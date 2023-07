Terror en la calle de la magdalena

Subtitulado por Accesibilidad-TVE.

No quiero discutir contigo. Sólo quiero que seamos felices.

¿Qué ha dicho? -¿Qué ha dicho?

No oigo nada. ¿Qué...? ¡Ay!

-Vale, vale, quitáoslos.

¿Lo veis? No es tan fácil interpretar una escena

con un cubo en la cabeza. ¿A que no?

No. Es difícil.

-Sí. Bueno, se acabó la clase.

Si todavía queda tiempo. -¿Ah, sí? ¿Cuánto?

-Cincuenta y cinco minutos.

Oh... Oh, en realidad sí que hay algo de lo que quería hablar

con algunos de vosotros.

Tori, Cat, André, Back, Robbie, Jade, quedaos.

Los demás, a los pasillos.

Buenos días, gracias por venir, aquí me tenéis, se admite propina.

-¿Por qué les haces irse? -Ah, ¿qué sé yo?

No hablan nunca.

Sí. Se quedan sentados y hacen gestos.

-Sí. Es raro.

¿Y qué quieres de nosotros? -¿A quién le gustan los desfiles?

-¡A Antonio Banderas!

A los paletos. A nadie.

-Vamos, si son muy divertidos. -Una vez mi hermano

salió en un desfile, pero se desmadró,

así que llamaron a la policía y ya no le dejan desfilar más.

Ni acercarse a los caballos.

-Oh... Juega con las llavecitas.

-Vale. (RÍE)

-Todos conocéis a la mujer con la que salgo: Felicia.

-Qué va. ¿Quién?

Ni idea. Yo no.

-En fin, es la directora creativa del desfile del desfile

de este año. ¿Del desfile del desfile?

No he oído hablar de él. -Exacto.

Es un desfile para llamar la atención sobre los desfiles.

El caso es que le prometí a Felicia

que algunos de mis alumnos más creativos...

(RÍE) -Fabricarían una carroza

y actuarían. En el desfile del desfile.

-Sí. A ver, ¿a quién le gustaría...?

¿Y los demás?

¿Os gustaría fabricar una carroza y cantar una cancioncita

en el desfile, eh, por vuestro querido Sikowitz?

Ah... no.

-Bueno, si no queréis salir en la televisión pública,

donde os verán todo tipo de productores

y directores de casting de Hollywood,

pues a mí plim.

Espera. -¿Sí?

¿Ese desfile va a salir en la televisión pública?

-Sí. Pues si va a salir

en la televisión... Trae las llaves.

¿Y la de mi casa?

-Ah...

Yo la llevo a la enfermería.

-Me la he tragado. No será la última.

Pensar en un tema para la carroza del desfile.

No es fácil.

Estado: pensativa.

-A ver... A ver...

-Carroza de desfile.

Ideas.

-¿Qué tenemos hasta ahora? Veamos,

pues tenemos dos.

Homenaje a las frutas de México

y necesito idea para carroza.

-¿Qué tenía de malo mi idea? Nadie quiere ver una carroza

titulada Las Chicas de Nortrich. Bueno...

-Aaah...

Venga, chicos, sed serios. ¿Queréis parecer tontos

en la tele pública? Ah...

¿Quién va a salir en la tele pública?

-Actuaremos en el desfile del desfile.

Me apunto.

Trina... No, en serio, cantaré o bailaré

o puedo quedarme en la carroza. Ya sabes, delante de todo.

Doy muy bien de chica guapa. (RÍE)

Vale, vamos a votarlo. Los que... (TODOS) ¡No!

¡Vale, pues paso de salir!

¡No saldría ni aunque me lo suplicaseis!

¡Dejadme salir! ¡Fuera!

¡Ni siquiera quería salir! ¡Ah!

Uh...

Tu hermana me ha dado un codazo en la teta.

-Voy a traerte hielo. ¡Siéntate!

-Ah...

Perdona, pero ¿te ha invitado alguien?

-Beck me ha dicho que vais a actuar

en la televisión pública. ¿Y?

¿Y creéis que va a hacerlo sin mí?

Saliste pitando de la clase.

Yo creo que habría que contar con Jade.

(RÍE) Bueno, vale.

¿Qué más da? ¿De qué va a ir nuestra carroza?

Habría que elegir una idea. Vale, ¿y quién la elige?

-Por suerte tengo una nueva aplicación del Peraipad llamada...

ruleta mágica. Ah...

-Esperad, voy a meter vuestras caras

y, ahora, voy a pulsar y la ruleta gira al azar

hasta que aterriza en uno de nosotros.

-¿Y esa persona elige de qué va a ser nuestra carroza?

No, Cat, esa persona gana un trasplante de riñón.

-Ah... Venga, vamos allá.

Sí, dale. -Vale, allá va.

(Música de orquesta)

Nos van a salir canas esperando.

-Enseguida está.

(Pitidos) -Ah... ¡Ay, madre mía,

ha parado en mi cara! (RÍE)

Así que te toca elegir de qué irá nuestra carroza.

¿Y de qué va a ir, Cat?

(RÍE)

-¿Una magdalena gigante? (RÍE)

-Pues vale. -¡Uh!

No queremos ponernos esto. -¿Por qué no os gustan

vuestros trajes?

-¿Por qué?

-Son de caramelitos, quedan perfectos con el tema

de la carroza.

-Es verdad, molan un montón.

Sí, están divinos. Quiere que los llevemos todos.

Y te exploto la cabeza como una espinilla.

-Qué gráfico... -¿Hola?

¡Uh, vuestra carroza está quedando de rechupete!

Ya. ¿A que es chula? -Ya lo creo.

¿Vais a terminar a tiempo? Trabajaremos toda la noche

si hace falta. Lo terminaremos. -Estupendo,

a Felicia le hará mucha ilu... Oh...

(RÍE)

Uh, u h, uh, uh...

Nuestra carroza de magdalena gigante está casi terminada.

Estado: glaseada.

Y...

esta magdalena...

ya está.

(APLAUDEN) -¡Bien!

(RÍE) -¡Bien, poder del glaseado!

(RÍE) ¡Guau! Oye, Cat, Cat, Cat, Cat, Cat.

-Dime. ¡Me sacas de quicio!

¿Hora? -Ah, es la...

Una y veinte de la mañana.

Vale, pues pongámonos en marcha. No hay que fichar hasta las siete.

Este trasto va a unos siete por hora y el desfile

es en Pasadena. Si salimos ahora

llegaremos por los pelos. Venga, chicos,

todos al postre. Vamos.

¡Uh!

Ah, toma las llaves de la magdalena.

-Oh, no, no puedo conducir este trasto con vosotros dentro.

Tengo el carnet medio retirado.

¿Por qué te lo han retirado? -Pues... verás, iba conduciendo

por Las Vegas con una gente

que conocí en el circo

y... Que conduzca Beck.

¿Gente del circo?

-Una mujer tenía un dedo de más en la mano derecha.

Mejor no hablar de ello.

-¿Cómo veo por dónde voy? -Ah, tienes que mirar

por el periscopio, por aquí.

-Esto parece peligroso.

-Ah, no seas crío.

Venga, a ver si llegamos antes de que salga el sol.

¿Tenía seis dedos en una mano?

-Sí. Nadaba como un torpedo.

-Venga agarraos todos bien.

(El motor renquea)

Nos vamos. -¡Guau!

(RÍEN)

-¿Nos movemos? -Sí, nos movemos.

¿No puede ir más rápido? -Claro, si nos remolcara algo

que fuera más rápido.

# La magdalena rueda y rueda.

# Rueda y rueda, rueda y rueda

# La magdalena rueda y rueda. #

-Ah...

-Ah...

# Dubidubidú. #

-¿En qué barrio estamos?

-Sí, ¿en qué barrio? -Digamos que no es Barrio Sésamo.

-Me encanta Barrio Sésamo. # Brilla... #

¡No!

Eh, ¿qué hay en ese saco?

-No sé. ¿Yo qué sé?

-Ni idea. Pues os juro que se ha movido.

Uh... ¡Ah!

¡Oh! Ay, mi madre...

Trina... Gracias por la patada en la boca.

¿Qué haces en ese saco? Es para poder actuar en el desfile.

(HABLAN A LA VEZ) Te dijimos que no vengas y tú...

-Te has pasado. Yo también tengo...

(TODOS) Oh...

-Gracias.

-¿Qué ha sido eso?

-Creo que hemos pinchado. Oh...

Estupendo. -Vaya...

Vaya.

(Hip-hop lejano)

Qué barrio más díver.

-Sí, hemos pinchado.

-¿Hay rueda de repuesto?

No tenemos ni gato.

-Eh, vienen unos tíos. A lo mejor nos ayudan. ¡Eh!

¡Colegas!

Sí,

a lo mejor nos ayudan a buscar...

¡A la magdalena, corred, corred! -¡Corred!

-¡Abrid la puerta! -¡Corred, corred!

-¿Ves algo?

Veo a un chico en la acera acariciando a un perrito.

Esperad, no. Es una rata gigante.

Y no la está acariciando.

Se la está comiendo. Ah...

Voy a cerrar esto.

¿Qué hora es? -Ah...

Las tres de la mañana. ¿Y a qué hora

hay que inscribirse en el desfile? -A las siete.

-O sea, que tenemos que estar allí en...

Esperad, voy a repetirlo.

¡Cuatro horas!

-Cuatro horas.

Sí, hola. Hemos pinchado. ¿Pueden enviarnos una grúa?

Estupendo, muchas gracias. (APLAUDEN Y JALEAN)

Estamos en la esquina de Spake con la 83.

¿Cuánto creen que tardarán en...?

¿Hola?

¿Hola?

¡Ha colgado!

-Jo, es que en este barrio no entra nadie de noche.

Oye, Batman si entraría. Pero ¿tienes el teléfono

de Batman? No.

¿Y cómo vamos a llamar a Batman? No podemos.

¡Eso ya lo sé!

-A ver, creo que hay una tienda de veinticuatro horas en Spike.

Echaré una carrera, compraré un neumático

y volveré en media hora. ¿Seguro que quieres ir corriendo

por este barrio a estas horas? -Lo único que temo es el miedo.

Y al tío que me instaló la parabólica.

Sé que quería hacerme daño.

(Hip-hop lejano)

(Pedrada y sirenas) Uh, uh...

¡Me voy pitando!

¿Dónde está Sikowitz? No me gusta esta situación.

Estado: asustada.

Jo, ya hace casi una hora que se fue Sikowitz.

(Ladridos y sirenas) -Ah...

Voy a llamar a la policía. -Sí.

-Buena idea. Sí, llama.

(Pitidos)

No hay cobertura. ¿Qué ha pasado?

Hace un momento estaba al máximo.

-Yo nunca tengo.

¿Sigues con Movilteck? Firmé un contrato de cinco años.

-Sin cobertura. Nada.

-Ni yo. ¿Por qué no tenemos cobertura?

-¿Estás seguro? -Sí, ahí había un repetidor

de telefonía móvil. (RADIO) Dos unidades de camino.

-¿A qué pirado se le ocurre robar un repetidor?

(RADIO) Recibido, central. -Ah, ah...

¡Gracias al queso!

Ah, ah... Agentes, cuánto me alegro

de verles. -Ya.

-¿Y sus pantalones? -Me los han quitado unos gamberros.

Me han atracado a unos quinientos metros de aquí.

-¿Y qué hace corriendo por el barrio en plena noche?

-Pues iba de camino al desfile del desfile.

Con unos chavales en una magdalena gigante.

-Ajá. -Y, de repente,

se pinchó una rueda de la magdalena y... ¿Por qué saca las esposas?

No entiendo qué está pasando. ¿Por qué me detiene?

¡Hay siete niños en una magdalena que me necesitan!

¡Socorro! -Sí, hombre,

niños en una magdalena. -¡Llevan pijamas de caramelos!

¡Socorro, auxilio!

¡¡¡Libertad!!!

-¿Cuánto hace que se fue Sikowitz? Demasiado.

No podemos quedarnos aquí parados. Cuéntanos tu plan.

Pues en esta magdalena hay dos hombres.

Deberían ir a buscar ayuda. -¿Dos hombres?

Bueno, ya me entiendes. -Ah, la verdad es que no.

Venga, ¿por qué no dejáis de ser tan caguetas y salís ahí fuera?

-Como salgamos así vestidos... Nos van a destrozar.

Cierto. Tori, ve tú. ¿Qué?

Sí.

-Vamos, anda. Venga. ¿Vamos? Pero...

Vale.

Espera, ¿sabéis por dónde hay que ir?

-Pues, según el peramapa, si seguís hacia el norte...

¡No, André, no lo hagas! ¡No lo tires!

Pero ¿qué has hecho?

(TOSE)

(Sirena)

-Ah, vale, ¿así que tú no has robado el repetidor?

-No. -¿Y cómo es que lo tienes?

-Volvía a casa desde la iglesia y me cayó encima.

-Se le cayó encima, claro. -Iba por la calle y...

-¿Tienes algún testigo? ¿Qué vas a tener?

-Primero los niños dentro de la magdalena

y ahora este con el repetidor. -No lo he robado.

-Vamos, acompáñanos. (GRITAN A LA VEZ)

-¡¡¡Ah!!! ¡Nos habéis asustado!

¿Y la ayuda? No hemos encontrado.

-Nos han atracado unos seis tíos. Y os juro que uno llevaba

los pantalones de Sikowitz.

(GRITAN) -Esto no me gusta a mí.

-Son los que nos han atracado. -¡Gamberros!

-¿Están ahí fuera?

Jope, vamos a morir con pijamas de chuches.

-¿Qué hacemos?

¡El cañón de confeti! -¡Sí!

-¡Sí! -Venga, tapaos los oídos.

(Explosión) -¿Qué pasa?

-¡Vámonos, corre!

(Música festiva)

Ha funcionado.

(SUSPIRAN)

-Ah... Ah...

-Oye, ¿dónde está Tori?

-Salió a buscaros a André y a ti. ¿Que ha salido ahí?

¿Cómo la habéis dejado salir sola? -¿Intentasteis detenerla?

En cierto modo. ¿Qué hiciste tú?

Abrí la puerta.

(Ladridos lejanos)

Ah...

Hola.

Eh...

Me llamo Tori.

Alumna sobresaliente.

-Yo me llamo Kevin.

Anda, mi hámster se llamaba Kevin.

Tú no has tenido ningún hámster.

A ver, os cuento.

Mis amigos y yo hemos pinchado ahí atrás.

Vamos en una... Bueno, cuesta explicarlo,

pero, eh... necesitamos ayuda para cambiar... ya sabéis.

¿Vosotros sabéis cambiar un neumático?

-Sí,

sabemos cambiar un neumático.

-Os lo cambiaremos muy bien.

Pues fenómeno.

-Y hay que procurar que estos tornillos...

Ah... queden bien.

Ya está. Bájala. -Voy.

-Como nueva. ¡Bien!

Muchas gracias, chicos. ¿A que son un encanto?

-Sí. -Muy majos.

-Gracias. -Un encanto, sí.

¿Dónde estará Sikowitz? -No lo sé.

¿Creéis que todavía llegamos al desfile?

-No lo sé, André. Yo no tengo cómo calcular el tiempo.

-Esperad, ¿estáis diciendo que vais al desfile del desfile?

Sí, esta es nuestra carroza.

-¿Y vais a salir en el desfile? -Sí, vamos a actuar.

-Hala.

-Pues nosotros íbamos a verlo por la tele.

-No en alta definición.

Pues...

¿Queréis venir al desfile con nosotros?

-¿Podemos?

Eh...

Ah...

-Bueno, vamos allá.

# La magdalena rueda y rueda.

# Rueda y rueda, rueda y rueda.

# La magdalena rueda y rueda.

# Dubidubidú. #

-¡Esperadme!

¡Esperad a papá!

-¡Tenemos a un varón caucásico sin pantalones, envíen refuerzos!