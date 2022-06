Timbre.

-Mira, me lo he gastado todo, ¿vale?

¡Bueno...!

¡¿Será posible?!

¡Entra! ¡Tori!

-¿Qué pasa?

Tengo un problema de trompa.

¿Por qué tengo que tocar un instrumento?

-En Hollywood Arts todos debemos tocar uno.

Vale, pues yo canto, mi garganta es mi instrumento, soy gargantista.

Eso no vale. -Y da un poco de asquito.

¿Por qué has elegido la trompa?

No sé, me gustan los elefantes, las trompetas...

-Una vez estaba en un recital de trompeta,

me entró la risa floja y me atraganté,

así que terminaron echándome de la sala.

A ver cómo suena.

Toca algo de funky, blanquita.

Soy medio latina.

"Pues dale, mi amol".

Creo que está rota.

A ver si la arreglo.

-¡No está rota!

(SE QUEJAN DOLORIDOS)

-¡Aaah!

¡Beck!

¡Eh, chicos!

¡Déjale en paz!

¡Que le dejes! -¡Tori!

-¡Suéltame, quita!

¿Qué hace esta chica? -Suéltale, tranquila.

-¡Basta!

-¿Pero qué haces?

¡Estaba pegando a Beck!

¡Oooh, pobrecilla!

-Estábamos ensayando.

-Este es Rush. -¡Soy Rush!

-Es un especialista profesional,

le he invitado para dar unas clases sobre lucha escénica.

Y ahora Tori dice: "¿Qué es lucha escénica?".

¡No iba a decir eso!

(SUSURRA) ¿Qué es?

Es una pelea falsa para el cine o el teatro.

Ah.

-Me dio clases el verano pasado.

Creía que te estaba haciendo daño.

¿Y a ti qué más te da?

Es que creo que ya sufre bastante saliendo contigo.

¡¿Te enseño lo que es sufrir?! -¡Eh, vamos a sentarnos ahí!

¿Por qué me odia?

Puede que te haya oído tocar la trompa.

-A ver, si le lanzo a Cat un puñetazo así...

-¡Ay!

-...es fácil ver que mi puño no le ha tocado la cara.

-Gracias.

-Pero si lo vemos desde otro ángulo,

entonces...

Como te enseñé.

Efecto sonoro... -Preparado.

-Para el público, la cámara parecerá esto.

Efecto puñetazo. -¡Ah!

¡Estoy bien, chicos!

-Bueno, voy a poneros por parejas y cada equipo trabajará con Rush

para preparar una escena de lucha.

¿No se llamaba Steve?

Tiene cara de Steve.

-Claro que tiene cara de Steve. (TODOS OPINAN)

-¡Me llamo Rush! -¡Vale!

Y el viernes interpretaréis vuestras escenas aquí ante la clase.

Las parejas van a ser:

Beck y Cat.

André y Gwen.

Darryn y Jess.

Tori y Jade. ¡¿Tori y quién?!

Eh... no estoy cómoda con mi compañera.

-Un segundo.

(BURLONA) Hola, compañera.

Estoy deseando que luchemos...

en... escena.

Glups.

-Informe de situación.

¡Informe de situación!

Lee la siguiente frase.

-No quiero ayudarte a ensayar.

-Esta mañana te he hecho gachas.

-Yo quería un bocata de lomo.

-A ver.

Siguiente audición...

Trina Vega y Robbie Saphiro.

¡Oh, no, no! ¡¿Con el del muñeco?!

-¿Perdona?

¿Puedo hacer la prueba con otra persona?

-Pero, dilo en voz baja.

-Solo es una audición.

Pero...

¡Deja el muñeco!

-Tranqui, déjame junto a la rubia cañón.

-Espera... ¡Espabila!

-Ya espabilo.

-Bueno.

Segunda Guerra Mundial, 1944.

Estáis en un submarino a 500 metros bajo el océano Atlántico,

y es probable que muráis.

¡Acción!

-¡Ay, Dios mío! ¡Teniente, informe de situación!

Nos han alcanzado, capitán, nos fallan los motores.

-¿Nos quedan torpedos? Ni uno.

-Vale.

¿A qué profundidad estamos? A 500 metros.

-Nos sumergiremos más.

¡Pero imploraremos! -Implosionaremos.

¡Pero implosionaremos!

-Escuche...

prefiero morir aquí abajo, que vivir arriba, capturado por el enemigo.

(LLOROSA) No sé si es valiente...

o está loco.

(SOLLOZA)

-¡Eh, basta! ¡Es un soldado!

Y también una mujer...

que te ama.

-Eso...

ha sido ¡fantástico!

Eh... esa no es tu frase.

-Que no es... mi ¿qué?

-La verdad, lo habéis hecho muy bien.

(INCRÉDULA) ¿En serio?

Si le he parecido buena con él, imagínese con un buen actor.

-Je... ¿Lo harás?

(RÍE CONTENTA) Ji. -Los siguientes.

Robbie... -Sí.

Almuerzo: ensalada con lechuga grande.

Mírala.

¿A quién? ¡A Jade!

Seguro que le está contando a Beck cómo me machacará en la escena.

-¿Funcionarán los espejos en el espacio exterior?

¿Qué voy a hacer si me pega de verdad?

¿Sangrar, echarte a llorar?

¡Lo digo en serio!

Es lucha escénica, nadie pega de verdad.

Ya, pero hay accidentes. ¿Y si provoca un accidente aposta?

-¿Sabéis que la palabra espejo tiene tres consonantes y tres vocales?

¿No habéis ensayado Jade y tú?

Sí, ayer y esta mañana en la hora de estudio.

¿Y te ha pegado de verdad?

No, porque está esperando a hacerlo delante de todos para humillarme.

Pues si lo hace, le bajarán la nota.

Genial, ella se llevará un notable y yo un ojo roto y la nariz morada.

Querrás decir... ¡Me habéis entendido!

-Mi perro tiene la nariz morada, es de mona, como una albondiguita.

Las albóndigas son marrones.

-¡Qué mal me tratas!

¿La mitad del sándwich? Ajá.

¡Hola, hermanita! Hola.

Andy... André.

¿No te sientas?

No.

(RÍEN TODOS) Hola, "crème de la crème".

(DESGANADOS) -Hola.

-¿Qué?

-¡No, no me quites los pantalones otra vez!

-Hola, Trina. ¡Quita, vete ya!

-Yo me voy. (TODOS) -Hasta luego.

¡No os vayáis! No estoy con...

¿Por qué te sientas aquí?

-No sé, por hacer... algo.

Uf, ¿cómo lo hago?

Es leche de soja, ¿no?

¿Pero tú de qué vas?

-La leche normal me da gases y me hincho.

¡¿Para qué me besas?!

-Ah... (RÍE NERVIOSO) porque nos gustamos.

¡¿Que qué?!

-La audición...

el beso. Robbie...

¡estaba interpretando!

El guión decía que mi personaje besaba al tuyo y es lo que pasó.

Es lo único que pasó.

-¿Aceptarías convertirte al judaísmo?

Oye, tío, tú estás muy mal.

-No es imprescindible.

¡Rex!

¿Quién le ha quitado los pantalones?

Te llamaré. ¡No te molestes!

Estado de ánimo: cagada.

No estoy enamorado de tu madre.

¡Ah!

¡Oh! ¡Ah!

¡Ah! (TODOS SORPRENDIDOS) ¡Aaah!

-¡Y fin!

-Muy bien, ahora les toca a...

Tori y Jade.

Eh... a ver.

Para la escena haré de una anciana que vuelve a casa a pie del bingo.

Y yo de un atracador muy bestia.

Sí, un atracador muy bestia.

Que me agrede. Sin hacerme daño de verdad.

-Muy bien, como siempre, tened cuidado.

Y si algo sale mal gritad la palabra segura,

que es: "nuez blanca".

-Venga, chicas.

¿Preparadas?

Y...

¡Nuez blanca! ¡¿Qué pasa?!

-Tori...

¿qué te pasa?

He probado la palabra segura, ¡funciona!

(SUSPIRA) Vale, vamos.

-Y...

acción.

Oh, qué bien me lo he pasado en el bingo.

Aunque echo de menos a Bob Hope.

(RÍEN)

¡Deme el dinero!

¿Qué?

No estoy jugando, deme el dinero y el reloj.

¿No prefieres que te de esto?

¡Aaah!

¡Nuez blanca!

¡Nuez blanca! -¡Está sangrando!

-A ver, a ver, ¿estás bien?

¡No, Tori me ha pegado en la cara de verdad!

No, ¡qué va! ¡Díselo a mi ojo ensangrentado!

(LLOROSA) ¡Au!

-Siéntate. -Traedle una silla.

-Traedle una silla. Una silla.

Toma, toma, toma.

-Eso es, venga, siéntate.

¡Aaau! -¡Era una silla rompible!

¡Nuez blanca!

(SUSPIRA)

-Ten, sujétatelo en la cara. -Pobrecilla.

-Tendrá que verla un médico. -Tranquila.

-¿Por qué le has pegado con el bastón?

¡No le he hecho! -Vale, te creo, no me pegues.

¿Me vais a apoyar?

A ver, seguro que Tori no pretendía darle a Jade con el bastón.

¡Grr! ¿Por qué creéis todos que le he pegado?

Bueno, os estábamos viendo hacer una escena,

le has cruzado la cara con tu bastón,

se ha caído y tiene el ojo ensangrentado.

Bueno, pero no le he pegado.

Yo creo que sí.

¡Jo!

Jade, sabes que no te he pegado, he hecho solo el gesto.

(SIN FUERZAS) Mira, Tori... -¡Eh, cuidado!

-Hay que llevarla a la enfermería. -Sí, vamos.

¡Pero si no le he pegado!

¿Podéis llamar a mi madre? -Yo la llamo.

No la necesita, ¡no molestes a su madre!

-¡Tengo que llamarla!

Y yo que creía que empezábamos a ser amigas.

Pero...

Yo no...

¡Aaay!

No.

No, no me han dado el papel.

Seguramente porque soy demasiado guapa para ir en un submarino.

¡Sí lo soy! ¡Cállate, vale!

-¡Hola! -Je, je, je.

Ay, por Dios.

-¿Te gusta la coliflor rellena? La ha hecho mi madre.

Si tienes dos tenedores, podemos... No me gustas.

-Tú, di lo que quieras, pero yo sé lo que sentí.

Y es imposible que me besaras así y no sintieras lo mismo.

¿Me cierras la puerta en la cara?

Cerrojo. ¿Con llave?

¿Y apagas la luz del porche?

Estado de ánimo: frustrada.

-Hola, Tori.

Siéntate.

Pareces preocupada.

No me hace gracias que me llamen al despacho del orientador.

-No pasa nada, quiero ayudarte a controlar tu violencia.

¡Yo no soy violenta!

-Te creo.

¿Y qué hace él aquí?

¡Qué fuerte!

-Tori, sé que no le tienes mucha simpatía a Jade.

¿Y? -Que si alguien nos cae mal,

no significa que podamos pegarle con un bastón.

¡Que no!

¡Tranquilo, Derrick!

No pegué a Jade con ese bastón.

-¿Y cómo explicas su ojo morado?

No lo sé.

¡Solo voy a beber agua!

-Estabas agobiada y te preocupaba que Jade fuera a pegarte, ¿no?

Pues sí.

-Tenías mucho miedo,

rezumabas adrenalina,

y puede que así en caliente le atizaras con el bastón de verdad.

¿Puede?

-¿Puede?

Supongo que es posible. (GRITANDO) -¡Ajá!

-¡Derrick!

Venga, ¿no te sentirás mejor si lo admites?

¿Si lo admito puedo irme? -Claro.

Vale, venga, pues sí. -¿No la va a castigar?

¡Derrick! -No le pegues.

No iba...

Dígame ya mi castigo. -Dos semanas sin recreo.

¡Oh! -Y...

¿Y? -El viernes, los de ciclo medio

harán teatro de cámara negra. Terminarán con una guerra de comida.

¿Y...?

-Limpiarás el teatro después de la actuación.

Sacarás la comida de las paredes.

-¿Por qué no tres semana sin recreo? (FURIOSA) ¡Derrick!

-¡Que la saco! ¡O la saco yo!

-Hola.

¿Cómo estás?

Me duele el ojo.

-Ah, sí, ¿cuál?

¡Qué gracioso!

(SUSPIRA) Quiero café.

-¿Y la palabra mágica? ¡Tráeme un café!

Por favor. -La palabra mágica era loción,

pero lo acepto porque tienes un ojo chungo.

Con dos terrones. -Ya te conozco.

-¡Venga, sal conmigo el sábado por la noche!

Ya tengo planes.

-¿Domingo noche? Me pones enferma.

-¿Lunes? ¡No!

-Miércoles...

-Oh, oh, se ha levantado. -Trina...

espera... cielo...

(DOLIDO) ¡Ooh! -¿Qué pasa?

-Trina se engaña.

-¿Aún sigues con eso? -¡Me quiere!

-Fue un beso ficticio, estaba actuando.

-Tú no lo sentiste, no pudo fingir esa pasión.

Y me da igual si me dice mil veces que no significó nada, porque...

-¿Ves?

-Quiero presentarte a mis padres.

-Ahí está.

¡Aaah! ¡Pero tíos! (RÍEN)

¡Os voy a matar!

¡Madre mía, Jade! Lo siento mucho.

No me destroces socialmente, no pretendía...

¡Olvídalo!

Ah, hola, Jade.

Jade, espera... No puedo hablar.

(GRITANDO) ¡Qué!

¿Qué te pasa? Tori me pegó, ¿te acuerdas?

Ya, pero...

nunca había visto desteñirse...

un ojo morado.

¡Esto es maquillaje!

Tori no te pegó.

¿Verdad?

Eh... ah...

Morado falso...

¿sangre falsa?

Uf, mira, no quiero que le digas nada a nadie y menos a Tori.

Claro.

(GRITANDO) ¡Toriii! ¡Calla!

Tori, ¿dónde estás? ¡Calla, cierra la boca!

¿Habéis visto a Tori? Calla. No molestéis a Tori,

falsa alarma, se ha comido un taco podrido.

Ahí va, André acaba de contarme algo interesantísimo.

-¿Son macarrones con queso? ¡¿Qué más da?!

-Solo quería saber si era eso.

No lo entiendo.

¿Qué?

Sé que André te ha contado que lo fingí todo.

La sangre, el ojo morado.

¿Qué es eso, macarrones con queso? -Lo parecen, ¿verdad?

¿Qué haces aquí? ¿Qué haces tú aquí?

¿Por qué no te has chivado?

Porque estudiamos aquí y pelearnos a todas horas no nos beneficiará.

¿Y vas a dejar que me salga con la mía?

Te han castigado...

y te han bajado la nota.

¿Y estás despegando comida pringosa de las paredes un viernes

para que yo no tenga problemas?

Más o menos.

Vaya.

No puedes portarte bien conmigo cuando yo me porto mal. ¡No va así!

Pues intenta tratarme bien.

Igual te funciona.

Anda, vete, tengo que quitar esta crema de cebolla.

O pringue de cebolla.

Esto...

será más divertido con música.

¡Eh, Derrick, ven a rascar, mola!

-Vale.