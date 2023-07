Suplicando de rodillas

Subtitulado por Accesibilidad-TVE.

-Esperad, esperad,

hay alguien que desafina.

¿Y quién era? -Dos pistas: Robbie y Shapiro.

Yo no desafino. Desafinas hasta en la vida.

(RÍEN) -Pues a lo mejor

puede que Tori desafine. ¿Qué?

-Tori no ha desafinado.

Has estado genial, cantas de maravilla.

El guapo cree que he estado genial.

Timbre. -Ajá, no tan deprisa.

Hablemos de vuestros deberes. -¿Para el Festival

de la Luna llena? -Ajá.

Cantaréis una canción y vuestra interpretación

valdrá un tercio de la nota del semestre.

-¿Una canción en solitario? -Puede ser en solitario

o formando pareja con un compañero y hacer un dúo. Pero nada más

que solos o dúos.

-No.

Cuartetos no.

-Bueno, Tori. ¿Qué, cantamos juntos?

-Me pido a Tori. -Ya me la he pedido yo.

-Lo he dicho yo antes. -Cantará conmigo.

No podéis pedirme, no soy el asiento delantero

del monovolumen de vuestras madres.

-Yo nunca tuve madre. Oh...

Voy a cantar yo sola.

¿Vale?

-Como el lobo... Ella camina sola.

Desafinas.

-Tori.. Oh, hola.

-Rider. Sé cómo te llamas.

Rider.

-Oye, me preguntaba si a lo mejor...

Mira, no puedo formar un dúo contigo.

-No, no iba a pedirte eso. ¿Ah, no?

-Era por si querías... Bueno, en fin,

salir o... Bueno, casi mejor...

¡No, espera!

Me encantaría quedar, y, caray, qué brazo más duro.

(RÍE) -Gracias.

¿Vamos a tomar sushi o algo? Sí.

O sea, sí.

Sí, me apetece.

-Está bien, bien, podéis cantar los cuatro como cuarteto.

-¿Queréis dejarme en paz ya?

¡No!

-¡No!

Hoy, alucinante. Y me encanta mi nuevo teléfono,

Me siento como con un hormigueo.

-Eh, hola, Sally, ¿qué tal? -Hola, Tommy.

-Oh, qué poco ha tardado en salir mal.

-Soy Robbie. ¿Te acuerdas? Íbamos juntos a clase de Jazz.

-Ah, sí, y te dieron una patada en la entrepierna.

-Sí, pero me curé.

Me preguntaba si te apetecería cenar conmigo este sábado

en el Olive Bargen.

-Mira, saldría contigo, pero prefiero quedarme en casa

y no hacer nada.

-Otro fracaso. Oh, mira que eres torpe.

Eh,

¿qué tengo de malo?

(HABLAN A LA VEZ) -Hueles a niño pequeño.

Eres un poco rarito.

-Chicos, no tiene gracia.

Ah, y no tienes gracia.

Móvil.

-Qué bien. Nortstar, ¿en qué puedo ayudarle?

Ajá.

Ajá. ¿Está herido?

¿Y se encuentra en...?

De acuerdo. Le envío a alguien, gracias por llamar a Nortstar.

-¿De qué iba eso? -¿Sabéis el número nuevo

que me dieron? -Sí.

Ajá. -Pues debe de haber un error,

porque me llama un montón de gente que tiene Nortstar.

Eso de Nortstar me suena. ¿No es...?

-Un servicio de emergencia para los que tienen un accidente

-Madre mía.

-Es muy emocionante, y puedo ayudar a gente

que me necesita. -Pero ¿cómo sabrán

los de la ambulancia que tienen que ir a ayudar?

-Madre mía, tienes razón. Debo llamar a la ambulancia.

-No tengo palabras. Hola.

Uh, alguien está muy contenta por algo.

Sí, me están dando náuseas.

-¿Hay alguna razón por la que las chicas

no quieran salir conmigo ¿Quieres decir una razón

que destaque ante todas las demás? -¡Ja!

-¿Por qué estás contenta?

Porque Rider Daniels me ha invitado a salir.

-Oh, está cañón.

Obsérvame, sí, estoy a salvo.

Yo no me fío de Rider. Tú detestas la idea

de que me pase nada bueno. No sabes qué razón tienes.

Sólo digo que un tío que esté tan bueno y que sea tan perfecto

tiene que ocultar algo. ¿Entonces crees que Beck

oculta algo? Lo ocultaba. Hasta que lo descubrí.

-¿Qué ocultaba yo? ¡Que naciste en Canadá!

-No era ningún secreto.

-¿Y ese tal Rider te ha pedido salir y tú has dicho que sí?

Ah... sí, básicamente. -¿Y no te ha dado ningún regalo

o dinero? No.

-Pues no lo entiendo.

Espera, esa cita, ¿dónde y cuándo?

Viernes noche, en mi casa. -¿Puedo ir?

¿Qué? No. ¿Por qué? -Porque quiero aprender de Rider.

Ser un tío capaz de pedir salir a una chica sin que ella se ría

o le rocíe con algo.

No puedes observar mi primera cita con Rider.

-Ni se dará cuenta de que estoy. Me... me esconderé

en el seto de tu patio. Te verá.

-Tú nunca me vez. Ya lo sé, pero... ¿Qué?

Trina, ¿me ayudas, por favor? No puedo.

¿Estás haciendo sushi? Sí.

¿Me lees las instrucciones que están ahí?

Mira, me he comprado estos vaqueros y tengo que darlos de sí.

Uh, uh...

Comemos en esa mesa. Lo siento,

mi culo tiene que respirar.

¿Y por qué haces sushi?

Voy a sorprender a mi ligue.

Rider Daniels.

¿Rider? ¿De último curso supercañón?

Sí. Ten cuidado.

¿Por qué? Sale con muchas chicas.

¿Conoces a mi amiga Lindsay? A Lindsay no le caes bien.

Y qué, la conozco.

El caso es que el año pasado salió con Rider

y le rompió el corazón.

¿La dejó? Sin avisar ni nada.

¡Zas, se acabó! A lo mejor tenía un buen motivo.

Es una...

bolita de atún picante.

Acabo de hacer atún en bolitas. Son picantes.

Me siento con hambre.

Hum...

¿Qué tal...

tu bolita de atún picante?

-Ah...

Nunca había tomado sushi así. ¿No?

Gracias.

Oye... -¿Hum?

Tengo que preguntarte una cosa. -Dispara.

Vale. Hemos estado en la misma clase todo el año.

-Ajá. Y nunca habíamos hablado ni nada,

y, de repente, me pides salir. -Cierto.

¿Por qué? -Supongo que no me atrevía

a hablar contigo. Qué tontería.

Tú eres guapo y esas cosas.

Don musculitos.

-¿Y tú qué, doña mofletes? Paraaa.

-Venga ya, eres guapa, también cantas de maravilla.

Sabes hacer lo que sea esto.

-¿Puedo ir al baño? Sí, por allí,

primero a la izquierda.

-Gracias. De nada.

¡Eh! ¡Ah!

Pero ¿de dónde sales? ¿Me estabas espiando?

Sí. Mira su teléfono. ¿Qué?

Chis, tienes poco tiempo, los chicos mean rápido.

Mira su teléfono. ¿Para qué?

Se pueden descubrir los secretos de alguien mirando el teléfono.

Pero... ¡Corre!

Oh...

-¿Te ayudo? ¡Ah!

Pues sí que meáis deprisa.

-¿Estabas leyendo mis mensajes? No.

Mensaje de texto.

-Tía... Lo siento, ¿vale?

Estaba cotilleando. -Vaya.

Llevamos saliendo cuarenta y seis minutos y ya no confías en mí.

¡No, no, yo no soy así! -¿Seguro?

Porque quizás seas justo así.

No, no cojas tu cazadora. -Tengo que irme.

Pero... ¿Y tus bolitas de atún picantes?

-Hasta luego.

Oh...

Uh...

Uh...

¿Se ha movido ese tiesto?

¡Robbie Shapiro!

-¿Sí?

¡Estás invadiendo mi intimidad! -Yo no he cotilleado el móvil

de Rider.

¡Fuera! -Ah, ah...

Buscando a cierto chico. Mi donut sabe raro.

Me siento en modo búsqueda.

Hola, ¿habéis visto a Rider Daniels?

-No. -No.

Ah, ya lo veo. -Hum...

Rider, escucha... -¿Sí?

Uh, Robbie, ¿qué has hecho? -He visto que un tío como Rider

consigue a chicas por su aspecto y su actitud

y me he hecho un cambio de imagen.

Te sangra la oreja.

-Ya, he intentado ponerme un pendiente.

Rider no lleva pendiente.

-Estaba seguro de que lo llevaba. (RÍE) Sí, era una broma.

-Hola. Hola, Cat.

-¿Después de clase os apetece...?

Móvil. ¡Otro más!

Nortstar, ¿en qué puedo ayudarle?

-¿Otro accidente de coche? -Sí.

(RÍE) Lo siento, puede repetirlo, no le entiendo.

¿Que... que necesita una ambuqué?

Lo siento, no le entiendo.

¿Con quién hablaba? -Ohm chica guapa.

Señorita, ¿se ha fijado en mi nueva imagen?

¡Señorita, espere!

¡Rider!

-Hola. Hola. ¿Recibiste mis mensajes?

-Sí. ¿Quieres comprobar que no miento?

Lo siento. Hice fatal en cotillear,

y si me das otra oportunidad te prometo que confiaré en ti

y nunca volveré a darte bolitas de atún picantes.

Nunca más.

-Me gustan las bolitas de atún picantes.

Entonces, ¿quieres venir esta noche?

-No puedo, tango que elegir una canción para el Festival

de la Luna Llena. Oh...

-De verdad, ni siquiera sé qué canción voy a cantar.

¿Ah, no? -No, me...me da mucho miedo

cantar solo.

Pues... podríamos cantar juntos.

En plan dúo. ¿Hum?

-Suena muy bien.

Contigo me siento seguro.

-Eh, ¿sabéis si es posible que un hombre se realice

la RCP solo?

-Creo que no. Lo dudo.

-Sí, y yo.

Señor, siento haberle hecho esperar, pero mi supervisor

dice que no puede realizarse la RCP usted mismo.

¿De acuerdo?

¿Hola?

Hola...

Ha quedado fantástico. -Tú sí que eres fantástica.

Eh, eh, eh... -¿Qué?

¿Ibas a besarme? -Sí.

Vale.

Lo siento. -No pasa nada.

¿Te he mordido el labio? -Un poco.

-Hola, Christine, espera. Hola.

-Eh... ¿Robbie? -Sí.

Sí, voy a tu clase de lengua. -Estás distinto.

-Lo sé.

Intenta relajarte.

-Te pareces a un chico con el que estuve saliendo.

-¿Quién? -Rider Daniels.

-Ah, saliste con él. -Bueno, creía que estaba saliendo

con él cuando descubrí su jugada. -Continúa.

-A ver, Rider me convenció para que bailara con él

para un proyecto de clase, yo bailo muy bien.

Y cuando ya consiguió el sobresaliente

no volvió a llamarme. -Oh, te sentirías muy sucia.

-No, se lo hace a muchas chicas.

Las utiliza para sacar nota y después, adiós.

Debí imaginarlo. Ningún chico me pide salir.

Me quedo en casa, sola.

Es deprimente.

-Ah... Pues, ¿quieres salir conmigo?

-No.

-Robbie nos lo dijo. Lo corroboramos con otras chicas

con las que había salido Rider. -Y es verdad.

¿Así que... me está utilizando para sacar buena nota?

Lo siento, Tori.

Tienes que sentirte idiota ahora mismo.

-Vale, tiempo muerto. Sólo intentaba...

-¡Vete a la escalera!

¿Y ahora qué hago? Pues, ¿no pensarás seguir cantando

a dúo con ese idiota? No, ni hablar.

-Bien, pues que suspenda. Pero no quiero suspender

yo también. ¿Y qué vas a cantar?

Una canción, una chulísima que me vas a ayudar a componer

esta noche. No puedo.

¿Cómo que no? Pero tengo que...

-Venga. Está bien, ya celebraré

el noventa y siete cumpleaños de mi bisabuelo

con él el año que viene. A lo mejor.

Venga, vamos.

A veces es bonito perdonar a las personas.

Y otras veces la venganza mola.

Me siento a tope.

-Te traigo un micro.

-Pónmelo. -Claro.

Aplausos y jaleo. Enhorabuena, tío.

-¿Por qué? -Por estar saliendo con Tori.

-Sí, unos cinco minutos más. Luego es toda tuya.

-¿En serio?

-Muy bien, a continuación, y cantando a dúo,

Tori Vega y Rider Daniels.

¿Qué tal, chicos? -Hola.

Esta canción se la dedico a las chicas,

sobre todo las que conocen a mi amigo Rider.

-Mi micrófono no funciona.

Qué pena.

Vamos, André. -¿André?

-¿Qué canción es esta?

Tu escucha, te va a horrorizar.

-Hola. -Oh, tío.

-¡Oh, espera!

-¡Rider, eres un cerdo!

-Espera.

-¿Ah, sí?

Ahora voy a hacer un vídeo educativo para animaros

a ser actores, a aprender el oficio de la interpretación.

La primera emoción que voy a escenificar es...

felicidad. Uh...

Tristeza. Uh...