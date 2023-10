Una noche en casa de Sikowitz

Subtitulado por Teletexto-iRTVE.

(LLORA) Escuche.

(LLORA) Señora Travis, escúcheme.

¿Qué? Es una operación sencilla.

La he llevado a cabo cientos de veces.

Saldrá bien. ¿Y si no sale bien?

¿Y si...? ¿Y si muero en la sala de operaciones?

¡Tengo tres...! -Ajá.

¡Tengo...! ¡Tengo tres hijos! -Ajá.

¡Tengo tres hijos! (CARRASPEA)

-Lo siento chicos, perdón.

No pretendo interrumpir la escena, pero Tori,

mire el punto rojo que he dibujado en esta tarjeta.

¡Uh! ¡Ah!

-Oh. ¡Sikowitz, me has dado

un susto del quince!

-¿Por qué has dejado de llorar?

¿Qué? -Estabas interpretando el papel

de una mujer llorosa a la que acaban de decirle

que la van a operar, ¿por qué has salido del personaje?

Porque has interrumpido la escena y me has gritado en las narices.

-Tori y André, podéis sentaros.

Intento enseñaros el método stanislavsky.

Eso significa que, sea cual sea el personaje que interpretáis,

debéis mantenerlo durante todo el tiempo, pase lo que pase.

Frente a cámara o fuera de cámara, en el escenario o fuera.

Timbre. Tenéis que entender que...

Hasta mañana.

(CARRASPEA)

Oh.

Sentimos haberte defraudado.

-Sí, es que el método ese nos parece una bobada.

-Vale, venga. -Bien.

-¡Pues claro que os parece una bobada!

Es muy exigente para vosotros.

Ya, yo creo que ese no es el problema.

-Mantener el personaje, pase lo que pase

es algo que sólo los actores profesionales consiguen hacer.

A veces se me olvida que sólo sois

críos.

Aficionados.

-Nos ha llamado aficionados. -El tarado de tu profe

os acaba de insultar. (RÍE)

Me encanta.

-Cuánto lo siento. No quería herir vuestros

sentimientos de aficionado. -Ah, lo ha hecho otra vez. ¡Ah!

-Yo no creo que el método stanislavsky sea tan difícil.

-¡Entonces os propongo un reto!

¿Qué clase de reto?

-¿Quién quiere venir a dormir a mi casa?

Me apunto.

¡Venga ya! ¿No queréis ver dónde vive este lunático?

No te ofendas.

-No pasa nada, Jade.

Saboreo tu resentimiento

como una salsa dulce y rancia.

(RÍEN)

-¿Y cuál es el plan?

-Os presentaréis en mi casa el viernes a las siete

de la tarde. -¿Eh?

-Cada uno interpretará un personaje distinto

y deberá seguir en él

hasta el sábado por la mañana. ¿Qué pasa si nos salimos?

-Seréis expulsados de inmediato de mi hogar.

(RÍE) (RÍE)

¿Quién elige el personaje de cada uno?

-Beck, tú elegirás el de Cat, Cat elegirá el de Robbie,

Robbie el de Beck, André el de Tori,

Tori el de Jade. Jade, tú elegirás el de André.

-Creo que esto se merece un aplauso.

-Ya. (RÍE)

-Nos vemos en el teatro negro después de clase

para saber qué interpreta

cada cual.

-Eh, Tori. ¿Podrías hacer de una a quien le mola

enrollarse con tíos de medio metro que sería yo?

(SUSPIRA) (RÍE)

¡Oh, uh!

¿Es lo que querías? ¿Eh? -Oh.

-¿Rex? -Llévame a casa.

-Oh.

(CANTA EN INGLÉS)

-A ver, Beck,

¿qué papel interpretará Cat en mi gran

fiesta de pijamas?

-Cat interpretará una humorista de los años ochenta...

-Ajá.

-Que es muy pesada.

-Yo quiero ser un unicornio.

-No puede ser.

-A ver, Cat. ¿A quién dará vida Robbie?

-Pues, he decidido que su papel sea el de un...

Experto en motivación. -Ah, uh. ¡Es fácil!

-Que por error se ha bebido un brebaje raro

y padece calambres en ambas piernas.

-O sea que...

Voy a ser un experto en motivación con piernas de trapo.

-Sí, soy creativa. (RÍE)

-¡Estupendo! ¡Robbie, dinos el personaje

que has elegido para Beck. -¡Claro!

Un segundo.

Vale, Beck interpretará

a un inglés cuyo acento cuesta mucho entender

y siempre está invadiendo el espacio vital de la gente.

-Uh, no problem.

-André, ¿qué tienes pensado para toro?

¿Me ha llamado toro?

-Puede.

¡Es To-ri!

-Ya lo sé, pero me encanta ese animal.

¿Me ofendo? -Ah. Ah, ah...

A ver, el personaje de Tori será una policía

que se pinta mucho los labios de rojo

y le obsesionan los cereales con pasas.

¿De dónde has sacado eso? Pues...

Es que anoche tuve un sueño con una policía que estaba...

(RÍE) Estaba en plan...

Y después yo hacía... Se me ha ocurrido.

-¡Bueno, Tori!

Dinos a quién interpretará Jade.

Encantada.

Jade será una inocente granjera de Alabama que siempre es

superdulce y amable y nunca se enfada por nada.

Antes me pillo la lengua con la puerta de un coche.

-Ahora dinos a quién interpretará André.

Oh, vale.

Será un tío que acaba de correr una maratón.

Venga. Y que además,

está embarazado de nueve meses.

¿Quién es el padre?

Tengo el disfraz más los labios rojos, me voy a casa

de Sikowitz, ¡sí! Me siento creativa.

-Uh. ¡Uh!

¡Oh! Ah.

Bebidas, patatas,

salsa, nueces

y jabón líquido.

Puerta. Oh.

¡Empieza la fiesta!

Bueno, me pregunto quién llegará primero.

Hola, ¿qué tal? Soy un agente de policía.

¿Quiere cereales con pasas?

-No, gracias, pero pase, por favor.

Bueno, vale.

-¿Y se llama usted...? Agente Budesko.

¿Lleva encima algo afilado y/o puntiagudo

con lo que pueda atacarme?

-Desde luego, espero que no.

Timbre. ¡El timbre!

-Voy a abrir.

¡Oh! Buenas tardes, adelante.

Gracias, gracias.

¡Uh!

-Sí, gracias por recibirnos en su bonito hogar.

Pero no olvide agradecérselo a sí mismo,

porque si usted cree en sí mismo, ¡no hay nada que sea imposible!

¡Ah! Eh, estoy embarazado

y acabo de correr cuarenta kilómetros,

¿puedo beber agua, por favor?

-Cómo no, la tiene ahí al lado.

Ah, no me he quedado con su nombre.

-Huy, perdón.

Estaba admirando sus bellas estatuillas animales.

Soy Kevin Cornbloom, experto en motivación.

-He dedicado mi vida a ayudar a los adolescentes

y... ¡Ay! Ya están las piernas! Ah, ay, ah...

-¿Oiga, se encuentra bien?

-Como una rosa, gracias por preguntar.

10-21, tenemos una emergencia. Varón caucásico, gafas,

pelo a lo afro, posiblemente judío.

¿Puedo ofrecerle cereales con pasas?

-No, gracias, agente.

¡Jo! Estoy agotado.

Y embarazado.

Tengo que sentarme. -Por favor,

siéntese donde quiera. Gracias.

-Sí, solamente cree en tus sueños

y podrás sentarte en cualquier sillón,

en cualquier parte.

Sí, vale.

¡Uh!

Timbre. ¡Uh!

¡El timbre!

-¡Ya abro yo!

-Lo que yo quiero saber es de qué parte del pollo

salen los trocitos que llamamos nuggets.

¿Alguien puede decírmelo? A ver, ¿dónde está

la extraña granja que cría nuggets de pollo?

-Desternillante observación.

¡Pase, por favor!

-Y no me hagan empezar con la comida de los aviones.

Me he fijado en que es humorista.

-¿Y qué pasa conmigo?

Yo soy agente de policía.

¿Le apetece un puñado de cereales con pasas?

-¿Y qué pasa con los cereales con pasas?

¿Son pasas, son cereales? Porque quiero saberlo.

-Señoras, por favor.

No se trata de las pasas ni de los cereales.

¡Se trata del futuro y de vivir tus sueños!

Ya estamos con las piernas, oh.

¡Oh!

Creo que voy a dar a luz.

¿Por qué habré corrido esa maratón?

Timbre. -¡Oh!

Vayan conociéndose, yo voy a abrir.

¡Hola, qué tal! Creo que no nos conocemos,

usted es... -Ah, sí. Me llamo Malcolm

Winchester Fitsync Uthc, es un placer conocerle.

Una casa encantadora, sin duda.

Vamos a tomar esa dirección. Por aquí, muy bien.

-Como no. -Uh, tiene los lóbulos muy blandos

-Gracias, no tire.

¡Eh, tú! (RÍE)

¡Hola, señora agente! ¿A que es una reunión encantadora?

Se le ve el ombligo.

(RÍE) ¡Pues sí!

Este es mi ombligo.

¿Alguna vez ha considerado

llenarlo de cereales con pasas?

Pues no. Me llamo Betty Sue Goldenhart,

vivo en una granja de Alabama, al norte de un pequeño... Uh.

Ya está comiendo cereales con pasas.

Uh. Me encanta tomar cereales

sobados por sus manos guarrindonguillas.

-Oh, oh. Estoy viendo volar una mosca

que no entrará en mi boca.

¿Su boca?

-¡Ven aquí, plasta con alas! ¡Uh!

-¿Dónde se ha metido? -Bien.

Creo que la mosca en cuestión se ha ido por ahí,

después por aquí, luego por allí, más tarde alrededor

y por todas partes menos por ahí.

¡Ahí está! -¡Ah! ¡Ven aquí!

¡Ha llegado tu hora! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh!

-¡Sikowitz! -¡Oh!

Oh. Oh. -¿Estás bien?

-¿Quién...? ¿Quién eres?

Soy... Soy Robbie. -¡Ja!

Te has salido del personaje.

¡Expulsado!

-Pero me has engañado. -Tú lo has dicho,

vete a casa. (LLORA)

¡Ha sido estupendo conocerle!

-Cuídese, amigo. Parece un muchacho muy listo.

-¡Eh, para!

Al menos no está embarazado y agotado

después de correr una maratón.

¡Que le aprovechen los cereales!

-No. -Nueve y veintiséis de la noche.

Hasta ahora, sólo Robbie Saphiro se ha salido del personaje

y ha sido expulsado de inmediato.

Eso deja a cinco de mis alumnos

aún en sus personajes.

-¿Por qué no fabrican los aviones del mismo material

con el que hacen las cajas negras?

¿Eh? Ni idea.

Pero qué comentario más divertido.

Carné de conducir

y permiso de circulación. -¡Ay!

Lo lamento, agente.

No poseo automóvil y, por tanto, no llevo dichos documentos encima.

¿Por qué no deja de invadir mi espacio vital

y se toma unos cereales con pasas?

-Soy audaz, démelos en la boca, porfa.

¡Anda!

¿Os divertís comiendo cereales con pasas juntos?

(FARFULLA)

Pues tenga cuidadito, señor británico,

porque a saber la de cosas terribles

que podrían pasarle si sigue.

Teléfono. Uh.

¿Diga?

-¡André! Soy tu abuela.

Eh, lo siento. No soy André.

Soy un corredor de maratón embarazado.

¡Uh! -André, ¡deja de tomarme el pelo!

¡Ay, madre! Creo que voy a tener el niño.

-¿El niño?

¡Oh! ¿Por qué habré corrido la maratón estando embarazado?

-¿De qué porras estás hablando?

¡André! Uh.

(PITA)

¿Quién es ese atractivo jovencito?

(RÍE)

-Es mi sobrino, Jason.

Se queda conmigo mientras sus padres están en Bangkok.

¿Y tiene novia?

Porque, como agente de policía, necesito esa información.

(RÍE) -No, no salgo con nadie.

Entonces tenemos mucho de qué hablar.

-¿A dónde vas? -Voy a ver la obra

de los Wall Dogs en el Moxy. -Voy a ver contigo la obra

de los Wall Dogs en el Moxy ahora mismo.

-Cat, acabas de salirte del personaje.

-¡Bien! Adiós a todos, estoy en el Moxy.

(RÍE)

Y pensar que iba a dejar a ese comerse mis cereales con pasas.

-¿Más crème brûlée?

-Rápido. (RÍE)

-Uh. -Uh.

-¡Uh! -Uh.

Timbre. -¿Quién será?

-Ni idea.

-Hola.

-Tori no está. -Oh, ya lo sé.

-Y Trina tampoco.

-Mejor, porque no le caigo bien, así que...

-¿No tenías que estar en algo de un método

en casa de tu profesor? -Así es, pero me salí del personaje

y me eliminaron, así que Sikowitz me expulsó.

-Hola, Robbie. -¡Hola, señora Vega!

Esa blusa le sienta de maravilla.

-Gracias.

-Verás, ah...

Hoy es nuestro aniversario y...

Estamos viendo una película juntos. -¿Qué película?

-Es una antigua, titulada "La fuerza del cariño",

es muy... -Oh, esa no la he visto.

-Eh... Robbie.

-Once y catorce de la noche.

Sólo cuatro de mis alumnos siguen en sus personajes.

He preparado

unas quesadillas bien calientes

de una receta que me dio Crispin Glover,

porque cuando...

Puerta. Uh.

Va.

¡Hola! ¿Puedo ayu...? -¡No le conozco! ¡Ah!

¿Quién ha llamado? -No estoy seguro, era...

-¿Dónde está André?

-Pues... Ahí está la madre del cordero.

-¡Mi hijo no es un cordero! -No, verá...

André, per se,

no está aquí.

-¡Lo estoy viendo ahí mismo!

-¡Hola, querida! La veo un poco mustia.

¿Le apetecería un licorcito?

Tal vez una taza... -¡No!

¡André!

¿Por qué me gastas bromas por teléfono?

Eh, mire, señora, que no soy André.

Soy un corredor de maratón que también resulta que esto...

-¡Ay, madre mía! ¿Quién ha sido?

Abuela, escucha.

Estoy en un ejercicio del método stanislavsky.

Si te vas, entonces... -¡Ah!

André, te has salido del personaje.

Venga, no es culpa mía que haya... -¡Ven conmigo!

Por favor, para. Abuela, si no he hecho nada.

-¡Te has metido en un buen lío! ¡Nada, tú a lo tuyo!

-Nos quedan tres.

Estoy enamorada de los cereales con pasas.

-Yo me tomaría un té con pastas.

-Ah... Tierna granjera,

¿nos traes una bandeja de quesadillas de la cocina?

Oh, faltaría más, hermoso.

-¡Eh, espera, esa bandeja...! ¡Ah!

-¡Acaba de salir del...!

Horno.

(RÍE)

Caramba, cómo quema esta bandeja.

¡Anda, fíjate!

Si me están saliendo ampollas.

(JADEA) Y creo que este es el dulce

olor de mi piel churruscándose.

-Jade, será mejor que te cure... ¿Quién es Jade?

Yo soy Betty Sue Goldenhart.

Una feliz granjera que está experimentando un terrible dolor.

¡Ah!

-Y aún así, todavía en su personaje.

¡Apártate, coche!

Cristales.

Alarma. -Has roto el personaje.

Y la ventanilla del coche del vecino.

Policía. -Entra, ¿eh?

(RÍE) (TV) No quiero que estés triste

por mí. (RÍE)

(TV) Siempre estaré contigo.

-¿Quién se ríe con "La fuerza del cariño"?

-No es una comedia.

Puerta.

-Hola, padre de Tori.

(RÍE) -Hola.

-Este es Jason. -¿Y...?

-Robbie me ha dicho en un mensaje que estaban viendo

una peli divertida. -¡No es una comedia!

-¡Eh, chicos! Pasad.

-¡Palomitas! (RÍE)

-Uh. (RÍE)

-¿Esa es Debra Winger? -Sí, es graciosísima.

-¡Se está muriendo!

(RÍEN)

Soy una agente de policía con los labios muy rojos

y me encantan los cereales con pasas.

Me siento crujiente.

-Oh, chicos.

Se está haciendo tarde.

-Nunca lo olvidaré. Estaba tomando "fish and chips"

y me pasó por encima una hamburguesa rancia.

-Este ejercicio del método empieza a ser tedioso.

Los cereales con pasas los inventaron

Kevin McPaysenberg y Jack McSerall.

-Os suplico que os vayáis a casa.

-Ciertamente la lluvia supone

un fastidio en las carreras de caballos.

-No lo aguanto más, ¡ya está bien!

¡Ah!

Como es evidente

que no vais a saliros de vuestros personajes,

por el momento y yo ya no aguanto más

seguir aquí, en esta situación con vosotros,

me voy a la cama.

Coged todo lo que queráis del frigorífico,

pero, por favor, no miréis en el armarito de debajo

del lavabo de mi baño.

Por favor.

Buenas noches.

-¿Has probado un desayuno inglés con sus judías con tomates,

sus salchichas y su...? ¡Que soy poli, inglesito!

(CARRASPEA) -Disculpe.

(RÍEN)

(TV) Por mis hijos que se criarán sin mí.

(RÍEN)

-¿Dónde está la gracia?

(RÍEN)

¡Ah! (RÍEN)

¿No deja nunca de llorar?

Ah, enseguida la palmará.

(RÍEN)

(BOSTEZA)

-Oye, ¿qué hora es?

¡Oh!

¡Oh!

¡Tío, te has salido del personaje!

¡Has perdido!

Soy agente de policía, ¡y soy la vencedora!

Que te aprovechen los cereales sin grasa, ¡estirado!

Aquí la agente Budesko, código 3.