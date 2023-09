La gran oportunidad de Beck

Subtitulado por Teletexto-iRTVE.

Ponme un sándwich de pavo en pan integral

con lechuga, tomate y mayonesa. -Sólo tengo burritos.

Pues ponme un burrito.

-¡Un burrito!

¿Qué tal, calamar? No tienen calamares.

-Sólo burritos.

Guay, pues un burrito.

-¡Un burrito!

¿A quién le grita, si está ahí solo?

Fuera de aquí, abejas pesadas. Ni me mencionas a las abejas.

¿Te dan alergia? No lo sé.

Nunca me ha picado una abeja. Jamás en toda mi vida.

¿Y por qué estás tan enfadado? Porque me ofenden.

No les parezco lo bastante bueno para picarme.

¿Te pico yo con un imperdible? No, no sería lo mismo.

-Bueno, aquí tienes. Sándwich de pavo en pan integral

con lechuga, tomate y mayonesa.

¿No tenías solo burritos? -¿Qué eres? ¿Abogada?

Un burrito para ti. Gracias, tío.

Zumbido de abeja.

¿Qué les pasa a las abejas? No me dejan en paz.

Estarás rica.

-Hola, sentaos. Gracias.

Guay. No quiero que se sienten aquí.

Qué abierta eres a pesar de tu mala leche.

-Está gruñona porque le ha picado una abeja.

¿Lo ves? A todos menos a mí.

¡Vamos! ¿Qué tiene que hacer uno para que le pique?

Oh, ¿es un guión? -Oye, no es para ti.

¿Tienes un casting? -Así es. Para una peli.

Qué pasada, ¿qué peli? Te cojo el pepinillo.

¿Y para qué peli? -Se titula "Miss Fire".

De una policía a la que despiden y se le cruzan los cables.

Qué guay. ¿Quién hace de la poli?

-Melinda Murray. Anda ya.

¿Vas a protagonizar una peli con Melinda Murray?

-Bueno, es para el camarero 1. Sólo son dos frases. Si me lo dan.

¿Y el guión? Quiero leerlo.

-No te dan todo el guión en el casting.

Sólo unas páginas para la prueba.

-¡Ay!

Me ha picado una abeja.

(ENFADADO) ¿Y a ella? ¿Qué es esto?

-Here I am once again

feeling lost but now and then.

I breath it in to let it go

And you don't know where you are now

what it would come to if only somebody could hear.

When you figure out how

you're lost in the moment you disappear.

You don't have to be afraid to put your dreams in action.

You're never gonna fade, you'll be the main attraction.

Not a fantasy, just remember me

when it turns out right.

Cause you know that if you're living your imagination,

tomorrow you'll be everybody's fascination.

In my victory just remember me

when I make it shine.

Aplausos y ovaciones.

-¡Muy bien!

Hola. Mira lo que tengo.

¿Un flautín? Mi instrumento.

-Creía que tocabas... No salió bien.

Ahora soy flautista.

¿Os toco "Mary had a little lamb"? (LOS DOS) Eh...

voy a tocarla.

-Vale. Si te empeñas.

(TOCA DESAFINANDO)

No, no. No, no.

¿Qué? ¿Tan mal lo he hecho?

-Me gusta tu falda.

(REX) -¿Quieres ir más despacio? -Llegamos tarde y lo odio.

Hola, ¿tenéis un chicle? No tuve tiempo de lavarme los dientes.

-Por favor, dadle un chicle.

¿Por qué no te los has lavado? -¿Y por qué estás sucio y así?

-Porque últimamente tengo pesadillas.

-¿Sobre qué? -No es asunto tuyo.

-¿Qué dices? -¡No es asunto tuyo!

¡Chicos! -Necesito un chicle.

Nos vemos en clase.

-Hasta luego. Vale.

¿Tan mal he tocado el flautín?

(INDULGENTE) -Sí.

-Buenos días. Ah, hola.

-¿No querías leer el guión?

Sí, pero me dijiste que no daban el guión completo a menos que...

Te han dado el papel. -Chis, no es para tanto.

Lo es, vas a salir en una peli con Melinda Murray. Enhorabuena.

-Gracias. Celebrémoslo.

Al estilo flautín.

(TOCA DESAFINANDO)

-Déjalo.

(GIME DELIRANTE)

-Pero ¿qué...?

¡Eh! ¿Qué hago en un tazón de cereales gigante?

¿Qué...? ¿Qué está pasando?

(REX GRUÑE)

¿Rex?

-Prueba mis mocos. -Ay, Dios mío.

Rex, ¿cómo has...? Eres enorme.

-Toma esto.

-¡No! ¡No, no, no, no!

¡No, no! ¡No, no!

¡No, no!

¡No!

Clase de interpretación con Sikow.

Bien, el mejor profe de interpretación del mundo.

Raro, pero en el buen sentido.

Estado de ánimo: creativa.

¿Qué les hiciste a mis pantalones? -Bien, ahora aterrada.

(MÁS FUERTE) ¿Qué les hiciste a mis pantalones?

-Cayéndote por un precipicio.

(GRITA) ¿Qué les hiciste a mis pantalones?

-Excelente. Bien.

El mismo día diálogo evoca un número infinito de emociones

dependiendo de cómo se interprete. ¡Como un robot!

(IMITA ROBOT) ¿Qué les hiciste a mis pantalones?

-Mal, los robots no llevan pantalones. Era un truco.

Tori, siéntate. Sugiero que uses una silla.

Lo intentaré.

-Lo siento, chicos.

-¿Qué tal te ha ido en la peli?

-Ya sabes. -Beck, llegas tarde.

-Lo siento, un problema con la iluminación...

-Dilo como un robot.

(COMO UN ROBOT) -Había un problema con la iluminación. Lo siento.

-Mal. -¿Mal?

-Has dicho que lo sentías y los robots no tienen sentimientos

Por lo tanto, no puedes lamentar nada.

¡Así que a investigar sobre robots!

Beck, siéntate.

El diálogo puede cambiar una escena de muchas formas distintas,

dependiendo... Gandhi bendito, me aburro hasta yo.

Beck, cuéntanos lo de tu peli. -Sí, eso. Cuenta.

-Vale, pues...

Me habían convocado a las... Eh, eh.

Me habían convocado a las cinco de la mañana....

(RÍE SORPRENDIDA) -Oh, qué temprano. -Ya.

Me peinaron, me maquillaron y después la sesión de vestuario.

Espera, ¿la estilista entró a tu camerino?

-Ajá. ¿Era guapa?

-Él era encantador.

¿Has conocido a Melinda Murray? -No, aún no.

Seguro que le ha picado una abeja.

-No sabría decirte, pero pregúntaselo tú mismo.

-¿Cómo? ¿Qué?

-Me dijeron que necesitaban extras para un par de escenas,

así que si alguno quiere... (TODOS ASIENTEN ENTUSIASMADOS)

-Apuntadme vuestros datos, ¿vale?

-Para mañana os leéis el capítulo siete

y estudiad a los robots.

Gandhi bendito, me he dejado la armónica en el lavabo.

-Robbie. Robbie, despierta.

-¡No soy un pañuelo!

¿Dónde están todos? La clase ha terminado.

Te la has dormido. -No te has perdido nada.

-¿Anoche tampoco dormiste?

-No, no dejo de tener esas horribles pesadillas.

Tienes que hablar con Lane de esto. -¡No!

Los orientadores escolares son un mal asunto.

Se meten en la mente de los jóvenes.

-A mí me ha ayudado a superar muchos problemas.

-Qué va, sigues desquiciada.

-Estaba en el lavabo.

(TOCA LA ARMÓNICA)

Qué sabor más chungo tiene.

voy a ser de extra en una peli de verdad. ¡Toma!

Estado de ánimo: superentusiasmada.

-Sí, salgo en la escena en la que el personaje de Melinda Murray

se encuentra con su excompañero en el restaurante.

-Ah, qué guay. ¿Qué papel interpretas?

Pues... No tengo frase, pero... (DECEPCIONADA) -Ah.

¿Tienes que irte? Vale.

Eh, ¿intentabas ligarte a esa chica?

Sí, creo que le gusto.

Sí, se nota en la forma en que ha salido huyendo.

-A ver, chicos, escuchad todos. Melinda viene hacia el plató.

A primera posición, por favor. (ENTUSIASMADA) -¡Primera posición!

-Cuando diga acción, Melinda y Jeff inician el diálogo

y nuestro camarero... -Beck.

-Beck. Mi novio.

-Su novio.

Entra, dice su frase y sale por la izquierda.

¿Quién no está listo?

Bien. Motor. -Motor.

-Cámara. -Secuencia 74, toma 1.

-Y... Acción.

-¿A qué viene esa cara de asco? -Estoy cenando contigo.

-¿Ves? Te han despedido por tener esa actitud.

-Me han despedido porque me la jugaron.

-Tendrás que demostrarlo. -No debo demostrar nada...

-Perdón, no hay pechuga de pollo. -Espera, ¿cómo has dicho?

¡Corten! A ver si este chaval se aprende su frase.

-¡Descanso! -Sólo el directo grita "Corten".

-Ha dicho su frase mal.

Tenía que decir: "Se nos ha terminado la pechuga de pollo".

No: "No tenemos pechuga de pollo".

-Que los supervisores de guión... -Perdonad.

Tiene razón, la culpa es mía.

Lo diré bien. -Eso espero.

-Genial, a ver. Vamos a repetirlo. ¡Motor!

Oh, discúlpeme.

Beck ha dicho bien su frase. -Tori... No, no.

-¿Qué? Siéntate, Tori.

La frase es: "Perdón, no hay pechuga de pollo".

-Ah, sí. Lo habías dicho bien.

-Oye, ¿tú qué eres? Tori Vega.

Figurante y gran fan. Hola, Melinda.

-A ver, ¿una extraña me ha corregido en pleno plató?

Le ha gritado a mi amigo y él había dicho...

-¿Es amigo tuyo?

-Sí, es... -Fuera.

-¿Fuera? -No te quiero en esta película.

-Melinda. -Escoge, ¿él o yo?

-Lo siento, chaval.

-No, no pasa nada.

No, no, no, no, no. ¡No!

¿Por qué se enfada con él? Soy yo la que le ha corregido.

-Tienes razón. Adiós.

Pero... Si yo... -Fuera. Largo.

(FRUSTRADA) No quería que pasara esto.

Anda, tienes taquitos.

(TOCA MELODÍA ALEGRE EN ÓRGANO)

¿Por qué?

¿Sabes lo mejor de las películas? La banda sonora.

Pase lo que pase, siempre hay música que acompaña la situación.

Mira, los taquitos me ponen contento, así que...

(TOCA MELODÍA ALEGRE)

Genial, aquí viene Jade.

(TOCA MELODÍA DE TERROR)

¿Nos sentamos en otro sitio? -No.

Vale, nos sentamos con la culpable de que te hayan despedido.

(TOCA MELODÍA DE AMBIENTE EXPECTANTE)

Beck, si pudiera hacer algo para compensarte, lo haría.

No me cabe duda.

(TOCA MELODÍA DE SITUACIÓN)

Mira, si de verdad quisieras ayudar,

no te quedarías ahí sentada como un pasmarote. Harías algo.

-¿Adónde vas? A otro sitio.

(TOCA MELODÍA DE CONCLUSIÓN)

A ver, quito esto y... Y eso para ti.

(IMITA SEÑAL SONORA DE ERROR)

-Voy a placarla.

Lo siento mucho. -Deja de decir eso.

Deja de preocuparte. No, tiene razón.

Tendría que disculparme con Melinda y que Beck volviera.

¡Ay! ¿A qué ha venido eso?

-Tenías una abeja en el hombro. ¿La has matado antes de picarme?

(ENOJADO) Muchas gracias, tío.

-¿Qué he hecho? Nada. Anda, vete de aquí.

Vamos, abeja. Respira.

Despierta.

Pícame.

André, se ha ido.

Lo sé.

-Robbie, Cat me ha dicho que tienes una pesadillas muy feas.

-¡No estoy loco! -Sí, lo está.

Cada mañana se pone el calcetín izquierdo y el zapato izquierdo.

Luego el calcetín y zapato derecho. -¿Y?

-Una persona normal se pone primero los calcetines y luego los zapatos.

-Déjame en paz.

-Robbie, sería mejor si pudiera hablar primero contigo a solas.

-¿Qué? ¿Sin Rex?

-Vale, me echaré una siesta.

-¿Tienes sitio en algún cajón? (CONFUSO) -Claro.

Ronquidos de Rex.

Ronquidos de Rex.

Ronquidos de Rex.

-Siéntate.

-Vale. Ya estoy sentado. -Muy bien.

Cuéntame tus pesadillas. -Pues...

-Anoche soñé que estaba en una silla gigante.

-Un silla grande. -Gigantesca.

-Entiendo. -Y entonces Rex,

que mide como seis metros de alto, se me sienta encima.

-Se te sienta encima. -Con todo el trasero.

-Robbie, ¿te parecería justo decir que Rex,

en fin, te insulta mucho? -Pues sí.

-¿Y te ridiculiza?

-Sí, pero ¿por qué iba a causarme eso pesadillas?

-Porque, verás, en la vida real, Rex te acosa verbalmente.

-A veces me pega. -Vale.

Cuando te duermes por la noche,

tu subconsciente amplifica ese maltrato

y eso crea las imágenes aterradoras de tus pesadillas.

-Fascinante.

-Creo que necesitáis terapia de pareja.

-¿Rex y yo?

-¿Por qué no lo saca del cajón y empezamos?

-Vale.

(REX) -Oye, ¿no sabes llamar? -Lo siento.

Voy al estudio a recuperar el trabajo de Beck. Me llevo a Cat.

Tiene el pelo muy rojo. Estado de ánimo: nerviosa.

-¡Eh! Señorita.

Oye.

Oh, hola.

-¿Llevas carné?

¿Carné? -¿Cómo te llamas?

Eh... Soy... Eh...

Crystal Waters.

Trabajo en la película.

-¿Crystal Waters? No recuerdo haber visto ese nombre.

-¡No encuentro a mi madre!

-¿Quién eres tú? -¡Ayúdeme a encontrar a mi madre!

¡Mamá! ¡Mamá! -Chis.

Cállate, encontraremos a tu madre.

-¡Robin Winter!

(NERVIOSA) Estoy en la película. -Hola.

Perdone, ¿Melinda? Soy la chica con quien se enfadó por corregirla

sobre la frase del camarero. Y quería decirle... Oh.

-Soy el doble de Melinda.

Bien, ¿cómo te llamas?

Tengo 16 años. -Adiós.

-Mira esta galleta. (SORPRENDIDO) -Ah.

-Pedazo de galleta.

-¿De qué es?

-De virutas de chocolate. Aún está caliente.

Blanda.

¿Os apetece esta galleta a alguno de los dos?

-Pues...

-¡Dámela! -Para él.

-Robbie, quieres esta galleta, ¿verdad?

-Sí, pero si la quiere Rex... -Dile a Rex que quieres la galleta.

-Quiero la galleta.

-¿Qué has dicho? (ASUSTADO) -Nada.

-Dilo más alto. -¡Nada!

-No. Dile que quieres la galleta.

-¡Quiero la galleta!

Ah, veo a Melinda, deseadme suerte. Estado de ánimo: nerviosísima.

-A ver. Cuando el personaje de Melina grita "Fuera"...

¡Jake! -¡Aquí!

-¡Es cuando disparas la ballesta!

¡Y la flecha debería dar en la pared! ¡Más o menos aquí!

-¡Vale! Espera, ¿cuál es mi entrada?

-¡Cuando Melinda grite "Fuera"!

-Entendido.

-Venga, preparados para rodar.

¿Melinda? Melinda.

-¿Quién te ha dejado entrar?

Lo siento, no debí corregirte. -¡Michael!

No, deja a Michael. ¡No, Michael!

Sólo quiero disculparme. Perdona a Beck, él no sabía...

-Vete de aquí.

Deja que Beck recupere su papel, no tiene la culpa...

-¡Fuera!

Ah.

-¡Ah!

Oh, Dios mío.

(DOLIÉNDOSE) -Mi mano.

-Bien. Ahora termínate la galleta.

Te sientes bien, ¿a que sí? -Sí, la verdad.

Ay, madre. ¿Tenía gluten esta galleta?

-Sí, las hago con extra de gluten. -Ah.

Pues me da igual.

Estaba muy rica y me la he comido.

Vamos, hombre.

-Pero lo importante es que le has plantado cara a Rex.

-Sí.

Y mira, está ahí sentado sin decir ni pío.

-Sí.

No eres tan duro. (GIME ASUSTADO)

-Y ahora que puedes imponerte a Rex,

ya no debes tenerle miedo.

-Me he comido la galleta.

-Así es.

Y ahora podrás dormir tranquilamente.

(LE SUENAN LAS TRIPAS) -Oh. -¿Qué te pasa?

-El gluten.

Madre mía, he hecho que le disparen en la mano a una superestrella.

Estado de ánimo: cagada.

-¡Ah!

Melinda, lo siento mucho. No habría venido, si no...

-Por tu culpa. Es culpa tuya. ¡Ah!

¿Queréis llevarme a la ambulancia?

Llamad a mi exmarido. Dejad de sonreír.

-No, entiendo.

Sí, le ha atravesado la mano.

Yo también lo siento.

Chicos, era el manager de Melinda.

Debido a su lesión en la mano, tendremos que dar a otra su papel.

(TODOS EXCLAMAN ASOMBRADOS)

-Espera. ¿Melinda no va a hacer la peli?

-No. Gracias a ella.

Eh...

Yo... Yo me siento fatal por esto.

-¿Fatal? -Todos la odiábamos.

(TODOS EXCLAMAN CONTENTOS) -¡Era una pesadilla!

¿Y cómo te llamas?

-¡Es Crystal Waters! -¡Un aplauso para Crystal Waters!

Muchas gracias, muchas gracias. ¡Otro aplauso!

¡Vamos! ¡Crystal Waters!

(TODOS COREAN) ¡Crystal Waters! ¡Crystal Waters! ¡Crystal Waters!

Hola, Beck. -Tori Vega.

La misma. -¿No eres Crystal Waters?

¿Te han llamado? -Vuelvo a la peli.

¡Bien!

Uno, dos...

No me dejéis llegar a tres.

(BECK TOSE NERVIOSO)

Mejor.

Bueno, mirad esto de theslap.com.

-Not a fantasy, just remember me

(DESAFINA) When I make it shine.

Desafinas. Desafinas un montón.

Pero que no.