Tori se queda en blanco

-Hablemos...

sobre...

¡actuar!

¿Hablar qué de actuar?

-Ah... sí. ¿Alguna pregunta?

Una vez mi hermano se pintó parte del cuerpo de morado.

-¿Por qué se pintó tu hermano de morado?

Tenía una entrevista de trabajo.

No le cogieron.

Timbre.

-¡Alto, alto, alto!

¿Hay alguien interesado en ver el reparto

de una obra titulada

"Susy, la de la barcaza". -Sí.

-¡Yo! -Uuuh...

Soy la prota, ¿no?

-Perdón. Que hago de Susy, ¿no?

-Ah...

¿Te han dado la prota?

¡Ah!

Me da que no.

-¿Quién hace de Susy?

Yo.

Sí, ella, esa es la protagonista.

¿Y qué te ha tocado a ti? ¿A mí? Engaño y humillación.

-Ya te acostumbrarás.

Bueno, tranquilos.

A ver, aquí pone: "Jade West, suplente para el papel

de Susy". Ah, yuhu, como si mi sueño

fuese ser suplente de Tori. ¿Qué es ser suplente?

Oh, jolín...

Eh... ser suplente es como ser sustituto.

Si te pones enferma o algo tu suplente hace tu papel

en la obra. Sí, si enfermas o desapareces...

¡o te pilla un autobús!

Ah...

Portazo. No puede conducir autobuses, ¿no?

Hum, en serio,

no sé por qué las manzanas Granny Smith tienen tan mala fama.

Esta es de las mejores manzanas que he comido.

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah...

Parece que Smith ha tenido un accidente.

¿Por qué se la has chafado? Porque he querido.

-Estoy enfadada porque a Tori le han dado la prota

en "Susy, la de la barcaza".

(RÍE) ¿Quieres hablar de ello, nena?

Hola, chicos y ardillas.

(RÍE) Las ardillas somos las chicas.

(RÍE)

¿Queréis comer sushi después de clase?

Sí. Contigo no.

-La verdad es que yo llevo unos días con el estómago

un poco revuelto. Ya siempre hay alguna excusa.

Móvil.

¿Quién será?

¿Diga?

Sí, soy Tori. No. Espere, ¿cómo tiene mi número?

-¿Quién es? Uno que trabaja para Lady Gaga.

¿Lady Gaga? -Qué pasada.

-Chis. Chis.

Hola, perdone.

¿Ah, sí, de veras? ¿Qué dice?

Que van a hacer un vídeo musical el viernes que viene

y buscan cantantes para los coros. Guay.

-¿En serio? Espera, ¿no haces el Susy

el viernes que viene? Sí.

Mire, es que esa noche hago una obra de teatro.

Madre mía, ¿vas a rechazar un trabajo en un vídeo musical

de verdad para salir en una obra del colegio?

Bueno, también podría dejar la obra.

Sí, así Jade podrá hacer tu papel.

Sí, yo...

Sí.

Podría, ¿verdad que sí?

Hola. Señor, ah, sí, me preguntaba...

Silbato. -¡Ah!

¡Eh!

-Ah... ¡Sinjin!

-Jade me obligó. Me prometió treinta dólares

y un cambio de imagen. Has fallado, así que no hay

treinta dólares y te quedas como estás.

¿Has hecho a Sinjin engañarme para que dejara la obra

y quitarme el papel? No voy a quedarme plantada

mientras me acusas de cosas que claramente he hecho.

¿Tienes algo que decirme? -Enséñame a bailar.

¡No!

Jade ha intentado robarme el papel en "Susy, la de la barcaza".

Post data: No pienso enseñar a Sinjin a bailar.

Estado: gruñona.

-¡Capitán, capitán, la tormenta arrecia!

¿Crees que no lo veo? Ve abajo antes de que...

Truenos. ¡Ah, ah! Ah...

-¡Capitán, le ha alcanzado un rayo!

Ah... No puedo levantarme, tenemos que atracar.

No vamos a atracar.

Yo gobernaré el barco.

¿Tú? No seas ridícula.

(TOSE)

Esa chiquitina está enferma. Ayúdame.

Porfa, ayúdame. (TOSE)

Hay que llevarla a Nueva Orleans cuanto antes.

No sabes gobernar un barco. Eres una mujer.

Puede que sea mujer, pero eso no significa

que no sea la mejor capitana de barco que ha visto este río.

Sirena.

Música pop.

Sirena.

(TOSE)

-¡Alto, corten, corten, corten!

¿Puedo ayudarle? -Sí, traigo flores para...

Tori Vega. ¿Para mí? ¡Ah!

¿Quién me enviará flores?

¡Tori, son margaritas! ¡¡¡Ah!!!

¿Qué pasa? -Soy alérgica a las margaritas.

Si me acerco a ellas se me hincha la cara

y me pongo a sudar y a temblar. ¿Quién te mandará margaritas?

¿Yo qué sé?

O tal vez sí lo sé.

¿Cómo sabías que me daban alergia las Margaritas?

Me he informado.

¿Has mirado mi historial médico? Te contestaré

cuando metas la cara en esas margaritas.

Escucha, bonita, voy a hacer la obra. Hice la prueba,

conseguí el papel y voy a interpretarlo.

Lo que hagas me da igual. -¡Ya vale!

Seguimos donde lo habíamos dejado.

Trina. ¿Sí?

-No llego a creerme tus toses. Tienes que vendernos

la tuberculosis. Hum... ¿Así?

(TOSE)

(TOSE)

-Sí, aunque no me gusta.

-Eh, eh, Robbie está en el hospital.

¿Robbie qué? ¿Qué le pasa?

-No sé, le dolía mucho el estómago. Se lo llevaron a urgencias

para hacerle radiografías. ¿Y qué le han encontrado?

-Según este mensaje de Rex,

Robbie tiene un coche aparcado en el culo.

-Madre mía...

No sé lo que significa. -¿Y quién lo sabe?

¿Se va a poner bien? -No lo sé, sus padres

están en Boca, así que me voy para el hospital.

¿Podemos ir nosotros? -Queremos ver a Robbie.

-Sikowitz... -Sí, claro.

Pero la obra empieza a las siete y media.

Estaremos de vuelta antes. Vamos. Venga.

Eh, espera.

Jade... ¿Qué?

¿Esto no será otro truco para sacarme de la obra

y robarme el papel? No.

¿Y si estás mintiendo? Vale, yo me voy al hospital,

tú quédate aquí.

Vale.

¡Espera! ¿Qué?

¿Cómo sé que no me engañas para que me quede aquí

mientras tú te vas al hospital? -¡Las dos al hospital!

Vale. Iremos las dos.

-Aaah...

Bueno, ¿cómo te encuentras?

No muy bien, me duele mucho el bajo vientre.

Rob, Rob, Rob, escucha. ¿Qué?

Me da igual.

Oh... -Hola, chicos.

Robbie tiene un coche aparcado en el culo.

Deja de decir eso. -Robbie, ¿quieres explicarte?

-A ver, cuando tenía siete años me llevé mi coche de juguete

preferido al cole, y el terror de la clase

me hizo tragármelo. Sí.

-Oh... -La chica era terrible.

¿Te acuerdas de los latigazos que daba con la coleta?

Eran trenzas.

Espera, ese cochecito lleva dentro de ti

casi diez años. -Ajá.

¿Y ese cochecito por qué no lo...? Ya sabes.

Evacuas.

-El médico dice que está atascado en mi intestino delgado.

Esa es mi radiografía.

Ah. Vaya.

¿Se ve? -Sí que se ve.

-¿Qué clase de coche es? Parece un deportivo.

-Sí, es un Pontiac. -Hala, qué guay.

Es verdad. -Los padres de Robbie

están al teléfono en recepción. -Ah, bien, vuelvo enseguida.

-Gracias, Lane. -Oiga, ¿tiene algún lubricante?

-¿Lubricante?

Bueno, ¿podemos ayudarte en algo?

Toses. Chis.

Escuchad.

Toses.

Eso sí que son toses auténticas.

Toses. ¿Y?

Que hago el papel de niña tuberculosa

y quiero que mis toses y mis carraspeos suenen realistas.

Toses. como esos.

¡Espere a que llegue! Ven conmigo.

-Vale, vale.

-Caramba, Robbie, no sabía que fueras tan popular.

¿Eres su novia?

¿Y usted?

A ver, ¿por qué no bajas a maternidad a asustar

a los recién nacidos? Oh... ¿Dónde están los bebés?

-Ah...

Doctor, ¿cuál es el estado de Robbie?

-Pues, ¿veis este desgarro en su intestino delgado?

Sí. Claro.

-Si ese Pontiac se mueve podría desgarrarle las entrañas

al chaval. -Ah, ah...

Pues rájelo y sáqueselo. -Eso queremos, pero Robbie

tiene un grupo sanguíneo poco común: cero negativo.

Oh... Negativo.

-Y no tenemos suficiente para intervenir.

¿Y cómo piensan...? Eh, un momento,

yo sé dónde conseguir cero negativo.

¿Dónde? Aaaquí.

¿Soy cero negativo? Sí has mirado mi historial médico.

Ya te dije que me he informado.

-¿Estarías dispuesta a donar sangre para la operación?

Ah...

Claro, ¿cómo no? Pero la obra empieza en tres horas.

-¿Actúas en una obra? Ah... sí, en el insti.

Soy la prota. -¿Y no tienes una suplente

que pueda hacer tu papel? (RÍE) Sí que la tiene.

Una señora está a punto de sacarme sangre.

Espero que sea delicada. Estado: nerviosa.

¿Me va a doler? -Claro.

Marlon, ponme con tu profesor ahora mismo.

¿Cuánta sangre van a necesitar? Saque mucha.

La que sobre la mete en un tarro y me la manda a casa.

Sal de aquí. No.

Me voy.

Eh, qué ritmo tiene mi corazón.

Ah... (RITMEA)

Toma latidos. (RÍE)

Oiga, esta noche protagonizo una obra.

-Ajá. A las siete y media.

Para entonces ya estaré bien, ¿no? -Sí, sólo vas a donar

medio litro de sangre. En unos minutos estará recuperada

para tu obra. ¿Y quién le dio la mostaza?

Hemos vuelto. ¿Qué tal el de la tuberculosis?

Era solamente neumonía.

-Buh... ¡Ay!

(RÍE)

¿Se oía muy alto?

Hum... ¿me puede avisar cuando esté a punto de meterla?

¡Ay, tengo una aguja en el brazo!

Oiga, tengo que aprender a toser y carraspear.

¿Hay algún paciente con tuberculosis en este hospital?

-Séptima planta, ala norte. Gracias.

-No me toques.

Cat, ven conmigo. ¡No molestéis a los enfermos!

-¡Adiós!

Veamos...

¡Tuberculosis en fase! -Ah...

Hola. (TOSE)

Eh, oiga, señor. Chis, chis.

(TOSE) Chis, cállese.

Chis, chis, chis.

¿Le importa si grabo sus toses? (TOSE)

-Yo soy Cat. (RÍE)

(TOSE)

¡Eso es, sáquelo todo! (TOSE)

Venga, voy a intentar hacer eso. (TOSEN)

(TOSE) (RÍE)

(TOSEN)

-Por favor, lleve esta sangre al quirófano de la 15.

Un chaval llamado Robbie la necesita para una intervención.

-La llevo en cuanto termine de rellenar esto.

-Gracias. -Uh, aún está caliente.

-No seas morboso.

-Cuidado, hagan paso.

Se ha ido medio litro de mi sangre. ¿Me echará de menos?

Pronto estaré en "Susy, la de la barcaza".

Estado: emocionada.

-Esto le aliviará la presión del vientre.

-Ah, ah...

Interesante.

-¿Mejor? -Sí, gracias, doctor.

¿Has donado? Casi medio litro.

Ya estás listo para la escabechina.

-¿Quién es la más maja? ¿Yo qué sé?

-Pues tú. Qué tonto...

-¿Qué has perdido la sangre?

¿Qué? -No he sido yo,

ha sido el enfermero morboso de la barba.

-Pues necesitamos sangre del cero negativo

o no podremos operar a este chico. -Entiendo, entiendo.

-¿Te importa donar otra bolsita?

¿Otra bolsa entera? ¿Es seguro?

-Oh, claaaro.

-¿Cree que podrá llegar a tiempo a la obra?

Empieza a las siete y media. ¡Y yo soy Susy!

-No hay problema.

(SUSPIRA) Vamos.

Tranquilo, pronto estarás bien.

-Gracias, Tori. Hum... Y, Robbie...

-Sí. ¿Ropa interior de Bob Esponja?

-¡Venga, aligerando, la obra empieza

en menos de una de vuestras horas terrestres!

-Ya estamos aquí. -Oh, Cat, corre, ve a ayudar

a Sinjin con la iluminación. -Vale, vale.

-¿Dónde está Tori? -Sigue en el hospital.

-¿Qué? -Perdieron su sangre

y le están sacando más. -Más vale que sangre rápido.

¿Y dónde está Jade? ¿Alguien busca a la mejor capitana

de barco que ha visto este río?

(SUSPIRA) ¿Por qué llevas el vestido de Tori?

Porque ella está en el hospital y yo voy a hacer de Susy.

Tori volverá con tiempo de sobra. Ah, pues tendrá

el vestido caliente.

(TOSE)

-¡Ah, esa tos sí que suena bien densa!

Como el queso de untar. Muy realista.

Ya, porque un enfermo me ha pegado la tuberculosis.

-¡Sí! (TOSE)

-Si tú te lo crees, el público también lo creerá.

Estoy donado otra bolsa de sangre.

Después me voy a "Susy, la de la barcaza".

Estado: aliviada.

¿Ya está? -Ya está.

Bien. Caray, casi un litro de sangre en un día.

-Sí, más vale que te tomes el zumo y la galleta para no marearte.

Si se ha comido mi galleta.

-Pues bébete el zumo.

-Eh...

Mi angelito de la sangre. Robbie, ¿qué haces fuera

de la cama? -Me sentía un poco mal

porque hubieras tenido que donar más sangre.

Tranquilo, ya está.

Sangre a la vista.

-Ah, sí, qué chulada.

Hala, es como tenerte a ti el líquido en las manos.

Vale.

-Qué guay, ¿sabías que si lo pones a contraluz se ven todos los...

¡Ah!

Yo... esto...

Trae a la enfermera. -Voy a por ella.

¡Corre!

Ahora tengo que donar otro medio litro de sangre.

¿Cómo voy a llegar a "Susy, la de la barcaza"?

Estado: histérica.

No vamos...

no vamos a atracar.

Yo aparcaré el barquito.

-Uf, Tori tiene mala cara. Genial.

-Eso es normal, le han sacado litro y medio

de sangre. Ah...

(TOSE)

La niña esa está enferma.

(TOSE) Ayúdame.

Porfa, ayuda. (TOSE)

Hay que llevarla a...

Nueva Orleans. Nolaleas.

(TOSE) Cuatro liantes.

(TOSE) ¡Ayuda!

No sabes llevar un barco, eres una mujer.

Puede que sólo sea una mujer,

pero eso no significa que no sea la mayor casi rana

que ha visto este río.

Música pop. Sí.

(TOSE)

Cesa la música. -¡Corten! ¡Telón!

Hacemos un breve intermedio.

-Pobre Tori. Sí.

Voy a quitarle el vestido. -No.

No puede hacer el papel y yo soy la suplente.

-Me da igual, llevar toda la semana en plan buitre.

No voy a recompensarte dejándote hacer el papel.

Ahí fuera hay un público, el espectáculo debe continuar.

-Sí, sí, así es.

Y continuará.

No sabes llevar un barco, eres una mujer.

-Puede que sea una mujer, pero eso no significa

que no sea la mejor capitana de barco

Sirena. que ha podido ver este río.

Música pop.

¿Le... le has regado el "ponte" a "carrobi"?

-Claro que sí, Tori.

Bien. Ah...

-Ah...

-¡Ya!

(APLAUDEN Y JALEAN)

(JALEAN)