La navidad de Tori

Subtitulado por TVE.

Ja, ja, ji, ji, ji.

Jou, jou y jou. Hola, hola y hola.

Bueno, jóvenes amantes del conocimiento y los pantalones cortos.

Me encantan los pantalones cortos.

¿Sabes qué me encanta a mí? -¿Qué?

Abofetear a pelirrojas alegres.

No seas el "grins" de la Navidad.

-Ja, ja, "grins" esa palabra es mía.

-No puedo tranquilizarme. Oye, no es el fin del mundo.

Por supuesto que es el fin del mundo.

-Escucha, tienes todo el semestre para contestar.

Tampoco es para ponerse así.

-Me da igual, voy a dejar la música. Olvídalo. Olvídate de todo.

Jo, jo, jo. Y... suenan campanas.

¡No, no, para! Lo ha hecho.

Eso si que es un campanazo.

Lo siento, pero guardaos para vosotros ese espíritu navideño.

André, ¿estás asqueado de la Navidad?

Me encanta el asado de Navidad. Cada año mi hermano roba un lomo

y lo adoba con... -¿Qué?

-Oye, oye.

Me has despertado.

Uy, para una vez...

Dios me libre de interrumpir... tu sueño durante mi clase.

-Gracias, eres el mejor.

Bien, antes de empezar a... bag, bag, a instruiros.

André, ¿por qué estás enfurruñado?

Sí, ¿por qué estás enfurruñado?

No quiero hablar de ello.

André, compuso una canción navideña para su clase de música creativa.

Y era una canción buenísima.

Pero, su profesor le puso...

No lo digas en voz alta.

Vale. Un aprobado.

Lo he dicho en voz alta.

¡Un aprobado! Siempre saco sobresalientes,

como se puede pasar del sobre al aprobado.

A mí me pasó en octavo.

(Risas)

Pues lo siento, André, -Tú. ¿Qué? ¿Quién?

¿Por qué tienes tanto sueño? Hay un grillo en mi caravana

y no puedo dormir, porque no se calla en toda la noche.

Pues llama a un asesino de bichos.

Se llaman desinsectadores. Para qué suavizarlo.

Oyes, Sikowitz Sí, dime chaval.

Sé quién te ha tocado en el amigo invisible del Hollywood Arts.

¿A quién le voy a hacer un regalo este año?

¡Courtney Macleans, ni hablar!

Esa niña es muy rarita. -Es mi hermana

Ya lo sé. No sé porque tus padres no se plantaron contigo.

¿Alguien quiere cambiarme su amigo invisible, chicos? Venga por favor.

Tori.

Lo siento yo no me he apuntado a lo del amigo invisible.

Sí, ni ninguno. ¿Por qué no?

Porque es una bobada.

Porque hay que comprar regalos para gente que no nos importa.

¿De qué sirve? Está bien.

Veo que necesitáis una buena dosis de espíritu navideño,

en vuestros corazones adolescentes.

Por lo tanto como profesor vuestro que soy,

os exijo a todos que participéis en..¡Schss! el amigo invisible.

(TODOS) ¿Por qué?

No estoy dispuesto a admitir quejas.

Os diré por mensaje quién os ha tocado.

Y espero que todos hagáis... bonitos y creativos regalos.

¿Y sí no lo hacemos?

El que haga el peor regalo, Jade,

tendrá que acompañarme en Nochebuena para entonar cantos tiroleses.

¿Qué son cantos tiroleses? (TODOS)Tori

(CANTA) "iaolei" "oleiiu" Ja, ja, ja, ja,

la, larala, larala.

-Colocando nuestro Papá Noel mecánico. Es lindo y regordete.

-Estado: navideña.

¿Bueno, Sr. PapáNoel, a verqué sabes hacer?

(CANTA)

Ese meneo del Polo Norte.

¿Qué te pasa en el cuerpo?

(GRITA)

¡Socorro!

Tori, deja de jugar con mi Papá Noel mecánico.

¡Quítamelo, quítamelo!

¿Has visto eso? Ha intentado matarme.

Haz el favor de no ser tan cría y ayúdame a meter el árbol de Navidad

¿Has comprado un árbol? Sí.

¿Creía que íbamos a esperar a que volvieran papá y mamá?

Me sobra tu negatividad.

(Mensaje de móvil)

¡Oh, qué bien! ¿Bien qué? ¿Bien yo?

No. Sikowizt me ha mandado un mensaje

me toca ser la amiga invisible de André.

Mira. Mi inmenso árbol de Navidad. Ya miro.

¡Ayúdame a meterlo!

Bueno, ¿tan grande es? No es pequeño.

Hola, ¿Asado de Navidad? Lo ha hecho mi hermano.

Feliz Navidad.

Hola, ¿Asado de Navidad? Lo ha hecho mi hermano.

Que tengáis una carnosa Navidad.

Adjudícame a cualquier otro.

Jade, eres la amiga invisible de Tori y no hay más que hablar.

Pero por qué tengo que...

No lo va a cambiar así que hazte a la idea.

Le vibra mucho el corazón. ¿Cuánto café has tomado?

Mucho, mucho, igual siete tazas. ¿Algún problema?

Toma café para estar despierto en clase

por culpa del grillo que no le deja dormir.

Mucho café.

Mira. No quiero ser la amiga invisible de Tori.

-Te aguantas.

¡Para de saltar! No puedo evitarlo.

Oye, Trina, Trina. -¿Qué?

¿Quieres ver lo que le he comprado a André para el amigo invisible?

-No.

Mira. Es una guitarrita de cerámica, la he hecho en Kolornipov.

¿No dijo Sikowitz que tenían que ser regalos especiales y creativos?

-Sí.

Pues eso es feo e inútil.

No, es mono y, mira, puede hacer que la toca así: ñaun, ñaun.

Tori me hizo este regalo por Navidad y es una guitarritaaaa...

¿Y por qué te vas? Porque siento vergüenza ajena.

Pues, que borde.

Hola, André. ¿Asado de Navidad? Sí, claro.

Espera ¿quién lo ha hecho? Mi hermano.

No. No, gracias.

¿Por qué no?

Porque comí sus salchichas de Acción de Gracias

y aún estoy suelto.

Jou, jou, jou y más jou.

¿Qué hay? -Jou.

Bueno, señor musiquero cierra los ojos

y prepárate par a el mejor amigo...

(Megáfono)

Llamando a Kate Ballantyne.

Yo soy Kate Ballantyne. ¿Quién me llama?

Tu amigo... invisible.

¡Madre mía, bien!

Y tu regalo de Navidad es... tu propia máquina de algodón de azúcar.

(GRITA)

Este hombre es Larry Stein te seguirá durante toda la semana

y te dará todo le algodón de azúcar que quieras.

Madre mía Robbie. Gracias.

Es el mejor regalo de Navidad del mundo.

¡Mirad, chicos!

Robbie me ha regalado una máquina de algodón de azúcar con un hombre.

Venga Larry, vamos a clase. ¡Sígueme!

Eso si que es un amigo invisible. Sí, es verdad. Adiós.

Deprisa Larry. Ja, ja, ja.

Por qué, por qué cuesta tanto pensar en un buen regalo para André.

Bueno, ya he puesto la estrella en lo alto. Ayúdame a decorarlo.

No, tengo que pensar. Necesito ayuda, vale,

y Robbie llega tarde. No puedo pensar en nada

hasta que se me ocurra que re... Robbie.

-Sí, va ayudarme a decorar el árbol. Desde cuando eres amiga de Robbie.

No somos amigos, solo le obligo a hacer cosas.

Y por qué ha accedido. Porque soy guapa.

(Timbre)

¡Está abierto!

Hola, chicas. (AMBAS) Hola, Robbie.

¿Cómo están las hermanas Vega en esta bonita tarde de diciembre?

Hay 20 cajas de adornos en el garaje. Tráelas.

Antes íbamos a comer pizza.

He cambiado de opinión: adornos. Tráelos.

Oído cocina.

¿Y tú adónde vas?

Es que he tragado el asado navideño de Katy. Estoy un poco suelta.

Sabes que te está utilizando.

Lo sé, pero luego a lo mejor me abraza.

Así que me conformo.

Que triste. Ya.

Oye, me parece que se ha movido algo entre los arbustos.

¿Sr. Diusi es usted?

Mi padre dice que ya no puede entrar en nuestro jardín.

¡Ahhh!

Ahora, mete tu brazo de las narices ahí.

¡Ahh! me está atrapando el brazo. Sí, de verdad.

No, era broma. Es agradable.

La madre que la trajo.

Anthony, Anthony, vamos por favor.

André si has sacado un aprobado es

porque tu canción de Navidad merecía un aprobado.

Vale, está bien.

Tú eres el profesor y... respeto tu decisión.

Gracias.

Pero tú de qué vas.

Lo siento. Anthony, espera, me he dejado llevar por mis emociones.

¡Anthony, la estoy trabajando.! Anthony, Anthony.

Sr. Robbie Shapiro.

Hola, Bett. Hablemos del amigo invisible.

¿Eres mi amigo invisible? Feliz Navidad, Robbie.

¿Me has comprado una chica? No, no, no.

¿Sabes, esa matona de la que hablabas,

la que te pegaba cuando tenías 7 años?

Sí, Cristy Vicaris.

Odio a esa bruja pedorra y su cara de mala.

Y siempre decías que te morirías por poder decirle cuatro cosas.

Sí.

Robbie, Cristy Vicarys. ¿La has encontrado?

¿Tú eres Cristi? ¿Quieres decirme cuatro cosas?

Pues quería... Pero ahora estás buena.

Casi mejor os vais a Jet Brut, y charláis un poco.

No pienso pagar tres dólares por un café.

Te invitas con blonqueig.

Blanqueig. Será en Canadá

Feliz Navidad, Robbie.

Uah, te suda la mano. Ya.

Es el vaso de café más grande que venden.

No es bastante.

Ese grillo lleva más de un mes sin dejarte dormir.

Hola, soy la amiga invisible. ¿La mía o la suya?

La tuya, para ti. Trae.

Hola, chicos. ¿Puedo preguntaros...

¡Cállate! Estoy abriendo un regalo de Navidad.

Madre mía Kars. No me digas. ¿Unas tijeras?

Tijeras especiales.

¡Son de una peli de verdad!

No puedo creer que me las hayas comprado.

¿En qué peli se usaron? "El Tijeretazo"

Espera. ¿la de la chica que vuelve de la muerte

y usa unas tijeras contra sus dos mejores amigas?

Sí.

Empezando por la guapa.

Soy la amiga invisible de André y no tengo ni idea de qué regalarle.

Cómprale un regalo. -¡Por dios!

Ayudadme, por favor, no quiero hacerle el peor regalo

y tener que ir a cantar la tirolesa con Sikowitz.

Tres palabras.

Seguro que no te ayuda. Es tu problema.

He acertado.

¿Qué le regalo a cierta persona por Navidad?

Estado: infeliz.

Hola, ¿cuándo vais a seguir con la decoración?

Pronto. Antes hay que nevarlo.

¿Que tenéis que qué? Nevarlo.

No... no entiendo. Esta es la máquina de nevar

se usa para rociar nieve falsa por el árbol.

¿Y eso se llama nevar? Claro.

(Timbre)

Llama a la puerta. Ve a abrir.

Jame. Correcto.

¿Por qué has venido? Por ti.

Espera. ¿Has traído tus tijeras nuevas?

No.

No te cortes.

Son mis tijeras viejas.

Vale. ¿Y qué quieres? Feliz Navidad.

¿Eres mi amiga invisible? Jou, jou.

Jou.

Y... ¿Cuál es mi regalo?

Una idea, de un regalo para hacerle André.

¿Tienes una idea? Una perfecta.

Guay. Dime.

¡Suplícame! Pero bueno, si tienes una idea...

¿Cómo la hago nevar?

Aprieta el botón rojo de arriba.

¡Lo siento! Dame un trapo para nieve.

¡Madre mía! Jade me acaba de dar la mejor idea del mundo.

Estado: muy feliz.

Hola, tío. Eh, Bet. Hola, ¿qué tal?

Eres mi amigo invisible. En efecto. Ábrelo.

Que bien.

¡Me has comprado un grillo! No, te he cazado un grillo,

es el que vivía en tu caravana y no te dejaba dormir.

No fastidies. Cómo has... ¿Cómo lo has cogido?

Tu madre me dejó entrar en tu casa cuando te fuiste esta mañana y...

usé mantequilla de cacahuete para atraerlo.

¿Cómo sabías que a los grillos les gusta?

Y a quién no le gusta, amigo.

¿Eso es un grillo? (AMBOS ASIENTEN)

¿Me lo das? Claro.

Orny, Feliz Navidad de tu amigo invisible.

¿Qué te ha dado? Un grillo.

Como mola.

Aquí llega Robbie con el profe de André.

Deprisa. Vamos, vamos.

¡Listo!

Anthony, hola.

A ver. Ya conocéis a Anthony,

uno de los grandes profesores de música del Hollywood Art.

Eh. Aquí está. A mis pechos.

Pues, esta semana le puso a André Harris un aprobado

en su canción de Navidad.

Pero bueno. Ahora lo sabe todo el mundo.

Así que creemos que deberíais oír la canción de Navidad de André,

a ver que os parece. (TODOS APLAUDEN)

Sí. Muy bien chicas.

Feliz Navidad, André, de tu amiga invisible.

Está bien. Vale.

Puede que me equivocara con tu canción.

(TODOS) Sí.

¿Le vas a cambiar la nota que le has puesto André?

Pues... Tal vez un... sobresaliente.

Sobresaliente.

(Gritos de júbilo)

Y cuando no quedaban más regalos que entregar.

Saikowizt se dio cuenta de que todos los niños

se habían hecho regalos de Navidad increíblemente creativos

Y que su regalo, un grillo usado a una niña muy rarita,

era sin duda el peor regalo de Navidad de todos.

Y así, aquella Nochebuena, cantó a la tirolesa

con unos desconocidos chalados.

(CANTAN)