El nuevo novio de Cat

Subtitulado por Teletexto-iRTVE.

Timbre. -Hasta luego, tío.

¡Ah! -Ah.

¡Dani! -Hola.

¿Estudias aquí?

Sabías que dejé Sherwood.

-Ya, pero no sabía dónde...

O sea, ¿este instituto no es para gente con mucho talento que...?

Ah, no quería decir... No, no, sigue. Te estás luciendo.

-Lo siento. No pasa nada.

-¿Y cómo te dio por la interpretación?

Verás, a mi hermana se le inflamó la lengua y...

Aquí estoy. (RÍE)

¿Quién es ese?

Ah... Este es Dani.

-Hola. -¿Qué hay?

¿Por qué estás hablando con Tori?

Va a mi antiguo instituto. -Sherwood.

Fue...

Fue novio mío.

-Novia.

¿Y por qué la dejaste?

-Jade. ¿Lo adivino?

Porque se me ocurren muchos motivos.

-En realidad... No tienes por qué.

-Me dejó Tori a mí.

¡Oh! ¿Y cómo lo celebraste?

¿Tú no descansas nunca?

-¿Y qué haces aquí? Eso, ¿qué haces aquí?

-Pues es que salgo con una chica que estudia aquí y...

Había quedado... -¡Ah!

¡Daniel!

-¡Hola! -Uh.

(RÍE)

(RÍE) -Este es el chico

del que os había hablado. Mi novio. ¡Ah!

Oh.

(RÍE) -Estos son mis amigos.

Beck, Jade y esta es Tori. Sí, nos conocemos.

(RÍE) -¿En serio, conoces a Daniel?

Ya te digo si le conoce.

(CANTA EN INGLÉS)

Bueno.

-Bueno. (RÍE)

¡Bueno!

-¿Por qué estáis todos tan raros?

¡Yo se lo digo! -Ni hablar.

Cat, ah...

Antes iba a Sherwood,

con Dani, antes de matricularme aquí.

-¡Ah! Erais amigos.

Sí, eran grandes amigos.

-Estoy confusa.

Es que salíamos juntos. -¡Oh!

-¡Eh!

¿Qué te parece si nos vamos a otro sitio?

-Espera, o sea, que Tori y tú erais como...

-Novia. Novio.

-Bueno.

-Por favor, no te sientas incómoda.

No tienes por qué, cortamos hace un año.

-Sí, ha pasado un año. Sólo once meses.

-¿Y qué diferencia hay? ¡Déjalo!

Me parece perfecto que salgáis.

-Y a mí que seáis amigas.

-Bueno.

¡Pues vale! Todos contentos.

Sí. Oh.

Ahora me aburro.

-Os pido perdón por...

Ella.

¿Y cómo os conocis...?

Chicos, ¿os venís...?

¡Sí! Yo...

Vale.

(HABLAN TODOS A LA VEZ)

(TODOS) ¡Qué suave!

-Asombroso. Ya.

Sí, lo sé.

¿A que tengo los pies suaves?

Como el culito de un bebé.

Timbre.

-Adiós. Adiós.

-Es estupendo. Hasta luego, chicos.

-Eh... ¿Por qué te estaban tocando el pie?

Uh, podría explicártelo, pero que mis pies hablen por mí.

Toca. -¿Qué?

Tócame el pie. -¡Tócale el pie a la chica.

-Vale, pero no sé a qué viene tanto...

¡Ahí va, qué pie más suave!

Ya lo sé. -¡Caray!

¿Cómo has conseguido tenerlos así?

Peces. -¿Peces?

Pececitos chiquitines.

-Guau, guau, ¡guau!

(RÍE) -Oh.

Bueno.

¿Listo? -¡No!

Es que no entiendo nada.

A ver, son peces pucca de Puerto Iguazú

y les encantan las pieles muertas humanas.

-Sácame de esta casa, macho.

-Chis. ¿De dónde los has sacado?

Conozco a un tipo.

-¿Que trafica con peces? ¡Sí!

Mira, cuando metes los pies los peces te mordisquean

todas las pieles muertas y te dejan los pies

súper suaves y tersos.

-Suaves y tersos.

Cincuenta pavos. -¡Un poco caro!

¿Quieres tenerlos ásperos? A las chicas nos dan asco.

-¡Huy! Huy. ¡Oh!

Ay, oh.

Oh. ¿Oh?

¡Uh!

Oh, ay.

Ajá, ¿te gusta, eh?

-Sí, es como si te dieran un millón de besitos

en los pies.

Oh.

Almuerzo en el insti animado. A comer patatas fritas.

Estado de ánimo: con hambre.

¿Me pasas la sal?

¿Por qué?

Porque mis patatas fritas están sosas.

Oh.

Perdona la molestia.

-¿Quién soy?

-Ah... (RÍE)

¿Eres Beck?

¿Qué? -Estoy sentado a tu lado.

-Ah, sí. Hola, Beck.

-Es mi cara.

¡Ah! -Eh, no, no. Soy yo.

-Oh, ¡Daniel!

¿Qué haces aquí?

-Se me ha ocurrido venir a darte una sorpresa.

-Oh. Esto sí que mola.

Daniel va a comer con su novia nueva

y con su novia usada.

Es inútil que intentes que la situación sea incómoda,

porque menos tú, aquí todos somos maduros.

Y además le dejé yo. ¡Ja!

¿Y has invitado a Daniel a la quedada?

-Ay, se me había olvidado.

-¿La quedada? -Sí, una vez por trimestre

el instituto nos deja hacer una fiesta un sábado por la noche.

-Música en directo, fuente de queso.

-¿Fuente de queso?

-Cheddar. (RÍE)

¿Vendrás? -¡Claro! ¿Cómo no?

¡Tori! ¿Tú vas a ir a la quedada?

Sí, Jade, voy a ir.

-Oh, adivina lo que he hecho. -¿Qué has hecho?

-¡Brownies!

-¡Jope! A Daniel no le gustan los brownies.

-A todo el mundo le gustan.

Abre. -Ah, ah.

(RÍE)

-Jo.

Están buenísimos. ¿Qué?

Ha dicho que el brownie de Cat está buenísimo.

Yo te hice brownies dos veces y me dijiste que no te gustaban.

-Ya, pero...

Los de ella son...

Distintos. ¿Cómo que distintos?

-¡Tori! -Prueba uno.

-¿Qué tal está?

Me tengo que ir.

-Qué rico.

(TODOS) ¡Oh!

-Lo sé. ¿Habíais tocado un pie tan suave?

(TODOS) No, no.

-Esto es un pie de calidad.

Timbre.

Bueno, que tengáis una buena clase. Adiós.

Eh, ¿qué hacían todos esos frotándote el pie?

-Compruébalo tú mismo.

¿Eh? -Toca.

¡Vamos!

André, vamos.

¡La leche, qué suave!

-¿Sí? Sí, ¿cómo lo has conseguido?

-¿Quieres saberlo? Sí.

-¿Quieres saberlo? Sí.

-André. ¡Que sí!

¿Lo decís en serio?

Sí. -Mételos.

Mételos. ¡Mételos!

(SUSPIRA)

¡Oh! Ay.

Ay, ay.

¡Uh! (RÍE)

¡Uh!

¡Sí, chaval!

¡Uh! Una pasada, ¿eh?

¡Sí! Es como si te dieran

un millón de besitos en los pies.

¡Qué guay!

¡Sí! Seguid, pececitos. (RÍE)

Coméroslo todo.

¡Uh! Qué bien.

Mi primera quedada en el Hollywood Arts.

¡Diversión!

Estado de ánimo: fiestera.

(TODOS GRITAN)

Hola, Sikowitz.

-¡Tori!

¿Te lo pasas bien en tu primera quedada del Hollywood Arts?

Es divertidísima.

-¿Quieres una salchicha?

Ah... ¡Sí, vale!

-¡Estupendo!

Aquí hay una bien gorda.

Voy a empalarla con este pincho.

¡Ah!

Toda tuya. Gracias.

¡Uh!

¿Qué clase de salchicha es?

-Una salchicha.

Ya sabes.

Ya pero, ¿de qué clase de carne?

(RÍE)

Uh.

(RÍE)

¿A ti Daniel te daba esas vueltas?

¿Quieres que te de un salchichazo?

Vale.

¡No!

(RÍEN)

-Vaya pies, tío. Lo sé.

¿A que tengo los pies suaves?

-Como el culito de un bebé, qué maravilla, tío.

(TODOS HABLAN A LA VEZ) ¿Eh? Fíjate.

-¡Jade, Jade! Tienes que tocarle el pie a André.

¿Por qué iba a tocarle?

Vale.

¡Jope!

Qué pinreles más suaves.

Ya te lo decía yo.

A ver, tío. Lo digo en serio.

Qué pies más guays. ¡Jo, qué suave!

¿A que sí, eh?

-Hasta ahora. -Eh, hola, Tori.

-Hola, preciosa. Cállate, Rex.

-¿Has probado la fuente de queso fundido?

No. -Hay queso fundido.

Vale.

-¡Ah!

¡Ah!

-¿Qué narices...?

-Oh, oh.

¡Me has llenado el pelo de queso!

-¡Tori!

-¿Por qué lo has hecho?

Yo, yo no... No lo sé.

E... Es que...

¡Oh!

-¿Lo veis?

Esto es lo que pasa

cuando mezclas adolescentes con queso fundido.

Te lo advertí.

-¿Eh?

-¡Tori!

¡Eh, Tori!

¡Te hemos visto entrar corriendo!

-¿Para qué es todo eso?

Sinjin está haciendo una obra sobre una acampada que sale mal.

-¿Sale mal? Terminan comiéndose unos a otros.

(RESOPLA) -¡Tori!

¡Eh, Tori!

¡Tori!

¡Uh! ¡Ay!

¡Tori!

Ven a jugar.

Dejadme en paz.

-¿Por qué ese ataque con queso fundido a Cat?

Y a su novio, Daniel.

Uh.

¡Yo que sé! O sea, no soy nada celosa,

jamás había hecho nada así, pero...

Al ver a mi ex novio con Cat, supongo que...

Se me ha ido la cabeza y sin pensarlo

le he dado a la llave del queso.

Oh.

Tengo que ir a pedirles perdón.

¿Quieres tocarle los pies a André?

-¡Sí!

He hecho cosas malas con queso fundido.

¡Uh! ¿Por qué?

Estado de ánimo: disgustada.

Dani.

-Hola.

¿Dónde está Cat?

-Sigue intentando sacarse el queso de la oreja.

Oh.

A ver, escucha, no tengo ni idea de por qué lo he hecho.

-¿Estabas celosa? ¡No!

-Porque no tiene sentido que estés celosa.

Tú me dejaste a mí.

Ya lo sé, no tiene ningún sentido.

(SUSPIRA)

Son cosas de...

niña boba.

-¿Como

llevar falda encima de vaqueros? ¿Qué tiene de malo?

-A lo mejor es que todavía

te gusto. ¡No!

¡En absoluto! Y adoro a Cat, es lo más tierno del mundo y...

Me encanta que salgáis juntos.

Supongo que...

Es que...

-Oh. ¡Ah!

-¡Cat! -Oh, ¡oh, oh, oh!

-Oh. ¡Oh, no!

-Oh.

Oh.

(LLORA)

-¡Cat! Vaya por Dios, ¡Cat!

-¡Eh! ¿Sabéis de qué carne

son las salchichas de Sikowitz?

Se lo he preguntado y se ha reído en plan:

¡Ah! ¡Ja, ja, ja!

¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja!

Adiós.

-¿Seguro que esto es fiable?

-Ya has visto.

¿Duele?

No. Oh.

Venga, si queréis tener los pies suaves como un bebé...

A ver.

Le he dejado cinco mensajes de voz y le he mandado doce sms.

¿Por qué no me habla Cat?

Porque le llenaste la oreja de queso.

-Y te diste un pico con su novio. A algunas eso les sienta mal.

¿Quieres probar los peces pucca? ¿Con arroz y salsa de soja?

No. ¡Entonces no!

Venga, chicos, adelante.

(AMBOS) Adelante.

-¡Adelante! (RÍE)

-Uh.

¡Uh! Oh, oh.

(AMBOS) Oh, oh.

-Ah. Oh.

¿Veis?

¿Es agradable, eh? -Sí.

Parece como... uh... -Es como...

-¿Un millón de besitos de pez?

(AMBOS) Sí.

Cat, Cat, Cat, ¡Cat, Cat!

Por favor, deja de evitarme, tenemos que hablar.

Estado de ánimo: desesperada.

¡Cat! -¡Ah!

¡Quiero hablar contigo! -¡No quiero hablar contigo!

¡Por favor, dame la oportunidad! -¡No, eres mala! ¡Déjame en paz!

¡Besaste a mi novio! ¡Para!

-¡Oh! ¡Te cogí!

-¡Suelta! ¡No, tenemos que hablar!

-¡No quiero hablar contigo! ¡Ah!

Cat, levanta, por favor. -¡No quiero, socorro!

¡No grites socorro!

-¡Que venga un profesor! ¡Por favor, profesor!

-Hola, chicas. ¿Os podéis creer

que tenga entradas para Holland Oaks?

Muy bien.

Vamos allá. -¡Suéltame la pierna, Tori!

Por aquí, ven conmigo. -Me estás arrastrando. ¡Socorro!

Ya casi estamos. -¿Quiere alguien impedir

que pase esto? No pasa nada, si le gusta.

Oh. -¡Déjame salir!

¡No! -¡Esto es un secuestro!

O un Cat secuestro.

(RÍE)

¡Abre la puerta!

Lo siento.

Y no sólo digo que lo siento, lo siento mucho, mucho, muchísimo.

-Me bañaste de queso y luego besaste a mi novio.

Sí.

Sí, es verdad.

-¿Por qué eres tan mala conmigo?

Uh, no lo sé.

Puede que en el fondo, todavía sienta algo por Dani

y que por eso me volviera loca

al veros tan acaramelados.

-Podrías habérmelo contado.

Lo sé. Lo que he hecho ha sido horrible, penoso, inmaduro

y tienes todo el derecho a estar furiosa.

Te juro que yo en tu lugar me pegaría un puñetazo.

¡Ah!

¡Cat!

-¿Qué?

¡Me has pegado un puñetazo!

-Tú me lo has dicho.

¡Ya, pero son cosas que se dicen! ¡Ah!

-¿Te duele? Mucho.

Me parece que me has roto la nariz.

-Ahora me siento fatal.

No, si me lo merezco.

¿Te sientes mejor?

-Creo que sí.

Oh.

Lo siento.

Uh.

(RÍE)

¿Ahora me llevas al hospital?

-¡Claro! Gracias.

Ah, uh. ¿Está rota?

-Creo que no.

Sólo amoratada.

¿Cómo ha sido?

Me he caído.

-¿Sobre qué?

Sobre algo duro.

-Como una piedra. (RÍE)

-Bueno.

Te haremos una radiografía. Sentaos por allí.

-Vale. Gracias.

-Trina. ¿Qué?

Tos.

-¡Madre mía!

¿Qué? -¡Ah!

(TOSEN)

-Oh.

-Qué mala cara tenéis.

¿Qué ha pasado?

Pregúntale a tu hermana.

(TOSE)

Oh.

-Tienen mielorradiculitis,

un ataque infeccioso al sistema nervioso central

que puede ser peligroso si no se trata de inmediato.

-Ah. ¿Cómo lo han cogido?

-No tengo ni idea, es muy inusual.

¿Os habéis bañado alguno en el río Sinco

o cerca de puerto Iguazú?

-Trina. ¿Qué?

-Díselo. (TOSE)

Está bien,

le compré unos peces pucca

ilegales a un tío en una furgoneta.

-¿Peces pucca?

¿Para suavizar los pies?

Sí.

-¿Sabes lo peligroso que es eso?

La saliva del pez pucca está plagada

de toxinas y bacterias. Pero tóquelos.

-Sí, ya sé que esos peces se comen todas las...

¡Caray, sí que está suave!

Enfermeras, tocadles los pies a estos chicos, a todos.

-Oh, qué suavidad. -Sí, ¿has visto?

-Qué suavecitos.

-Oh, oh. -Sí.

Fíjate. -Oh.

-Qué gusto da.