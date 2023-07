¿Quién se la jugó a Trina?

Subtitulado por TVE.

A ver, probamos otra vez. Desde la... página seis

y... Sinjin, no me olisquees,

y... acción.

Venga, no te enfades, sólo decía que...

-Ya sé lo que decías. ¡Kevin!

-Si crees que mi hermana adoptada es una rarita,

¿por qué no lo dices?

Tu hermana es una rarita.

-¿Cómo puedes decir eso? ¡Pero si me has dicho que...!

-¡Vete de mi rancho! ¿Será posible?

-¡Fuera, que te vayas! ¡No eres más que un gorrón!

Lo siento, Mandy, creía que era mi amigo;

pero nadie que llame rarita a mi hermana adoptada...

Sí, sí, calla un segundo.

Hola, ¿me da cita a las cinco para un blanqueamiento de pies?

-¿Blanquea...? Tori, ¿es una modificación?

No, qué va. Trina, estamos en plena escena.

Ya, pero eso no me blanquea los pies, ¿no?

No, no, tiene que ser a las cinco. Y que no sea con la chica grande

y sudorosa. Quiero a Funji. Venga, cinco minutos de descanso.

Diez. ¡Cinco!

Oiga, ¿puede pasarme con Funji?

Oye... No puedo.

Adiós, Funji. Le acabas de colgar

a la mejor blanqueadora de pues de Beverly Hills.

¿Me ayudas? ¿Serías tan amable como hermana de ayudarme?

Si es una bobada de obra. ¿Por qué estás tan alterada?

Venga ya, como tú la primera vez que dirigiste una obra.

Estás hinchada. ¿Tomas mucha sal?

Oye, quiero sacar buena nota en esta clase,

así que te agradecería que me ayudaras.

(Móvil)

Ah, qué bien, es Funji.

Hola, Funita, tengo unos pies asquerosos para ti.

Lo siento, chicos. No pasa nada.

-Tranquila. Pero, una pregunta,

pero no te lo tomes a mal, pero... Madre mía, ¿estoy hinchada?

No. Bueno...

No.

-¿Por qué le has dado a Trina la protagonista?

Si yo no quería. ¿Sabéis la muñeca Abrázame, Kathie

que adoro y que tengo desde los cinco años?

No, ni idea. -Nunca has hablado de ella.

Oh...Pues Trina la secuestró y no me la quería devolver si no...

-Si no le dabas la protagonista. Sí.

Qué retorcida. -Ya.

Pero ¿no eres un poco mayor para jugar con muñecas?

Pero ¿qué dices? Chis.

Bueno, arreglado, Funji me coge a las cinco.

Vaya, qué fantástica noticia.

-¿Vas a Funji? Sí, me blanquea los pies.

-¡A mí también! ¡No me digas!

-En serio. ¡Sinjin!

-Ya me voy.

(RÍE) -Eh, Trina...

¿Qué? -¿Te digo las dos cosas

que más me gustan de ti? ¡Ah!

-Oh... ¡Trina! ¡Si no sabes lo que te iba a decir!

¡Chitón, monigote! -Ah...

Ah, y, oye, en cuanto a tu guión... ¿Sí?

¿Por qué has cambiado mis frases a marciano?

Pues no es porque crea que eres mala actriz.

Ya. ¿Y no puedo decir ninguna frase en cristiano?

Verás, es que pensé que como eres tan buena actriz

no necesitas ni hablar siquiera para ser genial.

Ya, entiendo. Ah...

Dilo en marciano. (BALBUCEA)

Buena chica.

La primera obra que dirijo. Profe sentado a mi lado.

Me sudan los pies. Estado: mariposas.

No te enfades, sólo decía... -Sé lo que decías.

¿Qué? Yo sólo... -Si crees que mi hermana adoptada

es una rarita, ¿por qué no lo dices?

¿Hasta ahora le gusta? (BALBUCEA)

Tu hermana es una rarita. -¡¿Cómo puedes decir eso?!

Si me has dicho... -¡Largo de aquí, vete de mi rancho!

No mastiques así. Tranquilo.

-¡No hagas eso, fuera, largo! No te pongas así.

-¡Ya tienes lo que querías! ¡Hala, adiós, que te den!

-Lo siento, Mandy.

Creía que era mi amigo, pero todo el que llame rarita

a mi hermana adoptada no es amigo mío.

(BALBUCEA)

-Oh, Mandy, ya sabes que no te entiendo

con tu defecto del habla.

(BALBUCEA)

-Ah... ¿Tienes hambre? (BALBUCEA)

-¿Tienes miedo? ¿Estás pegajosa? (BALBUCEA)

-¿Eres canadiense? (BALBUCEA)

-¿Te gustan mis pantalones? (BALBUCEA)

-¡No te entiendo!

(BALBUCEA)

-¿Quieres que me acerque?

(BALBUCEA)

-Ah, Mandy, ¿qué haces? Pero ¿qué...? Oh.

Oh, oh, uh...

Oh...

Oigo tus pensamientos.

Tori... Dime.

¿Lo has escrito tú? Sí.

¿Te gusta?

-¿Cómo que tú no eres igual que yo? ¿Qué quieres decir?

¿Que eres de otro planeta? Ah...

No te creo. (BALBUCEA)

-Pero si eres una extraterrestre, ¿por qué finges ser mi hermana

aquí, en este sencillo rancho?

(BALBUCEA)

-Vale, pues demuéstralo.

¿Está preparado? ¿Sí? Qué emocionante.

Hiiii... -Oh...

¿Cómo tiene los pies tan blancos?

Oooh... -Muy bien, Funji.

Oooh... -¡Mandy, eres extraterrestre!

(BALBUCEA)

-¿Cómo es que no me lo habías dicho?

¡¡¡Ah!!! (TODOS) Oh...

(GRITA)

¡Bajadla, parad la obra, deprisa!

(GRITA) En fin, alguien tendrá que grabarlo

en vídeo...

(GRITA)

¡Agárrate a la lámpara!

(GRITAN)

Gracias por obligarme a verla.

¡Ay! -Su pobre rancho...

Ah, ah... ¡Ah!

-Oh...

Ah...

-Dime que ya se ha acabado.

¡Ah!

Oh... ¡Oh!

-Ah... Se ha acabado.

¡Quitadme esta pared de encima! ¡Venga, ayudadme!

¡Levantad!

Uno, dos... ¡Sacadme de aquí!

Pobre Trina, es que no entiendo qué salió mal.

-Tranquila, una vez mi hermano estaba en Las Vegas,

se cayó del cuarto piso de un hotel y aterrizó en el techo

de un autocar.

¿Y salió ileso?

-No.

Pero ¿ahora está bien?

-No.

Está muy trastornado.

Venga, tengo que salir de aquí, he quedado con Kiko

después de clase. ¿Kiko?

La chica que conocí en BF Ones.

Es muy exótica y polinesia. Tengo que salir de aquí.

-Me encanta BF Ones.

¿Habéis probado los fideos Wang Wang?

¿No?

Adiós. -Lane dice que no podemos irnos.

¡Lane no sabe lo de Kiko!

(RÍE) -¿De qué te ríes?

¿Te estás riendo del vídeo de Trina haciéndose daño?

No

Me río de los comentarios.

¿Lo has colgado en Internet? Un poco.

¿Cómo está Trina? ¿Está bien?

-¿Cómo está el rancho?

-Está magullada, pero se pondrá bien. Nada grave.

Oh, menos mal. Sí. Adiós.

-No, no, no, no, no, no, siéntate. ¿Por qué?

Sí, ¿por qué tenemos que estar aquí?

-Porque... sois todos sospechosos.

-Oh, otra vez no...

¿Sospechosos? ¿De lo que le ha pasado a Trina?

-Ajá. -Ha sido un accidente.

Sí, un terrible y tronchante accidente.

Que ya tiene mil setecientas visitas.

(RÍE) -Colgar vídeos de las tragedias

ajenas es de alguien muy malvado. Ya, no, gracias,

pero agradezco el comentario.

-Y lo que le ha pasado a Trina no ha sido un accidente.

Este es el cardán que unía el arnés de Trina a los cables de acero

que le hacían volar. Oye, me encantaría quedarme,

pero he conocido a una chica en BF Ones y...

-¡Eh!

¿Veis esto? Alguien le hizo una muesca y por eso se cayó Trina.

-O sea, que dices que fue... ¿Sabotaje?

-Sí, y según Trina todos estuvisteis con ella

en algún momento antes de la función.

Vale, pues quien haya sido ya puede estar saliendo.

Quiero irme a jugar con Kiko.

Oh, vamos, aquí ninguno le haría eso a Trina.

Excepto tú. ¿Quién, yo?

¿Quién, yo? Yo nunca le haría daño a mi querida hermana.

Yo no, con lo monina que soy.

¡Yo no hablo así! Pues, vale, vi bien lo que pasó.

-¿Cuándo? Antes de la función, ella y Trina

se pelearon. Estábamos discutiendo.

Ya, ¿y todas vuestras discusiones terminan en "te voy a matar"?

-Oh... -Oh...

¡No hagáis gestos, yo no la amenacé!

A mí me pareció que sí. -¿Por qué no nos cuentas

lo que viste y oíste? Claro, eh...

Fue como veinte minutos antes de que empezara la función.

Yo fui a hablar con Robbie, me debía diez pavos

y quería que me pagara.

¡Robbie! Y vi a Tori y a Trina peleándose.

¡Trina! ¡Trina!

¿Qué?

¡Te di la protagonista de mi obra, devuélveme mi Abrázame, Kathie!

Vale, vale.

Un segundo, tranquila. Toma.

¿Dónde... está su gorrito?

¿Esto?

¿Qué le has hecho?

Puede que me haya sonado la nariz con él.

Oh... ¡Pero serás pedorra!

¡De esta no te libras, te voy a matar!

Ah, ah... Uh...

-Hola, Tori, te traigo unas flores. ¡Ah!

-¡Ah!

¿Por qué no puedo ser tan guapa como tú?

No fue así como pasó ni de lejos.

Yo lo recuerdo así. Ya, porque estás tarada.

Oh, ¿así que crees que soy guapa y que estoy tarada?

Ni he dicho que seas guapa ni le he pegado a Sinjin.

Pero sí amenazaste a Trina. ¡No!

-Esperad, yo también te oí decirle a Trina

que la ibas a matar.

-Y yo.

Pero si vas a matarme a mí también sólo oí una hermosa música.

(TARAREA)

Dos testigos. Pero, bueno,

(Mensaje de texto)

conozco a Tori

y es imposible que...

Oh, es Kiko. Tori es culpable, me voy.

Uh...

Vale, puede que le dijera algo que sonara amenazador,

pero no quería... ¿Así que la amenazaste

y después alguien le cortó el cardón del arnés?

¡No pegué a Sinjin ni saboteé el cardán de Trina!

Claro que sí. (HABLAN A LA VEZ)

-Ah...

(Llaman a la puerta)

¡Adelante!

-¿Dónde está la enfermera Coter? -No sé, ¿por qué?

-Tori me ha roto la mandíbula.

Chan, chan, chaaan...

(TARAREA)

(GRITAN A LA VEZ)

-Chicas, tranquilizaos. -¡A ver!

Sinjin, ¿te pegó Tori un puñetazo?

-Pues... sí. ¡Ja!

-Fue un accidente. ¡Ja!

(AMBAS) ¡Bah!

-La enfermera Coter está en el gimnasio

con el entrenador Davis. -Pues me voy al gimnasio.

A ver, ¿queréis que os cuente lo que pasó entre Trina y yo

antes de que empezara la obra?

(Móvil)

¡Madre mía, es Kiko!

Chis, chis.

Hola, guapa.

Ajá, ajá.

-¡André! Chis, chis, chis.

Sí.

Espera, estoy allí enseguida.

Sí, vale.

¡¿Podemos darnos prisa, por favor?!

-Cuenta tu versión, Tori. (RÍE)

-¿La versión de Tori?

(RÍE) A ver qué nos cuenta.

(RÍE)

Vale. Faltaban veinte minutos para la función.

Oí entrar a Jade llamando a gritos a Robbie.

¡¡¡Ah!!!

¡Robbie, yo querer Robbie! ¡¡¡Ah!!!

Ah, conque ahora soy un monstruo. -Deja que lo cuente

como lo recuerda. Gracias.

Pues sí, estaba discutiendo con Trina porque no me devolvía

mi muñeca Abrázame, Kathie.

Trina, vamos, por favor.

¿Qué? Te di la protagonista de mi obra.

¿Me devuelves mi muñeca, por favor?

Uh... Vale, un momento.

Toma.

Oh, muchas gracias.

Ah...

Seguro que llevaba un gorrito.

Lo que tú digas.

Cógelo.

Gracias.

¿Sabes qué le ha pasado?

Sí, me soné los mocos con él.

(RÍE)

Por Dios, deja de hacerme reír o te voy a matar.

(RÍEN)

Bueno...

Gracias por devolverme mi Abrázame, Kathie.

¡Qué contenta estoy! -¡Ah!

Madre mía, cuánto lo siento. -Uh...

Ya, voy a maquillarme de alienígena.

¡Quita! Ah...

(RUGE)

No he sido yo quien te ha tirado el café. Torpe.

Aaaaaaaah...

Aaaah...

A ver, eso es lo contrario de lo que pasó realmente.

Eso es justo lo que pasó.

-A ver, esperad, esperad,

hay otra persona que tenía motivos para vengarse de Trina.

¡Pues yo no soy! Yo sólo quiero irme a jugar

con Kiko.

-¿Quién más quería vengarse de Trina?

-Cat.

-Hooola.

Cat...

-Dime. -¿Le cortaste el cordón a Trina?

No, ¿por qué iba a hacerle eso? -Por lo que pasó entre vosotras

antes de empezar la función. -¿Qué pasó?

-Pues... ¡Ah, no, no!

¿Tenemos que oír otra versión desde un punto de vista personal?

Ay...

-Vale, era un día extrañamente ventoso

aquí, en Los Ángeles. Ve al grano.

-Vale. Tori le había dado sin querer un guantazo a Sinjin.

Y, entonces, Cat me estaba ayudando con mi traje y palpándome

los músculos. -Ah...

-Entonces entró Trina y dijo:

Hola, Robbie...

¿Por qué no te vienes conmigo al camerino y me ayudas

a maquillarme o lo que sea?

(RÍE)

-Qué feliz me haces...

Ah... -¿Por qué no te vas por ahí?

Vete tú. -Bueno, chicas, tranquilizaos.

Yo soy uno, vosotras dos, y la semana tiene siete días.

-Hace guay hasta las matemáticas. ¡Robbie es mío!

-¡Me quiere a mí! ¡Ah! Uh...

-¡Ah! ¡Me has dado en la cabeza! ¡Me ha dado en la cabeza!

¡Ah! ¡Te vas a enterar, Trina Vega, te vas a enterar!

¡¡¡Ah!!!

Hum... (RÍE)

-¿Qué?

Pasó así.

-No es verdad.

-A ver, Cat,

cuéntanos lo que recuerdas. O sea, que no queréis

que tenga una novia guapa, ¿no?

Le busco una a Kiko, le organizo una cita con Kiko

y a nadie le importa. ¡Pues qué guay!

Venga, Cat, cuéntanos lo que pasó. Y desde el principio.

¡Empieza por Adán y Eva y sigue desde ahí!

-Cuéntanos lo que pasó. -¿Con qué?

Con Trina. Antes de que empezara la obra.

-¡Ah, sí! (RÍE)

Pues Tori y Trina se dieron cuenta de que los habían engañado.

Y tenían que cambiar los muebles. (RÍE)

Y, entonces, buscaron trabajo empaquetando sushi.

(RÍE) Pero el sushi se movía muy deprisa.

(RÍE) Así que Tori y Trina no podían seguir el ritmo.

(RÍE) Y todo se descontroló.

(RÍE)

-¡Cat! ¡Cat!

(RÍE)

-Dime.

Eso no les pasó a Tori y a Trina. (RÍE)

-¿No? -¡Pasó en un programa de la tele!

"Dragan Jost". (RÍE) -Ese programa es un clásico.

-Ah, pues no sé qué les pasó a Tori y a Trina.

¿Puedo comer algo? No.

-Pues eso no aclara quién de esta habitación

saboteó a Trina. Esto empieza a...

(HABLAN A LA VEZ) -De aquí no se mueve nadie

hasta que aclaremos lo que ha pasado.

Escuchadme, ¿vale?

(RÍE) Lane,

sabes que te admiro, pero esto es un disparate.

Todos sabemos que Trina puede ser insoportable.

Ya te digo. Sí.

Pero, francamente, ¿tú crees que alguien

de los aquí presentes intentaría en serio hacerle daños?

Sé que yo no. Y creo que vosotros tampoco.

Ni siquiera Jade.

Yo podría.

No lo he hecho.

-¿Sabéis?, parte del equipo que usamos es muy viejo.

Sí. Es verdad.

Cierto. Yo creo que fue un accidente.

Un terrible y tronchante accidente

que ya tiene veintiséis mil visitas.

(SUSPIRA) -Creo que Tori tiene razón.

Parece que lo cortaron. -¿Sabotaje?

-Pero puede que estuviera viejo y se rompiera.

-¿No fue sabotaje?

-Y ya que Trina no tiene nada grave,

lo mejor será olvidar este incidente y...

¡Ah! ¡Kiko, Kiko, ya voy, cariño!

-Ah...

(RÍE) -Escucha, no vuelvas a ponerme

en una situación así nunca más.

-Tranqui, Rob.

-No debiste cortar el cardón. -Y Trina no debió darme un sopapo.

-Las gamberradas nunca son la solución.

-¿Nunca? -Nunca.

Tienes suerte de que te proteja. Y como se entere alguien...

-¡Que no!

Nadie sospecha de una marioneta. (RÍE)

-Creía que odiabas esa palabra. -Si la digo yo no pasa nada.