. Bien.

Sí, mi amiga Cat necesita hablar con usted.

-Señor Thornesmith, ¿sabe esa tienda Barney's Bibble?

Ya no me venden más Bibble.

-¿Por qué no?

-Creen que podría tener un problema.

¿Le importa llamar por mí? -Claro que no. Luego, ¿vale?

-¡No, necesito Bibble ahora!

-A ver, Cat, Tori y yo tenemos que hablar en privado.

¿Qué te parece si te pones estas gafas oscuras

y estos auriculares?

-Pero no entiendo.

-Tranquila, tú ponte a escuchar esta música tan alta

y baila un rato, ¿quieres?

Después te daré Bibble.

-Pero no veo por qué... ¡Oh!

-Bueno, Tori, lo estás haciendo de maravilla

con el maquillaje y esos estilismos.

-Venga ese Bibble.

(Música pop)

¿Tengo que cambiar mi forma de ser

e ir extravagante para que guste mi música?

Por supuesto. -100%.

-Ya tienes el aspecto de una estrella del pop extravagante.

-Ahora solo te queda darle vida.

No, yo no... Rebelde.

-Peligrosa. -La clase de chica

que iría a un restaurante de Beverly Hills,

se enfadaría, volcaría una mesa... -Cogería un plato de "ravioli"...

-Y se los echaría a un policía en los pantalones.

-¡Bailo por Bibble!

¿En los pantalones? ¿Eso no es ilegal?

(RÍE) ¡No a un poli de verdad!

-No, pero todos creerán que es de verdad.

Y todos creerán que soy un horror de persona.

Exactamente. -Y eso dará que hablar.

Estarás en boca de todos.

¿Puedo decirles a mis amigos que es mentira?

Oh, no. No, no.

-No seas estúpida. -Las estúpidas no gustan.

Lo siento. No quiero ser estúpida.

Vamos arriba,

Katie Perry está trabajando en su último sencillo.

¡Hala!

¿"Ravioli" en los pantalones? Te quedarás muy a gusto.

(Risas)

-¿Hola? ¡Que alguien me dé Bibble!

(Risas)

"Comida con André. Bonito restaurante.

Qué divertido. Eh... sí. Estado: nerviosa".

¿Agua? ¿Qué?

¡Ah, sí! Agua, sí.

Eh, Tori, mira. Es Bud Alderman, el astronauta.

(ASIENTE) Caminó por la Luna.

Sí, caminar es...

un buen ejercicio.

¿Te preocupa algo?

¿A mí? No, nada. ¿Por qué dices eso?

Te veo agobiada, es como si estuviera con mi abuela.

(RÍE)

Qué risa más poco sincera.

A ver, una ensalada para el caballero.

¡Sí, una ensalada como Dios manda!

Y para usted, ensalada de langosta con aguacate.

¡¿Qué? ¿Qué es esto?!

Pues ha pedido la... ¿Dónde está el encargado?

Tori... No te metas.

Bueno.

Señorita, si prefiere otra cosa...

¡No!

¡Preferiría ver cómo te despiden por ser una lerda incompetente!

La cuenta, por favor.

¡Mi ensalada!

Disculpe, señorita.

Dame esos "ravioli". No debe molestarse...

¡Oh, Dios mío!

-Ese no era el poli. ¿Dónde está el poli?

-No, tranquilo, tranquilo. Esto es mucho mejor.

-Lo siento. -¿Hay algún problema?