Otra vez Helen

-Esta bici mola. -Ya.

Tengo a otros tres que se mueren por comprarla.

400. -¡400! Qué pasada.

Hasta luego. -Tori, Tori. Ven aquí.

¿Qué? Ya te he dicho que no pienso afeitarte la nuca.

-Ya lo sé. Sinjin vende esta bici.

Oh, qué chula. -A ver...

Si fuera mi bici,

¿querrías salir conmigo?

No. Pero la bici mola mucho.

-Estoy perdiendo la paciencia.

-Vale, me la quedo.

Te sobra pelo.

-¡Hola! Atención, por favor.

Aquí arriba. El que saluda.

¿Veis cómo muevo la mano hacia los lados?

¡Por favor!

¡Callaos todos! ¿Vale?

-Oh, Jade. Tan dulce y femenina.

Con vosotros, un hombre que no necesita presentación.

Nació cerca de un río, en Kentucky.

Allá por mil novecientos... -Dame el micro.

(Aplausos)

-Hablo del director Eikner.

-Alumnos y profesores.

Con todo el dolor de mi corazón, os comunico

que a día de hoy

dimito como director de Hollywood Arts.

(Murmullos)

A ver. Por favor, dejad los murmullos.

No es que no me encanta dirigir este centro. Que sí.

Pero me he enamorado de una tahitiana.

Y quiero vivir con ella y con su gente.

-380... 400.

-Gracias, Robbie. La bici es tuya. -Bien.

(Claxon)

Enhorabuena.

Vas a fardar un montón. ¿Pero qué...?

-¡Para! (GRITA)

-Casi los atropella. -¿Habéis visto?

Está loca.

-¡Devuélveme mi dinero! ¡Sinjin, no...!

-No deberías aparcar la bici aquí. ¿Qué? ¿Que no?

Y usted debería mirar por dónde va.

-Y tú vigilar esa boca.

Perdone, pero es usted la que ha llegado a toda pastilla.

(HABLAN A LA VEZ)

¿Quién es usted? -Me llamo Helen.

Y soy la nueva directora del Hollywood Arts.

Ahí no se deja la bici.

(CANTA EN INGLÉS)

-Muy bien. Tori y Jade, vais a hacer

los papeles de marido y mujer.

Yo hago de mujer. ¿No me digas?

-Y aquí está vuestra flamante hija sintéticamente pelirroja.

-Espera, antes de empezar, tengo tres preguntas que...

-Está bien. A ver. El diálogo debe ser cordial

y alegre, pero en el subtexto hay rabia.

Debéis decir las frases alegres con rabia.

¡Acción!

¡Hola! ¡No sabes lo encantada que estoy

de que nos casáramos y tuviéramos esta monada de bebé!

¡Lo mismo digo!

¡Una cosa te digo! ¡No hay nada en el mundo

que me dé más alegría que poder contemplar

este pedazo de bebé!

-¡Bu! ¡Oh! ¿Has oído ese: "Bu"?

-Perdón. Siento interrumpir, pero voy a hacerlo.

Hola, niños. Sikowitz.

-Helen.

-Estoy pasando por todas las clases para saludar,

para presentarme personalmente, respirar el ambiente del centro.

¡Uh! ¿Lo ves? Es el histérico al que le he aplastado la bici.

(EL MUÑECO RÍE) Histérico...

-Bien, Helen, a lo mejor te gustaría hablar

un poco de tu... trayectoria.

-Oh, encantada. De pequeña protagonicé

el programa de la tele "Happy Times".

¡Madre mía! Era la niña que siempre decía:

"Ese no es mi trabajo".

-Sí, sí. Era yo.

Y más recientemente, he sido directora del cine Premier

de San Diego.

Eh... ¿Tiene un chupete puesto?

-Eh... Les estaba hablando del subtexto en la interpretación.

-Oh, pues continua. Os veré en las segundas pruebas.

-¿Segundas pruebas? ¿Qué?

-¿Segundas pruebas? -Para seguir aquí.

La semana que viene interpretaréis, cantaréis, bailaréis,

tocaréis la batería, el banjo. Da igual. Quiero ver talento.

-Verá, nosotros ya hicimos las pruebas.

-Así entramos aquí. -Las hicisteis

para el antiguo director. No para mí.

Espere. ¿Quiere decir que canto una canción

y si le gusta, me quedo en Hollywood Arts?

-Ajá. Y si no... adiós.

No se ofenda, Helen, ¿pero qué sabe usted de cantar?

(CARRASPEA)

(CANTA EN INGLÉS)

-¿A quién más le da miedo?

Veamos... ¿Cantas "Come to the party"?

¡No!

Vale. ¿Prefieres "California Midnight"?

¡No!

Espera, sí. ¿Sí?

¡No!

Venga, la cantas muy bien.

Muy bien no basta. Muy bien significa

que a Helen le va a horrorizar. Tenemos que ser la caña.

Necesitas un chocolate caliente.

Oye, ¿sabes qué podríamos hacer? Dime.

¿Y si cogemos "Nicky Shine" y le damos otro giro?

No sé, podríamos... ¡Ah!

Trina, intentamos elegir una canción para una prueba.

Y yo practicar cómo hacer daño.

¿No deberías estar ensayando para tu prueba?

¡Sí! Estoy preocupadísima por si no la supero.

Como si eso fuera posible. ¡Toma!

Nuestra nueva directora es muy dura.

Y yo tengo mucho talento.

¡Ah!

Más vale que se ponga hielo.

APUNTO DE HACER UNA SEGUNDA PRUEBA PARA HOLLYWOOD ARTS

SUDOROSA Y ATERRADA ESTADO: MAREADA

-Muy bien, señorita Vega, ¿preparada?

La verdadera pregunta es: ¿Está usted preparada?

-Empiece la prueba.

(CANTA EN INGLÉS)

-Y en aquel momento, mi hermano dejó de ser

mi hermano mayor.

Era una parte de mí que tenía que olvidar...

para siempre. (LLORA)

-Qué sentimiento y qué fuerza.

¡Magnífico!

¿Y has visto qué pelo tiene? Qué bien.

-Eh... Después haré malabares y después cantaré

una canción de mi musical preferido.

-Tienes noventa segundos. -Pero la prueba es

de cinco minutos. -¡Acción!

(CAMBIANDO LA VOZ) -Cásate conmigo.

Tendría que casarme con otro. Tú no quieres estar con él.

No sé ni lo que quiero. Yo creo que sí.

¿Por qué me complicas la vida? Te quiero.

¡Malabares!

Canto y baile.

¡Deprisa!

(CANTA EN INGLÉS)

(Aplausos)

-A ver, que alguien me explique

a qué viene ese nombre de perritos calientes.

O sea, cuando tomo uno, ¿de verdad estoy pensando

en un chucho cocido? (RÍE)

(MUÑECO) Te estás luciendo.

¿Quieres dejar de interrumpirme? Te cargas mis chistes.

(MUÑECO) ¿Cómo me voy a cargar lo que está muerto?

-¡Me encanta! Un humorista pésimo al que siempre le interrumpe

su propia marioneta. Eso sí que es creativo.

-No. Esto no es parte de mi número.

Me interrumpe de verdad. (MUÑECO) ¡Toc, toc!

¿Quién es? (MUÑECO) Toc, el pésimo humorista.

-¡Genial! ¡Buenísimo!

(RÍE)

(Caja de música)

-Sácame de aquí.

-¿Por qué haces esto?

Porque eres mala.

-¿Y escribiste la película tú misma?

Y la dirigí y la protagonicé.

# Alrededor del lugar

# el mono perseguía # a la comadreja.

# El mono pensaba... # -¿Y ahora cantas?

No entiendo que... ¡Chis!

-Pero tu bañera... ¡Chis!

-¡Para!

¡Ah!

¡Adiós a la comadreja! (GRITA)

-¡Te odio! ¡Te quiero!

-¡Te odio! ¡Te quiero!

(GRITA) ¡Te quiero!

-¡No lo hagas! ¡Ah!

HORA DE LA PRUEBA CON ANDRÉ

NERVIOSA COMO UN FLAN

ESTADO: TERROR

(CANTA EN INGLÉS)

(Aplausos)

¿Y bien?

¿Le ha gustado?

-¡Siguiente!

-¿Tú crees que lo has hecho bien?

Creo que sí. André compuso una canción increíble

y dijo que sonábamos genial juntos.

-¿Y Trina? No tan bien.

¿Cuál es la finalidad de este ejercicio?

(Teléfono)

-Yo lo cojo. Descansa.

(TELEVISIÓN) Y otra vez agitar. -Del instituto.

¡Cógelo!

-¿Diga? Sí, soy yo.

¡Oh! Gracias. Se pondrá muy contenta.

Qué gran noticia.

¿Qué pasa? -¡Chis!

Ajá.

¿Qué? Pero...

¿Cómo? -¡Chis!

Gracias por llamar.

¡Oh! Le dije a Trina que ensayara para nuestra prueba.

Le dije que la nueva directora era muy dura, pero ella no...

-Trina ha superado la prueba.

¿Ah, sí?

Entonces... -Tú no.

¿Me...?

¿Me van a echar del Hollywood Arts?

-Lo siento mucho, cielo.

¿Vas a llorar?

No lo sé.

-¿Quieres llorar?

No lo sé. -Vas a llorar.

Ya lo sé.

ADIÓS HOLLYWOOD ARTS

ESTADO: DESESPERADA

Lo he apagado. -No lo entiendo.

No pueden echar a Tori del instituto.

Sí pueden.

Pues nada. Me voy a casa.

Para siempre. -No.

Tú no te vas de aquí.

¿Cómo que no?

O sea... Yo me siento fatal. En serio.

Pero, en fin...

Adiós.

A ti te echaré poco de menos.

Espera. ¿Qué es eso de que no se va?

-Que iremos a hablar con Helen de esto ahora mismo.

-Sí, vamos. ¡Bien dicho!

¿Pero qué vais a decir? -Que si tú te vas

del Hollywood Arts, yo también.

¿Harías eso por mí?

-No. Me encanta este instituto.

Bueno, voy a comprar chicles.

-Vamos a buscar a Helen. -¡Sí!

Se va a enterar. -A por Helen.

-Creo que estaba por aquí.

-¿Dónde está? -Era por el otro lado.

-Tiene razón.

Hola. -¿Queríais algo?

-No debería echar a Tori de este instituto.

-¿Tori?

Vega.

-Ah, sí. Tori Vega.

Aquí pone que la echamos por falta de talento

y por ser irritante.

Perdone, pero mucha gente cree que tengo talento.

-¿Tú? Y lo tienes. Eres monísima.

¿Por qué razón me preguntáis por Tori Vega?

Yo soy Tori Vega.

-No, no, no, no. Esta es Tori Vega.

(MUÑECO) ¡Chan, chan, chan!

No, no. Esa es mi hermana mayor, Trina Vega.

-¡Oh! ¡Has confundido los nombres!

-Tengo problemas personales.

-Sabía que era un error.

Entonces te quedas. -Te quedas, ¿verdad?

Tori se queda.

Ya, ya, ya. Pero no puede echar a Trina del Hollywood Arts.

¿Verdad, chicos?

-Eh... Eh...

¿Cuál era la pregunta?

-Mira, lo siento. Llamaré a Trina

y le daré la noticia. No, no, por favor, no.

Se lo diré yo. -De acuerdo.

¡Adiós!

Chicos, no quiero estar sola cuando le diga a Trina

que la han echado del...

Y... eh... ya sabes.

Eh... Eh...

A veces, cuando la vida te da limones...

tienes que... Tori.

¿Qué?

Sé lo que intentas decir. ¿Ah, sí?

Te avergüenza que te hayan echado de Hollywood Arts.

Oh...

No pasa nada. No significa que tengas

cero talento.

Trina, yo... ¿Crees que es fácil para mí?

No lo es. ¿Qué?

Ser la talentosa de la familia.

Es mucha presión.

Y eres mi hermana pequeña. Me duele que fracases.

Ay, madre.

Y escucha, te aseguro que si pudiera sacarme

algo de talento y rociarte con él a ti...

te juro que consideraría hacerlo.

Bueno, ¿quieres que te haga unas gachas?

Detesto las gachas. Pero a mí me encantan.

(MUÑECO) ¿Cómo pueden no gustarte

las gachas? Rex.

Helen llega al instituto a las seis y media de la mañana.

Ya se me ocurrirá algo para traer a Trina

antes de que llegue.

(MUÑECO) A mí me encantan las gachas.

Te vas a disfrazar de ladrón con gafas de esquiar.

-Me gusta esquiar.

Ya, ya.

Y cuando Helen entre, tú la atacas.

-¿Por qué? Porque Trina va a kárate

y cuando vea que atacan a Helen, intervendrá.

Te dará una paliza y Helen agradecida

dejará que se quede en el insti.

-No me gusta que me peguen.

De siempre.

Necesito que lo hagas. -No.

Por favor. -No.

Por favor. -Vale.

(Tono de llamada)

(Pitido)

¡Tori! Son las seis de la mañana.

Estoy en el insti y no hay bufé libre de desayuno.

Llámame.

¿Hola? ¿Hay alguien?

¿Alguien ha visto el bufé de desayuno? ¿Hola?

(Móvil)

Un mensaje de André desde el aparcamiento:

"Helen ya está entrando".

-Tengo miedo. Solo es una paliza.

Vístete.

-¡Deme el bolso! -¡Ah!

-¡Deme el bolso! -¡Mayday, mayday! ¡Socorro!

¡Déjala en paz!

-¡Ah!

¡Ah!

-¡Sujétalo para que pueda zurrarle! ¡Eh! ¡Basta!

¿Pero qué pasa? -Oh.

¿Qué ha pasado? -Este...

Este gamberro ha salido y ha intentado asaltarme.

¡Oh! ¡Hala, qué casualidad que un ladrón enmascarado...!

(HABLAN A LA VEZ)

¡Vaya! Menos mal que Trina estaba allí para protegerla.

-Oh, es verdad. Gracias, nena.

Te debo una.

Sí, como reconsiderar una decisión que tomó

sobre echar a alguien del Hollywood Arts.

-¡Oh!

Ajá. Tienes razón.

Trina, puedes... ¿Puedo seguir estudiando aquí?

-Tú sí. Pero iba a decirle a Trina...

¡Bien! Nos quedamos las dos en Hollywood Arts.

Venga, vamos a tomar unas gachas. Creía que odiabas las gachas.

Ahora me encantan. Vamos.

-Aquí están más locos que el Pájaro Loco.

A este que se lo lleve la policía.

¡Oh! Bueno, pues nada.