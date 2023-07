La horrible chica de Andre

(Risas)

(Timbre)

Cat, ¿por qué tiras el refresco a la basura?

Porque no tenía sed.

Pero has comprado un... Déjalo.

¿Qué haces el sábado?

Cuidar al perro del jefe de mi madre.

Ah, ¿de qué raza es?

No sé muy bien, tiene zarpas y cola.

(Risas)

¡Igual es un "zarpacola" inglés!

(Risas)

¿Qué haces tú el sábado?

¿Crees que como Beck y yo hemos cortado no tengo ningún plan?

No, yo no he dicho... Tengo muchas cosas que hacer.

Pero si quieres que cancele mis planes y te acompañe

pues vale, de acuerdo. Está bien, iré.

No hace falta. ¡Que iré, he dicho!

(Risas)

Pero me debes una, pequeña.

(Risas)

¡Gracias!

-Hola. Sí, hola.

(Risas)

¡Tachán!

¿Quién iba a decir que las chicas podían inflarlos con la nariz?

(Risas)

"Oh là là"!

¡Hala!

Parad.

¿Por qué últimamente llevas ropa tan molona?

Qué va, solo es ropa.

Oye, ¿es un reloj Bouzet?

¡Es un Bouzet! Siempre he querido ver un Bouzet.

¿De dónde sacas estas cosas? ¡André!

¡Eh, André! Ah, hola, Hope.

Te olvidabas el pañuelo nuevo.

(IRÓNICO) Ya, no lo he dejado en tu coche a propósito.

(Risas)

(CARRASPEAN)

Chicos, esta es Hope.

Hope, estos son unos conocidos míos.

Tori. Yo soy Robbie.

¿Qué haces?

No sé, es que no me veo el pañuelo con esta camiseta.

Cuando te lo regalé te encantó. ¡¿Era mentira?!

(SILBA)

No, me encanta. Espera, me lo pongo otra vez.

Sí, eso es.

¿Ves? Te queda bien. -Como una bonita correa.

(Risas)

-¿Te recojo a mediodía y tomamos "sush"?

"Clarush".

(GIMEN DE DISGUSTO)

¿Queréis venir? (MUÑECO) No.

(Risas)

Robbie y yo tenemos una cosa... en un sitio.

¿Una cosa en un sitio? Cierra el pico.

Pues ven tú, Tori.

Oh, yo... Sí... Allí estará.

Allí estarás. Allí estará.

Me encanta el "sush".

Qué bien.

(RÍE) Sí.

Muy guapa. Y generosa.

Sí, parece muy maja.

Gracias.

¿Quién la odia? Yo.

(Risas)

(Canción pop)

VICTORIOUS

"Sushi con André y Hope. ¿Hope? Vaya plan.

Vale, es muy malo. Estado: pescadívora".

¡Hala, qué sitio más chulo!

Ya, hacen un sushi riquísimo.

Seguro que tienen sopa de miso, me encanta.

La sopa de miso es asquerosa.

Sí, antes me gustaba, luego vi que era asquerosa.

(Risas)

¡Hola, Hope, bienvenida a Nozu!

-Hola, señora Lee. ¡Ahí va, Dios!

¿Qué? ¿Está aquí?

No. ¡Soy Tori!

Produjo la obra de mi amigo.

Ah, sí. Y vosotros dejasteis a mi hija colgando del techo.

Oh... ¿Ah, sí?

¿Y su otro restaurante, el Wok Star?

Se quemó en un misterioso incendio. Muy triste.

Pero cobré el dinero del seguro y abrí este.

(Risas)

Pero el Wok Star era un restaurante chino.

Ya. ¿Y?

Que esto es un local de sushi, que es japonés.

¿Usted es china o japonesa?

¡Ay!

Tengo tres buenos sitios en la barra.

Uno para Hope, otro para el novio de Hope

y otro para la chica que intentó matar a mi hija.

Gracias. Y siento haber colgado a su hija.

No pasa nada. Algún día me vengaré.

¿Qué?

Oye, la canción que voy a cantar en tu cumpleaños...

Pídeme una ensalada sunomono sin cangrejo.

Tengo que hablar con la Sra. Lee de mi cumpleaños.

¿Vas a celebrar tu cumpleaños aquí? Qué guay. ¿Cómo...?

Y se ha ido.

(Risas)

Sí, allá va.

Y... ¿de verdad te gusta?

Sí.

¿Seguro? Porque parece que te pone un poco nervioso.

No, no.

¿Qué os pongo?

Mi chica quiere ensalada sunomono, pero sin cangrejo.

Vale.

En serio, no le ponga cangrejo. ¡Como le ponga, me mata!

(Risas)

¡Cat! ¡Eh Cat!

Oh, es Jade. ¡Aquí!

Jade parece muy borde, pero tranquilo, lo es.

(Risas)

Hola. ¡Hola!

Saluda, Coober.

¡Hola!

Vaya casa, el jefe de tu madre debe de estar forrado.

Sí, tiene un coche muy chulo y una parte de Texas.

¿Tiene una parte de Texas? Sí, pero solo la de arriba.

(Risas)

¡Hala! ¡Esta guitarra es una strattenbocker del 62!

Como la de Elvis. Es de Elvis.

Anda ya. Lo tiene escrito.

"Gracias, muchas gracias. Elvis Presley".

(Risas)

¡Jolines!

No la toques. Siéntate.

(TV) "Comenzamos nuestro programa de actualidad

para ofrecerles las noticas..."

-¡Bien, estamos las dos juntas! ¡No!

(Risas)

(Llaman a la puerta)

¿Quién es?

¿Un delincuente? ¡No!

Está abierta.

Hola.

¿No tenías la fiesta de Hope?

¡Sí! Tenía que estar en su fiesta,

cantar una canción y ella tenía que gustarme, ¡pero no!

¡No me gusta en absoluto! ¡Ni un poco! ¡Y no sé qué hacer!

(Risas)

¿Quieres puré de patatas?

¡No, no quiero!

Dame.

¿Por qué sales con esa chica si no te gusta?

Es por su padre. ¿Quién es su padre?

¡Shawn Quincy!

¡Shawn Quincy! (ASIENTE)

¡Es el propietario de RPX Records!

Ya lo sé. Si le gusta mi música me convertirá en superestrella.

Por eso salgo con la gruñona histérica de su hija.

(Risas)

Eso es terrible.

¡Sí, por eso estoy disgustado!

¡Porque sé que lo estoy haciendo mal!

¿Has hecho el puré a mano?

Sí. ¿Por? Tiene grumos.

Tienes que procurar no dejar grumos.

(Risas)

¿Sabías que el jefe de tu madre

tiene una calavera humana en su habitación?

Déjala donde estaba. No debo tocar nada.

Tocar las cosas es parte de la vida.

Pero no debemos... Mira.

Estoy tocando la guitarra de Elvis.

Soy Elvis Presley y toco mi guitarra.

Así, es, guapa.

He tocado la calavera del jefe y ahora estoy tocando mi guitarra.

¿Ves? He tocado la guitarra y no ha pasado nada.

(Estrépito)

(Guitarra rompiéndose)

Esa guitarra no estaba bien colgada.

(Risas)

No me creo que estés haciendo esto.

Te compraré mas patatas.

No, digo salir con Hope

solo porque su padre es Shawn Quincy.

Tienes que ser sincero y cortar con ella.

Sí. ¿Cuándo?

Esta noche. Pero es su cumpleaños.

Ah. ¿Por eso no quieres decírselo?

¿O es porque quieres cantar en la fiesta delante de su padre?

¿Hay una fiesta y va a estar Shawn Quincy?

No estás invitada.

No quiero ser pesada, pero ¿dónde y cuándo es esa fiesta?

(Risas)

No le digas nada.

Vale, pues le seguiré.

¡Oh, Trina!

¡Voy a ponerme tu vestido morado!

Sé que está mal salir con Hope para que su padre oiga mi música.

Está fatal. Pero los últimos artistas que fichó

son discos de platino, premios Grammy... estrellas.

Sigue estando mal.

¿Debería dejar a Hope antes de cantar delante de su padre?

Si quieres hacer lo correcto, sí, déjala esta noche.

¿Y si cantas la canción conmigo?

Déjala mañana.

(Risas)

"Fiesta. Voy a cantar delante de un productor musical.

Me sudan los pies. ¡Ay! Estado: como un flan".

(Bullicio)

Ahí está tu novia.

Sí, es una bruja.

Hola, Hope. ¡Guapa!

¿Por qué la has traído?

Dijiste que trajera invitados. ¡Cállate, André!

Vale...

parece que tu fiesta está... ¡No! ¡Dije atún picante!

¡Eso es atún normal y lo quiero picante!

¡Es más maja...!

¡Madre mía!

¿Qué? Su padre.

(EXCLAMA) ¡Shawn Quincy!

Uno de los poderosos en el negocio. Mira con quién está.

¡Ay, Dios, es Trey Dirty!

Estoy pensando en soltar el álbum antes del vídeo.

Así podríamos... -¡Hola, Shawn Quincy!

Soy Trina Vega y hoy es su día de suerte.

¡Oh, no! ¡Le dije que no viniera!

Soy cantante y bailarina.

Y si me da media oportunidad mi talento le dejará boquiabierto.

(GRITA)

Quizá no sea un buen momento, mándeme un mensaje.

(GRITA Y CANTA) ¡No, por favor, no me lleve!

(Risas)

-¡Oye! ¡Ay!

Tú y yo tenemos que hablar. ¿De qué...?

(Risas)

¡Me has tirado del brazo!

¿Me estás "retrucando"?

Bueno, ya está bien. ¿Qué?

¡Que te "retruco"!

¡Truco, truco, retruco!

¡André!

No quiero fastidiarte el cumple, pero no quiero salir contigo.

(Aplausos)

¿Intentas dejarme?

Pues si no te parece mal...

(Risas)

No me vas a dejar en evidencia

en mi "sushifiesta" de cumpleaños.

¿Qué tiene que ver el sushi?

(Risas)

¡Si quieres cortar mañana, vale, pero esta noche eres mi novio

y vas a cantar una canción como prometiste!

Hola... ¿Cómo vamos?

(Risas)

¡Cállate!

(Risas)

¿Lo has visto? He intentado dejarla.

Sí, ha hecho bien.

Y aun así quiere que cante delante de su padre.

(TRINA SE QUEJA)

Espera. ¡Tori, dile a este hombre que me conoces!

Y ¿tú eres...?

¡No!

¡Sí!

(Risas)

(Suena y cruje)

¿Crees que el jefe de mi madre se dará cuenta?

¡Cat! ¡Hola, Cat!

¡Estamos aquí!

¿Has llamado a Robbie?

Sí, para que nos ayude con la guitarra.

Si ni sabe subirse la cremallera del pantalón.

(RÍE)

¿Qué pasa, palomitas?

Hola.

¿Por qué viene Beck? No me dijiste que estaba Jade.

No lo sabía.

Creía que habías quedado. ¿Por qué lo creías?

Por tu página.

¿Cotilleas mi página? ¿Qué más te da?

-¿Llevas la bragueta abierta?

(Risas)

Arreglad la guitarra antes de que vuelva el jefe de su madre.

También la ventana.

Buscaré una empresa de reparaciones

con la aplicación de mi Pear Iphone.

(Risas)

Empresa de reparación de ventanas en Beverly Hills.

"Buscando pañales para adultos".

(Risas)

¡No, esa fue mi última búsqueda!

(Risas)

A ver, a ver.

Esta canción va dedicada a la cumpleañera.

(Aplausos)

La voy a cantar con mi amiga Tori Vega.

Hola. Hola.

Felicidades, Hope.

Y gracias por ese gesto.

(Risas)

Y es un honor actuar delante del Sr. Shawn Quincy.

Un hombre... ¡Canta ya!

(Risas)

(Música pop)

(GRITA)

(Aplausos)

(CANTA)

-¡Fuera!

-¡No quiero irme!

(Vítores)

(Aplauso y vítores)

-Gracias por arreglar la ventana. -Y no hemos notado su calvicie.

(Risas)

-¿Está bien la guitarra? Fenomenal.

Ni se nota por dónde se ha roto.

El jefe de mi madre no sabrá lo que ha pasado.

¿Es una calavera de verdad?

Sí. Dámela. No la estoy mirando.

¡No tenemos tiempo! ¡Trae, para!

(Estrépito)

(Risas)

(CAT LLORA)

No llores.

(Timbre)

Un zumbido. La bragueta.

(Risas)

¿Hola?

-"Soy Carl Gibbons, me he dejado las llaves".

-Es el jefe de mi madre.

-"¿Puedes abrirme?"

-Claro que puedo.

O puede irse a Europa dos semanas.

(Risas)

-"Cat, ábreme".

(ASUSTADA) Vale.

(LLORA)

Cat. Todo saldrá bien.

Cuando suba le explicamos que...

(Temblor)

¿Qué pasa? ¡Un terremoto!

Un terremoto. -Agachaos y cubríos.

(LADRA)

(Estrépito)

(Gritos de pánico)

-¡Todos al suelo, no tengo seguro!

(Estrépito)

¡Proteged mis regalos de cumpleaños!

(Risas)

(Risas)

(FUERA) "¿Cat? ¿Cat?"

¡Cat!

-Hola, Sr. Gibbons.

Se han roto cosas.

-Ya lo sé, he sentido el terremoto mientras subía.

¿Estáis bien? (TODOS CONFIRMAN)

-Siento mucho lo de su guitarra y su lámpara y su mesa.

-No pasa nada, no es culpa tuya.

-Pero... El Sr. Gibbons no está enfadado

porque sabe que esto ha sido por el terremoto.

Sí, solo podemos culpar a la tierra.

Que se mueve.

Por supuesto. Menos mal que después de todo

Coober y vosotros estáis bien. Hijo, la bragueta.

¡Mecachis!

(Sirena)

-Me duele la cabeza. -Sí, hija.

(Risas)

¡Que te mejores! ¡Felicidades!

¡Que te calles!

Se pondrá bien, pero tiene una conmoción. ¿Quiere acompañarla?

-Pues podría... O...

¿Y si volvemos a escuchar a André y a Tori cantar?

(TODOS CELEBRAN)

¿Nosotros? Sí.

(Canción pop)