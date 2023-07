La peor pareja

¿Por qué Sikowitz siempre llega tarde?

Podríamos hacer una escena nosotros.

¿Por qué no la escena final de "Titanic"?

(Risas)

Cuando el barco se hunde.

Vaya, acabo de desvelar el final.

¡Aviso a navegantes!

Cuando Cat habla siempre pienso: "Igual esta vez tiene sentido".

Siempre me equivoco.

(Sonido estridente)

(SE QUEJAN)

Pero bueno, ¡otra vez! ¿Por qué no...?

Tu teléfono hace ruido. Creo que lo sabe.

¿Tú qué sabes? Que eres una borde.

¡Ah!

¿Por qué no para de...?

Robbie ¿quieres desenchufarlo, contar hasta tres y enchufarlo?

Faltaría más.

Uno, quiero a la abuelita. Dos, quiero a la abuelita.

¡Enchúfalo!

(Risas)

Gracias. ¿Por qué no va tu teléfono?

No sé, debería funcionar bien.

¿Cuántas veces se te ha caído al váter?

¡Solo tres!

La batería no dura y tengo que tenerlo enchufado siempre.

Cómprate otro. No le des consejos.

Me pones de los nervios. (SE HACEN BURLA)

Mi padre se avergüenza de mí.

(Risas)

Cómprate un

Si me compro un Per tendría que ser un GX,

pero dicen que el Pear Iphone XT podría salir el mes que viene.

¿Lo han anunciado?

No. Pero esta semana nos dicen cuando lo anunciarán.

O sea que esperas el anuncio del anuncio.

(ASIENTE) Ay, con lo que tú eras.

(Risas)

Cómprate otro GX.

No, si me compro el GX y el TX sale después,

me quedaré con un estúpido GX mientras todos tienen un TXT.

Si seguimos hablando de esto,

estamparé mi cara contra la puerta del primer coche que vea.

Yo tengo coche.

¡Oh!

Hola, tengo un anuncio. ¿Es sobre el Pear Iphone XT?

No, siéntate.

(Risas)

¿Recordáis el concurso "Pesquisas de parejas"?

(MUÑECO) ¿Pesquisas?

¿Qué pasa con tu concurso?

Que quedé con la gente de Gamegoover.com

y quieren hacerlo.

Guay, adiós. Espera.

Mañana voy a hacer un ensayo con el que lleva Gamegoover.

¿Harvey Goobensteen? Sí.

Y quiero que vengáis todos. Hasta Robbie.

Sí. (TODOS CELEBRAN)

Os mandaré los detalles.

(CANTURREA)

(Risas)

(Sonido estridente)

¡No!

No aguanto más ese teléfono.

¿Quieres arreglar ese trasto?

Apaga eso.

Bueno, vale, lo desenchufo.

¡Ay!

(Risas)

Ay, madre. ¿Estás bien?

Sí.

¿Puedes enchufarlo?

(Canción pop)

VICTORIOUS

(Murmullos)

(CARRASPEA) Hola y bienvenidos a Northridge .

(RÍEN) ¡Somos nosotros!

(MUÑECO) Mis chicas.

(Risas)

Gracias por venir al primer ensayo de mi primer concurso,

"Pesquisas de parejas".

(Aplausos)

¿Os importa pasarlo? Tengo que enchufar mi teléfono.

Una ayudita. Una ayudita...

Ayudad a mi amiga a enchufar esto. Gracias, chicos.

Antes de nada, quiero presentaros al director de Gamegoover.com:

el Sr. Harvey Goobensteen.

(Aplauso)

¡Y ahora es hora de jugar!

(Risas)

-¡El concurso de Sinjin!

-Se llama "Pesquisas de Parejas".

(Risas)

¡Telón!

(Aplausos)

Conozcamos a los concursantes.

La primera pareja viene de Burbank. -¡Oye, papanatas!

Disculpadme un momento. ¡Eh, Northridge !

¿Puedes enchufarlo a esa pared?

Gracias.

(Risas)

Hay chicas que no son muy listas.

Ajá.

(Risas)

¡Mi teléfono ha revivido! (MÓVIL) ¡"Mi teléfono ha revivido".

¡Vaya, hombre! "¡Vaya, hombre!"

¿Es la aplicación Talking Reggie? "¿Es la aplicación Talking Reggie?"

Sí. "Sí".

Apágalo.

¡Cállate! "¡Cállate!"

(Risas)

El Sr. Goobensteen opina que los concursantes

deberían ser más guapos.

No le falta razón.

Así que voy a deciros buenas noches.

Adelante.

(Risas)

Tranquilos, no es nada personal.

Es por vuestro aspecto.

(Risas)

Y ahora... (DUDA)

(Risas)

¿Podéis presentaros?

Pero no somos pareja, menos Beck y Jade.

Da igual, ¿queréis hacerlo?

Pues... ¡No me lo fastidies!

(Risas)

Bueno, pues ¡a jugar!

(DESANIMADOS) "Pesquisas de parejas".

(Risas)

¡Eso es!

(Risas)

En directo desde Northridge : "Pesquisas de Pareja".

(Aplausos)

En realidad no somos pareja.

¡Chist!

Saludad a nuestra interrogadora: Trina Vega.

(Aplausos)

Hola, Sinjin.

-Tú no tienes que hablar. -Hablaré si me da la gana.

(Risas)

Echemos un vistazo a nuestra primera pregunta.

(Risas)

André, a Cat le huele el aliento.

-¡Ah! Es ficticio.

(RÍE) -¿Qué haces?

A: Se lo dices,

B: lo ignoras porque la quieres o C: la dejas.

Utiliza tu mando para elegir en secreto

la respuesta de André.

-Vale.

¡La B!

(Risas)

Cat, no lo digas en voz alta.

Tranquilos, solo es un ensayo.

André, tu respuesta.

Me quedo con la B.

Bien. No empieces si no vas a terminar.

(RÍE)

-Nuestra siguiente pregunta es para Tori y Robbie.

-Eso lo digo yo. -Algo tendré que decir.

-¡No!

(Risas)

Veamos la pregunta de Tori y Robbie.

Tori, Robbie tiene una espinilla a la que no llega.

¡Eso me ha pasado!

(Risas)

En realidad no es mi novio.

¿Qué haces? A: lo llevas al médico,

B: esperas a que la espinilla explote sola,

C: se la explotas tú.

Robbie marca lo que crees que elegirá Tori.

¿Qué diría mi novia Tori? ¡Ay!

(Risas)

-Tori, ¿qué vamos a hacer con esa espinilla?

Pues elegiré A: lo llevo al médico.

(Aplauso)

Y Robbie predijo que dirías:

C: se la explotas tú.

¡Qué asco! Mi madre lo hace.

Por eso grita en sueños.

(Risas)

Y ahora la última pareja: Beck y Jade.

Vuestra pregunta es:

(Sonido estridente)

(MÓVIL) "Hola, ¿Tori?"

¿Vas a contestar ahora? Ni siquiera he pulsado el botón.

Lo siento, mi teléfono está fatal. Mamá, ahora no.

"¿Oye?" ¡Hola, Sra. Vega!

"¡Tori!"

-Apágalo. Estoy colgando.

"¡No te oigo!"

Mamá, cuelga, por favor.

"Estoy en la farmacia. ¿Quieres más pomada?"

(Risas)

Yo tengo pomada si quieres.

Lee la siguiente pregunta. Muy bien.

Beck y Jade, vuestra pregunta es:

Estás en un barco que ha encallado. Yo no voy al mar.

Déjale acabar la pregunta. Odio el mar.

Chicos.

Intentamos ayudar a nuestro amigo.

Ya sabes lo que me pasó en tercero cuando fui al mar.

El delfín solo quería ser simpático.

Me encantan los delfines, comen pescado

y uno en una peli resolvía crímenes.

¡Ah, sí!

¿Cómo se titulaba? El detective Espiráculo.

¡Ah, sí!

(IMITAN A UN DELFÍN)

Intento hacer una pregunta a Beck y Jade.

Los delfines me dan mal rollo, así que no voy al mar.

Tú di A, B o C. ¡B!

¡Igual era A! ¡Da igual!

¡No estoy contento con nuestra relación!

-Volvemos enseguida con más pesquisas de parejas.

-Protagonizado por Trina. -¡Para!

(Risas)

"Tori, ¿quieres la pomada o la espuma?"

¡La pomada!

¿Tienen espuma?

(Risas)

"Mi teléfono no funciona"

"El teclado está estropeado".

¿Qué pasa, novia?

Deja de fingir que somos pareja, el concurso...

ha terminado.

(Risas)

No te pongas borde con tu novio ficticio

que te ha arreglado el Pear Iphone.

¿Lo has arreglado?

Sí, tu teléfono móvil vuelve a ser...

...móvil.

(Risas)

Pero ¿qué...? ¿Qué es esto?

Baterías de coche, de Volvo.

¿Y tengo que ir arrastrando esto para que mi teléfono funcione?

O comprarte otro Pear Iphone GX.

¡No! Si me compro un GX seguro que el TXT saldrá enseguida

y seré la pringada del GX mientras todos tienen un chulísimo XT.

(Risas)

Tranquila, guapa. ¡Robbie!

(Risas)

Hola, Tori. Hola, Sinjin.

¡Sinjin! ¿Qué te ha pasado?

Después del concurso fui al aparcamiento

a darles a Beck y Jade su trofeo de la peor pareja.

Y Jade me atropelló.

¡¿Que te atropelló?! Solo las piernas.

(Risas)

¿Se lo dais a ellos? Claro.

¿Goobensteen va a meter tu concurso en su página web?

No estoy seguro. ¿Qué te dijo?

Nada, me escupió en el zumo.

Eso no es buena señal.

Quizá sí.

-¡No! Ahí están Beck y Jade.

-¡Jade no!

(Risas)

(GRITA)

¡Robbie, arrástrame!

-¡Aaaaah!

(FORCEJEA)

Cómprate otro Pear Iphone GX.

¡Estoy esperando al XT!

¡He terminado de hablar! Ni lo sueñes.

¡Me está secuestrando! ¡Secuestrador! ¡Secuestrador!

Secuestrador.

No tiene gracia.

No te pongas así por un concurso absurdo.

Nos votaron peor pareja.

Y las otras parejas ni siquiera lo eran.

Y en una estaba Robbie.

¿Qué más te da eso? Es cuestión de...

-¿Es una fiesta de armarios?

(Risas)

Mirad, tengo cucharas.

Cat, ven aquí, necesitamos tu opinión.

-¿Sobre el calentamiento global?

-No. -Porque no creo que esté pasando.

En serio, la otra noche fui al cine y hacía mucho frío.

-Cat. -¡Hola!

¿Qué opinas de nosotros? ¿Por qué no preguntas a un mono?

Vi una peli sobre un mono. Llevaba gafas y pistola.

(Risas)

-¿No crees que nos peleamos mucho?

Pero todos los novios pelean constantemente, ¿no?

A veces, pero... ¿Sí o no?

Déjala hablar. A mí nunca me escuchas.

¿Puedo irme? ¡No! ¿Qué quieres decir?

Quiero tener una novia con la que poder hablar sin gritar.

Y yo quiero un novio al que las otras chicas no miraran.

Creía que era una fiesta de armarios.

¿Qué culpa tengo de que me miren? Podrías ponerte más feo.

(JADEA) Estoy debajo de la cama, estoy debajo de la cama.

¿Cómo puedes ser tan celosa?

¡Así que te parezco fea!

¡¿Qué?!

¿He dicho que fuera fea?

Cat cree que somos buena pareja. ¿Somos buena pareja?

¡No contestes! ¡Contesta!

¡No! ¡Pero bueno!

(Risas)

Has hecho que se desmaye.

Llego tarde a clase.

Antes o después habrá que hablar. ¡Después!

Hola.

(Risas)

Luther, se ha caído un refresco en el gimnasio.

(Risas)

Luther, ¿por qué?

(Risas)

(Risas)

Las veo.

¡Full! De damas y reinas. ¡He ganado!

¡Oh, vaya!

No me odiéis por ser afortunada y guapa.

¿Entonces podemos odiarte por ser creída y sin talento?

(Risas)

Me siento mal por no invitar a Beck a jugar a las cartas.

Si invitas a Beck viene Jade. Y siempre se pelean.

No quiero estar jugando mientras ellos se gritan.

¿Estamos de cháchara o jugando a las cartas?

Jugamos. Vamos a ello.

Eh, un segundo.

(Descarga eléctrica)

(SUSPIRA)

¿Quién era?

Yo que sé.

¡Estaba muy ocupada electrocutándome!

Lo peor que dan esas baterías es un calambre suave.

(GRITA) ¡Quítamelo! ¡Quítamelo!

Cómprate otro Pear Iphone GX.

No, si me compro otro GX...

(TODOS) sacarán el TX al día siguiente

y todos tendrán el nuevo XT y yo me quedaré con un GX birrioso.

(MUÑECO) Estoy harto de oír eso.

No hace falta que os burléis todos a la vez.

¿Me toca repartir? Sí, venga.

Vale, mi tío me enseñó a barajar las cartas con una mano.

Mirad. ¡Tachán!

(Risas)

(Timbre)

Ya voy yo. Sí, vete.

(Risas)

¡Voy!

¡Ah! Qué bien, sois vosotros.

¿Ves? Están todos. Te dije que estarían todos aquí.

Perdonad por no invitaros a jugar, pero...

Dile por qué no nos has invitado.

(INVENTA) Pues... porque estábamos organizando

¿vuestra fiesta sorpresa?

(Risas)

¿Qué?

Vale, no os hemos invitado porque estáis siempre gritándoos.

Y es incómodo, y Cat se desmaya y a veces Robbie se echa a llorar.

¡Solo he llorado una vez!

(MUÑECO) Seis. -¡Seis veces!

¿Ves? Nos peleamos tanto que ni nuestros amigos nos quieren.

Tori no es mi amiga, solo tolero a Robbie,

Trina no nos cae bien y Cat es la mascota.

(LADRA)

-¿Le dejáis decir que no os caigo bien?

(Risas)

Bueno, ¿por qué no jugáis a las cartas con nosotros?

No quiero ser tu novio para pelear todo el día.

¿Quieres cortar? No, yo no he dicho eso...

-¿Estáis pensando en cortar?

Yo no salgo con nadie y Beck me parece la pareja perfecta...

La próxima vez será un martillo.

(Risas)

Beck, llévame a comer algo.

Estoy harto de pelear.

Vale. Voy a salir por esa puerta y voy a contar hasta diez.

No te olvides del tres.

(Risas)

Hay quien se olvida.

Si llego a diez y no sales me iré a casa y habremos terminado.

¡Uno!

Yo nunca me pelearía contigo.

¡Dos!

¡Tres!

(Risas)

¡Cuatro! (SUSPIRA)

¡Cinco!

¡Seis!

¡Trina!

Vamos, dame una oportunidad. -¡Quita! ¡Que me dejes!

-Tienes que entender que soy una chica muy divertida.

¡Vete, vete! Corre. ¿Qué haces?

¡Siete, ocho!

¡Nueve!

¡Diez!

(Coche arrancando)

Juguemos a las cartas.

Sí,

vamos a jugar.

Voy a recogerlas. Procura que estén las 52.

Vale.

Una, dos, cuatro,

cinco, seis, siete,

ocho, nueve, diez, once....

(Risas)

"Me he comprado otro GX. ¿Quién sabe cuándo saldrá el XT?

No podía esperar más. Estado: mensajosa".

Y ya está, mensaje enviado.

¿Y el carrito de baterías?

No me hace falta, me he comprado otro GX.

Creía que querías el nuevo XT.

¿Quién sabe cuándo saldrá? Podría tardar meses.

Está claro.

Necesitaba un teléfono y el GX está bien.

Y mirad: he instalado el Talking Reggie.

Hola, ¿qué pasa, Reggie?

"Hola, ¿qué pasa, Reggie?"

Hola chicos,

¿habéis visto el perfil de Beck y Jade?

Yo sí. ¿Qué dicen?

"No somos pareja".

Caray, entonces es oficial.

Han cortado.

¿Mi dedo parece italiano?

(Risas)

¡Eh, mirad lo que tengo! ¡El nuevo Pear Iphone XT!

(CONTENTA) Sí.

¿Qué? ¡No!

¡No, no, no!

Llegaron a la tienda esta mañana. -Yo también tengo uno.

-Y yo.

-El mío es azul.

Y con mensajes ilimitados.

(Risas)

¡Mecachis!

Adiós. "Adiós".

(GRUÑE)

(EL MÓVIL GRUÑE)