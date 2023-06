Perder la cabeza 1ª Parte

Subtitulado por Teletexto-iRTVE.

Música.

Multiráfaga.

Hola, papá. -Hola, preciosa.

¿Cómo es que...?

¿Llegas tan pronto? Creía que hoy...

Trabajabas hasta tarde.

-Es que tengo mucho papeleo pendiente.

Y necesito concentrarme.

Así que he pensado trabajar aquí.

Teléfono.

Oye, ¿puedes coger...? ¿Ese teléfono?

-No, pero... Tú sí.

Si no es mi teléfono. Es el de Tori.

¡Tori!

¿Diga?

No, no sé dónde está Tori.

¿Qué eres quién?

-Es Mark McCallan.

-¿Yujú?

Está buenísimo y todas dicen que besa que te mueres.

-Procura que sepa que soy poli.

Hola, Mark. Soy Trina, la hermana mayor y más guapa de Tori.

¿Por qué estás buscando a Tori?

Oh. El viernes por la noche está súper liada. Pero yo no.

¿En serio?

Sí, me encanta el minigolf que brilla en la oscuridad.

Sí, sí, sé dónde es.

Vale, nos vemos allí.

¡Ah!

¿Hablabas por mi teléfono? Qué va.

¿Crees que no te he visto cómo lo tirabas en el sofá?

¿Por qué tienes el pelo húmedo?

Porque me lo acabo de lavar.

¿Me ha llamado Mark McCallan? ¿Ah, sí?

Madre mía. Cat dijo que iba a llamarme,

pero no creí que me llamara. ¿Me ha llamado?

¿Y qué es lo que quería?

Pues quería saber si podías ir a jugar al minigolf

que brilla en la oscuridad el viernes por la noche.

Y le he dicho que estabas ocupada, pero yo voy a ir con él.

Este viernes por la noche no tengo planes.

Pues ve haciendo alguno.

Te vas a enterar.

¡Papá! ¡Te lo mereces!

¡Papá! -¡Eh, eh!

¡Oye, oye, oye! ¡Te vas a enterar!

-¿Habéis llamado a la policía?

Tori iba a atizarme con eso. -Tori.

Es mi cámara nueva.

Me ha robado a Mark McCallan. -¿El de los besos?

Creía que tenía planes el viernes por la noche.

De eso nada. Me ha levantado un ligue.

¿Yo qué te voy a robar? ¡Robaligues!

-Alto. ¡Alto!

Esa noche no vais a salir. (EXCLAMA PROVOCADORA)

¿Y por qué?

-El viernes por la tarde le sacan a Trina las muelas del juicio.

Oh, se me había olvidado. (RÍE)

(BURLONA) Tienes que sacarte las muelas.

(RÍE GUASONA)

No es para tanto. -Sí que lo es.

¿Qué quieres decir?

-Es cirugía bucal, o sea, te va a doler un montón un par de días.

(EXCLAMA CONTENTA)

Pero mamá y tú me vais a cuidar.

-Lo haríamos, pero vamos a Santa Bárbara.

(IRÓNICA) Oh. ¿Quién va a pasarse un solitario y doloroso finde?

Creo que tú.

-Tú cuidarás de tu hermana. ¿Qué?

(RÍE SOCARRONA)

(BURLONA) Tori tiene que cuidarme.

Te podría sacar las muelas del juicio ahora mismo.

¿Cómo? ¡Ya lo hago yo! ¡Ven aquí!

¡Para! -¡Estaos quietas!

-Huy.

Huy.

Huy, tengo mucho miedo. Intenta relajarte.

Todo va a salir bien.

-Tienes que llevarme a un médico. Chis.

Si esa araña te muerde en el ojo, podrías morir en minutos.

-Ay, madre. Por favor, quítamela del ojo.

Voy a intentarlo.

A ver. Chis.

No te muevas.

Y no hagas ningún ruido.

Teléfono.

-Vaya por Dios. Otra vez ese zumbido.

(GRITA ASUSTADO)

-Sikowitz. Oye, Sikowitz.

(LOS DOS) Sikowitz. -¿Qué?

-Era un teléfono.

-¿De quién?

Mío.

Tori.

Juro que creía que estaba en vibrador.

-Pues en mi clase ni se jura ni se vibra.

Casi mejor empezamos otra vez la escena.

-¿Podemos? -No, Cat. Demasiado tarde.

La araña ya le habría mordido el ojo a tu personaje

y te estarías muriendo entre dolor y espasmos.

(IRÓNICA) -Muchas gracias, Tori.

Pues nos quedan todavía unos cuatro minutos.

¿Por qué no hablamos de planes para el fin de semana?

Robbie, supongo que tú no tienes.

-¿Qué? Pues... Eh... Yo... No.

-¿Rex?

-Yo tengo una cita con un par de chicas de North Ridge.

-Un barrio muy movido.

Toda una aventura.

-¿Qué puedo decir?

-Eh, adivinad lo que vamos a hacer Jade y yo.

Hay un sitio nuevo en Los Feliz que se llama Karaoke Dokie.

Los fines de semana hay concursos de cantantes.

Jade y yo vamos a cantar. Yo elijo la canción.

-Jade va a elegir la canción.

-Podemos cantar también Rex y yo. -Claro.

-Ya te lo he dicho, tengo a las chicas de North Ridge.

-Pueden venir a mirar.

-No, tío, que querrán que las invitemos a comer y beber.

-¿Y qué?

-Que son de North Ridge, no quiero gastar pasta en ellas.

Oh, ojalá pudiera ir al Karaoke Dokie.

-¿Por qué no puedes? ¿Qué más da por qué no puede?

-Sólo me preguntaba...

¿Necesitas que esté Tori para pasarlo bien?

-Tía... ¿Qué?

-¡Jade! Tienes suerte de tener a Beck.

Así que no seas tan plasta.

-¿Y por qué no puedes venir?

A Trina le sacan hoy las muelas del juicio

y adivina a quién tiene que cuidarla el fin de semana.

-Vale. ¿Es alguien famoso?

No. A mí.

¿Por qué no la cuidan tus padres?

Van a estar en Santa Bárbara. ¿Para qué?

Para no tener que cuidar a Trina.

-No les culpo. Vaya un marrón.

Plasta.

Timbre.

-¡Ah!

¿De quién es ese teléfono?

Es el timbre.

-Ah. Adiós.

Ay, Dios mío, acaban de sacarle las muelas del juicio a Trina.

Sangre en la boca. Puaj. Estado: asqueada.

Casi estamos. Vamos allá. Un segundo.

Vale, ya está.

Perdona, no lo he hecho adrede.

Vamos, Trina, tienes que ayudarme un poco.

Vamos a sentarte en el sofá.

(CON LA BOCA DORMIDA) No, tengo que ir a sacarme las muelas del juicio.

Ya te las han sacado. Ahora ponte en el sofá.

No, quiero ir a mi cama.

Tu cama está arriba.

Llévame a mi cama.

Vale. Vale.

Hala, vamos. Andando.

Vamos a tu cama. Escalones, uno, dos y ya está.

Un segundo. Un segundo.

(SE QUEJA)

Venga.

A las escaleras, venga.

Muy bien.

Por las escaleras con cuidado.

Eso es. Ya casi estamos.

(CANTAN EN INGLÉS A DÚO)

-Gracias.

¡Muy bien! -¡Estupendo!

-Genial. -Muy bien.

-Gracias, muchas gracias.

-Se lo dedico a mis dos chicas de North Ridge, Christie y Bella.

-Gracias. -Un beso grande.

(RÍEN AGRADECIDAS)

-Gracias. Gracias, chicos.

Voy a por un refresco.

¿Me traes uno? No.

Mira que es plasta.

-Si tú supieras.

-Bueno, ¿qué os han parecido Robbie y Rex?

Uno de los mejores ventrílocuos que he visto en mi vida.

-¿Ventrílocuo? -Pero ¿qué dice?

¿Lo estáis pasando bien?

-¿Es la primera vez que vienes?

-Eh... Sí.

-Si te pones nervioso, te cogeré la mano.

-Me pongo nerviosa, si mi hermano come lo que no es comida.

En serio, se comió mi pulsera de abalorios.

-¿Cómo te llamas?

André. -Me mola.

Vale.

-Tienes un pelo bestial, tío.

-Sí, tenía el pelo normal hasta que un día se volvió bestia.

Una triste historia. -Me gusta tu historia.

-Eh... Hola.

Señorita. -¿Qué?

-Tiene novia.

-Yo no la veo.

Date la vuelta.

Ahora la ves.

-Veo poca cosa.

-Bueno. Esto...

¿Sabíais que el karaoke lo inventaron los japoneses?

-Sí, cómo mola Japón, ¿verdad? Buena gente.

-Eh. Mírale la sudadera.

-Oh.

Hollywood Arts.

El instituto de los aspirantes.

Igual que tú aspiras a cerrar esa bocaza.

-¿Ah, sí? (RETÁNDOLA) Sí.

Eh, mirad lo que hay en la carta.

Buffalo nuggets.

(RÍE) Qué buena noticia. No para el búfalo.

-Con que Hollywood Arts.

¿Vais a cantar esta noche?

No hemos venido por los buffalo nuggets.

-Pero vamos a pedirlos, ¿no?

Me da igual.

Y sí, vamos a cantar. -Qué guay.

-Nosotras también.

-Me gusta Japón.

Salvo que allí apuñalaron a mi hermano.

Fue un accidente. Ya está mejor.

¿Los buffalo nuggets pican?

Pues tengo que hacer una cosa y ella no para de quejarse.

(SE QUEJA)

Hace como una hora se....

(GIME LASTIMERA)

Trina, ¿por qué has salido de la cama?

¡Me duele la cara!

Pues túmbate en el sofá.

Llama al doctor Doty. Estoy hablando con el doctor Doty.

Sí, la anestesia se le ha pasado del todo.

¿Y yo qué sé?

A ver, escucha.

(GIME LASTIMERA)

¿Lo ha oído?

¿Qué? Perdón, ¿qué?

No le oigo.

Sí. Sí, claro. Vale, gracias.

¿Qué ha dicho? Que te ponga hielo en la cara.

Ah.

Guisantes congelados. ¡No! Odio los guisantes.

No tienes que comértelos, sólo voy a ponértelos en la cara.

¡No! Lo ha dicho el doctor. Vamos.

Trina. ¡No!

Trina. ¡No, para!

No te resistas. ¡No quiero guisantes en la cara!

Te sentirás mejor. ¡Para! ¡No quiero!

¡Déjame en paz! Por favor.

Quita las manos. (GRITA QUEJÁNDOSE)

(EXCLAMA DE ALIVIO)

Oye, qué bien.

Sí.

Siente los guisantes.

-Y la señora le dice al pescador:

"Podría probar a poner un gusano en el anzuelo".

Un gusano en el anzuelo.

-Ya te han oído, tío. Has contado el chiste mal.

-De eso nada. -Mirad.

La señora le dice al pescador:

"Ese gusano triunfará. Tiene mucho gancho".

(RÍEN)

-¿Ves lo que hacen? Toma nota, tío.

Tomaos las bebidas.

Sí.

(ASIENTE PICARÓN)

-Me gusta tu bolso. Gracias.

-¿Qué es esto? Pelo de mono.

-Ah.

-Bien, querido público,

hoy tenemos un concurso de cantantes.

Las siguientes son dos habituales de Karaoke Dokie.

Hayley Ferguson y Tara Ganz.

(RÍEN COMPLACIDAS)

-Disfrutad de nosotras. Disfruta de mi pelo de mono.

-Ahora, chicas, elegid canción.

-La número uno. Vamos a cantar la número uno.

-Uh, el éxito de Ginger Fox. Muy bien, allá va.

¡Un fuerte aplauso!

(CANTAN TEMA POP EN INGLÉS)

(SE DUELE) ¿Dónde está mi helado?

Te estoy poniendo el helado.

(ANTOJADIZA) Helado.

Está como una piedra. No puedo meter la cuchara.

¡Helado!

¡Cállate!

(SE QUEJA)

¡Está bien! Está bien.

Si quieres helado, te voy a dar helado.

Hala, ya está, aquí tienes el helado. Muy bien.

Toma.

(GIME DOLORIDA)

(RÍEN AGRADECIDAS)

(EXCLAMA ACLAMÁNDOLAS)

¡Sí! ¡Aplaudimos porque ha terminado!

(CAT RÍE)

-Así que estaba en la cola para pedir una pizza,

cuando se me acerca un tío en chándal y se pone:

"Perdona, chaval, ¿sabes dónde puedo comprar palos de golf?"

(RÍEN) -Vaya.

-Y yo: "Aparta, tío, no quiero hablar contigo".

Comeos las patatas.

-Bueno, bueno. A continuación, en nuestro concurso de cantantes,

tenemos a Jade West y a Cat Valentine.

Ovaciones y aplausos.

-Vamos, chicas, dadlo todo.

Bueno, chicas, ¿qué nos vais a cantar?

-Queremos cantar "Give it up".

Ovaciones.

-Muy bien. Un poco de rhythm & blues esta noche.

Sí, ponla, anda.

(CANTAN TEMA EN INGLÉS)

A ver, pone que tienes que tomar un antibiótico cada seis horas.

(SE QUEJA)

Venga. Abre la boca.

No lo quiero.

Tienes que tomártelo. Cogerás una infección.

¡No, Tori, no quiero! Venga, abre la boca.

No es para tanto.

Trina.

¡Tienes que tomártela!

¡No! ¡Sí!

¿Me has dado un manotazo?

Puede.

¡Tómate la pastilla! ¡No!

Te la vas a tomar.

Me da igual lo que digas.

¡Ahora trágatela!

Eso es. Trágatela.

(LLORA)

Aplausos y ovaciones.

-Sí, vamos a clase con ellas. Es lo que hay.

-Sí, sí, muy bien. ¿Qué os ha parecido? ¿Bien?

Sí, son las mejores.

-Hemos llegado al final de la lista y para dar a conocer al ganador,

tenemos al propietario del local,

el hombre que firma las nóminas, Joey Ferguson.

(CAT OVACIONA)

-Sube, Joey.

-Gracias a todos.

Hoy hemos tenido muchos cantantes fabulosos, ¿eh?

(CAT RÍE EMOCIONADA)

-Pero creo que hay dos chicas que han destacado entre los demás.

Aplausos.

-Las ganadoras de esta noche son...

Hayley y Tara. (GRITAN CONTENTAS)

-¡Eh! ¿Me estáis vacilando?

-Rex. -Esa pedorras no saben cantar.

-Venga, hombre.

A estas chicas las han aplaudido diez veces más.

-Siéntate. A ver si te siento yo a ti.

-Eh, eh. Este local es mío, así que yo decido quién gana.

-Gracias, papá.

¿Papá?

(RÍE) (TODOS) Papá.

-¿Por qué le habrá llamado papá? A menos...

Ah, seguro que es su padre.

-Tongo, tongo.

(EL PÚBLICO LAS ABUCHEA) ¡Sí! ¡Fuera!

-Eh, eh. Hemos ganado, porque somos las mejores.

-Pues no te creas todo lo que te dice tu papá.

Como cuando te dice que eres guapa. (EXCLAMA SORPRENDIDO)

-¡Sí! -¡Confiesa!

-Bueno, ya está bien.

Os prohíbo volver a cantar en este local.

Como si nos importara.

-Venga, vámonos de aquí. Nos piramos.

-Bueno, aquí vienen los nachos, las miniburgers

y los buffalo nuggets.

Yo digo que nos vayamos, en cuanto terminemos de comer.

Eso. -No hemos terminado.

Pásame la salsa barbacoa. Toma.

-Kétchup. -Aquí tienes.