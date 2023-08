Haz que brille

Subtitulado por Teletexto-iRTVE.

A ver.

El moho del pan. -Moho del pan.

Peludo. -Peludo...

Pastoso. Pastoso.

Siguiente.

Moho de pescado. -Moho del pescado.

Apestoso.

¡Estoy que muerdo!

¡No creerás con quien me han emparejado para la gran exhibición!

¿Con quién? Con Andrew Harris.

¡Es un crío!

-¿Qué gran exhibición?

Una actuación que hacen en su instituto...

Invitan a agentes, productores, directores,

y a otra gente súper poderosa del espectáculo.

Es importantísima para mí, por eso estoy tan enfadada, adiós.

-Vale, pero...

¡Eh!

Estábamos con un proyecto de ciencias,

tengo que terminar mi árbol del moho.

No, va a venir Andrew, y tienes que ayudarnos a elegir qué hacer.

Yo tengo claro que quiero cantar.

(MUY DESAFINADA) ¡Aaaaah!

¿Qué tal? ¿Alto?

Timbre de la casa. ¡Vaya!

Aquí está.

¡Quieta!

Pasa. Gracias.

Tori, este es Andrew.

André. ¡Hola!

¿También vas al Hollywood Arts?

No, yo no soy artista, solo ella.

Sí, a mí me tocó el talento y a ella la buena dentadura.

¿Sabes que nunca ha tenido una caries?

Procuro no alardear de ello.

Oh, bonito piano.

(SORPRENDIDA) ¡Oh!

¡Oh, madre mía, eres buenísimo!

No está mal.

(OLISQUEA)

Moho de pescado.

Cinco días ayudando a Trina y a André a ensayar.

Trina me está volviendo loca.

Estado de ánimo: Estresada.

Abuela, es imposible que puedas ahogarte en mi colegio.

Mira, tengo que... Me... ¡Ya te llamo luego!

¿Irá tu abuela a la gran exhibición?

Sí, será la primera vez que salga de casa en seis años.

¿Por qué? Porque le da miedo todo.

La gente, los paraguas,

los rabinos, los bikinis, los desayunos...

Si ve a un rabino en bikini, comiendo tortitas...

Le daría un patatús.

¡Chicos, vamos!

Volvemos al ensayo. Venga.

Bueno, ¿qué os parece?

Ideal, ¿verdad?

¿Tienes que ponerte eso solo para ensayar?

Un artista debe sentir el papel para meterse en el papel.

¿No acordamos que no me tocarías más la nariz?

(RÍE)

Lo de la comedia está controlado, empecemos por mi canción.

Supongo que te refieres a la canción que yo he compuesto.

¿Qué más da quién escribió la canción?

Empieza desde "When I make it shine".

(DESAFINADA Y CHILLANDO) When I make it shine...

¿Y bien?

¿Tienes aspirinas?

Haciendo novillos. Me voy a la gran exhibición de Trina.

Música y grititos del público.

Hola, ¿es la abuela de André? -¡No te conozco!

Gritos de desespero lejanos.

-Disculpen, ¿son los padres de Trina?

-Sí. -¿Por qué?

Llantos lejanos. -Acompáñenme.

-Abre la boca. Tranquila. (LLORANDO) "Do puedo cedadla".

-Ahí está. -Tranquila, mujer.

-¡Trina! -¿Qué ha pasado?

"Me paa algo da dengua".

¡Madre, está enorme! ¡¿Qué puedo "haced"?!

-¿Sabe alguien cómo ha sido?

¡Las hierbas chinas!

¡Eso es! -¿Qué hierbas chinas?

En una web te enseñan a hacer gárgaras con unas hierbas chinas

que te ayudan a cantar.

-Debe de ser una reacción alérgica.

(LLORANDO) "Do puedo metedla".

-¿Se pondrá bien? -Tiene la lengua inflamada,

y con... fuertes palpitaciones...

¡¿Fuertes palpitaciones?!

"¿Qué fuedtes palpitaciones?".

-¿Alguna posibilidad de que cante? -Claro que no.

¡¿Qué?! (ININTELIGIBLE)

-¡No hables más! Te podría estallar la lengua.

(LLORA ASUSTADA) "¿Estallad?"

-Lo siento, cielo. -El año que viene.

-Voy a llevármela para masajearle la lengua.

"¿Mazajeadme da dengua?"

(SE QUEJA)

Mi abuela ha venido para nada.

-Espera, ¿se sabe alguien el papel de Trina?

Su hermana.

¿La hermana, yo?

Yo solo les ayudé a ensayar.

Ni siquiera estudio aquí, no puedo...

Te sabes el papel de pe a pa. La canción, la coreografía...

Puedes hacerlo, venga. Que no.

¡Ha dicho que lo hará! ¡Yo no he dicho eso! ¿Qué dices?

-No puedes salir a escena así.

¿Perdón?

-Id a buscarle algo chulo. ¡Que no voy a salir!

¡Ah, no espera! ¿Qué haces?

¡No pienso salir ahí, no puedes obligarme!

¡Eh, eh, oye! ¿Dónde vas? ¡Que no!

¡Suelta, venga, no pasa nada! (CHILLA)

¡Cállate y no me hagas esto! ¡Suelta!

Sonido del público.

Móvil.

¡Que no salgo, suélteme!

¡No quiero salir, no me obligue!

(CANTA BIEN EN INGLÉS)

Gritos entusiastas del público.

Aplausos y bravos.

(GRITA EMOCIONADA)

¡Guau!

RÍEN LOS DOS)

-¡Madre mía, cariño! -¡Ha sido increíble!

-Perdona, perdona...

¿Tú quién eres? Soy Tori Vega.

¿Y usted? -El Sr. Ikner, nuestro director.

-¿No estudias aquí? No, yo es que...

-Espera.

¿Y quieres?

¿Yo? -Ajá.

Eh...

Pues...

¡¿Debería?! (TODOS) -¡Sí!

Los que vienen aquí tienen un talento bestial.

Sí, como tú. (TODOS) -Sí, claro.

(TODOS A LA VEZ) ¿Y si no estoy a la altura?

Todos hablan a la vez. -¿Cómo puedes decir eso?

Griterio en aumento.

Quita.

-Ha estado genial. -Tienes talento...

-Hazme caso a mí...

(GRITANDO) ¡Hola!

-¡Hola, André!

Esta chica duda si está a la altura para estudiar aquí, ¿qué opináis?

Aplausos y gritos de ánimo.

-¡Qué emoción!

¿Vale?

Todos chillan. ¡Vale!

Mi primer día en Hollywood Arts, la bomba.

Estado de ánimo: Flipada.

¿Ves? Solo es un instituto.

Esto no es solo un instituto.

Los alumnos son creativos, tienen talento y yo soy...

normal.

Tranquila, ser mediocre no tiene nada de malo.

En fin, no estás sola, yo estoy contigo.

-Trina, Eddy Ponsor se ha alisado el pelo.

¿Sí? ¡Vamos, vamos! Pero...

¡Estoy sola!

Oye, ¿puedes decirme...? -¡Madre mía, eres Tori, ¿verdad?!

Ajá. -Estuviste genial en la exhibición.

Oh, gracias. -Me llamo Cat.

Como gato en inglés. -¿Qué pretendes decir con eso?

Nada, me encantan los gatos.

-Y a mí, ¡son más monos!

Hola, eh...

-Hola, ¿qué hay? Mujer, sí.

¿Sabes dónde está la clase del Sr. Sikowitz?

-Sigue el pasillo, gira a la izquierda en la fuente,

segunda puerta a la derecha.

Gracias.

-Las que tú tienes, guapa.

¡Uh! -¡Oh!

¡Hala! ¡Vaya, por Dios!

-No pasa nada. Trae, parece que se quita.

-Creo que lo estás empeorando. (RÍE)

¡Tía!

¿Qué haces frotando a mi novio?

Es que le he tirado el café... ¡Apártate de él!

-Tranquila, ¿eh?

-¡Cielo santo, hay un gran incendio! (TODOS CHILLAN)

¡Es broma, es broma!

Solo quería poneros a tono, ¡y veo que lo he conseguido!

¡Sí!

Muy bien, bueno, empecemos.

Panderos a las sillas.

¡¿Es el profesor?!

-Quiero presentaros a nuestra nueva alumna, Tori.

Y quiero agradecerle el generoso donativo de dos dólares

que me ha hecho en la calle.

No los necesito, pero se agradecen.

¿Por qué le diste dos dólares? ¡Creía que era un pobre!

-Hoy seguiremos trabajando la improvisación en grupo.

Tori, supongo que sabes de improvisación.

No. -Muy bien, curso acelerado.

Improvisación.

Actuar sin guión.

Es decir, que los actores deben inventarse los gestos,

y diálogo sobre la marcha en escena, ¿entendido?

Estupendo, Jade capitanearás el primer grupo.

Elige a tus actores.

Cat.

Eli.

Beck.

Y Tori.

-Muy bien, situémoslos.

-En casa. -¡En casa!

-Muy creativo. -Tú cállate.

¡Au!

-Y ahora necesitamos una situación.

Gran noticia. -Una gran novicia no interesa.

¡Noticia! -Ah, eso es otra cosa, gran noticia.

¿Por qué no esperas en el pasillo?

Eh... vale.

-Vale. En casa, gran noticia.

¡Yyyy acción!

Hola, cielo, ¿qué tal el trabajo? -Eh... me han despedido.

¡Oh! -¿Otra vez?

No pasa nada, tengo una gran noticia

que nos alegrará a toda la familia.

-¿Ah, sí? -¿Qué es?

-Dinos. Pues he ido a la perrera...

y me he traído... un perro.

Pues sí, soy el perro de la familia.

Guau.

Sikowitz...

¿le dices a esta aficionada que los perros no hablan?

Y que no andan a dos patas.

¡Sikowitz!

-Perdona, estaba sorbiendo la leche de este coco.

Pero es cierto, Tori, si vas a hacer de perro...

sé un perro.

(SUSPIRA) Guau.

-¡Yyyy acción!

Pues he ido a la perrera y me he traído un perro.

-¡Hala! -¡Qué guay!

Oh, oh, me parece que este perro tiene muchas garrapatas.

Eh... guau.

-¡Qué asco! -¡Puag!

No pasa nada.

He leído en internet,

que el café va genial para las garrapatas.

-No sé yo si deberías... ¡Jade!

¿Qué te pasa...

perro?

¡Ah!

Eh, ¿qué haces?

Llamar a mi madre, quiero volver a mi instituto.

¿Por qué? No me gusta que me echen café así.

Pues te traigo leche y azúcar y todo arreglado.

Hola, mamá. Ah, ah, no.

Devuélveme a mi madre.

¿Vas a dejar este instituto el primer día por una chica borde?

No es solo ella, es que yo no encajo aquí con...

todo esto.

¡Venga! Este instituto es igual que todos.

Ya, como si los normales tuvieran clases con profesores descalzos,

friquis con marionetas y chicas que te hacen ladrar como un perro.

-Eh, chicos... -Sikowitz dice que volváis a clase.

-Me pidió a mí que se lo dijera.

¿Ves? Esto no me pasaba en mi insti.

¿Queréis calmaros? -¿Calmarse él? Je, je, je, je, je.

-¡Pero mira que eres malo!

-Chicos, Sikowitz quiere que volvamos todos a clase.

-Y tú querías que te invitaran al baile el año pasado,

pero no lo conseguiste, ¿verdad?

-¡Red!

-Dile a tu marioneta que no me trate tan mal.

-No le llames marioneta, es un término ofensivo.

Sí, este instituto es muy normal.

¿Queréis ir vosotros y decirle a Sikowitz que vamos enseguida?

-Daos prisa. -Sí.

-¡Iba a decirlo yo! -Pues guárdatelo, no quiero oírlo.

Vale, este instituto no es normal.

(IRÓNICA) ¿En serio?

Ni tú tampoco lo eres.

He visto lo que haces sobre el escenario.

Eres especial.

Eres fantástica.

Tu sitio está aquí.

Lo normal es aburrido.

-¡Es verdad!

¿Que lo normal es aburrido? -No, que nadie me invitó al baile.

El peor día de mi vida, me voy a casa.

Estado de ánimo: destrozada.

¿Sabes que no lo haces tan mal?

(RIENDO) Ajá.

(SUSPIRA)

¿De verdad vas a dejar Hollywood Arts?

¿Qué crees que debo hacer?

Deberías volver.

¿Por qué?

Para que no me conozcan como la hermana de la ñoña que duró un día.

(RÍEN)

Y creo que lo hiciste muy bien en la gran exhibición.

Gracias, Trina. Pero yo habría estado maravillosa.

Tori Vega se siente confusa. Estado de ánimo: Perdida.

-¡Tori! ¡Has vuelto!

¿Has pensado en entrar por la ventana?

No. -Piénsalo.

Anda, siéntate.

Hoy vamos a hacer improvisación alfabética.

¿Qué es eso? Me preguntáis, y yo respondo:

Es cuando digamos una letra al 1er actor que habla en escena.

Si usamos la "a" el actor debe iniciar la frase

por una palabra que empiece por "a".

Algo como por ejemplo...

-A veces defeco manzanas.

-Estupendo. El siguiente actor que habla,

empieza su frase con la siguiente letra del abecedario,

en este caso la "b", y podría decir:

Busca esas manzanas para que disfrutemos

de la fruta del culo de Beck.

-Encantador. ¿Quién quiere encabezar el primer grupo?

Yo. -Muy bien.

Tori, elige a tus actores.

Vale. André, Cat, Beck y Jade.

Sí, tú.

-Guau. -Besa a tu novio en tu tiempo libre.

Lo haré.

-Si empezáis la frase con la letra equivocada:

Meec, quedáis eliminados.

Robbie, una letra.

-La "p". -¡P!

-Oh, yo iba a decir la "p".

-La escena puede ser sobre lo que queráis.

La primera letra de la primera frase es la "p".

Tori... acción.

Por favor, date una ducha.

Que no me digas lo que tengo que hacer.

-Relajaos, chicas, vamos a llevarnos bien.

-Eso. -¡Meec! Tenía que empezar por "s".

-¡Oh, mi vida es lo peor!

-Toma un caramelo. -¡Me encantan los caramelos!

-Venga, André, sigues con la "s".

Eh... Salto, porque me han mordido el pie.

Tortuga, esa tortuga le ha mordido.

"Úlceras me salen de verte aquí".

-¿Ves lo inmadura que eres?

Eh... -Vamos, André, "w".

¡Wanda es la tortuga que me ha roto el pie!

"X" son los rayos para verlo.

¡Ya está bien de bobadas!

-Zas, te he curado el pie con mi dedo mágico.

Gracias. -¡Mec!

André, tu frase tenía que empezar por A, siéntate.

¡Oh, ahora que me habían curado el pie!

-Tori, letra A, para ti.

Así solo curan los pies los alienígenas.

Búscate la vida, ¡prrr!

-¡Correcto, soy un alienígena!

¡Ah! -¡Un giro!

Dame una oportunidad.

Es que eres muy pesada.

-Fallezco, no puedo respirar el aire de vuestro mundo.

Guau, se ha muerto.

-Excelente, Tori y Jade, seguid, la H.

Hasta nunca, vete a tirarte por un puente.

Imagina que te vas tú. Jope, ¿tú de dónde vienes?

Koalas. Los animales más asquerosos.

Son raros y sucios.

Mira, pues son como tú.

-Ooooh. (RÍE) Ja, ja.

Nadie se atreve a hablarme así.

O no se molesta.

Por favor, tírate por un puente.

Qué borde por tu parte.

¿Realmente? Sin duda.

¡Te aguantas!

Un moco verde te asoma.

Vas de lista. Whisky te has tomado.

"X" en esa marca te pegaría.

Ya... podías lavarte el dedo.

Zaire es un buen sitio para que te marches.

-¡Y vuelta a la A!

A mi plin lo que pienses. Basta de chulerías.

¿Como las tuyas? Date el piro.

¡Eres lo peor! ¡Que te zurzan!

-¡Meec! Lo siento, Jade.

La siguiente letra era...

¡La F, ya lo sé!

-Seguid con la escena, letra G.

Granuja, levanta.

-He sufrido un mareo.

(RESPIRA)

Intentaré aliviarte.

-¿Jugando?

"Kiss me".

-Lo haré.

(TODOS) -¡Oooh! -Vaya.

¡Me encanta este instituto!

