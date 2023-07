¿Quién tiene más seguidores?

Y es importante recordar que cada director tiene

su propio estilo de rodar películas.

¡Acción! -¿Qué?

¡Es lo que dicen cuando hacen películas!

Ahora no estamos haciendo ninguna.

¡Corten!

Bueno, veamos una escena de un cortometraje

que hizo Singin el año pasado.

Sí, sí. Se titula "Tontunas y monadas".

(Risas)

Por Dios. Qué sed tengo.

Mucha, muchísima sed.

Un refresco. Bien.

Para hidratarme.

¡Qué asco!

Quería que el público experimentara lo que siente

un refresco cuando me lo bebo.

Seguro que siente asco y vergüenza ajena.

(Risas)

¿Qué significa ser mujer?

(Risas)

(Timbre)

Esperad un segundo.

Necesito vuestros cortos el martes a primera hora. Así que reuníos

con vuestro equipo de producción y procurad tenerlo

todo bien organizado.

Vale. -De acuerdo.

Hasta luego.

Mañana por la mañana empezamos a rodar, en el aula de Sikowitz,

a las siete y media. Tori, tú traes el atrezzo.

Sí, un violín con un cuchillo camuflado.

¿Alguna pregunta?

Yo tengo una.

¿Os parece natural mi autobronceador?

(Risas)

¡La, la, la, la! ¡Ah!

¡Madre mía, has quedado graciosísima!

A verla.

Pues entra en The Slap.com dentro de un rato y mira mi página.

¡No vas a colgar esa foto en The Slap!

Que te lo has creído, tengo un álbum que se llama

"Mi repulsiva hermana pequeña".

Pero serás...

Bueno, qué más da, ¿qué tienes, unos 34 seguidores?

(RÍE) Resulta que tengo 977, así que "uff" tú.

¿Tienes 977 seguidores? ¿Cómo es que tienes tantos?

Porque soy increíble, guapa, muy lista, soy guapa...

¿Cuántos seguidores tienes tú?

314.

(RÍE) ¡Soy mucho más popular que tú!

No tengo tiempo para esto porque tengo que hacer

un violín mortífero para mi corto.

¿Qué corto?

Se titula "Calcetines y violines".

¿Sabes cómo deberías titularlo?

314 seguidores y tristeza.

¿Seguís a mi hermana Trina?

Si lo hacéis, mmm... ¿Por qué?

Estado: celosilla.

¿Cómo queda el maquillaje?

Muy chulo.

¿Te hago daño?

No, eres mucho más delicada que mi madre.

Ah.

Ya estoy aquí, perdonad el retraso. ¿Ya estáis rodando?

No, Robbie no puede hacer de violinista psicópata

sin el atrezzo especial.

Sí, ¿dónde está el puñalín?

(DUDA)

¿Lo tienes, verdad?

(DUDA) Solo tengo que acoplar

la hoja al mástil del violín...

¿No has terminado el atrezzo para la peli?

¿Y ahora qué hacemos?

¡No es culpa mía!

¿De quién es entonces? ¡Mía!

Tenías toda la tarde, ¿qué pasó?

Me pasó Trina. Me restregó sus seguidores por toda la cara.

¿Qué seguidores?

En The Slap tiene más seguidores que yo y va presumiendo de ello.

Me humilló.

¿Y por eso no terminaste hacer el "puñalín"?

Sí, me he pasado la noche publicando fotos graciosas y tuiteando

para conseguir más seguidores.

¿Por qué?

Porque me fastidia que Trina tenga muchos más seguidores que yo.

A ver, "tranqui", míralo así. Todos pensamos que Trina es

una persona repulsiva, ¿verdad?

Sí.

Vale, y la sigue mucha más gente en The Slap que a ti.

Sí.

Pues eso dice mucho.

(Risas)

No estés triste.

¿Por qué no?

No sé qué responder.

(Risas)

Yo creo que no deberíamos preocuparnos por los seguidores

que tienen los demás.

¡Trina tiene más de 1000!

¿Qué, cómo es posible? -¿En serio?

¡A ver! Es imposible que Trina Vega tenga más seguidores...

¡Madre mía! Tiene más seguidores que yo.

¿A dónde vas? A conseguir seguidores.

Jade, no importa los seguidores que...

Voy a por seguidores.

Beck, no puedes irte, tenemos que...

¿Y tú a dónde vas?

Pues a dar un paseo al sol.

Te acompaño, me encanta el sol.

Oye, ¿os vais a conseguir más seguidores?

No. -Sí, eso mismo.

Sinjin, Sinjin.

Hola Tori.

¿Qué hora es?

Casi las 8.

Tío, qué raro.

¿Qué, que llevo los calzoncillos al revés? ¿Cómo lo sabes?

No lo sé.

Ah.

¿Qué pasa?

Había quedado con André, Beck, Jade, Cat y Robbie

a las 7:30 para rodar un corto.

Pues Robbie está en el armario del conserje.

¿Por qué?

Yo no pregunto a la gente por qué está en el armario.

Y no olvides decirle a todos tus amigos que me sigan en The Slap

Y ahora, empieza el concurso.

¿Qué estás haciendo?

Subir un video a The Slap.

Pero habíamos quedado en el aula de Sikowitz a las siete y media.

Ya tenía el puñalín preparado.

(Risas)

Estoy liado consiguiendo más seguidores.

He organizado un concurso.

Es la mejor manera de conseguir más seguidores.

¿Qué clase de concurso?

Se llama "¿Dónde está Robbie?"

Verás, cada hora tuiteo un vídeo mío en una ubicación secreta.

El primer seguidor que me encuentre gana un premio.

¿Y qué premio estás ofreciendo ahora?

Mis deportivas.

Pues tenemos que trabajar en nuestra peli.

¿Por qué no nos vamos a...? ¡Eh, aquí está!

(Gritos)

(LLORA)

¡Enseñádmelos, enseñadme vuestros teléfonos ahora mismo!

¡Eh, tú! ¿Cómo te llamas?

Pepper.

¿Me sigues en The Slap? No, yo...

¿Por qué no? Soy nueva aquí.

Pues coge el teléfono y sígueme en The Slap.

Vale.

Todos, ahora mismo.

¿Estás asustando a la gente para que te siga?

Le sugiero amablemente que me sigan.

(GRITA) ¡Eh! ¿Me sigues en The Slap?

No.

(GRITA) ¡Sígueme!

Aún tenemos que hacer nuestro corto.

¡No, tengo que conseguir más seguidores!

¿Por qué?

Porque Beck a tuiteado fotos chulas suyas y ha conseguido

200 seguidores más. Y ni de coña voy a permitir

que tenga más seguidores que yo. ¿Por qué no?

¡Porque yo soy más guapa que él!

¿Sí?

(GRITA) ¡Seguidme!

Cat, hola. Oye, Cat.

Tori me acaba de decir hola.

Tendríamos que estar rodando nuestro corto para clase.

Tori me acaba de recordar lo de nuestro corto.

Etiqueta: "Me da igual".

¿Quieres soltar el teléfono y hablar conmigo?

No, tengo que llegar a los mil tuits diarios.

¿Para qué? Cuanto más tuiteas,

más seguidores consigues.

Ya, pero es imposible que se te ocurran

1000 temas cada día.

Me gustan los pájaros, y el queso.

Por fin te encuentro.

¡Ah! ¿Qué pasa, Tori?

¿Por qué no estás trabajando en nuestra peli?

Porque todos están de acá para allá intentando

conseguir más seguidores y a mi toda esta bobada

me saca de quicio.

Y a mí también.

Pues empezaste tú.

Pero ya se me ha pasado.

Bien.

Me voy a preparar para la clase.

Allí te veo.

Todos los que estáis en The Slap.com soy vuestro colega André,

decidles a ... ¡Ajá!

Te pillé con las manos en The Slap.

(Risas)

Mira, acepto tener menos seguidores que Trina pero ni de coña tener

menos que Robbie. Es algo impensable.

Patético.

No puedo ser el último. ¡No puedo, no puedo!

Hola a todo el mundo.

Voy a organizar un concurso. ¡Ajá!

(GRITA) ¡Ah!

Estoy contenta con el número de seguidores que tengo,

muy agradecida. Posdata: decid a todos vuestros

conocidos que me sigan, por favor. Estado: desesperada.

(Timbre)

Pasa.

Hola.

Siento haber tardado tanto en llegar.

Vives en lo alto de una colina muy grande.

¿Has venido corriendo?

Claro, no me invitan a las casas de la gente importante.

Bueno, ¿qué se te ofrece?

Te cuento, estoy en una lucha con André, Beck, Robbie, Cat y Jade...

Los importantes.

Sí.

¿Y con qué objeto?

Conseguir más seguidores que nadie en The Slap

y lo voy a conseguir, ya lo verás.

Todos lo verán.

Estás muy guapa cuando te pone seria, Tori seria.

Bueno, pues para conseguir más seguidores voy a...

(Pitido)

Espera, Robbie ha conseguido más de 100 seguidores

en los últimos 20 minutos.

Aparta.

Sí, ha publicado un vídeo nuevo.

Ponlo.

¿Qué pasa, "slaperos"? Os prometí que cuando llegara

a los 600 seguidores me haría un cambio de imagen total.

Y como esta mañana he llegado a los 600 seguidores, aquí está.

(Risas)

Ahí va.

No me gusta por dónde va esto.

¿Me seguís?

Yo me seguiría.

Espera, Beck está transmitiendo algo en directo.

¿Qué hace?

Vamos a pinchar para verlo.

Bueno, aquí estoy en directo en The Slap.

A punto de lavar mi coche.

Vaya, se me ha olvidado la esponja.

Tendré que usar mi camisa.

(Risas y aplausos)

(Risas)

Con eso no va a conseguir tantos seguidores.

¿Quién quiere ver a Beck lavar su coche?

Lo quito. ¡No, no, no, no!

Si quieres más seguidores tienes que hacer un vídeo.

¡Claro! Vale, tú maneja la cámara.

Hecho.

¿Preparada?

¡Ya!

Hola, hola. ¿Qué os contáis?

¡Madre mía!

Soy Tori, amigos y estáis en mi página de The Slap.com

Bueno, como os prometí ayer, voy a aceptar el reto

del polvo kioki y la leche.

(Gong)

(Risas)

Así se toca el gong.

La gente dice que es imposible poner una cucharadita de polvo japonés

kioki en un vaso de leche y bebérselo en menos de un minuto.

Pues vamos a averiguarlo.

Cojo del polvo kioki, lo hecho en este vaso,

remuevo,

y ahora pongo el cronómetro y os enseño cómo se hace, majos.

¡Ag!

Decid a vuestros amigos que me sigan.

¡Hago esto por mis seguidores!

¡Ag! Seguidme.

¿Qué?

¡Eh!

Me has tirado los tallarines.

¿A qué viene esto?

Has publicado un vídeo haciendo el desafío de la leche

y el polvo kioki. ¿Y?

Pues que iba a hacerlo yo y ahora no puedo

porque lo has hecho tú.

Pues te aguantas.

A mí no me digas que me aguante, boba.

Sabes que es verdad.

¿Por qué iba a hacer y yo eso? ¿Por qué no lo reconoces?

¿Reconocer qué? No tengo nada que reconocer.

¿Y a vosotros qué os pasa?

André está desesperado por conseguir más seguidores.

Al menos yo hago mis vídeos con la camisa puesta.

Pues nada es más cutre que alguien tuitee por ti.

¡Hala!

No puedes demostrarlo. Nadie puede demostrar

que en mis tuits los hace otro.

Tu abuela ha estado tuiteando por ti y lo sabes.

¿Tú qué sabrás?

¿Qué no?

Vamos a leer algunos de tus tuits de anoche.

A las 9:30 tú tuiteaste: "¡Ah, hay un marciano bajo mi cama!"

(Risas)

Creía que lo había.

Y a las 10:17 tuiteaste: "¡Socorro, la aspiradora

se me quiere comer!".

(Risas)

Es que me lié.

Hola. Me acabo de sentar y he dicho hola.

Cat, si te vas a sentar a tuitear tonterías sin sentido, siéntate

en otro sitio, por favor.

Tori me está tratando mal. Etiqueta: "¿Represión?"

¿Cómo has podido?

A ver, ¿Cómo has podido! ¿Qué ha hecho Cat?

A tuiteado: notición, Robbie Shapiro tiene "culonillas".

¿Que son "culonillas"?

Espinillas en el culo.

Espinillas en tu culo. Y no las tengo.

Ya lo sé.

¿Y por qué lo has tuiteando?

Porque ya no sabía que tuitear.

Además, a la gente le gusta leer cosas raras de los demás.

Vale, ha dicho que tienes "culonillas", nadie la va a creer.

Hola, Robbie. Conozco a un médico que te las puede quitar.

¡Porras! ¡Yo no tengo la culpa!

Fue Tori la que desató esta guerra atroz de los seguidores.

(TODOS) Sí, es verdad.

¿Qué quieres decir con eso?

Yo no empecé esta guerra por los seguidores,

solo quería tener más seguidores que Trina.

¿Y cómo consiguió más seguidores tu dichosa hermana a todo esto?

Yo puedo responder a eso.

Hace tres meses me dijo que si pirateaba The slap

y le cambiaba los seguidores de 34 a 900

me enseñaría a saltar a la comba.

Así que lo pirateé y le puse 900 seguidores.

¿Amañaste la cifra?

¿Me devuelves mi trombón?

Mira, solo quiero decir que me dais asco.

¿Por qué?

Porque sois guapos, y con talento y populares.

Protagonizáis todas las obras del instituto y cantáis

todas las canciones y sois los que más habláis en clase.

Lo tenéis todo y resulta que os preocuáis por quién tiene

más seguidores.

Eso, avergonzaos, porque es para avergonzarse.

Yo estoy avergonzada.

¿Y vosotros?

No es para menos.

Sí.

Tíos, le damos asco a Singin que se come lo que otros mastican

y escupen.

Me odio a mí mismo.

Llevas años odiándote.

Ya.

¿Sabéis qué?

Estoy más contenta con los cinco verdaderos amigos

que tengo en esta mesa que con 20 millones de seguidores

que ni siquiera conozco.

¿De dónde sacas los cinco?

Siento sacar el tema pero estos cinco tienen

que entregar un corto mañana por la mañana y todavía

ni hemos empezado.

Sí.

Nos preocupéis, tenemos 19 horas para terminar el corto

y a mí me parece tiempo de sobra para que seis buenos amigos hagan

el mejor corto que ha visto este instituto.

Gracias por venir.

Es una maravilla para el mundo.

Bravo.

Es él, está ahí.

Señor Bowman, queda detenido por los asesinatos de ciertas personas.

¿Qué pasa aquí?

¿Qué pasa aquí?

Es imposible que mi marido violinista le haya hecho

daño a nadie.

La gente hace locuras por dinero.

No necesita dinero.

Solo le importan los calcetines y los violines.

Los calcetines y los violines cuestan dinero.

Ah.

Que el tamaño de mi cuchillo no os engañe,

os voy a matar a todos.

En la oscuridad.

(TODOS) Ah.

Así no se escribe fin.

Bueno, es el peor cortometraje que he visto en este instituto.

Eh, ¿dónde está Singin?

Salta, salta, salta.

Ya lo voy cogiendo.

Bien, ahora las rimas.

B, me llamo Betty y mi marido se llama Bob.

Vivimos en Babelcity donde vendemos bonitos baberos.

¿Por qué no empiezas tú la siguiente?

Me llamo Singin y mi mujer se llama Trina.