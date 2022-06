Jade rompe con Beck

Subtitulado por Teletexto-iRTVE.

Hola, Beck. -Hola, André.

Enhorabuena, te ha tocado una botella de agua.

Metí un dólar en la máquina y me salieron dos.

-Gracias, pero no bebo agua de arroyo de montaña.

¿Por qué no? -Porque están llenos de peces.

¿Y? -Los peces mean.

Estás bebiendo pis de pez.

¡Hola, chicos!

Tío, mira la portada del "Buzzfinger".

-Oh, pobre Jay Leno.

¡No! Debajo.

(RÍE) -Oh. ¿Oh?

Sois tú y Alyssa Vaughn juntos. Venga ya.

Son Beck y Alyssa Vaughn juntos.

-¿Qué os impresiona tanto?

Alyssa Vaughn es famosa. Y está buena.

Su padre es multimillonario. Y está bueno.

No quería decir que... He bebido pis de pez.

Explica esto.

-Va a mi clase de yoga.

Unos paparazis sacaron esa foto, pero sólo somos amigos.

¿Cómo se lo tomó Jade al enterarse que eres amigo de Alyssa Vaughn?

-A Jade le pareció bien.

Me tiró una piedra.

Pues yo tendría cuidado. Jade no parece de las que lleven bien...

-¡Atención!

¡Atención, todos!

¡Parad mientras hablo!

Como todos sabéis, soy Trina Vega.

Bien, si miráis los folletos que acabo de lanzaros,

veréis que a partir de este viernes por la noche

empiezo a representar mi monólogo titulado "¡Trina!".

Con exclamaciones. -¡Eh, cállate!

Es una obra que he escrito yo misma.

No sólo os llegará al corazón, sino que os dejará flipados.

Si miráis las octavillas, veréis que...

¿Puedes pasarlas?

-Here I am once again

feeling lost but now and then.

I breath it in to let it go

And you don't know where you are now

what it would come to if only somebody could hear.

When you figure out how

you're lost in the moment you disappear.

You don't have to be afraid to put your dreams in action.

You're never gonna fade, you'll be the main attraction.

Not a fantasy, just remember me

when it turns out right.

Cause you know that if you're living your imagination,

tomorrow you'll be everybody's fascination.

In my victory just remember me

when I make it shine.

Eh, no hemos terminado de hablar. -Yo sí.

Pues yo no.

-Oye, Alyssa Vaughn sólo es una amiga.

Ya, una amiga que ya te ha mandado seis mensajes hoy.

Señal de mensaje.

Siete.

-No sabes si es ella. ¿Es?

-¿Qué fruta tropical te gusta más? El mango.

Y no me gusta tu nuevo rollito con Alyssa Vaughn.

-Es un mensaje de texto.

Y que dice a lo mejor: "Hola, Beck,

mi padre se ha hecho más rico y más guapo. ¿Nos enrollamos?".

-Vamos a ver si te entiendo. Vamos a verlo.

-Como tú y yo salimos, no puedo tener amigas.

Puedes tener amigas feas.

Pero no famosas y despampanantes que mandan 100 mensajes al día.

-Mira, tú no... Tori, Tori. ¿Puedes venir?

(RESIGNADA) ¿Qué?

-Si fueras mi novia... Oh, buen principio de pregunta.

-¿Te mosquearías si fuera amigo de Alyssa Vaughn?

¿Qué importa lo que ella piense?

Francamente no me haría gracia. A mí me importa lo que piensa.

-¿Cómo dices eso? Ni siquiera... No quiero que me metáis en esto.

No, quédate aquí. (GIME QUEJÁNDOSE)

-¿No crees que una novia debería confiar en su novio?

No, yo sí...

Lárgate, Tori. Encantada.

-Quédate. (EXCLAMA MOLESTA)

A ver, ¿sabes qué? -Dime qué.

No, no se lo digas. Hemos terminado.

Jade. -¿Me estás dejando?

No, no, qué va. Así es.

Así es.

-No seas ridícula.

¿Qué más te da eso? Yo ya no soy tu novia.

Ven a ver mi actuación el viernes por la noche.

¡Empieza a las ocho en punto!

Nada peor que verse en medio de una pelea de novios.

Estado de ánimo: puaj.

¿Qué pasa, afro?

-Te ha llamado afro por los pelos que llevas.

-Ya.

Oye, tienes que ver la aplicación que acabo de bajarme.

Hace efectos flipantes cuando grabas vídeo.

-Qué guay.

Oye, ¿sabes que yo escribía para el periódico del instituto?

Creía que habían cerrado el periódico.

-Sí, lo hicieron pero los mayores crearon uno digital.

Ya sabes, en plan clandestino para las noticias del centro.

Ya lo sé, The Slap. -theslap.com

El punto com ya se sabe.

-El caso es que para The Slap soy el encargado.

(RÍE) Te he engordado la cabeza. Di patata, anda.

-Patata.

En fin, que soy el encargado de escribir las críticas

de todas las funciones escolares. Sí...

-Y, bueno, estoy muy ocupado. -No estás ocupado.

-Y como tú escribes muy bien, había pensado que...

No escribiré la crítica de la obra de Trina.

-Pero ¿y si su obra es horrible? ¿Y si?

Sabes que va a ser un truño. -Ya.

Y si escribo una mala crítica, Trina me va a matar.

Ah, ¿y si me mata a mí no pasa nada?

-A ti le costará más matarte. Tú ya estás desarrollado

y yo aún estoy en el final de mi pubertad.

-Y lee muy despacio.

Creía que estrenaba su obra el viernes.

-Sí, pero voy al ensayo general. No quiero ser el único que vaya.

Pues llévate a Rex. -Me quedo en casa dándome un baño.

Venga, tío, no te agobies. Igual la obra de Trina no es tan mala.

El médico dice que nunca volveré a caminar.

Ni siquiera con muletas.

Pero voy a deciros algo.

Tengo miedo.

Soy una mujer en Chicago

que tiene miedo.

No.

No.

Para.

Hola.

¿Qué hay, Jade?

Se te ve necesitada de compis de almuerzo.

Por favor.

Pensé que estabas enfadada por... He cortado con Beck, ¿vale?

Le he dejado.

Motor y claxon de coche.

Ay, va.

-Eres alucinante. ¿Lo sabías?

¿Es Alyssa Vaughn? Sí, ¿y?

Nada. Es asquerosa. ¿Una patata?

¿Asquerosa? Mírala.

Se rompe de buena, en serio.

Mejor me callo.

Mira, no quería decir... Me da igual.

Si Beck quiere salir con eso, que se divierta mucho.

Eh... ¿Qué?

Has destrozado tu burrito.

Vale.

Hola, Robbie. -¡Ah! Hola.

¿Me estás evitando?

-¿Evitarte? Qué va.

Estaba aquí tomándome una crema de champiñones.

¿Qué opinas de mi actuación de anoche?

-Tu actuación me pareció muy... -Dijiste que era un truño.

¿Qué ha dicho ese? -Nada.

No sabe lo que dice. Toma una medicación especial.

(REX) -Yo no me medico.

¿Vas a escribir una buena crítica de mi obra o no?

-Trina, verás.

Soy periodista y mi trabajo es escribir la verdad.

Y, sinceramente, tu actuación no me pareció nada... ¡Ah!

Sólo te lo diré una vez. -Vale.

Me he dejado la piel en esa obra y escribirás una buena crítica.

-Tengo un champiñón en la nariz.

¡Escribe una buena crítica! Lo mataría.

(ASQUEADO) -Ahí está.

¡Mía! ¡Mía!

(VIDEOJUEGO) 15-0.

Tori, me has fastidiado el tiro. Ya no quiero jugar más.

Timbre.

Abre tú.

¿Jade?

Y ahora estás en mi casa.

Esta cometa está rota.

Vale. ¿Y?

Estaba dando un paseo y vi esta cometa enredada en un arbusto

¡y alguien tiene que arreglarla!

¿Quieres que te arregle la cometa? ¿Quieres olvidarte de la cometa?

Perdona por sacar el tema.

(LLORA) ¡Quiero volver con Beck!

Pero si le has dejado. ¡Ya!

Como cuando tenía siete años y tiré a mi Sr. Potato.

Y luego quise recuperarlo, pero no pude.

Mi madre se lo había dado a unos huérfanos avariciosos.

Jade, si quieres volver con Beck, ¿por qué no se lo dices?

se lo he dicho, pero me ha rechazado.

No quiero ser mala, pero ¿por qué buscas mi ayuda?

Porque no quiero que la gente guay me vea así.

Vale, deberías... Pero ni siquiera somos amigas.

Ya, pero si me ayudas, a lo mejor me caes mejor.

O sea, que si te ayudo, ¿consigo una amiga borde?

Por favor, por favor. Habla con Beck por mí.

(LLORA)

Vale. Está bien, hablaré con Beck.

(LLORA) Y que sea pronto.

Te he manchado la almohada de maquillaje.

Tranquila.

Le pediré a mi abuela que me haga otra.

Si alguna vez resucita.

Tengo una misión, pero ¿quién me manda a mí a hacer de Celestina?

Estado de ánimo: esperanzada.

(MUJER) -Aprieta el botón junto a la puerta, cielo.

Vale, gracias.

Timbre con melodía.

(ANCIANA) -¿Quién es?

Sé que eres tú, Beck.

-Gracias, Consuelo. -De nada.

-Pasa.

Así que vives aquí. -¿Te parece mal?

No. Sólo es curioso que vivas en una caravana aparcada

en el jardín de tus padres.

-Dijeron que si vivía bajo su techo, debía cumplir sus normas.

Oh, tu techo. -Mis normas.

-Bueno...

Bueno, te preguntarás qué hago aquí.

(CON VOZ MASCULINA) "Vino Tori, ¿qué pasa?"

-¿Yo hablo así?

No, es mi voz de chico genérica.

-Ah, me gusta. Habla más.

Vale. Eh...

(CON VOZ MASCULINA) Tío, ¿por qué no vuelves con Jade?

Tú ya me entiendes. Sí.

-¿Debería volver con Jade? Ajá.

-¿Por qué? Porque...

Es... Ya sabes.

Fantástica.

-¿Sabes? ¿Qué?

-Me alegro de haber cortado. ¿Por qué?

-Porque ni me acuerdo de la última vez que hizo algo por mí.

Venga. ¿Y cuándo cumpliste años? Algún regalo te haría, ¿no?

Me compró una lata de limonada.

Porque le gusta la limonada.

Ya, pero... ¿De lata?

Se la bebió. Ya, pero...

¿Tengo novio o no tengo novio?

-¿Quieres uno? Lárgate.

¡Eh, ricitos! -¡Ah!

Hola, Trina. ¿Esa blusa es nueva? No me mires la blusa.

He entrado en The Slap y todavía no he visto tu crítica de mi obra.

-Ya lo sé. ¿Cuándo la vas a colgar?

El plazo es flexible, así que... -Ay, por favor.

Más vale que salga hoy y que pongas mi obra por las nubes.

(GRITA ASUSTADO)

(RÍE)

Tienes trabajo pendiente.

(RÍE)

-¡Oh, mi jersey canadiense!

No tiene gracia. Trina me obliga a escribir una buena crítica

sobre su obra espantosa y yo no sé mentir.

¿Tan mal lo hizo? -Tanto que daba risa.

Vale, vale. Pues di que es la obra más divertida que has visto.

-Pero ¿qué dices? La crítica de una comedia.

-¿Comedia? Ajá.

-Pedazo de idea. Y gratis.

-Gracias, tío. No, espera, dame 10 pavos.

-Ni de coña, tío. Veinte.

-¿En dos de diez?

Ayúdame. Lo he intentado.

Quizá tengas que olvidarte de Beck.

(BALBUCEA)

¿Adónde me...?

Y me metes en un armario.

¿Cómo no va a querer volver Beck?

Soy súper guay y estoy buena. Lo tengo todo.

(LLORA)

A los chicos no sólo les importa lo guay o guapa que seas.

¿Y qué más les importa?

Beck dijo que llevabas dos años sin hacer nada por él.

Eso no es en absoluto verdad. Sólo llevamos un año y 11 meses.

A lo mejor querría volver, si hicieras algo bonito por él.

¿Cómo limonada casera quieres decir?

Si quieres recuperarle, tendrás que ir más allá de las bebidas.

Un perro. Si te vas a poner borde...

No. Beck siempre está diciendo que quiere un perro.

Un rottenmeier. ¿Un rottweiler?

Eso. Es lo que quiere. Vale, siguiente paso.

-Cómprale un perro al chaval.

Vámonos. Bedel chungo, vámonos.

-Y cuando el presidente Lincoln estaba viendo la obra

en el Teatro Ford, Booth se deslizó en el palco de Lincoln,

sacó una Deringer y disparó.

¡Te voy a matar! (ASUSTADO) -No.

-Más vale que corras antes de que esa... ¡Ah!

-¡Rex! -Trina, estoy dando clase.

¿Cómo te atreves a llamar comedia a mi obra?

-Para ser fiel a mis principios.

-Trina, sal de esta aula.

Sé dónde vives. -No, qué va, me mudé el año pasado.

¡Dame tu dirección! -Cahuenga, 30707.

Es un dúplex, vivimos arriba.

Apuntado.

¡Estoy muy enfadada!

(ASUSTADO) -Ay.

(ALTAVOZ) -Va a dar comienzo el monólogo de Trina Vega.

Al principio, no había nada.

Y después,

llegó una mujer.

Caray, no puedo creer que esté aquí, en la ciudad de Chicago.

A una mujer como yo puede pasarle de todo.

Aquí, en Chicago.

(EL PÚBLICO RÍE)

(EL PERRO LADRA) Chis.

A ver, un segundo.

Está dormido. Dame al perro.

Vale.

Espera, que le gotea la nariz.

Suena.

Los perros no saben sonarse la nariz.

(EL PERRO SE SUENA LA NARIZ)

(SUSPIRA) Anda, dame al perro.

Hola, entra ahí. Ve a lamerle la cara a Beck.

Y si con eso vuelvo a gustarle, te deberé una muy gorda.

Ya me debes una muy gorda.

Ladridos y gruñidos.

-¡Ah! ¡Socorro!

¿Qué pasa? No sé.

¡Beck, Beck!

¿Estás bien? ¿Tú qué crees? ¿No lo oyes?

¡Beck! ¡Es terrible! ¡Ya!

Ahora nunca volverá conmigo. ¡Eso no es lo más importante ahora!

¿Y qué vamos a hacer? (GRITA ASUSTADA)

-¡Quita, bicho! -¿Qué está pasando?

¡Ah! ¿Beck?

¿Qué haces aquí fuera? Estás siendo machado por un perro.

-¿Un perro? Ahí está mi padre. ¿Tu padre? Dios mío.

(EN LA CARAVANA) ¿Qué hace este perro?

-Menudo perraco.

¡Papá!

Ya está.

Ya está.

Soy una mujer en Chicago aprendiendo a caminar de nuevo.

(RÍEN)

Gracias al doctor Stevens y a mis nuevas piernas de plástico.

(EL PÚBLICO RÍE)

¡Chúpate esa, Chicago! No puedes con una mujer como yo.

A partir de ahora, llamaré a esta ciudad

Chi-cagó. (RÍEN)

-¡Bravo! -¡Bien!

(RÍEN)

¡Sí! De nada. Gracias a vosotros.

¡Sí! ¡Reírse está bien!

Soy para partirse.

-Nos vemos en el hospital. (MALHERIDO) -Oh, vale.

Lo sentimos. Lo sentimos mucho.

(EL PADRE DE BECK GIME DOLORIDO)

-Se pondrá bien. -Gracias.

Oye.

¿Vas a la universidad? Adiós.

Sirena.

Fue idea de Tori. Tía.

Vale.

Fue idea mía, pero no creía que el perro se iba a poner así.

Te lo he regalado porque quieres uno desde que te conozco

y pensé que a lo mejor...

Volverías a quererme. -Siempre te he querido.

(TIERNA) Oh.

La he fastidiado.

No pasa nada. Y te debo una, de verdad.

Oye, eh...

Se está haciendo un poco tarde. ¿Podrías llevarme a casa?

Puedes ir andando.

¡Cuidado, no os atragantéis!

Bueno, mirad esto. De TheSlap.com

-Not a fantasy, just remember me

(DESAFINA) When I make it shine.

Desafinas. Desafinas mucho. No, qué va.

¿Qué dices?