Helado para Kesha

-Cat.

Cat, vamos, no puedes enfadarte conmigo por algo

que hice en tu sueño.

-Es lo que no hiciste.

-Pues por lo menos dime qué es lo que no hice.

-Vale. Aquellos niños se nos querían comer

y tú no hacías nada por ayudarme, sólo llorabas y gritabas:

"¡No me comáis, coméosla a ella!".

-Pues lo siento.

Y si de verdad unos niños intentan comernos,

te prometo que...

¿Por qué no se te iban a comer a ti?

-¡Robbie! -Quiero vivir. Hay cosas

que no he hecho nunca, cosas que me apetece

muchísimo hacer. ¿Qué es lo que te apetece

muchísimo hacer? -Montar en pony,

dar clases de cocina, y...

Y otras cosas.

-¿Sólo helado? Ajá.

-¿Eso es lo que vas a comer? No, lleva en mi taquilla

todo el día, así que me lo beberé.

-¿Por qué?

Quiero conocer a Kesha.

Maldita sea...

¿Kesha no está ahí dentro?

No, me ha salido otra K.

-Ah, es por el concurso ese. ¿Qué?

-Eso que hace Kesha con los helados Lighters.

Hay una letra al fondo de cada tarrina.

Te puede salir la K, la E, la S, la H o la A.

-Y si encuentras las letras para deletrear Kesha

ganas un concierto privado. ¿De Kesha?

-Sí. Pero esta semana ya me he comido

once tarrinas de helado y sólo me han salido once K.

¡Ah!

-Robbie dejó que se me comieran unos niños.

-¿Qué culpa tengo de que les apetezcas a los niños

de tus sueños.

Hola, Trina. No te hablo.

Tori, necesito tu opinión. ¿Sobre?

Digamos que una persona hizo un trato con alguien.

¿Qué clase de trato? Pues prometió que haría algo.

¿Tendría que cumplir su palabra? Sí, un trato es un trato.

¿Aunque fuera hace unos diez años? Sí, tienes que cumplir

tu palabra por mucho tiempo que haya pasado.

Me alegro mucho de que pienses así, porque a lo mejor te acuerdas

de esto, de cuando tú tenías seis años y yo siete.

¡Madre mía! Si que me acuerdo.

Anda, léelo. Ah, vale.

"Cuando yo, Tori Vega, tenga dieciséis años,

me casaré con un apuesto príncipe y viviremos en un castillo

de azúcar mágico". Eso no ha pasado.

Ya sé que no ha pasado. Ya, y di lo que dijiste que harías

si no pasaba. "Seré la asistente de Trina

y haré todo lo que ella diga durante un mes".

¡Así es!

¿Y? Esto lo escribí con seis años.

Ya, y, dime, ¿quién ha dicho "tienes que cumplir tu palabra

por mucho tiempo que haya pasado?". -Martin Luther King.

No, Martin Luther King dijo que había tenido un sueño.

-Yo he tenido un sueño, me comían unos niños.

Tranquila, Tori, no voy a pasarme demasiado.

¿Queréis decirle que no sea absurda?

Bueno, hicisteis un trato. -Y una persona debe cumplir

su palabra. Gracias, amigos de Tori.

Ah, toma una lista de cosas que tienes que hacer para mí.

Yo no... Te daré otra lista por la mañana.

Adiós.

¿Depilarle el dedo gordo... del pie?

Eh, mírame.

¿Qué vas a? Uh...

(RÍE)

¡Toma ya! Seis de seis.

¡Uh! (RÍE)

¿Y qué tiene de divertido para mí? Puedes ser el objetivo.

¡Tori!

Ah...

¡Tori! ¿Qué?

Quiero una cosa.

¿En qué puedo ayudarte?

No me gusta esta canción, quiero que la cambies.

Tienes el teléfono al lado. Ya,

pero aquí tengo un pepinillo y aquí un brillo de labios.

Cambia la canción.

Pon algo de Kesha, a lo mejor le da suerte a mi helado.

¿Quieres algo de Kesha? ¿Quién le pone ketchup

a un pepinillo?

Keshaaa...

Ah, sí, una canción de Kesha.

(Pitidos) Bien, ahora vete.

Hum... ¿Cómo voy a se su asistente un mes sin arrancarle la cabeza?

¡Oh, toma ya! ¡Ah, te ha salido una A!

Al fin. Bien, ya tienes la K y la A.

Sí, sólo me faltan la E, la S y la H para en concierto.

Te falta ESH. Necesito un ESH urgentemente.

¡Tori!

Uh...

¡Tori!

¿Sí? ¿En qué puedo ayudarte?

Me encanta esta canción. Ponla otra vez.

Ah...

Oye. ¿Por qué bajas el volumen?

¿Te gusta Kesha? Sí, ¿y?

Si consigo que Kesha te dé un concierto privado aquí,

en esta casa, ¿puedo dejar de ser tu asistente?

Puf...

Claro, pero como eso es imposible pon la canción en repetición

y pírate.

Vale.

(BOSTEZA)

¡Oh! ¡Ah!

Ahora sí que mola.

(RÍE) ¿Te gusta?

Más. (RÍE)

André me ha dado en la nariz. Ja, ja, ja.

Ahora tengo que encontrar las letras para formar Kesha.

Me siento como loca.

Ah... K.

K.

-A. -K.

-A.

Nunca vamos a formar KESHA. -¿Por qué hay tantas K y A?

No sé, pero iríamos genial para ganar un concierto privado

de Akkkk.

Tiene que costar encontrar algunas letras para que no gane

todo el mundo. Estoy harta, el helado

me recuerda a mi infancia.

-¿No tuviste una infancia feliz?

Mi juguete preferido era un martillo.

¿A ti qué te parece? -Oye, no hace falta que ayudes.

No. -¿Qué?

Pero si ganamos y Kesha da un concierto privado aquí

sólo vendrán los que han ayudado a encontrar las letras.

Sólo vendrán los que han ayudado a encontrar las letras.

¡Que yo no hablo así!

¡Ah!

¡La E, tengo una E!

-¡Bien! -¡Bien!

¡Sí! A ver, vamos a colocarla.

¡Sí! Huy, que tengo helado.

Eh, ¿adónde vas? -No hay por qué desperdiciar

todo este helado. Voy a llevarlo al parque

de la esquina y a dárselo a los niños.

-Yo sé lo que opinarán las madres de los niños

de que un extraño les dé... Tú déjale.

-Jade, eres una influencia pésima. ¡Que le dejes!

-Buena suerte.

Bueno, chicos, si encontramos una S y una H

tendremos un concierto privado de Kesha.

¡Y mi libertad de Trina! -¡Qué guay!

-¡Bien! Pues vale.

K. Eh... A.

A. -K.

-A.

K.

K.

A.

K. -K.

Jo, esto está empezando a dolerme.

Y no en el buen sentido.

Necesitamos una S y una H.

¿Es que es tanto pedir?

-No me queda helado. Ah, ni a mí.

Beth llegará enseguida con más.

Robbie, ¿qué ha pasado?

-He ido al parque, me he bajado de la bici

y he gritado: "Eh, niños, ¿a quién le apetece

helado gratis?".

Y entonces las madres me han perseguido

hasta un callejón y me han pegado con palos.

-¿Palos?

(RÍE) -Y una muy grande

hasta me ha pisado el cuello.

Cómo molan las mamás grandes.

-Buenas. ¿Dónde está el helado?

¿No has podido comprar más? -Mirad, la última actualización

de Kesha.

(LEE) Enhorabuena al chaval de Nortrich que ha encontrado

las letras para formar Kesha. Gracias por participar.

Keshadiós.

Se acabó el concurso. Guay, he malgastado nueve horas

de mi vida masacrando tarrinas de helado para nada.

-¡Y a mí me han apaleado unas madres chungas!

Qué asco de vida. -Ah...

No estés triste.

¡Sí, estoy triste! No me he casado con un príncipe

y no vivo en un castillo de azúcar mágico, y ya no podemos ganar

el concierto de Kesha y tendré que seguir siendo la asistente

de Trina durante veintiocho días más.

-Sí que es triste.

No pasa nada.

Puede... puede que a Trina se le haya olvidado.

Sí, eso es, qué bien.

¡Frota bien!

Pañuelo.

(Moqueo)

(TOSE) Mira el color.

¿Por qué?

Porque el médico dice que si es amarillo verdoso tendría que empezar

a pensar en tomar antibióticos. ¿Qué haces?

Tori, no empujes. Tori.

Uh, no te veo contenta.

Pues no.

-¿Te lo hace pasar mal Trina? Sí.

¿Sabéis que duermesuda? ¿Que duermesuda?

Anoche me hizo entrar en su habitación cada dos horas.

Con una esponja, levantarle los brazos y después...

(Móvil) ¡Tori! Cógeme el teléfono.

No quiero. Eres su asistente.

Haz lo que te dice. Gracias, Jade.

(Móvil) No me toques.

¿Por qué no coges tu teléfono? Es ese chico, no para de llamarme.

Cógelo. (SUSPIRA)

¿Diga?

No, lo siento, Trina está...

Muerta.

No, me he mudado a Canadá.

Ah... se ha mudado a Canadá y después se murió.

Sí, soy hermana Tori.

No, no quiero salir contigo, pero...

¿Llevo muerta diez segundos y ya le tiras los tejos

a mi hermana? No, no, escúchame tú.

Da igual que te haya dicho... Así es mi vida ahora.

Así que ya de paso... -Eh, Tori, ven a ver esto.

Ah, ¿qué? (RÍE)

-Ponlo otra vez. -Vale.

-Pues resulta que el chico de Nortrich que dijo

que había ganado el concurso del helado de Lighters

se lo inventó. Sí, es un pardillo. En fin, el concurso sigue el pie.

Chicos, Kesha y corto.

Aún puedo ganar el concurso. -Corre, Tori, corre a tu casa

y no pares hasta que llegues. Sí.

El concurso sigue en marcha. Tengo que comprar más helado.

Me voy corriendo. Me siento mareada.

K.

A. -A.

-H. -K.

Espera, espera, Cat, ¿qué has dicho?

-¿Cuándo?

Hace un segundo.

-Creo que cuándo.

No, antes.

-Ah, he dicho H. ¡Eh!

-¡Qué guay! -¡Lo tiene!

-Genial. -Qué querida me siento.

Sí, aquí está, aquí está.

¡Oh, sí! -¡Sí!

¡Kesha! (TODOS) ¡Kesha!

¡Kesha! Vale, vale, vale, hay que encontrar

la S antes de que lo haga otro. Sí, vamos.

Sí.

Eh... A

A.

-K.

-A.

-Ah.

E.

-A.

-H.

-K.

No. Ah...

Ah...

No puede ser, no puede ser.

Tori, eh... ¡¿Qué?!

¡Tengo que encontrar la S!

¿Por qué no descansas un poquito?

No, tengo que encontrar la S.

No quiero seguir siendo la asistente de Trina.

Necesito la S para formar Kesha.

¿Dónde están las S?

(LLORA)

No lo sé, cariño. De verdad que no.

-Chicos. ¿Qué pasa?

-La letra que más hemos encontrado es la K, ¿verdad?

Ajá. -Sí.

-¿Y en qué sabores hemos buscado más?

Ah...

Bomba de bombón pasada de pasas y cowboy cremoso.

-Ah, que según la web de Lighters

son los tres sabores más vendidos.

O sea, que si meten las letras más fáciles de encontrar

en los sabores más populares... Seguramente meterán las letras

más difíciles de encontrar... ¡La S!

La S...

-En el sabor que menos se vende.

¿Cuál es el sabor de helados que menos se vende?

-No me gusta que me chillen. Uh...

Tranquila. -Tori, Tori, para.

Ya vale. Toca tu perapack y dinos el sabor

menos popular. -Vale, vale, es...

Castañazo de castaña.

-Ese no lo había oído nunca. No yo.

Tiene que existir en algún sitio. -Sí, claro.

Es el que más le gusta a mi hermano, así que mi madre

se lo compra y le mete dentro su medicina.

¿Y dónde compra los castañazos de castaña?

-Lo compramos en el Handy Kid de Calabasa's.

Llévame. Vamos.

Ya voy. -¿Puedo ir yo?

¡Me da igual!

(RÍE) ¡Vamos!

Ya voy.

-¿Y bien? Yo primero.

Uh...

Uh...

¡Daos prisa! ¡Que nos los quitan de las manos!

¡Vamos, vamos! ¿Cuál es?

¡Coge ese! Ahí.

¿Ese otro de qué sabor es? ¡Castañazo de castaña!

Paga. -Vale.

Uh...

Aprieta más. ¡Ya está!

No.

Es una birria de... H.

A lo mejor hay más tarrinas.

No, era la única de castañazo de castaña.

Aaa...

Aaah... Tori...

Tori... Que estamos en público.

Venga. Aaah...

Poe favor. -Eh.

Ese niño está comiendo castañazo de castaña.

¡A por él! ¡Ah!

Hola. -¿Qué hay?

Ah... ¿Qué estás comiendo? -Castañazo de castaña.

-Anda... Ah...

¿Nos lo das? -Que te pires.

Te damos treinta pavos.

-Hecho. ¡Ah!

-Bien, ya podemos ganar el concurso y conocer a Kesha.

Cat... ¡Cierra el pico!

-¿Qué pasa? -¿Esto es lo que queréis?

¡Ah! Ah...

-Os la daré. ¡Ah!

-Si... Ah...

¿Qué quieres? -Ir al concierto privado.

Vale. Hecho.

-Y...

Quiero besarte.

¿Qué?

-Y a ella. (RÍE)

-Y... a la chunca. ¿Qué?

Mejor no sigas.

Tenemos a Kesha, se acabó ser la asistente de Trina.

¡Vamos de concierto! Me siento megaentusiasmada.

-¡Sí! -¡Uh!

¡Uh! -¡Uh!

¡Uh!

-¡Uh!

(Explosión)

(JALEAN)

(Explosión) (JALEAN)

(Explosión) (JALEAN)

(APLAUDEN Y JALEAN)

Kesha, Kesha...

Qué pasada. Has hecho vibrar nuestra casa.

-Gracias. ¿Te vienes a ver mi habitación?

-¡No! Vamos.

Bueno... -Eh...

Oye... Ah... ¿Qué?

-Tú y esas dos me debéis un morreo.

(RÍE)

Vale. Pero vamos a un sitio más íntimo.

-Bien pensado.

Ven conmigo. -Sí, señora.

Ahora abro esta puerta.

-Guay...

¡Eh! ¡Besa al arbusto!

¡Kesha, espera! -Que no, eres muy rara.

¡Trina! Kesha, tienes que perdonar a mi hermana.

-¿Es tu hermana? Sí.

-Lo siento por ti.

Como todos.

-¿Esos pómulos son de verdad?

Sí.

Ese niño se ha quedado encerrado fuera.

¡No!. -¡Déjale!

¡Ven aquí, Trina!

Oh, ¿qué pasa, chiquitín? -Esas prometieron besarme

y no lo han hecho.

Ah, bueno, pues puedes darme un besito a mí.

-Qué asco...