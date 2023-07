El mal compañero de piso

(Música)

(Voces animadas)

(ALEGRE) ¡Hola...!

Je, je. Hola. ¿Cuál es la gran noticia?

¿Cómo lo sabes? Si tienes noticias te acercas así.

Te pones... Ejem.

(IMITÁNDOLA) ¡Hola...!

(Risas)

¡Yo no hago eso! ¿Tienes noticias?

(ALEGRE) ¡Sí...!

Je, je, je. Venga.

Ayer quedé en Neutronium Records con Mason

y conocí... ¡a Kojeezy!

¡Anda ya!

Le hablé de nuestras composiciones. ¡Jope!

¡Y vendrá a oírnos tocar! ¡Qué fuerte!

¡Si alguna le gusta, a lo mejor la compra y la produce!

¡Oh! (APLAUDE)

¡Oh! ¡Vamos a decírselo a ellos! Sí... Espera, espera.

Vamos a hacerlo bien. Vale

(AMBOS) ¡Hola...!

(Música animada)

(Continúa la música)

¡Hala! ¡Qué pasada! ¡Espera, verás cuando lo acerque!

No puede ser... ¡Sí...!

¡Hola! Y ahora lo giras...

¡Estoy flipando! -(ENFADADA) ¡Hola!

¡Hola, Cat! ¿Qué hay?

-¿Qué miráis?

Pera Maps actualizado. ¡Se ve cualquier lugar del mundo!

En superalta resolución. -¿No me digas? No lo entiendo.

(Risas)

Enséñaselo. Mira, un plano aéreo del instituto.

(CAT) ¡Oh! Cómo mola. Ahora lo acerco...

¡Ah! Que me caigo.

(Risas)

¿Viendo la nueva aplicación? Se acerca desde todos los ángulos.

¡Es donde comemos!

Seguro que se tomó hace unos meses. Desde el espacio.

-Hola...

Cat, estamos dentro.

(Risas)

¿Somos nosotros?

-¡Oh! ¡Ahí va! Sí.

¡Llevo mis botas rojas!

¿Puedes acercar más?

Creo... Acercar, acercar.

Oh...

(Risas)

¡No! A ver, no me estaba... ¿Hurgando la nariz?

¡Cat! No me hurgaba...

¡Me rascaba la nariz por fuera! Así.

Es que parece que estés... (GRITA) ¡No lo digas!

(Risas)

No se lo digáis a nadie. (AMBOS) No.

-¿Entonces te hurgabas? (GRITA) ¡Cat!

Me estaba rascando. Sí...

(Risas)

(LOS TRES) Ja, ja, ja, ja.

(Risas)

(Música de teclado)

(GRITA) ¡André! ¡En mi baño llueve!

Te estabas duchando. Voy a tomarme un zumo.

¿Por dónde iba?

(GRITA) ¡André! ¡Hay un helicóptero en la cocina!

¡Abuela, es el ventilador! ¡Es el ventilador!

(Risas)

¡André! Me piro.

"¿Alguien me cambia a su abuela? Adelante. Estado: agotado"

(RÍE)

(RÍE) Tú lee.

-¡Sí!

¿Qué es eso? Mi trofeo.

-¿De qué? -Para mi estantería.

¿Cómo lo has conseguido? Con la tarjeta de mamá por Internet.

Trina Vega, primer puesto. ¡Viva yo!

(Timbre)

¡Abrid la puerta!

(Risas)

(TRINA CANTA) "Fiesta toda la noche".

Ah, ¡hola!

¿Ocupada? No.

¿Va todo bien? Sí, sí, es que...

Estoy componiendo mi canción pero mi abuela me vuelve loco.

¿Te parece bien si...? ¿Quieres componerla aquí?

¿Te importa? No, en absoluto.

¡Oh, gracias! Espera, ¿qué...?

(Risas)

Oh...

Oh...

(Risas)

(SILBA FUERTE) (GRITA) ¡Ah!

Ay...

¿Qué... qué ha pasado? ¿Estaba dormida?

Sí... ¿He oído un silbato muy alto?

Lo habrás soñado. ¿Por qué dormías ahí?

Porque sí.

André durmió en mi casa y tocó el piano hasta las cuatro.

Así que no he pegado... ¡No había terminado de hablar!

Yo sí de escuchar.

(LOS TRES) Ja, ja, ja, ja, ja.

Si tuvieras que elegir entre meter la pata o el dedo...

supongo que elegirías el dedo en la nariz. ¡Ja, ja!

(PORTAZO)

¡Oye! Hola, te estaba buscando...

¿Quién se chivó? ¿De qué?

De mí en Pera Maps.

Yo no dije nada. -Yo dije que no miraran.

Habrá sido Robbie porque...

¿Que no miraran? Lo tuiteé en The Slap.

¿Qué tuiteaste?

Sólo... "Por favor, no busquéis el Hollywood Arts en Pera Maps.

Si lo hacéis, no enfoquéis a Jade.

PD: No se hurga la nariz." ¡Lo dejé clarísimo!

(GRITA ENFADADA) ¡Ah! ¡Corre y no pares!

-Jade. Como chaval que se hurgaba la nariz...

Te digo... la cosa mejora.

-Uy... ¡Ah!

¡Sh! Tranquila...

(SE QUEJA) Oh, tengo mucha hambre. Pues creo que te vas a alegrar.

¿Yo? ¿Qué pasa? ¿Qué metí antes en el horno?

¿Empanada de carne familiar? Empanada de carne familiar.

(ALEGRE) ¡Bien, bien, bien!

La empanada es lo que más me...

¡Hola!

¿Qué haces?

Ah, sonó el horno, así que saqué esta empanada y me la comí.

(ALEGRE) ¡Huele a empanada de carne familiar!

-Se la ha comido. -¿Qué?

Esperad. ¿La empanada era para toda la...?

Creía que eran individuales.

¡Mi madre hace una empanada grande y la compartimos todos!

Por eso se llama empanada de carne familiar.

Pues no queda.

¿Y ahora qué cenamos? Esperad, ¡ya la tengo!

Creo que la tengo.

(Música de piano)

¡Sí...!

No la tengo.

¡Trina!

(Risas)

"Me he quedado sin empanada. Trina tiene la lengua muy rara.

Estado: privada de empanada."

(Música de piano)

¡Oye! Ah, hola.

¿Qué haces tan tarde? Es hora de dormir.

¡Sí! Eso digo yo. ¿Qué pasa?

(ENFADADA) ¡Esto es lo que pasa! ¡Son las 3 y quiero dormir!

Para componer tan tarde, ve a otro sitio. Es lo que hay.

¿Lo tomas o lo tomas?

Bueno... No, no, déjate de buenos.

(GRITA) ¡Deberías disculparte!

¡Tú dijiste si quería componer aquí!

Te dije si te importaba y dijiste que en absoluto.

No dije eso.

No creía que te mudaras, molestaras y te comieras mi empanada.

¡Si me tratas así me voy! ¿Qué te parece?

Esa era mi idea.

Oye, en cuanto a la empanada...

¿Qué? Las he comido mejores.

(GRITA ENFADADA) ¡Ah!

"A punto de tocar mi canción para Kojeezy. Estado: armoniosa."

(CANTA Y TOCA MAL) "Lo quieres, lo quieres, ¡uh!"

-Sinjin...¡Sinjin!

Nadie lo quiere.

-Pues me gustaría oír la opinión de Kojeezy.

¡Au! ¡Ah!

¡Au! ¡Tú no eres mi padre!

-Bueno. A continuación va... (GRITA) ¡Sí!

Tori Vega.

Voy al baño. Allí es más fácil oír algo bueno.

Sí, toma.

(Risas)

Bueno, antes de nada, Kojeezy...

puede que seas el mejor compositor y productor del pop actual. Je, je.

¿Puede? O sea que, puede haber alguien mejor.

Esta canción la compuse el año pasado.

Es una especie de... Tócala

Voy a tocarla. Ejem.

(Música de teclado)

¡Para!

¿Qué pasa?

Odio las mariposas.

-Bueno, el siguiente es... ¡Espera! No, no. Yo...

Tengo otra canción.

¡Tócala...!

Pues, es que, no tiene letra todavía.

Perdona, creo que te he dicho... Tócala.

(Música de teclado)

(CANTA) "Tararara, turutururu..."

(SIGUE CANTANDO)

Me gusta mucho.

¡Qué bien!

Sí... Con una letra chula, puede que la compre.

Oh, ¡bien!

¿Te importa si hablo con Tori?

Claro, ve. No necesito hablar contigo.

Yo creo que sí. ¿Qué? ¡Oye, espera!

¿Qué pasa? Tenemos que hablar.

¡Para! ¡Que tenemos que hablar!

Nadie me trata... ¿De qué vas? (CANTA) ¿"Tararara, turutururu..."?

¿Qué era eso? Mi canción.

La que toqué en tu piano dos mil veces.

No... esa no es... ¡Ay, madre mía! ¡Sí que lo es!

Me has robado.

No te he... ¡Me has robado!

¡No! La tocaste tanto que se me metió en el cerebro.

Vale. ¡Oye!

¿Qué? Me has robado el teléfono.

¡Qué va! Se me ha metido en los pantalones.

Mira, he copiado la primera parte.

Pero la segunda me la he inventado mientras hacías pis.

¿Tú qué sabes lo que hacía?

A Kojeezy le ha gustado la canción.

¿Y? Trabajemos juntos para terminarla.

¡Y que Kojeezy la compre!

En mi casa esta noche.

Allí estaré.

¡Puaj!

Vale, he pasado el cortafuegos y estoy en el servidor de Pera Maps.

Ya está, meto el código... Bla, bla

A ver, friqui, ¿puedes quitar esa foto o no?

Debes mejorar tu don de gentes.

Es un Sinjin, no es gente.

¿Puedo parar ya? ¡No! Cómete todos los guisantes.

Pero odio los guisantes. Y yo que todos hayan visto la foto.

¿Con el dedo en...? ¡Me rascaba!

Pero... ¿para qué sirve que yo coma guisantes?

Para que lo pases mal y yo lo pase un poco menos mal.

Tu lógica es aplastante.

Están intentando quitarla.

¿Es mañana? Vale, gracias.

¿Y bien? Si quitamos la foto de Pera Maps...

harán otra foto la próxima vez que pase el satélite por aquí.

¿Cuándo será? Mañana por la tarde.

Pues el plan es... (GRITA) ¡Cal!

¡No te los metas en los bolsillos!

¿El plan?

Mañana posaré y me pondré guapa para que nadie recuerde la foto.

¿Con el dedo en...? Robbie...

¡Toma! Foto eliminada.

Puedes pagarme en metálico, pizza o abrazos.

Robbie, abrázalo.

No voy... ¡Abrázalo!

(Risas)

(CAT) "Estar llena de guisantes no mola. Estado: empachada."

Y... ¡lista!

Lista, ¿qué? La letra de nuestra canción.

¿Cómo va la música? No va, no me sale ni a tiros.

Algo habrás escrito. ¿No ves que lo intento?

(LLORA) Llevo siete horas ante este dichoso piano.

¡Ay, no puedo!

¿Y por qué no terminas la canción? ¡Yo qué sé! ¡Ah!

¿Qué haces? Intento ponerme cómodo.

Ay, no funciona.

Puede que el ambiente de mi casa no te vaya bien.

¿Cómo sueles componer? En casa de mi abuela.

Trabajo en una melodía y ella... me grita. Porque está loca.

Sigo componiendo... Y ella me vuelve a gritar.

Vale, ya lo tengo. ¿El qué?

(GRITA) ¿Qué es?

Esto es absurdo. Inténtalo. Toca.

(IMITANDO) ¡André! Hay una cebra en mi cuarto de baño.

Venga, inténtalo. No va a funcionar.

¡Inténtalo!

(Música de piano)

(IMITANDO) ¡André! Mi pulgar ha intentado besarme.

Otra vez, otra vez. (IMITANDO) ¡André!

(IMITANDO) Justin Bieber me ha invitado a ir a Júpiter.

Y... ¿casualmente tenías esa peluca en casa?

(IMITANDO) ¡André!

(Música de piano)

(Música de guitarra)

(Sigue la música)

(Sigue la música)

(Aplausos)

¿Y bien? ¿Te ha gustado?

Me encanta esa canción.

¡Madre mía! ¿Nos la comprarás?

Sí, os la compraré.

Uh, ¡bien! ¡Guay!

Sí, si... Si ¿qué?

Debe pasar la prueba del bebé.

¿La qué?

Tráelo. ¿Cuál es la prueba del bebé?

Si sonríe, será un éxito. Si llora, es una birria.

Desde el estribillo, adelante.

Va... Vale.

(AMBOS CANTAN)

(Risas)

(Bebé llora)

Parad, parad.

Lo siento. Venga, peque, vámonos.

Pero... Pero Kojeezy... A lo mejor tenía el pañal...

¡Puf! Pues mira, me da igual si...

O sea, tampoco es que... (LLORA)

(LLORA) No iba a... Ah. Ven aquí.

Ven, anda. Odio a ese bebé.

Los bebés son tontos. Te lo digo yo.

Faltan cuarenta segundos. Perfecto.

Mira al sureste para que el satélite te saque bien.

¿Aquí? Sí.

Genial. ¡Quítame las manos de los hombros!

¿Hora? Debería sacarse la foto en...

Diecisiete segundos. Bien, que no me hable nadie.

(Zumbido)

¡Fuera, abeja!

Catorce, trece, doce...

Once -Doce.

-Ocho, siete... -Ocho.

Quita, bicho. ¡Cat!

Fuera, fuera, ¡abeja mala!

Tres, dos...

¡Ah! ¡Ya!