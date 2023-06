La muerte de Rex

Subtitulado por Teletexto-iRTVE.

¿Qué tal tu berenjena?

-Está buena, ¿y tus espagueti?

¡Te odio!

-¿Por qué? ¡No estoy tomando espagueti!

Estoy tomando spaghettini.

-¿En qué se diferencian? Los spaghettini son unos fideos

muy finos, ¡los espagueti son más gruesos!

-¡No me acordaba! ¿Para qué fuimos a una clase

de pasta juntos? -¡Y... Listo!

-¿Se acabó? Nos faltan varias frases.

-No, me refería a esto.

¿Qué es eso? -Era un bote de nata, pero ahora

que lo he agitado enérgicamente durante una hora, es mantequilla.

¿Te haces tu propia mantequilla?

-Por supuesto. -¿Está buena?

-Yo que sé, me niego a tomar lácteos.

Tori y Beck, a vuestros asientos.

-¿Si no toma lácteos, por qué...?

Ni idea, no lo entiendo. -¡A ver!

Lo que queda de clase vamos a hablar

de la obra de un sólo acto que estoy dirigiendo.

¿Y bien? -¿Y bien, qué?

¿No quieres hablar de la obra que estás dirigiendo?

-Bueno, vale.

Quiero daros las gracias por presentaros a las pruebas.

Los dos protagonistas, los interpretarán...

-¡Ay! -¡André y Robbie!

Guay. -¡Chúpate esa!

-¿Algún voluntario para ser mi tutor?

-¿Hemos conseguido papeles otros?

-Ay.

-¿Es que esperaba cierta pelirrojilla conseguir

un papel en la obra del profe? (RÍE)

-Pues no.

Pero sí necesito ayuda detrás del escenario.

Jade, Cat, os quiero para "aluminación".

¿Iluminación? -Lo has pronunciado perfectamente.

Tori, tú trabajarás con el equipo

de efectos especiales de Sinjin.

Vale, pero no sé nada de efectos especiales.

-Ya te enseñaremos.

Me muero de ganas.

(CANTA EN INGLÉS)

-Eh. ¡Eh!

¡Eh! ¡Guapetona!

Dime, Rex. -¿Te vas a comer ese taquito?

Pues claro. -Dame un mordisco.

¡No! -¿Puedo olerlo?

¡Robbie! -¡Basta!

-Báñame. -Luego.

-Oh.

-Oye, me han dicho que anoche saliste con Jessica Bol.

-Ah, sí. Es verdad.

¿Y...? ¡Hola, Tori!

¿Qué tal? Amigos de Tori...

¿Entonces, tu cita con Jessica?

-¡Alucinante! Ah...

No, según su actualización en TheSlap.

-¿Qué ha escrito?

Es malvado. ¡Léelo!

(RÍE)

(LEE) Anoche, la peor cita del mundo.

-Bueno, a lo mejor quedó

con otro chico después de salir conmigo...

y ha escrito eso sobre él. Se trajo una marioneta.

-¿Marioneta? -Está claro, hablaba de mí.

Lo siento. -Qué más da.

No tienes que salir con pedorras así.

Hola a todos. ¡Sí!

Así es.

Vaqueros Felony, y no son de imitación,

son unos Felony auténticos, de real deal.

-¿Real deal?

-Significa auténtico en inglés.

-¿Y cómo se dice en inglés pelirroja colgada?

¿Esos vaqueros no son hipercarísimos?

¡Sí! Oh, y... Hazme un favor,

devuelve esta tarjeta al monedero de mamá.

¿Por qué tengo que ponerla yo en el...?

¿Qué estás haciendo? Pues intento llorar.

-Parece que vas a echar la pota.

Risa. ¿A que te pego un sopapo?

-Ay, madre.

¿Y por qué intentas llorar? Para la obra.

Lloro en la última escena y Sikowitz dice

que un actor llora de verdad.

-¿Y...? Tú eres un gran actor.

-Llora de verdad.

¿Sabéis lo que cuesta llorar de verdad?

O sea, sé que puedo llorar y hacer que parezca real,

pero no sé cómo un actor puede hacer

que le salgan lágrimas siempre que... Es como...

(LLORAN)

Bueno, vosotras sois chicas, lloráis con más facilidad.

¿Cómo...? ¿Cómo lo...?

(LLORA)

-A veces me cuesta no llorar.

-Oh.

He fingido llorar, qué diver, ahora toca trabajar

en una obra, efectos especiales.

Me siento intrigada.

-Greidy, lleva esos sacos de arena

a la pasarela. -Vale.

(RÍE)

-Mola más el nombre en inglés, Catwalk.

Porque yo me llamo Cat,

y mira, estoy andando.

¡Ah!

Walking por la Catwalk. ¡Ja!

Si empujaran a alguien desde esta pasarela y se diera

un buen porrazo contra el suelo, ¿crees que viviría?

-¿Por qué preguntas eso? Por nada.

¡Oh!

-Tori. ¡Dime!

-Esta camiseta es para ti.

Pone equipo de efectos especiales.

Gracias. Parece...

Usada. -Sí.

Era mía.

¿Qué son estas manchas?

-Quién se acuerda.

¿Quién se...?

¿No te acuerdas?

-Ya está aquí.

¡Sí, sí! ¡Ahí está!

Hola, ¿qué es esto? -Esto es un turblow jet.

Para crear el tornado de la obra.

¿Produce viento? Eso mismo.

-Viento. Viento, sí.

Uh. Ah.

Enséñaselo. -Empezaremos con algo suave.

(LA MÁQUINA EMITE UN ZUMBIDO)

-¡Perdona, Sinjin. -Cosas que pasan.

Jo, sí que es potente.

Sí, y no sólo produce viento.

-Si inviertes el motor

de este cacharrito... Absorbe.

-Enséñaselo.

¡Ven aquí!

¡Hala, qué pasada!

(RÍE) ¡Sí!

Qué bárbaro, qué manera de chupar.

Quiero jugar con ella.

-Hola. ¿Qué hay?

-¿Se te ha ocurrido ya una forma de llorar?

No, anoche lo probé todo y si no lloro de verdad,

Sikowitz va a decir... ¡Ah! ¿A qué viene esto?

(RÍE) -¡Mira, estás llorando!

¡Sí! ¿Qué me has echado en los ojos?

-Repelente de animales.

Lo bastante potente para detener a un hombre o a un oso mediano.

¡Escuece! -Eso es que está haciendo efecto.

¡Ah!

¡Oh! La obra empieza en veinte minutos.

Estoy a cargo del turblow jet. Me siento entusiasmada.

-A ver, nos quedan veinte minutos antes de que empiece

nuestra obra, ¿dónde está mi leche de coco?

-Te la estás bebiendo.

-Pues sí, mira.

Cat, no enciendas el veintiuno.

-¿Que no qué? ¡Enciendas el veintiuno!

-¡Veintiuno encendido! ¡No, no, no, no! ¡Uh!

-¡Oh!

¡Cat, me has dado un calambrazo! -¡Lo siento!

-Eh, oye, Tori. ¿No estás en vestuario?

-Voy a cambiarme, ¿me cuidas a Rex?

¿Por qué no te lo llevas?

-No me gusta cambiarme delante de él,

se burla de mí.

(RÍE) -Es verdad.

-¡Cállate!

A ver, ¿le echas un ojo?

Vale.

-¡Bueno, adolescentes, una comprobación rápida!

Equipo, ¡a vuestros puestos!

Luz de sol.

¡Me encanta!

Aves piando.

(LA MÁQUINA EMITE SONIDOS ESTRIDENTES)

-¡No, una pelea de gallos no!

Aves tranquilas.

(LA MÁQUINA EMITE TRINOS) -Muy tierno.

¡Tormenta! (SUENAN TRUENOS)

¡Excelente! Arriba luces.

Siguiente, ah...

Tori, ¿a ver el tornado? ¿Al máximo?

-¡Al máximo, a ver si me da un aire!

Enciéndelo, anda.

Vamos allá.

-¡Está invertido! (CHILLAN)

¡Ya lo sé, ya lo sé!

¡Ah!

-¡Apágalo! ¡Apágalo!

Oh.

Madre mía.

-Esta camisa es grande, pero creo que me queda muy bien.

¿Dónde está Rex?

¡Rex! (TODOS GRITAN)

-¡Dejadme verlo, soltadme!

¡Rex! ¿Estás bien, Rex? ¿Puedes oírme?

-No, no. -¿Estás bien, estás bien, Rex?

¡Ah! ¡No!

¡No, no, no, no, no, no!

-¿Qué has hecho? Yo...

Es que... Yo sólo... Yo... -¡Rex!

¿Rex, me oyes? -Oh, uh.

¿Eres tú, Rob? Ah.

-Robbie está aquí, tranquilo.

-Estoy hecho unos zorros.

-Tengo... ¡Tengo que llevarlo al hospital! Tengo que...

-Robbie. ¡Robbie! ¡Tengo que ir!

-Eres el protagonista de esta obra, el público está ahí fuera

esperando entrar. Tu trabajo consiste en entretenerles...

A toda costa. (LLORA)

-Oh, tengo frío. -Oh.

¡Alguien tiene que llevarlo al hospital!

Yo lo llevaré. -Conduzco yo.

-Yo también voy. ¿Es que nadie más piensa

que esto es insólito? ¡Venga, no puedo ser la única!

A ver, a ver, ¡a escena!

¿Qué me he perdido?

-Tori por poco mata a Rex. ¡Sinjin!

Déjamelo.

-¡No!

-Lo llevaremos al hospital.

-Vale. (LLORA)

Lo tengo.

-Ciudad de él. Te lo prometo.

(LLORA)

Esto no me lo pierdo.

Timbre.

¡Eh! Oye, oye, esperad.

¿Qué? ¿A dónde vais todos?

-Al hospital. ¡Cat!

-No vamos a ir a un hospital de verdad.

Es un muñeco.

-Para Robbie no.

¿Sabéis qué?

Sería bueno llevarlo al hospital.

¿Por qué? Para que pueda morir allí.

-Jade. No es bueno que un chaval

de dieciséis años vaya por la vida con la mano metida en... Eso.

¿Y si esto ha pasado por algo?

Oh, si Rex se muere, Robbie lo...

¿Superará y se volverá normal? Sí, sería trágico.

-Tiene razón.

-Yo creía que mi tío Jessie era una persona normal

hasta que un día descubrí que los domingos

mete los pies en grasa de pollo.

Llevémoslo al hospital. -Sí, vale.

-Pero es un muñeco.

-Sí, ya sabemos que es un muñeco.

Oiga, conéctelo a una de esas máquinas que pitan

y cuando llegue Robbie finja que se muere.

-¿Que finja que esta marioneta se muere?

-¿Hay algún buen motivo para que un adulto meta

los pies en grasa de pollo?

-¿Grasa de pollo? ¿Por qué no vas a hacerte amiga

de la amable señora de recepción? -Ah, vale.

Hola

-¿Entonces lo hará?

-Mire, soy médico, esto es un hospital, no puedo justificar

el fingir que un muñeco... -¡Venga, hombre!

¡Hágalo! Por favor.

-Oh.

¿Harías una cosa por mí?

¿Qué? -Tengo un hijo de 16 años,

se llama Lendel y es, eh...

En fin,

un pringado.

¿Saldrías un día con él?

¿Cómo de pringado?

¡Ay, por Dios!

-Ya.

Mire, yo...

A Tori le encantaría salir con Lendel.

-¿De verdad? ¡Una hora!

Y a un restaurante oscuro.

-Hecho, traed el muñeco.

-No sé por qué tu tío mete los pies en grasa de pollo.

(RÍE) ¿Por qué estás aquí?

-Oh, por un muñeco que ha sufrido un accidente grave, pero...

No le gusta que lo llamen muñeco.

-Ajá. ¿Y cómo se lastimó el muñeco?

-Verá, mi amiga Tori intentaba producir un tornado,

pero se equivocó y el muñeco salió despedido

y se empotró en un ventilador.

-¡Uh! Un muñeco volador. -¡Sí!

-Qué lástima.

Ah, William, ¿puedes llevar a esta jovencita a nuestra

sala especial de la sección D?

-Faltaría más.

(RÍE) -Ven conmigo.

-¡Uh! ¡Una aventura! (RÍE)

En el hospital con un amigo enfermo.

Bueno, en realidad no es un amigo, más bien un... Da igual.

Me siento hecha un lío.

¡Caray! Qué realismo.

-O sea, que cuando llegue ese tal Robbie...

-Dígale que Rex no está muy bien,

que se despida de él y después pi.

Rex muerto.

-¿Por qué no puede ser mi hijo guapo como tú?

Eh...

Oiga, ¿qué es esto? -Ah, es un lipoma

que le he extraído de la espalda a un taxista.

¿Puedo quedármelo?

-¿Puedo saber a qué instituto vais?

Tengo que ver a otro paciente, volveré en veinte minutos.

-¿Para qué quieres ese...?

Me gusta mirarlo. -Pero es... No sé.

¿Y ese mensaje? André. Les falta una escena

y luego se traerá a Robbie.

Guay, de aquí a una hora la palmas.

Oye...

¿Y Cat?

-¿Y para qué dices que son?

-Para que no te hagas daño.

-¡Ah! Mola. (RÍE)

-Uh.

-Adiós.

(SUSPIRA)

Pum.

Pum.

Funcionan.

¡No hacen daño!

Pum.

Pum, pum, pum, pum, pum, pum.

¡Soy el hombre cubo!

¡Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum,

pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum!

En el hospital, esperando,

¡nerviosa! Grrrr.

Me siento culpable.

Ya llegan André y Robbie. Bien.

-Lo encontré. -Estaba evitando

que ese hombre se asfixiara.

-Ya, pero esto es muy importante.

¿Tiene lista la máquina para que Rex muera?

-Tendrá un paro cardíaco en,

exactamente, quince minutos. Chis.

¡Preparaos, preparaos!

-¡Oh!

¡Rex!

¿Se va a poner bien?

-Me...

Me temo que sus lesiones

son muy graves. (LLORA)

-No creen que sobreviva.

¿Pero qué narices está pasando aquí?

-Os dejo a solas a Rex y a ti para que...

Podáis despediros.

(LLORA)

-¡Espera! Tori.

¿Puedes quedarte?

Oh, ¡no! ¿Por qué yo?

-Por una razón, todo esto es culpa tuya

y necesito el consuelo de una mujer.

(LLORA) Sí, sí.

Lo sé, es chungo.

-¡Hola!

¡Me pica la nariz y no puedo rascármela!

¡Hola, hombre grande que me metió aquí!

(SUSPIRA)

¡Oh, ya sé!

Ay, ¡ah! (RÍE)

Ay, ven aquí, nariz, ¡hora de rascarte!

Vamos allá.

(RÍE)

-Llamemos a un especialista.

Ay, ay. ¡Huy!

(LLORA)

-Nunca olvidaré cuando fuimos a Mistic Mountain

y me daba miedo montar en la montaña rusa grande,

pero me llamaste cagueta

y me subí,

y al final me lo pasé fenomenal.

Aunque me hice pis en el bucle doble.

Y...

Y sé que Tori siente lo que te ha hecho.

No pretendía que te absorbiera una máquina mortal

a propulsión. ¡De verdad que no!

-Ah, ah. No sé qué más decirle.

Ya has dicho suficiente.

-Sí.

Es que...

¡Espera!

¿Le cantas su canción favorita conmigo?

¿Qué canción? -"Forever baby" de Michael Corcoran.

¿Te la sabes?

Ah, no sé. Quizá el estribillo. (LLORA)

-Es la parte que más le gusta.

Vamos.

(CARRASPEA)

-Espera, espera, cántala afinando.

¡Estaba afinando! -El tono era plano.

¡Eso lo dirás tú!

Está bien. (CARRASPEA)

Pitido. -Oh.

(LLORA)

Lo siento.

(LLORA)

-¡No!

-Lo siento. Ven a una sala

tranquila a sentarte con tus amigos.

(LLORA)

¡Robbie, vuelve! ¡Rex está bien! ¡Doctor, Robbie!

-¿Qué ha pasado?

No sé, ha empezado a pitar otra vez.

-¿Qué? ¿Está vivo? Sí.

Hasta le he oído decir algo.

-¡Rex! Rex, ¿me oyes?

Dime algo, amigo.

(CANTA EN INGLÉS)

-¡Rex! Rex.

(CANTA EN INGLÉS)

-Oh, Rex.

Es un milagro.

(TODOS) Sí.

-La cita con mi hijo sigue en pie.

Oh, ¿pero tengo que ser yo?

-Lo prometiste. Conozco a otra chica para Liendre.

-Lendel. Lendel.

¡Me dijiste que Lendel era un guitarrista cañón!

¡Oh!

¡Lendel es un feto!

(CHUPETEA)