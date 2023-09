(FANFARRONEA)

A Robbie le encanta tener atención. Sí, ¿verdad?

Seguro que hace su gesto de ligar. ¿Cuál?

La risa barbilla.

Cuando se ríe y se pone el puño en la barbilla.

Nunca le he visto hacer eso.

(Risas)

¡Mira! ¿Lo ves?

Sí. Risa barbilla.

(Risas)

¡Pipas de calabaza!

¿Es que hoy toca compartir?

¿Qué hacen esos chicos rodeando a Robbie?

Les encanta el vídeo que ha colgado en TheSlap.

¿Qué vídeo ha colgado...? ¡Hola!

No me pasa nada, lo estoy haciendo a propósito.

(Risas)

¡Tachún!

Es: ¡tachán!

¡Tachán!

-¿Por qué haces claqué? -Por una prueba para un musical.

-Ah. -Hay gente hablando con Robbie.

Qué raro.

Están entusiasmados con su vídeo.

¿Qué vídeo es ese?

Enséñaselo. Vale.

Y también lo hago con este puño.

¿Cómo se llama el vídeo?

El rey del "hambone".

¿"Hambone"? ¿Has dicho el rey del "hambone"?

Sí, ya verás. ¿Qué significa "hambone"?

¿Qué más da?

Mirad.

(Palmadas)

¡Ah, qué divertido! Hará falta ensayar mucho.

¿Y qué más tiene que hacer Robbie?

Me... Me voy a clase de Sikowitz.

Hoy no tenemos Sikowitz. ¡Es otro Sikowitz!

¿Qué le pasa? ¿Qué sé yo?

¿Sabes la pega de las pipas de calabaza?

O sea, ¿primero me las robas y ahora las criticas?

Sí. Cuesta mucho abrirlas. -¡Yo te las abro!

(Risas)

¿Qué?

Mira, nadie quiere comer pipas sobre las que han bailado claqué.

¡Oh, pipas de calabaza prepeladas!

No os importa, ¿no?

-Yo lo flipo. (CAT RÍE)

(Risas)

VICTORIOUS

"Sushi con Cat y Robbie.

Robbie está haciendo preguntas absurdas.

Estado: "sushificada".

Y dime, ¿cómo os ponéis las faldas las chicas?

¿Metéis las piernas o saltáis dentro?

Una pierna tras otra. Yo salto dentro.

(Risas)

Perdona, ¿Robbie Shapiro? Sí.

Esto es un helado especial de "tempura" hecho para Robbie.

Es de regalo.

¡Oh! ¿Me pone uno? ¡No!

(Risas)

Qué rico. Pero ¿por qué gratis?

Porque eres el rey del "hambone".

Oh, bueno... ¿Ha visto mi vídeo?

Sí, en TheSlap.com. Eres un campeón.

¡Oh!

Kwakoo, no seas tímido. Ven aquí.

Anda, Kwakoo, pídeselo.

-¿Sr. rey del "hambone"?

(GIME FRUSTRADA)

¿"Firmar" un autógrafo? -¡Oh, qué simpático!

Pues claro, Kwakoo.

(RÍE)

(Risas)

Aquí tiene.

Adiós, rey del "hambone".

(Risas)

Voy al servicio.

¿Por qué se llamará servicio?

Sí, allí no va uno a servirse nada.

Mi abuela sí.

-Y mi hermano, choca. (RÍE)

Buenas, chico y chica.

Ah, hola. Nos ha distinguido por sexo.

¿Os sentáis con nosotros? No.

(Risas)

Oye, ¿Robbie Shapiro?

¿Sí?

Ese es mi postre, ¿qué...?

(Risas)

¿Lo has pedido tú?

Ahora está en la pared.

¿A qué viene esto? Eres un mentiroso.

Te haces llamar el rey del "hambone" y él es el rey.

-Yo, no tú. -Él.

-Parece que Robbie está en un lío. Sí. ¿Compartimos la sopa?

¿No habéis visto el vídeo de Robbie?

-Sí, lo hemos visto. -Entre arcadas.

Harold "hamboneaba" mejor a los nueve años.

¿Quién es Harold? Yo.

-Él. -A todas horas.

-Mi hermano bebe leche a todas horas.

Y es alérgico a los lácteos, así que... fatal.

(Risas)

Chicos, yo no quiero problemas. Pues ya los tienes.

Fuera, tú y yo.

No pienso salir ahí de noche con vosotros.

Entonces habrá que convencerte.

Hazle a su chica un tornado.

¿Qué es un tor...? (LE SOPLA)

¡Ah! Qué cosa más rara.

A ver, para empezar no es mi chica. A menos que quieras.

No, gracias.

Más vale que salgas. -O se lo hará otra vez.

Vamos a seguir fuera.

¡André, Jade! Robbie ha salido solo con esos dos.

Tranquila, nosotros lo protegemos.

¡Tío!

(COREAN) ¡Pelea, pelea, pelea!

¡Eh, eh, parad!

Si queréis pelear con Robbie tendréis que hacerlo conmigo.

¿Y si pelean solo contigo?

¡Eh, idiotas! (LOS DOS) ¿Qué?

Mi amigo no quiere pelear con Shapiro.

¿Y por qué no estamos dentro comiendo "sushi"?

Porque vamos a repartir "hambone" del bueno.

(Aclamación)

Mi profe de tercero se llamaba Sr. Bueno.

Se murió.

-Venga, al "hambone"

(Aplauso)

Jade, tráeme esa caja.

Cat, tráele esa caja. Vale.

¿Dónde está Tori?

A lo mejor está sirviendo en el servicio.

(Risas)

Se aplican las normas internacionales del "hambone".

Elige. ¡Moneda!

Ya. Sabemos que es una moneda. -¿Cara o cruz?

¿Yo qué sé? Ha dado muchas vueltas.

Pide cara. Bien, cara.

Es cruz. Empieza Harold.

(LE ANIMAN) ¡Vamos, venga! -¡A por él!

-¿Preparados? ¡"Hambone"!

-¡Toma ya!

¡Toma! ¡Qué bueno!

¡Vamos, Robbie!

-¡Vamos, vamos!

-¡Tú puedes, dale!

(Vítores)

¡Qué bien, sí! ¡Eso es!

¡Au!

(Risas)

¡Sí, soy el rey, toma!

¡Sí! -¡Rey del "hambone"!

(GIME)

Venga, Rob, vamos dentro.

¡No!

Robbie, vamos.

Sí, te pediremos hielo para... las heridas.

(Risas)

No, dejadme aquí en el barro, donde debo estar.

Vale.

(Risas)

(LLORA)

Hola.

¿Quién anda ahí?

Una amiga.

Sé cómo te sientes.

Claro. ¿Qué sabes tú de "hambonear"?

Demasiado.

(Risas)

Robbie... Venga, hombre, no...

(Taconeo)

Venga, Rob, no es para tanto.

Solo has perdido una competición de "hambone".

(LLORA)

Pero tampoco lo ha visto todo el mundo.

Ajá, está por todo Internet.

¡¿Cómo ha llegado a Internet?! Igual lo subí yo.

(Risas)

¿Para qué necesitáis zapatillas? Coge a Cat.

(RÍE) ¡Soy una cometa!

Pásalo bien. Baila hasta que te duelan los pies.

(RÍE)

(Timbre)

-¡Está abierta!

¡Hola! ¿Qué haces aquí?

André me contó que Robbie estaba herido

y he traído una sandía.

¿Por qué?

A Robbie le encanta la sandía.

(Risas)

A ver,

que alguien ponga la tele.

Vale, pero porque quiero.

¿De qué va esto?

Tú mira.

¡Vaya, no tengo ningún sitio donde sentarme!

Bueno. (BECK SE QUEJA)

(Risas)

-Esa niña es igualita que Tori.

Esa niña es Tori.

Hace siete años.

¿Eres tú? Qué asco.

Oye, eres muy buena.

Eso es "hambone" del bueno.

Éramos los mejores. ¿Quién era el niño?

Harold.

¡Harold Ardberg!

¡El gamberro que ha vencido a Robbie!

(ASIENTEN)

¿Se llama Harold Ardberg?

(Risas)

Éramos el mejor equipo de "hambone" del oeste del país.

Íbamos a competir a nivel nacional.

¿Tengo que oír la historia otra vez?

-¡Chist! Sigue.

Me tenía envidia porque yo "hamboneaba" mucho mejor que él.

¡Le sacaba de quicio!

Empezó a portarse muy mal conmigo.

Hasta que se orinó en mi bolsito de Hello Kitty.

(Risas)

Hasta que un día...

(SE DETIENE) ¿Qué pasó?

Le... le...

¡Le pillé bailando con Suzy MacAllan!

(Risas)

¡Oh!

A ver, un momento.

Si eres mejor que Harold, vamos a retarle a otra competición.

¡Puedes vengar mi derrota!

(TODOS ANIMAN)

¡No, no, no puedo!

¡Llevo siete años sin "hambonear" pero Harold no lo ha dejado nunca!

Ahora no podría ganarle.

Pues enséñame.

Enséñame a "hambonear" mejor que Harold Ardberg.

¿Tienes muchísimo interés?

¿En una escala de uno a diez?

(Risas)

Como ocho u ocho y medio.

Entonces lo haré.

(Vítores)

"Hora de instruir a Robbie en el 'hambone'.

¿Por qué siempre me acabo liando?

Estado: de profe".

A ver, Robbie,

tienes un ritmo flojo, hay que reforzarlo.

Tienes que reforzar el ritmo.

Vale.

Ahora vamos a repetir la coreografía de ayer

pero vamos a hacerlo al ritmo del claqué de Cat.

Cinco, seis, siete, ocho.

Bien, bien.

Sigue así.

Guay.

¿Por qué paras?

Necesito tomar aire.

Aquí hay aire. ¡No quiero tu aire!

(Risas)

¿Qué le pasa a mi aire?

(Risas)

Pero ¿qué te pasa?

Nada. Robbie, ¿qué es lo que te pasa?

¡Tengo miedo!

¿Quieres oírme decirlo?

Tengo miedo de volver a perder y humillarme.

Puedes ganarle si lo deseas de verdad.

¿A quién quieres engañar? Es el mejor "hamboneador" del país.

¿Qué soy yo?

¿Qué quieres ser? ¿Un cobarde?

¿O quieres volver a ser el rey del "hambone"?

¡Nunca fui el rey del "hambone"! ¿No lo entiendes?

Era un farsante.

No merezco nada, ni siquiera comer jamón.

¿Eh? Déjalo.

¿De qué sirve esto? ¿De qué sirve nada?

¡Toda esta conversación parece una mala redacción!

¿Es que quieres dejarlo?

¿Quieres renunciar a un desafío por ser un miedoso y un friki?

¿Friki? Perdona, se me ha escapado.

¡Tienes que intentarlo!

Tienes que esforzarte y después si pierdes

sabrás que lo diste todo por el "hambone".

Si me esfuerzo al máximo

¿crees que tengo posibilidades de ganar a Harold?

Creo que puedes ser todo lo que quieras ser.

¿Hasta tu novio? No, hombre, no.

(Risas)

¿Entonces?

A "hambonear".

(Vítores)

(SILBA)

(Música de acción)

¡Y cambio!

¡Bien! Sigue así.

¡Sí!

¡Dale con ganas!

¡Bien!

¡Y para!

¡Sí!

Estás listo. Está listo.

Estoy listo.

(Música de triunfo)

¡Gracias!

-Espero que cuando seas famoso

hables de mi restaurante en el programa de Jimmy Fallen.

(Risas)

¡Eh!

Parece que Shapiro no aparece.

Pues yo digo que sí, Robbie vendrá. Contad con ello.

¿Crees que vendrá? No tengo ni idea.

Pues llega tarde y el rey yo...

(Vítores)

¡Eh, idiotas! ¿Queréis hablar o "hambonear"?

(CHICOS) ¡Sí, eso es! -Tori Vega.

¿Qué hay, Harold?

¿Sigues celosa de Suzy MacAllan?

¿Y tú sigues comiéndote los mocos?

No malgastes saliva con ella.

¡Anda! Hola, Merl. Veo que sigues al rebufo de Harold.

¡Repite eso! -¡Eh, quieto ahí, fiera!

-Qué miedo da este combate de "hambone".

Vamos a ver competir a dos frikis a manotazos.

No estará tan mal.

Harold, empieza tú.

(RÍE) -Vale, a por ello.

Le dijo el loro al camello.

Déjame el vacile a mí.

(Ánimos)

Buena suerte.

-¿Preparados? Preparadísimo.

Dale.

-¡"Hambone"!

¡Muy bien, eso es!

-¡Sí, sí!

¡Sí! Sí.

¡Guau, qué bien!

(Celebran)

Cómo se mueve Robbie. Lo va a conseguir.

¡Venga, vamos!

(Celebran)

¡Au!

¡Toma ya!

(CELEBRAN)

¡Esperad! ¡Un momento!

Le has tirado este "sushi". ¡Yo no!

No, poco, se la has tirado y le has liado con el ritmo.

¡Puedo repetir! Ni hablar, se acabó.

Has hecho trampa. ¿Sigues sin saber perder?

-¿Alguien más quiere retar al rey del "hambone"?

Pues adiós.

¡Oye!

Yo reto al rey del "hambone".

(Aplausos y ánimos)

Llevas siete años sin "hambonear".

Pues ya tengo una razón.

(Vítores)

Venga.

¡"Hambone"!

(CELEBRAN)

-¡Sí, sí!

¡Tori!

(Vítores)

¡Vamos, sigue!

-¡Venga, vamos!

¡Esperad, espera! ¡Ha fallado! ¡Ha fallado!

(TODOS CELEBRAN)

(LOS DOS) ¡El nuevo rey del "hambone"!

¡Reina! ¡Reina!

¡Oye! ¡Oye, oye!

-¿Qué?

(LE SOPLA)

¡Chúpate esa!

(Vítores)

(Música agradable)

Creo que eres guay

Creo que eres guay...

Creo que eres guay.

(Vítores)