La no-cita

(Guitarras)

¿Lo has encontrado? No.

Busca Gargantasaurio. Sé qué buscar.

¿Seguro que queréis ir la noche del sábado al museo?

Es el tercer hueso de dinosaurio más grande de California.

Dicen que es un fémur.

Un hueso de la pierna.

Ya lo tengo.

El fémur de Gargantasaurio se expondrá mañana

de 19:00 a 23:00 en el museo de huesos grandes.

¡Sí! Ya veréis qué bien. ¡Qué guay!

¡Ay, mi madre! ¿Qué le pasa a tu madre?

¡Para el lanzamiento del Pear Ipad 3

la Pear Store regala tres Pear Ipads de los nuevos!

¿Y qué hay que hacer?

Hacer un vídeo que muestre cuánto lo quieres.

Los tres mejores se llevan un Pear Ipad 3.

Me lo voy a currar este "finde".

¡No! ¿Y el hueso de dinosaurio? Es un fémur.

Tengo que hacer mi vídeo. André, ¿quieres hacerlo conmigo?

No, ya tengo un Pear Ipad.

Sí. El dos.

¿Qué tiene de especial el 3?

Tiene una pantalla un pelín mejor.

Me da igual.

Estoy contento con mi Pear Ipad 2.

(Risas)

-Me mola este tirachinas. ¿Ves algo a lo que disparar?

-Sí. ¿Ves a ese de Hollywood Arts con el Pear Ipad verde?

-Sí.

Bueno, pues... ¡Ah! Pero ¿qué...?

¡Otra vez los del tirachinas! ¡Corre, corre! ¡Vamos, tío!

¡Detesto a esos críos! Son un peligro.

Ahora sí que necesitas un Pear Ipad nuevo.

¿Qué vídeo vamos a hacer?

Aún no lo sé, pero mira el tiempo.

Viene lluvia de ideas.

(Risas)

Igual no es buena idea. No, verás qué chulada.

Esperad. ¿Entonces no vais a venir mañana al museo

de los huesos grandes?

No. Que os aproveche el hueso.

(Risas)

Entonces mañana solo seremos tú y yo.

Ya... No puedo ir, estoy...

liada.

¿Liada? Si estábamos...

Es que no puedo ir solo contigo.

¿Por qué no?

Porque si quedamos los dos solo es como...

una cita.

Vale, ya entiendo. Lo que no quieres es una cita.

Pues haremos lo contrario que en una cita.

¿Lo contrario? No nos arreglaremos,

comeremos basura y haremos algo aburrido.

No será una cita, solo una quedada.

Sí, eso no es una cita, es como... una no cita.

Te veo a las 19:00. Qué pocas ganas tengo de ir.

Muy bien.

(Proyectil)

¡Esos críos del tirachinas!

VICTORIOUS

¡Hola! ¿Qué hay, Cat?

¡Hola!

Espera, eso ya lo he dicho. (RÍE) No pasa nada.

Así que mañana vais a ver el hueso gigante.

No, porque Robbie y André prefieren hacer un vídeo

para ver si les toca un Pear Ipad 3.

Ah, he oído que tiene una pantalla un pelín mejor, sí.

(Risas)

Es muy emocionante.

¿Entonces no tienes planes mañana?

No, sí tengo. Beck y yo hemos...

(INSINÚA)

Para, no es una cita.

Ah, ya...

(Risas)

No hagas eso con el ojo.

Solo hemos quedado como amigos.

Ah, ¿ya puedo decir que estás saliendo con Beck?

No estamos saliendo. ¿Os vais a quedar dentro?

¡No! Te entiendo, nena.

Tú no... se lo digas a nadie.

Vale. Guardaré tu oscuro secreto.

No es ningún oscuro... ¡Adiós!

(Timbre)

Vamos.

Eso es, así. Fenomenal.

Sí, más de eso, más de eso. Sentidlo.

Ahora sonreíd. Poned cara de fruta.

(Risas)

¡Ahí va, hacéis muy buena pareja!

(RÍE) Son los disfraces para el vídeo.

Para ganar los Pear Ipad. ¿Y cómo va a ser el vídeo?

Vamos a subir a la azotea y cantar una canción.

Hablando bien de los Pear Ipad. Guay. ¿Y lo vais a rodar ahora?

No, mañana. Nos estamos acostumbrando a los disfraces.

(Risas)

¡Hola! ¿Jersey nuevo? Sí.

¡Puaj!

(Risas)

Hola, Jade. Buenas.

¿Hacemos algo divertido mañana? Vale. ¿Qué?

No sé, dilo tú, eres la mandona.

¡No me llames mandona! Vale.

Pero lo eres.

Un poquitín.

Vale, venga, quedamos mañana.

Vale, no podemos invitar a Tori porque ha...

(Risas)

¿Qué hace Tori mañana?

¡Nada! ¿Yo qué sé? No quiere que te lo diga.

¡Cinco! Ay, madre.

¡Cuatro! No cuentes.

¡Tres! Me encanta el tres.

¡Dos! ¿Sabes lo del nuevo Pear Ipad?

¡Uno! Vale, vale.

Tori y Beck van a salir juntos. ¿Qué?

Pero no es una cita, van como amigos.

Vale. Pues ya sé qué vamos a hacer mañana.

¿Ir a ver el huesote?

No, vamos a enterarnos de dónde irán Tori y Beck

para ver si son solo amigos.

¿No iba a elegir yo qué hacer? Pues ahora elijo yo.

Mandona. ¿Qué?

Nada.

-¿Listos para la toma 1? Un segundo.

¿Recuerdas la letra de la canción?

Sí, pero ya sabrás que Pear Ipad no rima con pelanas.

Pero por poco. No rima nada.

¡Madre mía! ¿Qué ha pasado?

¡Han encontrado a mi madre en México!

¿Qué hace en México?

No lo sabemos, últimamente está metida en asuntos muy chungos.

¡Espera, no puedes irte!

¡Tenemos que rodar el vídeo! La semana que viene.

¡Madre! ¡Ya voy, madre! ¡Híjole!

¡El concurso estará cerrado la semana que viene!

¡Ay, ay, socorro! ¡Ay!

Nos hemos caído. Pues sí.

(LOS DOS FORCEJEAN)

La hemos hecho buena.

Venga, levantémonos. A la de tres.

Una, dos, tres. ¡Vamos!

(FORCEJEAN)

(GIMEN CANSADOS)

"He quedado con... Esperad, no es una cita,

así que... ¿para qué lo tuiteo? Estado: sin ganas de tuitear".

¿Lo ves? Fíjate, vamos feísimos, no es una cita.

No. Jamás me vestiría así para una cita.

Ah y no me he duchado.

Ni yo. Me he manchado adrede.

Te has dado una no ducha. Para nuestra no cita.

¿Ves? Si fuera una cita iríamos a un restaurante chulo.

Pero nosotros no. No.

Vamos a comer marisco del malo.

De un puesto ambulante.

Oye, ese puesto no está tan mal.

Tú espera.

(HUELE Y SE ASQUEA)

Qué peste. Pues cuando lo pruebes...

(Risas)

(ROBBIE Y ANDRÉ) ¡Socorro, ayuda!

¡Socorro! ¡Que venga alguien! ¡Estamos aquí!

¡Ayuda!

¿Qué? Qué hambre tengo.

Yo me hago pis.

¿Cuánto tiempo llevo así?

Unas nueve horas.

Jopé, mira que habernos hecho esto

y solo para conseguir un dichoso Pear Ipad 3.

Es que la pantalla es un pelín mejor.

(Risas)

Robbie. Dime.

Como vuelvas a decir eso...

te agarro la cabeza y te prometo que te la arranco.

(Risas)

La pantalla es un pelín mejor.

(FORCEJEA) ¡Es un pelín mejor!

¡Es un pelín mejor! (FORCEJEA)

¿Y bien?

Gracias por el cucurucho.

(Risas)

Te lo he comprado para saber dónde están Tori y Beck.

¿Y yo qué sé dónde están?

(EXCLAMA)

(Chirrido de ruedas)

Creo que lo has hecho a propósito.

Te compro otro si llamas a Tori y te enteras de dónde están.

¿Por qué no la llamas tú? Porque no me lo va a decir...

Vale.

Hemos parado... ¿Me la voy a cargar?

Dame tu móvil.

Vale.

Ahora inclínate y apoya la cabeza en mi hombro.

Bueno.

(GIME Y CHILLA) Chist, no te resistas.

(Risas)

Anda, es Cat.

¡Hola!

(IMITA A CAT) ¡Hola!

Hola, ¿qué pasa?

¿Te lo pasas bien con Beck?

Sí, pero bueno... tampoco tanto.

(RÍE ESTÚPIDAMENTE COMO CAT)

¿Y dónde estáis ahora mismo?

En un puesto de comida, cerca de Melrose con La Brea.

Melrose con La Brea, vale.

Oye, ¿tú qué vas a...? (IMITA) ¡Adiós!

(Risas)

(RÍE)

Melrose con La Brea, allá vamos.

No te parecías en nada a mí.

Tori se lo ha tragado. No has imitado bien mi risa.

Claro que sí, haces: (RÍE ESTÚPIDAMENTE)

Yo no me río así.

Cachorritos con gafas de sol.

(RÍE ESTÚPIDAMENTE)

¡Porras!

(Risas)

-Esta comida está asquerosa. Asquerosísima.

¿Qué es esto? ¿Almejas fritas?

Puede que sí. ¿Las almejas tienen pelo?

(GIME DE ASCO)

Ya.

¿Ves? Esto no se parece en nada a una cita, ¿a que no?

Es totalmente lo contrario.

Por la comida callejera. Por los puestos de marisco.

(HOMBRE CON ARCADAS)

¡No! ¡No os comáis las almejas!

(VOMITA)

(Risas)

(Risas)

(Risas)

¡Como odio los atascos!

Llegaremos tarde y Tori y Beck se habrán ido.

(Claxon)

(IMITA UN CLAXON)

(RÍE)

He pitado, como tu coche.

Vamos a pensar en todas las bocinas que hay.

A mí me gusta la que hace "mec mec".

Como el pájaro de los dibujos animados.

¿El correcaminos?

No, no me gusta, es malo con el perro.

El perro es un coyote.

(EXCLAMA) ¡Ay, madre! ¿Eso era racismo?

(Risas)

(Claxon)

(Risas)

Es muy probable que muramos aquí...

con hambre y sed, solos y boca arriba,

vestidos de frutas.

(Risas)

Pero al menos moriré... con mi mejor amigo...

tú.

No vamos a morir así, Robbie.

¿Ah, no? No.

Vamos a vivir. ¡Tenemos que vivir!

¿Por qué? Para poder salir de aquí

y darte una paliza.

¡Con mis propias manos!

(Risas)

O con un bate de béisbol.

¡Oh, sí! Un bate, eso me mola.

(Risas)

¿No te encanta cuando los perros sacan la cabeza y lamen el aire?

Mira.

(JADEA)

(LADRA Y RÍE)

Mete la cabeza antes de que suba la ventanilla.

(Risas)

Ya he metido la cabeza.

Ahora llama a Tori y entérate de dónde están.

Mandona. ¿Qué?

Que llamo a Tori.

¡Jo!

(RÍEN)

Hola, Cat. ¡Hola!

¿Qué pasa?

¿Adónde vais Beck y tú?

Le ha llamado su tía...

¿Por qué me preguntas tantas veces dónde estamos?

(DUDA)

¿No le habrás dicho a nadie que Beck y yo hemos salido?

¿Qué? ¡No, menuda bobada!

Sospecha.

(IMITANDO) ¡Hola, Tori!

Mi hermano me ha encerrado en un armario y me aburro,

¿qué estáis haciendo? (RÍE)

Qué falta de respeto.

Oh, pues...

la tía de Beck le ha pedido que lleve a su perro a un veterinario.

Y estamos yendo a recogerlo.

¡Qué díver! ¿Dónde está el veterinario?

(DUDA) En Sherman Oaks.

¡Hala, como mola! ¡Uy, aquí viene mi hermano, adiós!

(Risas)

Busca en Internet veterinarios en Sherman Oaks.

Hay uno en Woodman, pero cierra pronto los domingos,

y Urgencias, en Moonpark al oeste de Clearwater.

¿Cómo sabes tanto de veterinarios?

Mi hermano tiene una tortuga con problemas especiales.

(Risas)

-La semana que viene estará bien. -Gracias.

-Cuando esté lista la pomada os la saco.

Vale.

Yo diría que es la forma perfecta de rematar nuestra no cita.

Sí, esperar a una pomada de perro.

En realidad el final va a ser más perfecto aún.

¿Qué quieres decir?

Aplicar la pomada canina en la zona afectada.

(Risas)

Pues creo que ha sido un experimento estupendo.

¿Experimento? Hemos demostrado que podemos

salir los dos solos sin que tenga nada que ver con ser pareja.

Sí. De hecho cuando te lleve a casa, te pegaré en el brazo.

(Risas)

(SE QUEJA)

Te has pasado. ¡Serás cría!

Crío tú. Sí, hombre.

Un crío con mucho pelo.

(LOS DOS RÍEN)

-¡Eh!

¿Eso es un perro?

-Eh... sí.

-Sois hermanos, ¿verdad?

-¿Nosotros?

(RÍE) No, no somos hermanos. ¿Por qué lo pregunta?

Porque os he oído decir que no erais pareja,

y los dos sois guapos y tenéis una estructura ósea parecida,

así que pensé que si no erais pareja seríais hermanos.

No. Solo somos colegas.

Es que él salía con una chica, Jade.

Mi exnovia. Y es medio amiga mía,

así que sería muy raro que saliera con él.

¿Por qué sería raro?

(Risas)

-Porque vamos todos juntos. -¿Y?

-Si me permitís, yo creo que quiere decir

que a lo mejor a su exnovia...

Jade. Quizá aún le gusta el del pelazo.

(Risas)

-Fue ella la que me dejó.

-Eso no significa que no sienta algo por ti.

-Seguro que sí.

(Risas)

-Estamos olvidando la pregunta crucial.

(Risas)

¿Vosotros sentís algo el uno por el otro?

¿Ya está la pomada de nuestro perro?

¿Y por qué dejaste ir a Jade? -Eso, ¿por qué la dejaste ir?

-Yo no la dejé. Mirad, no me apetece hablar de esto.

-Teme enfrentarse a sus sentimientos.

-Eso es. (ASIENTEN)

-No. A ver, mirad.

Siempre he querido a Jade como amiga,

pero como novia era...

Se ponía histérica por todo.

-A veces las chicas hacemos eso porque en el fondo tenemos miedo.

-Y necesitamos un hombre que nos dé seguridad.

A ver, hágame caso, Jade no le tiene miedo a nada.

Tú quieres a Beck para ti sola.

¿Que voy a querer yo a Beck...?

A ver, nosotros solo somos amigos.

Entonces le habrás dicho a Jade que has quedado con él.

Pues no.

Ajá. -Interesante.

Ya vale. ¡Tú, oye, escúchame!

¡Y aquí están!

Vaya por Dios. ¡Jade!

Esto se pone interesante.

-¡Hala, si están aquí Tori y Beck!

¿Quién iba a decir que estarían...? O sea, que coincidencia.

¿A quién quiero engañar?

-Espera, ¿esa es Jade?

Jade, tiene una explicación...

A ver cómo explicas que has salido con su exnovio.

-Que no es una cita. -Ellos lo dejaron.

Tori tiene derecho a salir con Beck.

¡Es que no estamos saliendo!

Oye, Beck, ¿cuál de las dos te parece más guapa?

(Risas)

-Oye, tómale el pulso a tu madre.

(Risas)

No tienes derecho a enfadarte... No lo estoy.

¿Que no estás qué?

Enfadada.

¡Cuidado, es un truco!

No es un truco.

Creía que estaba enfadada,

pero ahora que estoy aquí, ¿por qué iba a estarlo?

Tú y yo cortamos. Todos somos amigos, más o menos.

Cualquier podría salir con quien quisiera.

Sigo pensando que es un truco.

¡Que no!

¿Te parece bien? Sí.

Pues qué... qué guay.

-Aquí está la pomada para Buster. Gracias.

Se la untáis por el... (LOS DOS) Ya.

-Hola, Cat. -Hola, Maureen.

-¿Y la tortuga de tu hermano? -Pues no muy bien.

¿Qué le pasa?

Que se da la vuelta y no puede levantarse.

-Qué lástima. Pobrecilla.

Sí, se pasa horas patas arriba.

Qué triste.

(LLORIQUEA) Esto es muy triste.

¡Estamos atrapados, patas arriba, como tortugas!

¡Es terrible!

¡Y todo por nada! Por una birria de Pear Ipad 3.

(LLORA) La pantalla es un pelín mejor.

¡Cállate!

¡Que te calles! (LLORA)

¡He dicho que te calles!