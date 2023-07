No es tan fácil como crees

¿Dónde está? Vamos...

No...

¡Jolín!

(CARRASPEA) ¿Buscas algo?

Sí, ¿por qué? ¿Lo tienes tú?

¿Quieres decir si lo tengo en el bolsillo?

Sí, ¿lo tienes?

No, me estaba quedando contigo. No sé ni lo que estas buscando.

Llevo 20 minutos poniendo mi taquilla patas arriba

a ver si encuentro un billete de cinco dólares que sé que dejé aquí.

¡Eh, eh, eh! ¿Qué, qué?

Son solo cinco dólares, no te rayes.

Sí me rallo. Me rallo y mucho.

Estoy sin blanca. Necesito dinero.

¿Para qué?

Para vaqueros, maquillaje, queso especial, un bolso nuevo...

¿Por qué necesitas queso especial?

Sabes que no me gusta el queso normal.

¿Quieres ganar dinero? Sí, a lo mejor, ¿cómo?

Sabes que trabajo a tiempo parcial en Totally Yogur.

El sábado presentan un producto nuevo

que se llama frutas del bosque heladas.

¿Un yogur con sabor a frutas? En forma de bolitas.

Vale.

Mi jefe busca a alguien que trabaje el sábado para repartir muestras

y atraer a la gente.

Yo puedo atraer a la gente para que compre bolitas.

¿Te apuntas? Sí, me apunto.

Te apuntas. Espera.

Espero.

El sábado tú y yo cantamos una canción.

A las ocho terminamos.

Podemos estar aquí a las nueve para la canción.

No hay problema. Pues vale.

Dile a tu jefe que ya tiene chica de las bolitas heladas.

Vale.

Hola, chicos. Tengo un problema.

Cuéntaselo a Jade. Sí, ahí la tienes.

Vale, voy a contárselo.

(Risas)

Jade, tengo un problema y necesito ayuda.

Pues Tori y André están allí.

Me han mandado a hablar contigo.

(Risas)

A ver, ¿sabes que este sábado es el baile Cowboy Luao?

Robbie me ha dicho en un mensaje que quería hablar conmigo.

Va a querer que sea su pareja. Qué asco.

No digas eso, me gusta Robbie. Ve al baile con él.

No, qué asco. Si acabas de decir que...

Es uno de mis mejores amigos. Sería raro ir con él de pareja.

Decídete porque ahí viene. Escóndeme.

¿Dónde, en el sujetador? No, ahí no quepo.

(Risas)

Cat, hola. -Hola.

-Oye... -¿Por qué?

Yo me piro. No.

(Risas)

Quería pedirte una cosa.

-¿Quieres saber quién es mi vicepresidente favorito?

-No, quería pedirte...

Ya sabes, lo del baile Cowboy de esta semana.

(Risas)

Se ha ido corriendo.

Le estaba hablando y se ha ido corriendo.

¿Qué chica hace eso?

(Risas)

Ya, pero tú te vas andando.

"Victorious".

Buenas. Hola.

Para el Cowboy te pones esto. Vale.

¿No te gusta? He dicho que vale.

Casi ni lo has mirado. Es que yo no...

Es el primer acto del instituto al que vamos desde que volvimos.

Vale.

¿Qué me voy a poner yo? (PIENSA)

Voy a llevar una falda hawaiana, una camisa negra

y un sombrero de vaquero. Estupendo.

(ENFADADA) ¿Pero qué te pasa?

(Risas)

¡Cat! -No, no.

¡Cat!

¿Botas negras o marrones? Marrones.

(HISTÉRICA) ¡Decídete ya!

(Risas)

(SUSPIRA)

-Hola.

(GRITA)

Oye, oye, oye. No hace falta que huyas de mí.

Ya le he pedido a Gabriela que sea mi pareja.

-¿A Gabriela? ¿Qué te ha dicho?

Que sí.

-Qué bien. Vas a ir con una chica muy guapa.

-Sí, solo quería que supieras que ya no tienes que huir de mí.

-Gracias, Robbie. -Te veo en clase.

Vale.

¡Ah!

Gabriela...

De camino al trabajo. Voy a ser heladera.

¡Yupi! ¿Estado? "Enfrutiasmada".

Muchas gracias. Que aproveche.

Gracias.

¡Oye, chaval! ¿Y mi dichoso yogur?

(Risas)

Hola, ¿qué tal, compi de curro? Preparada para dar el callo.

Guay. Señor Muni, ha llegado Tori. Un momento.

¿Qué es esto? Pasas de coco.

¿Y estas bolitas? De mantequilla de cacahuete.

Muy rico.

¿Y qué es esto blanco?

Lo que usamos para limpiar el mostrador.

(Risas)

(AHOGADA)

¿Qué hace?

Es que ha probado el detergente y ahora lo está escupiendo.

(Risas)

Mucho gusto.

A partir de ahora te agradecería que no tosieras ni escupieras

delante de los clientes.

Es la primera vez que come detergente.

(Risas)

A ver, Tori, hoy vas a repartir muestras de bolitas de helado.

Tu trabajo es repartir mil de estas a los clientes del centro comercial

que pasen por aquí.

¿Qué son?

Bolitas de helado de yogur de frutas del bosque con palito.

¿Por qué tienen cosas verdes? Es algodón de azúcar verde.

¿De qué sabor es? Verde.

¿De sabor verde?

¿Voy a tener que explicárselo todo dos veces?

No, no, señor.

¿Por qué las guapas siempre son tan tontas?

¡Oiga! ¿Cuánto dinero ganará hoy?

Cuando haya repartido las mil muestras le pagaré 100 dólares.

¿100 pavos? ¿Solo por repartir mil de estas gratis?

¿Tengo que explicárselo otra vez?

(Risas)

No, no. Lo entiendo.

Ahí tienes el uniforme. Ve a cambiarte.

¿Quiere que lleve uniforme? Es el colmo...

No, no. Lo entiende. Ve a ponerte el uniforme.

¿Cómo es el uniforme?

(Risas)

Estupendo, ¿qué te parece?

Es...

¿No le parece un poco horroroso?

¿Horroroso? Perdona, lo ha diseñado mi mujer.

No pretendía ofenderle.

Es que, ahora los adolescentes decimos horroroso

cuando queremos decir que algo es muy chulo.

Ya sabe, igual que malo significa bueno.

Eso. Horroroso significa buenísimo.

Sí, como ese jersey es horroroso, pero queremos decir lo contrario.

(Risas)

Aquí está lo que debes decir cuando ofrezcas una bolita.

Aquí está mi hija. Portaos bien, lleva ortodoncia.

Aquí está mi niña, ¿qué tal el dentista, cariño?

-Bien, supongo. ¿Qué te parece?

-Estás horrorosa.

(Risas)

¿No os parece?

Horrorosísima.

(LLORA)

Venga, vamos a comprarte un rizador nuevo.

Nos hemos cargado la autoestima de una niña.

Más vale que empiece a repartir esto.

Me quedan 1000.

Hola, perdonad, Totally Yogur tiene el placer de ofreceros

una muestra gratis de sus nuevas bolitas de yogur

de frutas del bosque hecho helado. Qué pinta más asquerosa.

-Igual que tú.

(Risas)

Hola, disculpad, Totally Yogur tiene...

(GRITAN)

-No.

(Risas)

Solo quedan 1000.

Hola, Totally Yogur te ofrece una muestra gratis

de sus nuevas bolitas de yogur de frutas del bosque hecho helado.

¿Quieres probar una bolita?

(Risas)

(GRITA ENFADADA) ¿Por qué no?

Llevo cuatro horas intentando repartir bolitas,

cara culo. (GRITA)

(GRITA) ¡Ven aquí!

No deberías llamar cara culo a los niños.

Pues lo siento, pero he ofrecido al menos a 600 personas

una bolita asquerosa de estas

y únicamente 18 de ellas la han cogido.

Este disfraz asusta a los niños.

Uno me ha señalado con los pantalones mojados

y luego se ha desmayado.

(Risas)

No te rías. Ya son casi las cinco.

Tenemos que estar en el insti a las nueve si queremos cantar.

Mira, ahí tienes uno fácil.

Es perfecto.

Perdona, joven.

Hola, chaval. ¿Qué?

Mira, comida. Son gratis.

Coge todas las que quieras.

Parecen engrudo con pelo verde.

(Risas)

Vale, a ver. Coge una dichosa bolita de estas y te pago un dólar.

(Risas)

¡Oye, teníamos un trato!

(RÍE)

(GRITA)

¡Qué guay!

¿Quién se lo pasa pipa en el Cowboy Luao?

Estoy superenfadada.

Hola.

Te preguntaría por qué, pero me da igual.

Por eso.

(RÍEN)

¿No le dijiste a Robbie que no querías ser su pareja?

¿Y?

Eso no justifica que venga con otra chica.

Osea, que no quieres ser pareja de Robbie.

Pero no quieres que Robbie venga con otra pareja.

Sí, gracias.

¡Salchicha en el porche!

Singin. -Hola, Cat, ¿qué pasa?

Ven a bailar conmigo ya.

Oh, sí.

Hola, Cat.

Hola, Robbie, perdona ahora no puedo hablar.

Estoy bailando con Singin.

¿Lo ves?

¿Ves lo que hago?

Claro.

(RÍE)

Singin, eres muy gracioso.

Si no he dicho nada.

Claro, Singin, lo que tú quieras.

(MEGAFONÍA) "El centro comercial cerrará sus puertas en 25 minutos."

Oye, ya son más de las 20.30, si no nos vamos en...

La bandeja está...

Vacía, es la palabra que buscabas.

¿Dónde están las demás bolitas? ¿Las has tirado en la basura?

No, no están en la basura, vámonos.

¿Dónde están las bolitas?

Me las he guardado en el sombrero.

Las bolitas están... En mi sombrero.

Se derretirán.

Pues vámonos ya, nos vamos a mi casa,

y mañana devuelvo este disfraz ridículo.

Buenas.

Señor Muni. Hola.

Dijo que ya no volvía, pero ha venido.

He olvidado las pastillas.

¿Has repartido las 1000 bolitas?

Sí. Claro que sí.

Ahora mismo te firmo un cheque de 100 dólares.

Ya se lo da la semana que viene.

Ha hecho su trabajo y se merece su remuneración.

Primero escribo la fecha,

abónese esta cantidad a Tori.

¿Se deletrea "t", "o", "r", "i" o es "t", "o", "r"...?

(Risas)

¿Qué pasa aquí?

Está llorando.

Lloro.

Estoy tan contenta de cobrar 100 dólares que lloro,

y se me está corriendo el rímel.

Te traigo un trapo.

Entonces, ¿"t", "o", "r", "i"?

(LLORA) Sí.

Pero ¿cuánto rímel llevas?

Ven que te limpie.

Mejor me la llevo a urgencias de rímel.

Tengo helado de fruta en los ojos.

Estado: Pegajosa.

Gracias. De nada.

En mi ponche hay una salchicha.

¿Cat intenta poner celoso a Robbie?

Singin, bailas fenomenal, mucho mejor que Robbie.

¡Ay! -Lo siento mucho.

¿Has visto eso?

Me lo bebo.

Id a buscar a Lein.

Vamos.

¿Estás bien?

Sí, solo ha sido una cabeza en el golpe.

¿Has estudiado enfermería?

¿Me estás vacilando?

No, que no.

No me gusta que me vacilen.

¿Te estás riendo de mí?

Ándate con cuidado, llamaré a tu padre.

Vigila ese tono. A mí se me respeta.

¿Estamos? -Estamos.

Venga, chicos, volved a bailar y a comer, dejad respirar a Cat.

Espera, ¿te quedas conmigo?

¿Por qué yo?

Porque quiero que te quedes conmigo hasta que se me pase.

Vale.

A no ser que quieras irte con esa tonta.

No, le gusta Singin.

El amor nos mantendrá unidos.

Es verdad, amor ratonero.

Genial, genial.

Siento que te hayas dado un golpe.

Y yo siento no haber venido contigo al baile.

¿Me suda la mano?

Sí, parece un pez.

Bueno, Hollywood Arch, ¿quién quiere marcha?

(TODOS) ¡Nosotros!

Muy bien, agarraos.

Y los sombreros vaqueros.

Y todo lo que queráis agarraros.

Esta es una canción compuesta por André y por mí,

se titula "Here s to us".

(TODOS) ¡Bien!

Gracias.

Gracias por acariciarme el chichón.

¿Puedo contarte un secreto?

Claro.

Oh.

Apartad.

Eh, buena canción.

Hombre.

Buen trabajo.

Gracias, Beck.

¿Una salchicha?

Viene con el ponche.