Los supervivientes del calor

Madre mía.

No puedo con este

calor. -¿Estás caliente?

-¿Qué temperatura hace?

-Pues, según mi pera-pad...

(AMBOS) Oh.

-Aquí en Hollywood hace...

¡39”!

(AMBOS) ¡Oh!

-Detesto sudar. Oh.

Yo tengo los brazos como jamones húmedos.

(RÍE)

-¡Hola!

Yo tengo calor, pero sigo de buen humor.

Robbie,

¿me das el agua? -No.

¡Dámela! -Vale.

¿Qué?

¡Tú no sudas! Ajá.

¿Te diviertes?

¿Por qué razón no estás sudando?

Yo no sudo. ¡Todos sudamos!

-Jade no. -Jade nunca suda.

¿Cómo no va a sudar nunca?

Sudar es asqueroso, así que paso.

¿Qué pasa, es que tienes la sangre fría?

-Jade, ¿sangre fría? ¡Ja! ¡Menuda sorpresa!

(RÍE)

-¡Ah!

¡Esa bruja me ha echado crema en los ojos, ayúdame, Rob!

-Chis, tranquilo. No pasa nada. Oh.

Ya está.

-Oh, ahora no me quedará un bronceado uniforme.

¿Qué pasa, chavales?

Chavalas...

-¿Para qué es todo ese dinero? Para mí.

He montado una piscina de críos

y cobro cinco pavos por cinco minutos.

¡Sinjin! Te quedan cinco minutos. -¡Vale!

Oh, oh. ¡Oh, oh!

-¿Es verdad que el sudor y el pipí

son como primos?

¿Cómo dices?

-¿Cuánto va a durar la ola de calor?

Dicen que hasta el martes. -¿Por qué dicen eso?

-Cat, ay. En el valle llegan hasta los 42.

(AMBAS) Oh.

-Mira en Venice Beach. -Vale.

En Venice hace...

¡Sólo 32 grados! ¡Oh!

Vámonos a Venice. -¿Queréis?

¿Y hacer pellas? -Yo encantado.

-Digo el sábado. Le pido la "pick up" a mi tío,

acoplo mi caravana y a la playa.

Vale. Es buena idea.

-Por mí vale. Guay.

¿La playa? ¡Genial, me apunto! No, no, no, no, oye...

-¡Ni hablar! Espera, es... ¡Trina!

-Oye, oye, oye, oye, ¡oye! ¡No nos caes bien!

-¡Ah!

¡Eh!

¡Eh, Sinjin! (SUENAN BURBUJAS)

Está boca abajo en el agua.

Sí.

¿Y qué pasa? Aún le quedan dos minutos.

¡Uh! Ah.

-Uh.

¿Estás bien?

-Oh, oh, ah. -Eh...

Igual tendrías que hacerle el boca a boca.

-Oh. No, está bien.

(CANTA EN INGLÉS)

Nos vamos a la playa, ¡a refrescarnos!

¡Qué emoción!

Estado de ánimo: entusiasmada.

-Ah, ¡me hago pis, me hago pis, me hago pis,

me hago pis, me hago pis! -¡Date prisa!

-¡Vale, vale!

Tiene la vejiga de una ardilla.

-¿Quién quiere ir a la playa? (TODOS) Sí, vamos a la playa.

Beck, tu caravana mola mucho. -Gracias.

¿Y vives aquí sólo?

-Aparcado en la puerta de mis padres.

-Al menos tiene padres.

-¡Oye! Hay asuntos privados.

-Ya lo sé. Uh.

Oye, ¿por qué tiene las ventanas tintadas?

-Porque mi padre se la compró a un rapero.

Todas son de cristal a prueba de balas.

¿Qué rapero? -Fat Biscuit.

¿A Fat Biscuit? -¡Qué pasada!

-Sí. -He oído que ahora está delgado.

-Ajá. Sí, le operaron del estómago.

¡Ah! Bien por Fat Biscuit.

Oye. ¿Qué?

¿Te preocupa no sudar nunca? No.

¿Pero y si un día se te acumula dentro todo el sudor y explotas?

Me encantaría.

Bueno, aquí empieza a hacer calor. Sí, vámonos.

-¡Todos a la playa! (TODOS) ¡Playa!

-Por aquí, tíos. -¡Ah! ¡Uh!

¿Qué pasa?

-La puerta no se abre.

-Me encanta la playa. ¡Uh, uh!

(SUSPIRA) -¿La protección solar de tu padre?

¡Vamos!

¡Abre ya!

-¡Hay algo que bloquea la puerta! Vaya, hombre.

¡Han aparcado una caravana pegada a la nuestra!

¡Bueno, pues salimos por la puerta de atrás!

-No hay puerta de atrás.

Eso sí que es de estúpidos.

¡Tengo muchísimo calor!

-¿Queréis abrir una ventana?

Son a prueba de balas, ¡no se abren!

-Ah, muchas gracias, Fat Biscuit. ¿Qué?

-Me refería al rapero a quien le compró este coche.

¡Me estoy asando! ¡Empuja la puerta!

-No puedo mover una caravana de 3500 kilos.

¡Empuja más fuerte!

-¡Eso no tiene sentido! Lo que faltaba, ¿y ahora qué?

(TODOS HABLAN A LA VEZ) ¡Eh! ¡No os mosqueéis!

Nadie sabe que estamos atrapados en este horno.

Cat ha ido al baño, volverá en unos minutos,

pondrá en marcha la camioneta de Beck y nos moverá

para poder abrir la puerta. -¡Claro!

De acuerdo. -A esperar.

Tranquilas, chicas. Tranquilo. -Vale.

-Te he traído limonada. -Ah, gracias, tío.

-De nada. -Qué sed.

-Hola.

-Hola, ¿qué hay? -¿Qué canción está sonando?

-No la conozco. -Pues... Mola mucho.

(RÍE)

-Eh... ¿Te quedas un rato? -No puedo,

tengo que volver con mis amigos. -¡Oh, venga!

-¡Quédate sólo unos minutos! Por favor.

-Venga. -¡Vale!

-¡Guay! (RÍE)

¿Pero dónde está Cat?

-Se fue hace veinte minutos.

No pesa ni 50 kilos, ¿cuánto pis puede retener?

Voy a llamarla, ¿cuál es su número de teléfono?

Ya lo he intentado. -No hay cobertura.

Vaya, os dije que no pillarais F-mobile.

¡Oh!

¿Y dónde está tu teléfono?

Me lo dejé en los pantalones y mi abuela los lavó.

¡Adiós a todos mis contactos!

-Al menos pongamos el aire acondicionado.

-No funciona a menos que la camioneta esté arrancada.

¡Pues arranca la camioneta! -¡No puedo salir!

¡Oh! ¿Para qué me habéis invitado? ¡No te invitamos!

-Nadie te invitó. -Te invitaste sola.

¡No nos caes bien!

¡Me estoy asfixiando!

-Chicos,

aquí hace 39”

(TODOS) ¡Oh!

Necesito una bebida fría. -Y yo.

¿Dónde están? -En la camioneta.

Oh, ¿qué vamos a hacer?

¡Cat!

(TODOS) ¡Cat!

¡Cat!

¡Cat!

-¡Uh! -¡Ah!

-¡Uh! -¡Ah, ah!

¡Qué fría está! -¡Toma!

¡Uh! (RÍEN)

-Oh. -Uh, uh.

-¡Está muy fría! -¡Toma agua!

Ah, ¡qué calor! (LLORA)

(TODOS) Oh.

(TODOS) ¡Oh!

No puedo creer que Cat no haya vuelto aún.

¿Cuántos grados hay ya?

-Oh...

¡41”!

(TODOS) ¡Oh!

Me he pasado años rezando

para tener un cuerpo caliente,

¡pero no me refería a esto!

Me sudan cosas que no sabía que podían sudar.

¡Ay, madre!

¡Lo había olvidado! ¿Qué?

He traído un ventilador.

¡Un ventilador a pilas!

(TODOS HABLAN A LA VEZ)

Oh, venga. ¡Guay!

¡Aquí está!

Venga ya.

¿Es eso?

-¿Ese es tu ventilador? Sí.

-No es muy grande.

Es de lo más ridículo.

Nos has engañado.

Bueno...

Pues vale, entonces no lo enciendo. (AMBOS) ¡No, no, no!

¡Vale, ahora os gusta mi ventiladorcito! ¿Verdad?

Ah. Ah.

Ah. Ah.

Ay. Ah. Al menos oscila.

(TODOS) Ah, ah.

Yo... Sigo sin estar contento.

Qué calor tengo.

-¿Dónde estará Cat?

Espero que esté bien.

Música. -Uh, uh.

-¡Uh! -Ah.

-Eh, así. (RÍEN)

-¡Eh, granizados!

-¡Ah, me entusiasman los granizados!

(RÍE) -Cinco, por favor.

-Claro, ¿de qué sabor?

-¿De qué lo quieres? -Ah.

Elije tú por mí. (RÍEN)

-De cereza para la señorita.

-¡Sí! Mi preferido.

(RÍEN)

-Uno de cereza.

(RÍE) -Gracias.

-Y yo de lima.

-Uva. -Naranja.

-¡Ah! ¡Hala! Me duele del frío. (TODOS) ¡Oh!

(TODOS) Oh. ¡Oh!

-Oh, oh. Oh, oh.

Uh... Se está parando.

(TODOS) Oh... ¡Oh!

¡No!

-¡Ventilador, funciona, ventila, gira, gira!

-Robbie, Robbie, para. -¡No, no!

-¡Robbie, vale! -¡Haré que funcione!

-Se han acabado las pilas, Robbie, para.

-¡Lo necesito, lo necesito! -¡Se acabó!

(GRITA Y LLORA)

¡Tengo un calor que me muero!

¡Tengo que salir de esta estúpida caravana!

¡Sí, oféndete!

Al menos...

Hay que encontrar algo que beber.

¡Eh!

¡Eh!

¡Tu pecera!

-Ah, sí. (RÍE)

-Se me olvidaba mi pecera. (RÍE)

-Esperad, ¿vamos a beber agua de peces?

¿Quieres morirte de sed?

¿Cuánto hace que la has limpiado? -¿Hay que limpiarla?

(TODOS) Oh. Anda, hombre.

-No podemos beber agua sucia.

Pues como no bebamos algo...

Vamos a palmar. ¡Espera!

¿Trina?

¿Qué haces?

¿Cómo dices?

Tenías la cabeza

en la bolsa.

Es que ahí dentro hace fresco.

Te he oído tragar.

¡Dame la bolsa! ¡No, es mía!

¡Que me la des! ¡No!

¡Dame la bolsa! ¡No!

¡Es mía! ¡Que no! ¡Suéltala!

¡No! ¡Trae!

¡Dámela! ¡Ah! ¡Dámela! ¡Suéltala!

¡Que no me des en la espalda! ¡Suelta, suelta!

¡Es mía! ¡Ah! ¡Que me tiras! ¡Ah!

¡Dámela! ¡No!

Oh, oh. (JADEA)

Agua. Tenía...

¡Tiene agua! ¡Devuélvemela!

¡Has tenido agua!

¡La has tenido todo el tiempo! ¿Y no la has compartido

con nosotros? Si la hubiera compartido

tendría menos para mí. ¡Ah!

Sólo queda un trago, ¿qué hacemos?

¡Me lo pido! ¡No!

¡Lo compartiremos!

¡Apenas hay para llenar el tapón!

¡Pues compartiremos un tapón!

Lo compartimos. ¡Contigo no!

Música.

-Deja las manos quietas.

-¿Quietas?

-Así.

(RÍE) -¡Ah!

Uh...

¡Ah!

Venga...

Sin sorber.

Mojar la lengua una vez.

Ah, ah.

Ah...

¡Ah, ah, ah! Uh.

¡Oh!

¡Qué refrescante!

Toma.

Eh... Dame. Eh...

Eh, eh.

Uh.

¡Oh!

(TODOS GRITAN)

(GRITAN)

(LLORA)

¡Está vacío! -¡Lo siento!

¡No he podido contenerme!

(LLORA)

A ver... Me está goteando algo encima.

¡Me gotea algo encima!

-No... No gotea nada. ¡Sí, mira, mi brazo!

¿Ves?

¡Y en la frente!

¿Qué es lo que está pasando?

-Estás sudando. ¡No!

Mentira, yo no sudo. ¡No estoy sudando!

-Mírame. No.

-Mírame. No.

-¡Mírame! ¡No!

-Estás sudando. (LLORA)

Pero... Tenemos que salir de aquí.

¡Sí!

¡Vale, has descubierto Australia!

¿Qué?

He dicho que ha descubierto Australia.

-¿Ha dicho: has descubierto Australia?

Es descubierto América.

¿Eh?

La expresión es has descubierto América.

¿No es Australia?

No.

-¿Por qué iba a ser Australia?

¡Es otro país, ya! ¿Y qué?

(LLORA)

-Has torneado un jarrón precioso.

-Tú me has ayudado. (RÍE)

-Lo barnizaremos.

-Gracias.

Pero... Tendría que volver con mis amigos.

-Oh, no puedes irte ahora. Paul ha hecho un tartar de atún.

-Pescamos el atún esta mañana.

-Tienes que quedarte a tomar el tartar.

-Prueba el atún.

(RÍE)

-¡Vale! (RÍE)

(RÍEN)

-¡Uh!

-¡Uh!

Bueno...

Es oficial.

¡He alcanzado el acaloramiento máximo!

(LLORA)

Nunca había tenido tanta sed.

Por primera vez en mi vida

tengo la lengua

seca.

-Esos peces me hacen burla.

Ah, uh.

Cómo se atreven a nadar en esa agua tan asquerosa.

Uh, uh.

-Voy a beberme esa agua asquerosa.

No. ¡No, hombre!

¡No, no, no, no, no, no, no! Robbie, no lo hagas.

-¿Qué elección tengo?

-Como quieras.

¡Ah! Ah...

Uh, uh....

-¿Y bien...?

-Uh. ¡Oh...

No!

(VOMITA)

¡Uh!

(VOMITA)

¡Es mi bolsa!

-Oh, oh...

Ah...

No os bebáis esa agua.

¡Oh!

¡Oh!

¿Qué hacemos?

-No sé.

Cuando era pequeño

mi abuela,

antes de írsele la pinza,

me decía...

André,

por muy mal que se pongan las cosas

siempre puedes mejorarlas

cantando una canción.

Eso

es

una bobada.

Y... Y... Ah...

(CANTA EN INGLÉS)

(TODOS CANTAN EN INGLÉS)

(TODOS CANTAN EN INGLÉS)

-¡Hola, chicos! (RÍE)

(TODOS GRITAN)

(TODOS GRITAN)

(RÍE)

¡Madre mía! -¡Oh!

(RÍE) (GRITAN)

-¡Ay! -¡Toma!

¡Oh, oh!

-¡A mí, a mí! ¡Dame!

-Jo, sí que me habéis echado de menos.

Jade, estás sudorosa.

¡Que no salga de aquí!

-Menos mal. -¿Qué ha pasado?

¡Hemos estado atrapados ahí dentro!

¡Cuatro horas! ¡Habrás meado a gusto!

-¿Atrapados? ¿por qué no habéis abierto la puerta?

-Porque hay una caravana gigante

aparcada... Justo...

Se ha ido y ni nos hemos enterado. Ajá.

-Qué más da. Ya pasó.

(RÍEN)

-He bebido agua de peces. Ah.

Bueno chicos. Vamos, sólo son las...

Cuatro y media,

¡y ahí hay un inmenso Océano Pacífico!

-¡Vamos a disfrutar del mar! (TODOS) ¡Bien!

-Eh, Fat Biscuit. -¿Qué pasa?

-¿No es esa tu caravana?

-¿La de las ventanas blindadas?

-Sí, creo que sí. (RÍE)

-Qué bien lo pasábamos ahí. (RÍE)

-No me hables.