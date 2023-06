Tori tortura a un profe

Subtitulado por Accesibilidad TVE.

Mensaje.

-¿Qué? ¿Ah, sí?

Bueno, pues vale.

Mensaje.

¿Qué?

¿Cómo?

Vale, ¿quieres seguir por ahí?

¿Por qué estarán mensapeleando?

¿Preguntamos? Hola, chicos. -No os metáis.

¡Largo! Yo creo que voy a pasar.

Será lo mejor. Sí.

(RÍE) Hola, Cat.

-Hola a todos. Toc, toc.

-Ah... ¿Quién es? -No es.

-¿No es quién? -¿No es asombrosa la vida?

(RÍE) Ya lo sé.

Timbre.

-Buenos días, gente, o como dicen los italianos:

(HABLA EN ITALIANO)

Eso significa "una tortuga se comió a mi mujer".

-Ah, qué triste. ¡Pero qué gracioso!

(RÍE)

-Eh, ¿qué traes ahí? Sí, ¿qué es eso?

-¿Qué traer ahí? -Esto es una cafetera de una taza.

Un regalo de nuestra querida directora.

¿Es tu cumpleaños o algo? -Mi aniversario.

Diez años dando clases en Hollywood Arts.

(APLAUDEN Y JALEAN) Espera, ¿es tu décimo aniversario

dando clase aquí y te han regalado una cafetera de una taza?

-Puede que no sea mucho, pero, como dicen los italianos:

(HABLA EN ITALIANO)

Significa "se me olvidó ponerme calzoncillos".

-¿Estás segura? Porque creía...

Ah, pues sí.

Ah...

Venga, hombre, por su décimo aniversario de profe aquí,

¿no creéis que Sikowitz se merece algo más

que una cafetera de una taza? -Tendrían que regalarle

unos zapatos. Estoy harto de verle esos pies peludos.

Yo creo que los tiene bonitos.

¿Verdad?

¿Cómo es que nunca nos sentamos a ese lado de la mesa?

Sikowitz es profesor de interpretación.

Si queréis tener un detalle con él, llevadle a ver una obra buena.

Es muy buena idea. Sí, está bien.

-Gran idea. ¿Veis?, no solamente soy guapa.

-Eres una grunge.

Oh, mis padres vieron una obra en el teatro Melrose

y dijeron que era buenísima. ¡Oh!

Y después Trina gritó. Es Sean.

¿Quién es Sean? Setenta kilos de guaperas

de último curso.

Y voy a hacer que me quiera.

Sí, ¿verdad?

¡Sí, vale!

¡Nos vemos allí!

Anda, hola. Sean, ¿no?

-Sí. Oh... ¿Turney?

Trina.

O Turney. Trina, Turney... Respondo a los dos.

-¿La gente te llama Turney? No.

Nadie me llama Turney. (RÍE)

Ah, ah...

¿Te gusta la pizza? -Claro.

Guay. Sí, porque acaban de abrir un italiano nuevo,

y a partir del viernes por la noche te llevan las pizzas gratis

durante una semana. -Ah.

Toma, apunta el teléfono.

Y... trae para acá. Aquí tienes.

Ah...

Llama este viernes para pedirte una pizza gratis.

-¿Tienen té dulce? Sí, claro.

-¿Cómo lo sabes?

Pues me lo imagino.

-Ni idea, ¿no? Eso.

Llevamos a Sikowitz a ver una obra guay.

PD: Ojalá Beck y Jade dejaran de mansapelearse.

Ah... Me siento juguetona.

Mensaje.

-¿Qué?

Perdona, ¿qué? Ya me has leído.

-Vaya, he de decir que es un detallazo

que me invitéis a ver una obra de teatro, chavales.

Te lo mereces después de diez años dando clase.

-Gracias, señor. Bueno, ¿de qué va la obra?

Ah... no lo sé muy bien. -De un artista que afronta

una crisis vital grave. -Ah, bueno, aquí todas las obras

son chopeau.

-Ah... chapeau. -Yo digo chopeau.

Prueba. ¿Qué? ¿Yo?

-Venga. Chopeau. Chopeau.

-Chopeau. ¿Eh?

Ah. -¿Ves?

Sí. -Mola, ¿verdad?

Uh... -Probadlo todos, alumnos.

(TODOS) Chapeau, chapeau.

Chapeau. -Chapeau.

-Chopeau. ¡Y ahora todos juntos!

-Chapeau. Chapeau.

-Ah, ah. Chapeau.

Chapeau. -Chapeau.

-Chapeau. -Chapeau.

Bueno, ¿parezco una repartidora de pizza?

-No sé, a mi casa ya no las traen por culpa de mi hermano.

¿Por qué? ¿Qué ha hecho?

-Pues una vez tenía un cubo de tajadas de pollo crudas

y cuando el repartidor llegó a la puerta...

Móvil. ¡Ah!

Es Sean, calla.

Italiones.

¿Qué desea? (RÍE)

(HABLA EN ITALIANO)

Ajá. ¿Cuál es su direccione?

-Qué acento más cutre.

Chis.

Ah, sí, sí, ah, qué direccione más bonita.

Su pizza está en camino. Arrivererci.

(RÍE) Ayúdame a hacer pizza.

-¿Por qué? ¿Sabes el guaperas de segundo,

Sean Beckett? -Sé quién es.

Bien, pues quiero a ese chico.

Y tengo que llevarle una pizza gratis.

-Ya.

Queso, queso, pepperoni,

queso, carne... ¡salchicha!

Abra el horno. -Vale, vale.

Me estás agobiando. Bien.

-Soñaba con hacer de mi vida algo especial,

pero no soy más que un profesor de instituto.

Un fracasado, un inútil.

Ah...

-Malgasto mis días en una estúpida aula

con un montón de adolescentes pedorros. Esto no es vida

Vibrador. para un hombre.

-Bueno, pues intenta ver la enseñanza

como algo temporal. -Ya van diez años, Randy.

Diez años viendo que mis amigos tienen vidas gratificantes

mientras yo no soy más que una birria de profesor

de instituto.

Buena elección, Tori.

No lo sabía.

-Al menos no estás calvo.

Mike, tío...

Venga, hombre.

Música pop en la casa.

Timbre.

¡Madre mía! ¿Sean?

-¿Turney? Trina.

-¿Qué haces tú aquí?

Traerle a un chico especial una pizza especial de Italiones.

-No sabía que trabajabas allí. Yo tampoco sabía

que estás tan guapo con camiseta azul.

Y seguro que esto te da hambre, ¿hum?

Hum, hum.

Hum.

-No puedo. ¿Por qué no?

-Lleva pimiento verde. Hum.

(RÍE) ¿Qué?

Sólo es pimiento verde.

-Ahora me has ofendido.

No, no, no, no, no, cariño, lo siento, lo siento.

Chis.

Voy a traerte otra pizza.

-Vale.

Te quiero. -¿Qué?

Nada.

Malditos pimientos verdes.

Sikowitz llega tarde a clase. Esa tontería de la obra

le habrá disgustado. PD: Jade dice que mi blusa

es muy fea. Me siento: culpable.

-Jo, Sikowitz llega diez minutos tarde.

¿Dónde está? Igual se ha encerrado

en un armario oscuro porque le obligaste a ir a ver

una obra que igualaba su vida a un gran montón de basura.

Me apetece un plátano.

Si quieres me tumbo en el suelo y me das unas patadas.

¿Tú también lo deseas?

-¿Sabéis?, los monos pelan los plátanos por abajo.

Ja, te quedas ahí y piensas:

"Eh, ¿qué diría un idiota ahora?".

Y después es lo que dices.

-Hola.

-Oh...

¡Hola!

-Hola.

Eh, Sikowitz, ¿qué vas a enseñarnos hoy, hum?

No sé qué esperar, pero seguro que va a ser fantástico.

Uh... Guay.

-Ah...

-Queremos aprender.

-Sí, vale. Hum...

Tori y...

Elvis,

subíos al...

escenario este.

Vale. -Claro.

Bueno,

¿qué quieres que hagamos?

-Hum...

Una escena.

Tenéis los dos la misma frase:

"La vida duele".

Y... no paráis de decíroslo el uno al otro

una y otra vez. Venga, acción.

La vida duele.

-La vida duele.

-Desde luego que sí. Ding, el timbre. Fin de la clase.

Ah...

Muy bien, Tori,

has destrozado a Sikowitz. -Ah...

No he destrozado a Sikowitz. -Ah, ah, ah...

He destrozado a Sikowitz. (SOLLOZA)

He destrozado a Sikowitz.

Me siento: culpable.

-Uh, uh... -Pero ¿qué le has hecho?

Oh...

Le llevé a ver una obra. Iba sobre un hombre que odia

su vida porque es profesor de instituto.

-Pues qué cruel.

No era mi intención, no sabía de qué trataba la obra.

-Sigue siendo cruel. Vale, ¿qué tal si me orientas,

orientador? -Habla con él.

¿Qué tal ese coco?

-Redondo, peludo...

Siento que hayas visto esa obra.

-¿Por qué? Me encantó.

Pues porque era sobre... ¿Te encantó?

-Ajá.

Pero estás deprimido. -¿Se nota?

Un poco.

¿Qué pasa?

-Pues, verás, salía con una mujer, y durante la obra

me mandó un mensaje.

Me deja y se muda a Fresno.

Oh, qué maravilloso.

No, no, quiero decir que creíamos que estabas deprimido

porque era sobre un profesor que es un fracasado patético y...

Nada.

-No pasa nada.

Me encanta ser profesor.

Bien.

Siento que tu chica te haya dejado.

-Es lo que hay. Uh...

Lo que hay.

-Tori, ¿has visto a Rex? Estamos jugando al escondite.

No, no le he visto.

-¡Eh!

¡Uh!

Oh...

Vaya, hombre...

Te dije que no te metieras en la mochila de Tori.

Pero es que ahí dentro huele bien.

Timbre.

Música pop en la casa.

Vaya, vaya, ¿le apetece a este guapetón

otra pizza de salchicha gratuita y sin pimiento verde?

-Eres rara.

(RÍE) Sí, en el buen sentido.

Supongo que no querrás comerte toda esta pizza tú solo, ¿no?

-No. Pues estaba pensando

que a lo mejor debería entrar contigo y podríamos compartirla.

-¿Qué pasa?

Oye... oye, ¿quién es esta?

-Es mi novia.

Ah, ¿y cuándo ibas a decírmelo?

-¿Me vas a dar mi pizza? Ah, tu piz...

¿Quieres tu pizza? Faltaría más.

Espera que te la doy, ¿eh?

¡Hemos terminado!

Ah...

Increíble. Muy bien.

-¿Sigues peleando con Beck? Sí, claro.

Hala.

-¿Qué le has escrito?

Oh, ah...

-¿Soy la siguiente para la prueba? Puede.

-Porque llevo aquí cuarenta minutos y...

Vale, cuídate.

-Qué buena eres con la gente.

¿Y por qué vamos a hacer un corto?

No hay corto. -¿Y por qué hacemos un casting

para el papel de Jessica? Porque es idea de Tori, ¿vale?

-Pero todas creen que harán una prueba para un papel en...

Toma, abre. Sí, muy bien. Te gustan los cereales.

Bien, ¿quieres más? ¿Quieres más? Sí.

¿Más preguntas?

-No, ninguna.

Ya, eso pensaba.

Lista para la siguiente. Ah, vale.

La siguiente aspirante es Larisa Jameson.

-Hola. ¿Dónde es la prueba? Por el pasillo, a la izquierda,

tercera a la derecha. -¿Puedo ir antes al baño?

No.

-Una vez mi hermano quiso llenar nuestra piscina...

Es interesantísimo.

Grabando. -¿Puedo preguntar

de qué va la película? -Yo lo he preguntado cinco veces.

¡Y acción! (TOSE)

-Jessica,

me siento muy... solo.

-Robert, ¿por qué?

-Porque... estoy solo.

-Ningún hombre debería estar solo.

-Estás muy guapa a la luz de la luna.

(SUSPIRA) Su pelo.

-¿Qué? Pues que ahora

le acaricias el pelo.

Se te ha olvidado acariciarlo.

-Ya. Ah...

Estás guapísima a la luz de la luna.

Uh... -Ah...

-¡Oh, Jessica, besas de mara...! Vale, corten.

¡Corten, corten, corten! Ven, ven, ven.

A ver, ¿qué te parece? -¿Por qué me sigues haciendo esto?

¿Qué? -En cada prueba has parado

la escena justo después del beso, y me has arrastrado

preguntándome qué me parece. Confío en tu opinión sobre...

-¿Acaso estás intentando buscarme una nueva pareja?

Ah... -La verdad.

Vale, sí. -Oh, Gandhi bendito,

¿por qué crees que necesi...? Porque la mujer con la que salías

se ha marchado y estás muy triste y deprimido.

-Tori, no estoy deprimido porque eche de menos a Katherine.

¿Y por qué están tan...? -Echo de menos

a su mascota.

Bunny.

¿Su mascota? -Ajá.

La criatura más linda que he visto.

Se me sentaba en el regazo, saltaba por toda la casa.

Qué tontería más...

Nunca volveré a ver a esa bolita de pelo.

¿Y...

a la mujer no la echas de menos?

-No, tenía llagas en el cuello.

Oh...

A veces me siento tonta.

Me siento: tonta.

-Toc, toc, que viene. (RÍE)

Corre, corre. Ya voy.

Venga, venga, conejito.

No te muevas.

-Madre mía,

te has alejado muchísimo de tu casa, ¿no?

Hola, Sikowitz. -Hola, Sikowitz. ¿Qué tal?

-Hola.

¿Y... qué tienes ahí?

-Pues me he encontrado este conejito abandonado.

Oh, qué monada.

¿Por qué no te lo llevas a casa?

-Oh, no me van los conejos.

Pero... pero estás deprimido por añorar a la mascota

de tu exnovia. -Pues sí, pero...

¿Creías que Bunny era un conejo? Pues... sí.

(RÍE) -No, qué va.

Es una gata.

-¿Una gata? -Sí, la mujer con la que salía

le había puesto Bunny, por su tía Bunny,

que se murió. -¡Ah!

Pero me dijiste que saltaba por toda la casa.

-Sí, sólo tenía tres patas. Pobre gatita.

-Te encantaba su gata.

-Mucho, pero lo superaré.

Bueno, te devuelvo a la libertad.

A ver, os cuento el nuevo plan. -Chis.

-Adiós.

Hum...

Tengo que coger al conejo.

Bunny...

¿Quieres ver "C.S.I."?

Vale.